Colored SAR with Alert

SAR Farbiger Indikator mit Alarm - Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie

Sind Sie es leid, Charts ständig auf Trendumkehrungen zu überwachen? Wir stellen Ihnen den farbigen SAR-Indikator mit Alarm vor - ein leistungsstarkes, benutzerfreundliches Tool, das den klassischen parabolischen SAR (Stop and Reverse) in ein dynamisches, visuell intuitives und alarmgesteuertes System verwandelt. Dieser Indikator ist perfekt für Händler aller Niveaus und ist jetzt im MQL Markt verfügbar und bereit, Ihre Handelserfahrung zu verbessern.

Was ist der farbige SAR-Indikator mit Alarm?

Der farbige SAR-Indikator baut auf dem grundlegenden Parabolic SAR-Algorithmus auf, der weithin verwendet wird, um potenzielle Trendumkehrungen in Preisbewegungen zu erkennen. Unsere verbesserte Version fügt eine farbkodierte Visualisierung und anpassbare akustische/visuelle Alarme hinzu, die es einfacher denn je machen, hochwahrscheinliche Ein- und Ausstiegspunkte in Echtzeit zu erkennen.

Wichtigste Merkmale

1. Farbkodierte SAR-Punkte für sofortige Trenderkennung

  • Grüne Punkte: Zeigen einen Aufwärtstrend an (Kaufpotenzial). Die SAR-Punkte erscheinen unter den Kurskerzen.
  • Rote Punkte: Signalisieren einen Abwärtstrend (Verkaufspotenzial). Die SAR-Punkte erscheinen oberhalb der Kurskerzen.
  • Fließende Übergänge: Die Farben wechseln automatisch, wenn sich der Trend umkehrt, so dass Sie kristallklare visuelle Anhaltspunkte erhalten.

2. Anpassbares Alarmsystem

Verpassen Sie nie eine kritische Trendumkehr:

  • Audio-Warnungen: Wählen Sie aus mehreren integrierten Tönen oder laden Sie Ihre eigene .wav-Datei hoch.
  • Visuelle Pop-Ups: Ein Benachrichtigungsfenster erscheint auf Ihrem Bildschirm, wenn der SAR die Richtung wechselt.

3. Vollständig anpassbare SAR-Parameter

Passen Sie den Indikator an jeden Handelsstil an:

  • Schritt (Beschleunigungsfaktor): Einstellbar von 0,01 bis 0,2 (Standard ist 0,02).
  • Maximaler Schritt: Einstellbar zwischen 0,1 und 0,5 (Standardwert ist 0,2).

Ideal für Scalping-, Day-Trading- oder Swing-Trading-Strategien.

4. Nicht wiederholend & leichtgewichtig

5. Benutzerfreundliches Interface

Wie es funktioniert - ein kurzes Beispiel

Stellen Sie sich vor, Sie beobachten EUR/USD auf dem 15-Minuten-Chart:

1. Der Kurs ist gestiegen, und die SAR-Punkte sind grün (unter den Kerzen) .

2. Plötzlichkehrt sich der Kurs um, und der SAR kippt über die Kerzen .

3. Augenblicklich :

o Die Punkte werden rot.

o EinPop-up-Alarm erscheint: "SAR-Umkehrung bei EUR/USD (M15) festgestellt - Abwärtstrend gestartet! "

o Der von Ihnen gewählte Ton wird abgespielt .

4. Sie erhalten die gleiche Warnung per Push-Benachrichtigung auf Ihrem Telefon .

Dies verschafft Ihnen wertvolle Sekunden, um sich auf einen möglichen Verkaufseinstieg vorzubereiten oder eine Long-Position zu beenden.

Anleitung zur Installation und Einrichtung (einfach wie 1-2-3)

1. Laden Sie den Indikator vom MQL Market herunter.

2. Verbinden Sie ihn mit Ihrem Chart :

o Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Chart → IndikatorenBenutzerdefiniert → Wählen Sie SAR Colored Indicator with Alarm.

3. Konfigurieren Sie die Einstellungen (optional) :

o Passen Sie Schritt, Maximalschritt, Farben und Alarmtypen über die Registerkarte Eingaben an .

o Beispiel-Eingabeschnipsel (nur als Referenz - der tatsächliche Code ist optimiert) :

Wer sollte diesen Indikator verwenden?

