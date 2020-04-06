Aurora Scalper Trade

Aurora Scalper Trade ist ein fortschrittliches Grid-System, das seit Jahren erfolgreich auf Live-Konten arbeitet. Anstatt so angepasst zu werden, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es bei den meisten Systemen der Fall ist), wurde es entwickelt, um reale Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich daher nicht um ein einfaches „Trial-and-Error“-System, das nur durch ein Grid überlebt. Vielmehr nutzt es reale Marktmechanismen zu seinem Vorteil, um konsistente Gewinne zu erzielen.

Unterstützte Währungspaare: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD
Empfohlener Zeitrahmen: M15

Funktionen

  • Ein-Diagramm-Konfiguration: Nur ein Diagramm erforderlich, um alle Paare zu handeln

  • Unterstützung mehrerer Währungspaare

  • Solide Backtest- und Live-Ergebnisse

  • Keine GMT-Anpassung erforderlich

  • Extrem benutzerfreundlich: nur 3 Anweisungszeilen lesen

  • Deutlich günstiger als vergleichbare hochwertige Alternativen

Installation

  • Der EA muss nur auf einem M15-Chart installiert werden – AUDCAD wird empfohlen

  • Wenn Ihr Broker ein Suffix verwendet (z. B. AUDCAD.a), passen Sie die Namen im Parameter „Symbol“ entsprechend an

  • Verwenden Sie nur die empfohlenen Paare. Es sind keine .set-Dateien erforderlich, alle Einstellungen sind intern im EA gespeichert

  • Gewähren Sie Zugriff auf die folgenden Webseiten, damit der Nachrichtenfilter und die Zeiterkennung korrekt funktionieren:

Anforderungen

  • Der EA ist nicht empfindlich gegenüber Spread und Slippage, ein ECN-Broker wird jedoch empfohlen

  • Der EA sollte kontinuierlich auf einem VPS laufen

  • Bei einem Hebel von 1:30 wird empfohlen, auf Konten unter $3.000 nur mit niedrigem Risiko zu handeln

  • Bei einem Hebel von 1:100 ist auch ein höheres Risiko auf Konten ab $1.000 möglich

Risikomanagement-Einstellungen (MM)

  • Allow Opening a new Grid: Aktiviert/Deaktiviert das Öffnen neuer Grids (beeinflusst bestehende Grids nicht)

  • Lot-sizing Method: Auswahl der Losgrößenmethode je nach gewünschtem Risiko:

    • Fixed Lots (feste Losgröße)

    • Dynamic Lots (dynamische Berechnung)

    • Deposit Load % (auf Basis des Kontostands)

    • Presets (vordefinierte Risikoprofile)

  • Fixed Lot: Feste Losgröße für den ersten Trade

  • Dynamic Lot (Balance/Equity based): Kapital pro 0,01 Lot

  • Deposit Load %: Prozentsatz des Kontos, der für den ersten Trade verwendet wird

  • Maximum Lot: Maximal zulässige Losgröße

  • Maximum Spread (in Pips): Maximal erlaubter Spread

  • Maximum Slippage: Maximal zulässiger Slippage (für Nicht-ECN-Konten)

  • Maximum Symbols at a time: Maximale Anzahl gleichzeitig gehandelter Symbole

  • Allow Hedging: Erlaubt entgegengesetzte Positionen im selben Symbol

  • Allow Trading on Holidays: Aktiviert/Deaktiviert den Weihnachts-/Neujahrsfilter

  • Allow to Buy/Sell: Aktiviert/Deaktiviert Kauf-/Verkaufsorders

  • Maximum Drawdown Percent: Wenn der aktuelle Drawdown den eingestellten Prozentsatz überschreitet, werden alle Positionen geschlossen

Strategieeinstellungen

  • Symbols: Kommagetrennte Liste von Symbolen (leer = Standard)

  • Bollinger Bands Period: Periode der Bollinger-Bänder

  • RSI Period: Periode des RSI zur Filterung von Trades mit geringem Potenzial

  • Maximum RSI Value: Maximaler RSI-Wert für Filterung

  • TakeProfit for Initial Trade (in Pips): TP für den ersten Trade (wenn kein Grid aktiv)

  • TakeProfit for Grid (in Pips): TP für Grid-Trades. Bei 0 wird TP monetär gewichtet berechnet

  • StopLoss for Grid (in Pips): SL für Grid-Trades (Standard: 1000 Pips)

  • Hide StopLoss: SL ausblenden (ja/nein)

Grid-Einstellungen

  • Trade Distance: Mindestabstand in Pips zwischen Grid-Trades

  • Smart Distance: Automatische Anpassung des Abstands je nach Volatilität

  • 2nd Trade Multiplier: Multiplikator für den zweiten Trade

  • 3rd–5th Trade Multiplier: Multiplikator für den dritten bis fünften Trade

  • 6th+ Trade Multiplier: Multiplikator ab dem sechsten Trade

  • Maximum Trades: Maximale Anzahl von Trades im Grid

Sonstiges

  • Trade Comment: Kommentar, der den Orders hinzugefügt wird

  • UID (0...9): Eindeutige Instanz-ID des EAs

  • ShowPanel: Infopanel ein-/ausblenden


