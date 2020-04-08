Volume Compair

 专业累计德尔塔与成交量中位线指标

通过这款强大的成交量分析工具，追踪真实的买卖压力成交量比较指标 (Volume Compare Indicator) 结合了累计德尔塔 (Cumulative Delta)成交量中位线 (Volume Medians)，帮助您识别机构活动、失衡以及潜在的反转。

 主要特点：

  •  累计德尔塔直方图 – 实时可视化净买入成交量与净卖出成交量。

  •  买入/卖出成交量中位线 – 显示平均买入和卖出成交量水平的水平线。

  •  智能成交量分类 – 分隔：

    • 强劲买入（绿色） – 看涨压力。

    • 强劲卖出（红色） – 看跌压力。

    • 买入成交量中位线（蓝色线） – 典型买入量的参考。

    • 卖出成交量中位线（橙色线） – 典型卖出量的参考。

  •  可自定义参数 – 调整 CDIPeriod 和 CDIRange 以设置敏感度。

  •  EMA 平滑成交量 – 减少噪音，使信号更清晰。

 如何帮助交易者：

  • ✔ 发现机构活动 – 异常的成交量尖峰指示大玩家进场。

  • ✔ 确认突破/反转 – 强烈的德尔塔背离警告假动作。

  • ✔ 基于成交量的支撑/阻力 – 中位线充当动态参考水平。

  • ✔ 日内交易与剥头皮 – 衡量日内动量的变化。

 指标逻辑：

  • 绿色柱 = 净买入成交量（看涨压力）。

  • 红色柱 = 净卖出成交量（看跌压力）。

  • 蓝色线 = 买入成交量中位线（典型买入强度）。

  • 橙色线 = 卖出成交量中位线（典型卖出强度）。


