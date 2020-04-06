Combo All In One MT4
- Experten
- Nguyen Nghiem Duy
- Version: 3.0
- Aktivierungen: 10
Combo All In One ist ein EA Combo 10 Strategien, Der EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet.
Normalerweise müssen Sie 10x Gebühren bezahlen, um 10 EAs mit verschiedenen Strategien zu kaufen. Aber mit ALL IN ONE brauchen Sie nur 1 Mal zu zahlen, um einen EA zu besitzen, der 10 verschiedene Strategien enthält. Dies ist eine kosteneffektive Lösung und kombiniert effektive Methoden.
Zeitrahmen M15, Mindesteinlage $1.000, Hebel 1:500.
STRATEGIE1: GLEITENDER DURCHSCHNITT
STRATEGIE2: RSI
STRATEGIE3: MACD
STRATEGIE4: BOLLINGER BANDS
STRATEGIE5: STOCHASTIK OSZILLATOR
STRATEGIE6: ICHIMOKU KINKO HYO
STRATEGIE7: ALIGATOR
STRATEGIE8: PARABOLISCHER SAR
STRATEGIE9: ZICKZACK
STRATEGIE10: FIBONACCI