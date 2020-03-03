MultiORB EA Prop Edition

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
MULTI ORB EA - PROP FIRM EDITION mit FOREX FACTORY NEWS FILTER ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

🏆 DER EINZIGE MULTI-SESSION ORB EA MIT INTEGRIERTEM FOREX FACTORY NEWS SCHUTZ
🏆 Bestehen Sie Ihre Prop-Firm-Herausforderung mit dem fortschrittlichsten Opening Range Breakout EA, der speziell für FTMO, FundedNext, The5ers und andere Funded Trader Programme entwickelt wurde

 CUSTOMPRESET AT USERS REQUEST

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
🔥 BAHNBRECHENDE FUNKTION: FOREX FACTORY NEWS INTEGRATION 🔥 ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

❌ OTHER ORB EAs: Handeln blind durch hochwirksame Nachrichten und sprengen Ihr Konto

✅ DIESER EA: Holt automatisch Nachrichten von ForexFactory API und blockiert den Handel

🚨 NEWS PROTECTION FEATURES:
-AUTOMATISCHE API-INTEGRATION - Holt wichtige Ereignisse in Echtzeit
- HYBRID-MODUS - API + manuelles Backup für 100%ige Zuverlässigkeit
- VISUELLER COUNTDOWN - Dashboard zeigt nahende Nachrichten an (60/30/15 Minuten Warnungen)
- AUTO-CLOSE POSITIONEN - Schließt alle Trades vor wichtigen Nachrichtenereignissen
- MULTI-CURRENCY FILTER - Überwacht USD, EUR, GBP, JPY, CAD, AUD, NZD, CHF
- 5 MANUELLE SLOTS - Manuelle Eingabe kritischer Nachrichten als Backup
- ANPASSBARE BUFFERS - Setzen Sie Ihre eigenen Zeitfenster (Standard: 30 min vor/nach)

💥 EIN NFP-FREITAG KANN IHR PROP-KONTO ZERSTÖREN - DIESER EA SCHÜTZT SIE 💥

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
🎯 KERNSTRATEGIE: MULTI-SESSION OPENING RANGE BREAKOUT
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

📊 WAS IST ORB?Die Opening Range Breakout-Strategie misst die Preisspanne während der ersten X Minuten einer Sitzung und handelt dann Ausbrüche über/unter dieser Spanne.
Es ist eine der zuverlässigsten Intraday-Strategien, die von professionellen Händlern verwendet wird.

🔧 MULTI-SESSION-FÄHIGKEIT:
- Handeln Sie bis zu 8 BESTIMMTE SESSIONEN pro Tag
- Zielen Sie auf bestimmte Marktsitzungen (London, New York, Asien)
- Jede Sitzung ist unabhängig und hat ihre eigene ORB-Berechnung
- Historische ORB-Levels werden im Chart angezeigt
⚡ ERWEITERTE FEATURES:
-Dynamische Positionsgröße (feste Lots / Risiko % / fester Dollar)
- Einstellbare Risiko/Belohnungs-Verhältnisse (1:1 bis 3:1)
- VWAP-Filter (optionale Volumenbestätigung)
- Break-Even-Schutz (verschiebt SL in den Gewinn)
- Gestaffelte Trailing Stops (2-Level-System)
- Anpassbare ORB-Dauer (15, 30, 60+ Minuten)
- Unterstützung von Zeitzonen (Brokerzeit, UTC-Offset, Ortszeit)


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
💼 PROP FIRM OPTIMIERT - EXAKTE EINSTELLUNGEN INBEGRIFFEN ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

✅ 6 BEREITS EINSETZBARE PRESETS FÜR TOP FIRMS:
1️⃣ FTMO(https://trader.ftmo.com/?affiliates=yLIAUxVPQuXBJDNiTrIU) $100K - CONSERVATIVE (0,5% Risiko, hohe Erfolgsquote)
2️⃣ FTMO(https://trader.ftmo.com/?affiliates=yLIAUxVPQuXBJDNiTrIU)$100K - AGGRESSIVE (0,8% Risiko, schneller zum Ziel)
3️⃣ FUNDEDNEXT STELLAR(https://fundednext.com/?fpr=brian44) (erzwingt 15% Konsistenzregel)
4️⃣ THE5ERS INSTANT FUNDING(link) (Hyperwachstumsmodus)
5️⃣ FUNDING PIPS SWING(https://app.fundingpips.com/register?ref=609bd4ec)Overnight Holds erlaubt)
6️⃣ ALPHA/GOAT UNIVERSAL(link) (funktioniert für die meisten Firmen)

🎯 PROP-SPECIFIC FEATURES:
-Trailing Drawdown von der High-Water-Mark (FTMO-konform)
- Durchsetzung des täglichen Gewinnziels (Funded Next Consistency)
- Konservative Risikovorgaben (0,5-1% pro Trade)
- Max Trades per Day/Session Limits
- Break-Even bei 85% TP (schließt automatisch 50% Gewinn ein)
- Max Daily Loss Protection (3-5% Limits)