Einsteiger: Lernen Sie, Trends mit klaren visuellen Hinweisen zu erkennen.
 Daytrader: Erfassen Sie schnelle Umkehrungen auf kurzen Zeitskalen.
 Swing Traders: Erkennen Sie größere Trendwechsel auf Stunden-/Tagescharts.
 Algorithmische Trader: Verwenden Sie es als Filter in Ihren Expert Advisors (EAs).
 Risiko-Manager: Erhalten Sie Warnungen, um Stop-Losses oder Take-Profit-Levels sofort anzupassen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Lässt sich die Farbe ändern?

A: Auf keinen Fall. Die SAR-Werte sind endgültig, sobald ein Bar geschlossen wird. Das macht ihn sicher für Live-Handelsentscheidungen.

F: Kann ich ihn auf mehreren Charts verwenden?

A: Ja! Sie können es an so viele Charts anhängen, wie Sie möchten. Jede Instanz läuft unabhängig.

Haftungsausschluss: Der Handel ist mit Risiken verbunden. Dieser Indikator ist ein Hilfsmittel für die Entscheidungsfindung und garantiert keine Gewinne. Testen Sie Strategien immer zuerst in einem Demokonto. Die Backtest-Ergebnisse können je nach Marktbedingungen variieren.

Version des Indikators: 1.0 (Dezember 2025). Kompatibel mit MetaTrader 5

Empfohlene Produkte
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indikatoren
Wir stellen den VFI (Volume Flow Indicator) vor - einen Handelsindikator, der die Beziehung zwischen Volumen und Preisbewegung analysiert, um wichtige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Indikator zeigt die Stärke und Richtung des Volumenflusses an und liefert klare Signale über potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Signale werden auf der Grundlage von Nulllinienüberkreuzungen, Überkreuzungen zwischen der VFI-Linie und ihrem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und wenn der
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indikatoren
RSI ABCD-Musterfinder: Technische Strategie 1. Funktionsweise des Indikators Kombiniert den klassischen RSI mit automatischer Erkennung von ABCD-Harmonie-Mustern . Hauptkomponenten Standard-RSI (einstellbare Periode) Hoch- und Tiefpunkte-Markierungen (Pfeile) ABCD-Muster (grüne/rote Linien) Überkauft (70) und Überverkauft (30) Filter 2. MT5-Einstellungen period = 14 ; // RSI-Periode size = 4 ; // Maximale Muster-Größe OverBought = 70 ; // Überkauft-Level OverSold = 30 ; // Überverkauft-Level Fil
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
Scale in points per bar
Vitaliy Kostrubko
Indikatoren
(Spezielle Neujahrsaktion - kostenloser Preis!) Der Indikator zeigt die aktuelle 'Skala in Punkten pro Balken' (identisch mit der manuellen Einstellung im Terminal, siehe Screenshot) in der oberen rechten Ecke des Charts an. Der angezeigte Wert ändert sich SOFORT, wenn die Chart-Skala geändert wird! (Dies ist sehr praktisch bei der Planung von Screenshots). In den Einstellungen: Sprache ändern (Russisch/Englisch), Schriftgröße des angezeigten Textes, den Offset-Koeffizienten der Textbeschrift
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indikatoren
Der Donchian-Kanal Kanäle gehören zu den beliebtesten Instrumenten der technischen Analyse, da sie dem Analysten visuell die Grenzen aufzeigen, innerhalb derer sich die meisten Kursbewegungen abspielen. Die Nutzer von Kanälen wissen, dass sie jederzeit wertvolle Informationen erhalten können, unabhängig davon, ob sich die Kurse im mittleren Bereich eines Bandes oder nahe an einer der Grenzlinien befinden. Eine der bekanntesten Techniken zur Erforschung dieser Konzepte sind die Bollinger-Bänder
FREE
Moving line
Jun Chao Jiang
Indikatoren
Der Ein-Minuten-Chart hat einen Fehler, aber der Ein-Tages-Chart kann nach dem Löschen des Fehlers und dem Neuladen der Indikatoren weiterhin verwendet werden, Dieser Indikator kann verwendet werden, um zu bestimmen, wie weit der Indikator nach oben geht, um einen Kaufauftrag zu erteilen, wie weit er nach unten geht, um einen Verkaufsauftrag zu erteilen, und keinen Auftrag zu erteilen, bis er diesen Abstand erreicht, was als Oszillation betrachtet wird, ein Konto eröffnen Geschenk-Index
