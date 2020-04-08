Volume Compair
Indicador Profissional de Delta Cumulativo e Mediana de Volume
Acompanhe a pressão real de compra/venda com esta poderosa ferramenta de análise de volume. O Volume Compare Indicator combina o Delta Cumulativo e as Medianas de Volume para ajudar você a identificar a atividade institucional, desequilíbrios e potenciais reversões.
Principais Recursos:
Histograma de Delta Cumulativo – Visualiza o volume líquido de compra vs. venda em tempo real.
Medianas de Volume de Compra/Venda – Linhas horizontais que mostram os níveis médios de volume de compra e venda.
Classificação Inteligente de Volume – Separa:
Compra Forte (Verde) – Pressão de alta (bullish).
Venda Forte (Vermelho) – Pressão de baixa (bearish).
Mediana do Volume de Compra (Linha Azul) – Referência para o volume de compra típico.
Mediana do Volume de Venda (Linha Laranja) – Referência para o volume de venda típico.
Parâmetros Customizáveis – Ajuste o CDIPeriod e o CDIRange para sensibilidade.
Volume Suavizado por EMA – Reduz o ruído para sinais mais limpos.
Como Ajuda os Traders:
Identificar Atividade Institucional – Picos de volume incomuns indicam a entrada de grandes players.
Confirmar Rompimentos/Reversões – Forte divergência do delta alerta sobre movimentos falsos.
Suporte/Resistência Baseado em Volume – Linhas de mediana atuam como níveis de referência dinâmicos.
Day Trading e Scalping – Avalia mudanças no momentum intraday.