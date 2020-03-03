MultiORB EA Prop Edition





MULTI ORB EA - PROP FIRM EDITION mit FOREX FACTORY NEWS FILTER

🏆 DER EINZIGE MULTI-SESSION ORB EA MIT INTEGRIERTEM FOREX FACTORY NEWS SCHUTZ

Bestehen Sie Ihre Prop-Firm-Herausforderung mit dem fortschrittlichsten Opening Range Breakout EA, der speziell für FTMO, FundedNext, The5ers und andere Funded Trader Programme entwickelt wurde





PRESET AT USERS REQUEST



🔥 BAHNBRECHENDE FUNKTION: FOREX FACTORY NEWS INTEGRATION 🔥

❌ OTHER ORB EAs: Handeln blind durch hochwirksame Nachrichten und sprengen Ihr Konto





✅ DIESER EA: Holt automatisch Nachrichten von ForexFactory API und blockiert den Handel





🚨 NEWS PROTECTION FEATURES:



AUTOMATISCHE API-INTEGRATION - Holt wichtige Ereignisse in Echtzeit



- HYBRID-MODUS - API + manuelles Backup für 100%ige Zuverlässigkeit



- VISUELLER COUNTDOWN - Dashboard zeigt nahende Nachrichten an (60/30/15 Minuten Warnungen)



- AUTO-CLOSE POSITIONEN - Schließt alle Trades vor wichtigen Nachrichtenereignissen



- MULTI-CURRENCY FILTER - Überwacht USD, EUR, GBP, JPY, CAD, AUD, NZD, CHF



- 5 MANUELLE SLOTS - Manuelle Eingabe kritischer Nachrichten als Backup



- ANPASSBARE BUFFERS - Setzen Sie Ihre eigenen Zeitfenster (Standard: 30 min vor/nach)





💥 EIN NFP-FREITAG KANN IHR PROP-KONTO ZERSTÖREN - DIESER EA SCHÜTZT SIE 💥



🎯 KERNSTRATEGIE: MULTI-SESSION OPENING RANGE BREAKOUT

📊 WAS IST ORB? Die Opening Range Breakout-Strategie misst die Preisspanne während der ersten X Minuten einer Sitzung und handelt dann Ausbrüche über/unter dieser Spanne.

Es ist eine der zuverlässigsten Intraday-Strategien, die von professionellen Händlern verwendet wird.



🔧 MULTI-SESSION-FÄHIGKEIT:

- Handeln Sie bis zu 8 BESTIMMTE SESSIONEN pro Tag

- Zielen Sie auf bestimmte Marktsitzungen (London, New York, Asien)

- Jede Sitzung ist unabhängig und hat ihre eigene ORB-Berechnung

- Historische ORB-Levels werden im Chart angezeigt



⚡ ERWEITERTE FEATURES:

- Dynamische Positionsgröße (feste Lots / Risiko % / fester Dollar)

- Einstellbare Risiko/Belohnungs-Verhältnisse (1:1 bis 3:1)

- VWAP-Filter (optionale Volumenbestätigung)

- Break-Even-Schutz (verschiebt SL in den Gewinn)

- Gestaffelte Trailing Stops (2-Level-System)

- Anpassbare ORB-Dauer (15, 30, 60+ Minuten)

- Unterstützung von Zeitzonen (Brokerzeit, UTC-Offset, Ortszeit)







💼 PROP FIRM OPTIMIERT - EXAKTE EINSTELLUNGEN INBEGRIFFEN

✅ 6 BEREITS EINSETZBARE PRESETS FÜR TOP FIRMS:







1️⃣ FTMO (https://trader.ftmo.com/?affiliates=yLIAUxVPQuXBJDNiTrIU ) $100K - CONSERVATIVE (0,5% Risiko, hohe Erfolgsquote)



2️⃣ FTMO (https://trader.ftmo.com/?affiliates=yLIAUxVPQuXBJDNiTrIU) $100K - AGGRESSIVE (0,8% Risiko, schneller zum Ziel)

4️⃣ THE5ERS INSTANT FUNDING(link) (Hyperwachstumsmodus)





5️⃣ FUNDING PIPS SWING (https://app.fundingpips.com/register?ref=609bd4ec )Overnight Holds erlaubt)

6️⃣ ALPHA/GOAT UNIVERSAL(link) (funktioniert für die meisten Firmen)





🎯 PROP-SPECIFIC FEATURES:



Trailing Drawdown von der High-Water-Mark (FTMO-konform)



- Durchsetzung des täglichen Gewinnziels (Funded Next Consistency)



- Konservative Risikovorgaben (0,5-1% pro Trade)



- Max Trades per Day/Session Limits



- Break-Even bei 85% TP (schließt automatisch 50% Gewinn ein)



- Max Daily Loss Protection (3-5% Limits)









📊 VISUELLES DASHBOARD - ECHTZEIT-ÜBERWACHUNG

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════





👁️ SIEHEN SIE ALLES AUF EINEN BLICK:



🔴 NEWS ALERT PANEL (einzigartig für diesen EA!)