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indikatoren
Cybertrade Keltner-Kanäle - MT5 Dieser von Chester Keltner entwickelte Volatilitätsindikator wird in der technischen Analyse verwendet. Es ist möglich, den Trend der Preise von Finanzanlagen zu verfolgen und Unterstützungs- und Widerstandsmuster zu erzeugen. Darüber hinaus sind die Hüllkurven eine Möglichkeit, die Volatilität zu verfolgen, um Gelegenheiten zum Kauf und Verkauf dieser Vermögenswerte zu identifizieren. Das Programm arbeitet mit Zeiträumen, die länger sind als der im Diagramm sic
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indikatoren
ATR Plus ist eine verbesserte Version der klassischen ATR, die nicht nur die Volatilität selbst, sondern auch die Richtungsenergie des Marktes anzeigt. Der Indikator wandelt die ATR in einen normalisierten Oszillator (0-100) um, so dass Sie klar sehen können: wer den Markt dominiert - Käufer oder Verkäufer wann ein Trend beginnt wenn ein Trend an Stärke verliert wenn sich der Markt in eine Spanne bewegt wenn die Volatilität Erschöpfungszonen erreicht ATR Plus eignet sich perfekt für Momentum-, T
FREE
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.4 (20)
Indikatoren
Pivot Point Fibo RSJ ist ein Indikator, der die Unterstützungs- und Widerstandslinien des Tages mithilfe von Fibonacci-Kursen verfolgt. Dieser spektakuläre Indikator erzeugt bis zu 7 Unterstützungs- und Widerstandsebenen durch Pivot Point unter Verwendung von Fibonacci-Kursen. Es ist fantastisch, wie die Preise jedes Niveau dieser Unterstützung und dieses Widerstands respektieren, wo es möglich ist, mögliche Einstiegs- / Ausstiegspunkte einer Operation zu erkennen. Merkmale Bis zu 7 Unterstü
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indikatoren
Dies ist der berühmte Sunflower-Indikator für Metatrader5. Dieser Indikator markiert mögliche Höchst- und Tiefststände auf Kurscharts. Der Indikator identifiziert Höchst- und Tiefststände in der Kursgeschichte des Vermögenswerts. Beachten Sie, dass sich die aktuelle Sonnenblume der letzten Kerze neu färbt, da es nicht möglich ist, einen Höchststand zu identifizieren, bis der Markt sich umkehrt, und es ist auch nicht möglich, einen Tiefststand zu identifizieren, ohne dass der Markt aufhört zu fa
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
HINWEIS: Pattern Scan EINschalten Dieser Indikator identifiziert Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Kontraktions- und Expansionsmuster, die auf den Charts eingezeichnet werden. Der Indikator verfügt außerdem über Alarme und mobile Benachrichtigungen, damit Sie keinen Handel verpassen. Es kann für alle Handelsinstrumente und alle Zeitrahmen verwendet werden. Die Eigenschaft, dass die Charts nicht neu gezeichnet werden, macht sie besonders nützlich für das Backte
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indikatoren
Freund des Trends: Ihr Trend-Tracker Meistern Sie den Markt mit Friend of the Trend , dem Indikator, der die Trendanalyse vereinfacht und Ihnen hilft, die besten Momente zum Kaufen, Verkaufen oder Abwarten zu erkennen. Mit seinem intuitiven und visuell ansprechenden Design analysiert Friend of the Trend die Kursbewegungen und liefert Signale über ein farbiges Histogramm: Grüne Balken : signalisieren einen Aufwärtstrend und weisen auf Kaufgelegenheiten hin. Rote Balken : Warnen vor einem Abwärtst
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indikatoren