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
📊 VISUELLES DASHBOARD - ECHTZEIT-ÜBERWACHUNG ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

👁️ SIEHEN SIE ALLES AUF EINEN BLICK:
🔴 NEWS ALERT PANEL (einzigartig für diesen EA!)
→ Roter Countdown, wenn eine Nachricht noch 15 Minuten entfernt ist
→ Orangefarbene Warnung bei 60 Minuten
→ Zeigt den Namen und die Uhrzeit des Ereignisses
→ API-Verbindungsstatus
📈 KONTOINFORMATIONEN → Saldo, Eigenkapital, freie Marge → Gewinn/Verlust-Prozentsatz → Farbcodiertes Eigenkapital (grün/rot)
⚙️ ANZEIGE DER RISIKOEINSTELLUNGEN → Aktueller Risikomodus und -wert → Verwendetes R/R-Verhältnis → Break-even-Status → Trailing-Stop-Status 📍 SESSIONSSTATUS
→ Aktuelle Sitzungsnummer
→ ORB-Bereich in Punkten
→ Anzahl der Trades (Sitzung/Tag)
→ Aktive Positionen
→ Nächste berechnete Losgröße

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════ KOMPLETTES PAKET - NICHTS ANDERES ZU KAUFEN ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

📚 PROFESSIONELLE DOKUMENTATION INBEGRIFFEN:
1️⃣ Installationshandbuch (10 Seiten) → Schritt-für-Schritt-Einrichtung mit WebRequest-Konfiguration → Abschnitt zur Fehlerbehebung → Checkliste nach derInstallationscheckliste
2️⃣ Benutzerhandbuch (15+ Seiten) → Vollständige Erklärungen zu den Funktionen → Leitfaden zum Nachrichtenfiltersystem → Sitzungskonfiguration → Risikomanagement-Strategien → Dashboard-Interpretation
3️⃣ Schnellstart-Anleitung → Einstieg in den Handel in weniger als 5 Minuten → Nur die wichtigsten Schritte
4️⃣ Leitfaden zur Prop-Firmen-Optimierung (20+ Seiten) → EXAKTE Einstellungen für jede Prop-Firma → 30-Tage Challenge Walkthrough → Häufige Fehler zu vermeiden → Wöchentliche Gewinnziele
⚙️ 6 PRESET DATEIEN (.SET) → Laden und sofort handeln → Keine Konfiguration erforderlich → Optimiert für die Regeln jeder Firma

 ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
WARUM HÄNDLER DIESEN EA WÄHLEN ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

🥇 "Endlich ein ORB EA, der nicht durch NFP handelt!" - steven m , Sydney
 💰 "FTMO Phase 1 in 23 Tagen mit konservativer Voreinstellung bestanden" - Monica , London
 🎯 "Die Dashboard-Warnung hat mich vor einem Verlust von $2000 während des CPI gerettet" - Austin K , Kapstadt
📊 "Ich liebe die Multi-Session-Flexibilität - ich handele nur in London/NY" - Kelvin J , Lagos
 🛡️ "Break-even bei 85% ist genial - sichert Gewinne vor Umkehrungen" - Minito O, Seoul

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
📈 EMPFOHLENE PAARE & ZEITRAHMEN ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

✅ BESTE PAARE FÜR PROP CHALLENGES:
- EURUSD (am liquidesten, enge Spreads)
- GBPUSD (gute Volatilität, klare ORB-Levels)
- USDJPY (Trendmärkte)
- AUDUSD (Asien-Sitzung)
- USDCAD (Nordamerika-Sitzung)


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
🎓 PERFEKT FÜR DIESE TRADERS ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

Prop Firm Challenge Teilnehmer → FTMO, Funded Next, The5ers, Funding Pips Traders
 Intraday Swing Traders → Fokus auf bestimmte Sessions (London/NY) + Multi-Session-Fähigkeit = mehr Möglichkeiten
Risikobewusste Trader → Mehrere Risikomodi zur Auswahl → Tägliche Limits verhindern Overtrading
Vielbeschäftigte Profis → Einstellen und Vergessen mit Voreinstellungen → Dashboard-Überwachung von überall

💬SUPPORT & UPDATES ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
✅ SUPPORT INKLUSIVE:
→ E-Mail-Support [gurbpipanalytica@gmail.com] innerhalb von 24 Stunden
→ Einrichtungshilfe bei Bedarf
→ Anleitung zur Anpassung der Voreinstellungen
→ Tipps zur Strategieoptimierung
🔄 KOSTENLOSE LIFETIME UPDATES:
→ Neue Prop-Firm-Voreinstellungen bei ihrer Einführung
→ Fehlerkorrekturen und Verbesserungen
→ Neue Funktionen und Erweiterungen
→ MT5-Kompatibilitäts-Updates

