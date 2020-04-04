Colored SAR with Alert

SAR Farbiger Indikator mit Alarm - Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie

Sind Sie es leid, Charts ständig auf Trendumkehrungen zu überwachen? Wir stellen Ihnen den farbigen SAR-Indikator mit Alarm vor - ein leistungsstarkes, benutzerfreundliches Tool, das den klassischen parabolischen SAR (Stop and Reverse) in ein dynamisches, visuell intuitives und alarmgesteuertes System verwandelt. Dieser Indikator ist perfekt für Händler aller Niveaus und ist jetzt im MQL Markt verfügbar und bereit, Ihre Handelserfahrung zu verbessern.

Was ist der farbige SAR-Indikator mit Alarm?

Der farbige SAR-Indikator baut auf dem grundlegenden Parabolic SAR-Algorithmus auf, der weithin verwendet wird, um potenzielle Trendumkehrungen in Preisbewegungen zu erkennen. Unsere verbesserte Version fügt eine farbkodierte Visualisierung und anpassbare akustische/visuelle Alarme hinzu, die es einfacher denn je machen, hochwahrscheinliche Ein- und Ausstiegspunkte in Echtzeit zu erkennen.

Wichtigste Merkmale

1. Farbkodierte SAR-Punkte für sofortige Trenderkennung

Grüne Punkte : Zeigen einen Aufwärtstrend an (Kaufpotenzial). Die SAR-Punkte erscheinen unter den Kurskerzen.

Rote Punkte : Signalisieren einen Abwärtstrend (Verkaufspotenzial). Die SAR-Punkte erscheinen oberhalb der Kurskerzen.

Fließende Übergänge : Die Farben wechseln automatisch, wenn sich der Trend umkehrt, so dass Sie kristallklare visuelle Anhaltspunkte erhalten.

2. Anpassbares Alarmsystem

Verpassen Sie nie eine kritische Trendumkehr:

Audio-Warnungen : Wählen Sie aus mehreren integrierten Tönen oder laden Sie Ihre eigene .wav-Datei hoch.

Visuelle Pop-Ups : Ein Benachrichtigungsfenster erscheint auf Ihrem Bildschirm, wenn der SAR die Richtung wechselt.

3. Vollständig anpassbare SAR-Parameter

Passen Sie den Indikator an jeden Handelsstil an:

Schritt (Beschleunigungsfaktor) : Einstellbar von 0,01 bis 0,2 (Standard ist 0,02).

Maximaler Schritt : Einstellbar zwischen 0,1 und 0,5 (Standardwert ist 0,2).

Ideal für Scalping-, Day-Trading- oder Swing-Trading-Strategien.

4. Nicht wiederholend & leichtgewichtig

5. Benutzerfreundliches Interface

Wie es funktioniert - ein kurzes Beispiel

Stellen Sie sich vor, Sie beobachten EUR/USD auf dem 15-Minuten-Chart:

1. Der Kurs ist gestiegen, und die SAR-Punkte sind grün (unter den Kerzen) .

2. Plötzlichkehrt sich der Kurs um, und der SAR kippt über die Kerzen .

3. Augenblicklich :

o Die Punkte werden rot.

o EinPop-up-Alarm erscheint: "SAR-Umkehrung bei EUR/USD (M15) festgestellt - Abwärtstrend gestartet! "

o Der von Ihnen gewählte Ton wird abgespielt .

4. Sie erhalten die gleiche Warnung per Push-Benachrichtigung auf Ihrem Telefon .

Dies verschafft Ihnen wertvolle Sekunden, um sich auf einen möglichen Verkaufseinstieg vorzubereiten oder eine Long-Position zu beenden.

Anleitung zur Installation und Einrichtung (einfach wie 1-2-3)

1. Laden Sie den Indikator vom MQL Market herunter.

2. Verbinden Sie ihn mit Ihrem Chart :

o Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Chart → Indikatoren → Benutzerdefiniert → Wählen Sie SAR Colored Indicator with Alarm.

3. Konfigurieren Sie die Einstellungen (optional) :

o Passen Sie Schritt, Maximalschritt, Farben und Alarmtypen über die Registerkarte Eingaben an .

o Beispiel-Eingabeschnipsel (nur als Referenz - der tatsächliche Code ist optimiert) :

Wer sollte diesen Indikator verwenden?

✅ Einsteiger: Lernen Sie, Trends mit klaren visuellen Hinweisen zu erkennen.

✅ Daytrader: Erfassen Sie schnelle Umkehrungen auf kurzen Zeitskalen.

✅ Swing Traders: Erkennen Sie größere Trendwechsel auf Stunden-/Tagescharts.

✅ Algorithmische Trader: Verwenden Sie es als Filter in Ihren Expert Advisors (EAs).

✅ Risiko-Manager: Erhalten Sie Warnungen, um Stop-Losses oder Take-Profit-Levels sofort anzupassen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Lässt sich die Farbe ändern?

A: Auf keinen Fall. Die SAR-Werte sind endgültig, sobald ein Bar geschlossen wird. Das macht ihn sicher für Live-Handelsentscheidungen.

F: Kann ich ihn auf mehreren Charts verwenden?

A: Ja! Sie können es an so viele Charts anhängen, wie Sie möchten. Jede Instanz läuft unabhängig.

Haftungsausschluss: Der Handel ist mit Risiken verbunden. Dieser Indikator ist ein Hilfsmittel für die Entscheidungsfindung und garantiert keine Gewinne. Testen Sie Strategien immer zuerst in einem Demokonto. Die Backtest-Ergebnisse können je nach Marktbedingungen variieren.

Version des Indikators: 1.0 (Dezember 2025). Kompatibel mit MetaTrader 5