Donchian Channel ist ein von Richard Donchian entwickelter Indikator. Er wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten angegebenen Zeitraums in Kerzen gebildet. Der Bereich zwischen Hoch und Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum. Seine Konfiguration ist einfach. Es ist möglich, den Durchschnitt zwischen der oberen und der unteren Linie liegen zu lassen, und Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine Seite berührt. Wenn Sie Fragen haben oder Fehler finden
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indikatoren
Der Coral Trend ist ein Trendfolge-Indikator, der bei Forex-Händlern sehr beliebt ist . Er wird normalerweise in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet. Er verwendet Kombinationen von gleitenden Durchschnitten mit komplexen Glättungsformeln! Er hat zwei konfigurierbare Parameter: Koeffizient - Glättungsverhältnis (*) Angewandter Preis Berechnung: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indikatoren
Daily Support and Resistance Levels ist ein professioneller Indikator, der automatisch wichtige Preisniveaus für den Intraday-Handel basierend auf klassischen Pivot-Punkten berechnet und anzeigt. Hauptfunktionen: Automatische Berechnung des Pivot-Punkts (PP) 3 Widerstandsniveaus (R1, R2, R3) 3 Unterstützungsniveaus (S1, S2, S3) Hoch/Tief des Vortags Echtzeit-Informationspanel Marktrichtung (Bullisch/Bärisch) Abstand zu den nächsten Levels Anpassbare Farben und Anzeige Automatische tägliche Aktua
FREE
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indikatoren
Ultimativer SMC: Professioneller Smart-Money-Konzepte-Indikator Entschlüsseln Sie die verborgenen Bewegungen des Marktes. Handeln Sie mit den Institutionen, nicht gegen sie. Der Ultimate SMC-Indikator wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die Smart Money Concepts (SMC) automatisch auf ihre Charts anwenden wollen. Die manuelle SMC-Analyse ist zeitaufwändig und anfällig für subjektive Fehler. Dieses Tool macht Schluss mit dem Rätselraten, indem es Order-Blöcke, Fair-Value-Lücken und strukturelle
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indikatoren
Der Indikator   Haven FVG   ist ein Tool zur Marktanalyse, das es ermöglicht, Ineffizienzbereiche (Fair Value Gaps, FVG) im Chart zu identifizieren und Händlern wichtige Preisniveaus für die Analyse und Handelsentscheidungen zur Verfügung stellt. Weitere Produkte ->  HIER Hauptmerkmale: Individuelle Farbeinstellungen: Farbe für bullisches FVG   (Bullish FVG Color). Farbe für bärisches FVG   (Bearish FVG Color). Flexible FVG-Visualisierung: Maximale Anzahl von Kerzen zur FVG-Suche. Zusätzliche V
FREE
Reversal Oscillator
Rafael Grecco
Indikatoren
Reversal Oscillator - Fortgeschrittener Momentum-Shift-Detektor Der Reversal Oscillator ist ein kostenloser Indikator, der entwickelt wurde, um Preiszonen hervorzuheben, die statistisch gesehen außerhalb ihrer normalen Bewegungsmuster liegen, und Händlern zu helfen, potenzielle Wendepunkte zu antizipieren, bevor sie eintreten. Im Gegensatz zu traditionellen Oszillatoren, die hauptsächlich auf überkaufte/überverkaufte Bedingungen reagieren, wendet dieser Indikator die Analyse der dritten Ablei
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indikatoren
Easy Correlations-Indikator Der Easy Correlations Indic ator wurde entwickelt, um Händlern bei der Analyse der Beziehung zwischen zwei korrelierten Instrumenten zu helfen. Durch die Überwachung des Abstands zwischen ihren Relative Strength Index (RSI)-Werten hebt der Indikator Situationen hervor, in denen sich ein Instrument deutlich weiter bewegt hat als das andere. Dies schafft potenzielle Handelsmöglichkeiten: Verkaufen Sie das stärkere Instrument (überstreckter RSI) Kauf des schwächeren Inst
FREE
Swing BOS Structure
Shodibek Babaev
Indikatoren
