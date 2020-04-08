Volume Compair

Indicador Profissional de Delta Cumulativo e Mediana de Volume

Acompanhe a pressão real de compra/venda com esta poderosa ferramenta de análise de volume. O Volume Compare Indicator combina o Delta Cumulativo e as Medianas de Volume para ajudar você a identificar a atividade institucional, desequilíbrios e potenciais reversões.

Principais Recursos:

  •  Histograma de Delta Cumulativo – Visualiza o volume líquido de compra vs. venda em tempo real.

  •  Medianas de Volume de Compra/Venda – Linhas horizontais que mostram os níveis médios de volume de compra e venda.

  •  Classificação Inteligente de Volume – Separa:

    • Compra Forte (Verde) – Pressão de alta (bullish).

    • Venda Forte (Vermelho) – Pressão de baixa (bearish).

    • Mediana do Volume de Compra (Linha Azul) – Referência para o volume de compra típico.

    • Mediana do Volume de Venda (Linha Laranja) – Referência para o volume de venda típico.

  •  Parâmetros Customizáveis – Ajuste o CDIPeriod e o CDIRange para sensibilidade.

  •  Volume Suavizado por EMA – Reduz o ruído para sinais mais limpos.

 Como Ajuda os Traders:

  • Identificar Atividade Institucional – Picos de volume incomuns indicam a entrada de grandes players.

  • Confirmar Rompimentos/Reversões – Forte divergência do delta alerta sobre movimentos falsos.

  •  Suporte/Resistência Baseado em Volume – Linhas de mediana atuam como níveis de referência dinâmicos.

  •  Day Trading e Scalping – Avalia mudanças no momentum intraday.


