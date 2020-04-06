Combo All In One MT4

Combo All In One ist ein EA Combo 10 Strategien, Der EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet.

Normalerweise müssen Sie 10x Gebühren bezahlen, um 10 EAs mit verschiedenen Strategien zu kaufen. Aber mit ALL IN ONE brauchen Sie nur 1 Mal zu zahlen, um einen EA zu besitzen, der 10 verschiedene Strategien enthält. Dies ist eine kosteneffektive Lösung und kombiniert effektive Methoden.

Zeitrahmen M15, Mindesteinlage $1.000, Hebel 1:500.

STRATEGIE1: GLEITENDER DURCHSCHNITT

STRATEGIE2: RSI

STRATEGIE3: MACD

STRATEGIE4: BOLLINGER BANDS

STRATEGIE5: STOCHASTIK OSZILLATOR

STRATEGIE6: ICHIMOKU KINKO HYO

STRATEGIE7: ALIGATOR

STRATEGIE8: PARABOLISCHER SAR

STRATEGIE9: ZICKZACK

STRATEGIE10: FIBONACCI