Swing BOS Structure ist ein Marktstrukturindikator für MetaTrader 5. Der Indikator erkennt automatisch: - Swing Hoch (SH) - Tiefstkurs (SL) - Bruch der Struktur (BOS) - Wechsel des Charakters (CHoCH) Umschwünge werden erst nach einer bestimmten Anzahl von Kerzen bestätigt, wodurch sichergestellt wird, dass sie sich nicht wiederholen. BOS-Signale zeigen eine Trendfortsetzung an. CHoCH-Signale weisen auf eine potenzielle Veränderung der Marktstruktur hin und können je nach Marktbedingungen und
FREE
Bar Color Trend
Germano Chagas
4.38 (8)
Indikatoren
Candle Color Trend kombiniert das Beste aus Price Action , Directional Movement und Divergenz/Konvergenz-Analyse und ist eine einfache und zuverlässige Methode zur Identifizierung der Trendrichtung. Der Indikator malt die Kerzen automatisch gemäß der Annahme, dass ein Aufwärtstrend durch Preise definiert wird, die eine Reihe von höheren Hochs und höheren Tiefs bilden. Im Gegensatz dazu wird ein Abwärtstrend durch Preise definiert, die eine Reihe von niedrigeren Hochs und niedrigeren Tiefs bilden
FREE
WaveTrend Plus
Nguyen Thanh Cong
5 (6)
Indikatoren
Einführung WaveTrend Plus ist ein erstaunlicher Oszillator, der mit Hilfe komplexer Berechnungen von Preis und Momentum optimale Einstiegspunkte im Markt mit hoher Präzision erkennen kann. Diese Version bietet viele Verbesserungen im Vergleich zum ursprünglichen WaveTrend, wie z.B. eine klarere Grafik, überverkaufte/überkaufte Signale und die Erkennung von Divergenzen Signal Kaufen, wenn ein überverkauftes Signal erscheint (grüner Punkt unten) oder wenn eine bullische Divergenz erkannt wird
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Experten
Handeln Sie Bitcoin wie nie zuvor - schneller, intelligenter und profitabler! Warum Bitcoin Prince EA wählen ? Blitzschnelle Ausführung - Der EA ist auf Geschwindigkeit ausgelegt und steigt zum optimalen Zeitpunkt in den Handel ein und aus, damit Sie nie wieder ein profitables Setup verpassen . Bewährte Bitcoin-spezifische Strategie - Im Gegensatz zu generischen EAs ist der Bitcoin Prince EA exklusiv für BC/USD abgestimmt und passt sich der einzigartigen Volatilität und Liquidität von Bitcoin
Velocity Gold EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
Experten
Handeln Sie Gold (XAU/USD) wie nie zuvor - schneller, intelligenter und profitabler! FOLLOW RESULTS HERE Warum Velocity Gold EA wählen? Blitzschnelle Ausführung - Der EA ist auf Schnelligkeit ausgelegt und geht zum optimalen Zeitpunkt in den Handel ein und aus, damit Sie nie wieder ein profitables Setup verpassen . Bewährte Gold-spezifische Strategie - Im Gegensatz zu generischen EAs ist Velocity Gold EA ausschließlich auf XAU/USD abgestimmt und passt sich der einzigartigen Volatilität und Li
Velocity Gold
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
Experten
Handeln Sie Gold (XAU/USD) wie nie zuvor - schneller, intelligenter und profitabler! Warum Velocity Gold EA wählen? Funktioniert in allen Zeitrahmen von M1 bis H4 mit leichten Einstellungsunterschieden Blitzschnelle Ausführung. Velocity Gold EA ist auf Schnelligkeit ausgelegt und steigt zum optimalen Zeitpunkt in den Handel ein und aus, damit Sie nie wieder ein profitables Setup verpassen . Bewährte goldspezifische Strategie - Im Gegensatz zu generischen EAs ist Velocity Gold EA ausschließlich
Giga Gold Pro
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
Experten
GiGa Gold Pro, ehemals (THE BILLIONAIRE EA) Professioneller Gold Trading Expert Advisor Einführungspreis =$299 .99 Nächster Preis = $399.99 Endpreis = $19999.99 Verbleibende Exemplare = 99 PM mich, um die besten Einstellungen profitabel für jeden Zeitrahmen M1, M2, M3, M5, M10, M20, M30, H1 Transformieren Sie Ihren Goldhandel heute Entdecken Sie die Kraft hinter professionellen Goldhändlern mit The Billionaire EA - einem fortschrittlichen Expert Advisor, der speziell dafür entwickelt wur