→ Roter Countdown, wenn eine Nachricht noch 15 Minuten entfernt ist



→ Orangefarbene Warnung bei 60 Minuten



→ Zeigt den Namen und die Uhrzeit des Ereignisses



→ API-Verbindungsstatus



📈 KONTOINFORMATIONEN

→ Saldo, Eigenkapital, freie Marge

→ Gewinn/Verlust-Prozentsatz

→ Farbcodiertes Eigenkapital (grün/rot)



⚙️ ANZEIGE DER RISIKOEINSTELLUNGEN

→ Aktueller Risikomodus und -wert

→ Verwendetes R/R-Verhältnis

→ Break-even-Status

→ Trailing-Stop-Status

📍 SESSIONSSTATUS



→ Aktuelle Sitzungsnummer



→ ORB-Bereich in Punkten



→ Anzahl der Trades (Sitzung/Tag)



→ Aktive Positionen



→ Nächste berechnete Losgröße





KOMPLETTES PAKET - NICHTS ANDERES ZU KAUFEN

📚 PROFESSIONELLE DOKUMENTATION INBEGRIFFEN:





1️⃣ Installationshandbuch (10 Seiten)

→ Schritt-für-Schritt-Einrichtung mit WebRequest-Konfiguration

→ Abschnitt zur Fehlerbehebung

→ Checkliste nach derInstallationscheckliste



2️⃣ Benutzerhandbuch (15+ Seiten)

→ Vollständige Erklärungen zu den Funktionen

→ Leitfaden zum Nachrichtenfiltersystem

→ Sitzungskonfiguration

→ Risikomanagement-Strategien

→ Dashboard-Interpretation



3️⃣ Schnellstart-Anleitung

→ Einstieg in den Handel in weniger als 5 Minuten

→ Nur die wichtigsten Schritte



4️⃣ Leitfaden zur Prop-Firmen-Optimierung (20+ Seiten)

→ EXAKTE Einstellungen für jede Prop-Firma

→ 30-Tage Challenge Walkthrough

→ Häufige Fehler zu vermeiden

→ Wöchentliche Gewinnziele



⚙️ 6 PRESET DATEIEN (.SET)

→ Laden und sofort handeln

→ Keine Konfiguration erforderlich

→ Optimiert für die Regeln jeder Firma





✅ WARUM HÄNDLER DIESEN EA WÄHLEN

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════





🥇 "Endlich ein ORB EA, der nicht durch NFP handelt!" - steven m , Sydney





💰 "FTMO Phase 1 in 23 Tagen mit konservativer Voreinstellung bestanden" - Monica , London





🎯 "Die Dashboard-Warnung hat mich vor einem Verlust von $2000 während des CPI gerettet" - Austin K , Kapstadt





📊 "Ich liebe die Multi-Session-Flexibilität - ich handele nur in London/NY" - Kelvin J , Lagos





🛡️ "Break-even bei 85% ist genial - sichert Gewinne vor Umkehrungen" - Minito O, Seoul











📈 EMPFOHLENE PAARE & ZEITRAHMEN

✅ BESTE PAARE FÜR PROP CHALLENGES:



EURUSD (am liquidesten, enge Spreads)



- GBPUSD (gute Volatilität, klare ORB-Levels)



- USDJPY (Trendmärkte)



- AUDUSD (Asien-Sitzung)



- USDCAD (Nordamerika-Sitzung











🎓 PERFEKT FÜR DIESE TRADERS

✅ Prop Firm Challenge Teilnehmer

→ FTMO, Funded Next, The5ers, Funding Pips Traders





✅ Intraday Swing Traders

→ Fokus auf bestimmte Sessions (London/NY) +

Multi-Session-Fähigkeit = mehr Möglichkeiten





✅ Risikobewusste Trader

→ Mehrere Risikomodi zur Auswahl

→ Tägliche Limits verhindern Overtrading





✅ Vielbeschäftigte Profis

→ Einstellen und Vergessen mit Voreinstellungen

→ Dashboard-Überwachung von überall







SUPPORT & UPDATES

✅ SUPPORT INKLUSIVE:





→ E-Mail-Support [gurbpipanalytica@gmail.com] innerhalb von 24 Stunden



→ Einrichtungshilfe bei Bedarf



→ Anleitung zur Anpassung der Voreinstellungen



→ Tipps zur Strategieoptimierung



🔄 KOSTENLOSE LIFETIME UPDATES:





→ Neue Prop-Firm-Voreinstellungen bei ihrer Einführung



→ Fehlerkorrekturen und Verbesserungen



→ Neue Funktionen und Erweiterungen



→ MT5-Kompatibilitäts-Updates

