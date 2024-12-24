Four MA on OBV

5

Four MA on OBV - Ihr ultimatives Handbuch für erfolgreichen Handel!

Entfesseln Sie das wahre Potenzial Ihrer Trades mit dem Four MA on OBV-Indikator. Exklusiv für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt, kombiniert dieser leistungsstarke Indikator vier gleitende Durchschnitte mit dem On-Balance Volume (OBV), um präzise und zuverlässige Signale zu liefern.

Technische Merkmale:

  • Vier gleitende Durchschnitte: Integration von einfachen, exponentiellen, geglätteten und linearen gleitenden Durchschnitten für eine detaillierte Trendüberwachung.

  • OBV-Analyse: Nutzt OBV, um Volumenbewegungen zu erkennen, die Preisänderungen vorausgehen, und identifiziert ideale Ein- und Ausstiegspunkte.

  • Anpassbare Einstellungen: Passen Sie die Parameter an Ihre Handelsstrategien an und erreichen Sie so mehr Flexibilität und Kontrolle.

  • Echtzeitwarnungen: Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen über wesentliche Änderungen und können so schnell und fundiert handeln.

Hauptvorteile:

  • Signalgenauigkeit: Fortschrittliche Filterung falscher Signale, die nur die besten Gelegenheiten bietet.

  • Einfach zu bedienen: Intuitive Benutzeroberfläche, geeignet für Anfänger und erfahrene Händler.

  • Gewinnsteigerung: Steigern Sie Ihre Gewinne mit einem System, das Ihre Handelsentscheidungen verfeinert.


  •  Warum Four MA on OBV wählen?

  • Vertrauen und Zuverlässigkeit: Entwickelt mit modernsten Algorithmen und umfangreich getestet, um konsistente Ergebnisse zu gewährleisten.

  • Engagierter Support: Zugang zu unserem spezialisierten Support-Team, das alle Ihre Fragen beantwortet und Ihre Handelserfahrung maximiert.

  • Intelligente Investition: Transformieren Sie Ihre Handelsstrategien mit einem Indikator, der wirklich einen Unterschied macht.

Verwandeln Sie Ihre Reise auf den Finanzmärkten mit Four MA on OBV. Laden Sie es jetzt herunter und beginnen Sie mit Zuversicht und Präzision zu handeln!


Bewertungen 1
Euan Theodore Yves Milton
148
Euan Theodore Yves Milton 2025.06.13 11:58 
 

Very nUce

Empfohlene Produkte
Smart Trend Pullback PRO MT5
Freddy Amado Soto Javier
Indikatoren
Titel : Smart Trend Pullback PRO MT5 Professioneller Trend-Pullback-Indikator mit adaptiver Logik für Forex & Indizes. Entwickelt, um hochwahrscheinliche Fortsetzungsgeschäfte zu erfassen, während Rauschen vermieden wird. S mart Trend Pullback PRO v1.0 Funktioniert auf Forex + Indizes Adaptive Logik (selten auf MQL5) Nicht nachmalende, historische Signale Sauber, verständlich, professionell EMPFOHLENE STANDARDEINSTELLUNGEN: UseHTFTrend = true VolumenFilter verwenden = falsch Schnell
Market session with fibonacci
Batsukh Sumchin Khuyagbaatar
Indikatoren
Dieser Indikator ist der am häufigsten verwendete Indikator, den wir täglich verwenden. Er umfasst unsere am häufigsten verwendeten Strategien, ICT und SMC, Stop-Loss-Limits und Liquiditätslimits, die zu den Eröffnungs- und Schließzeiten der Börsen auftreten, sowie das Börsenvolumen mit Fibonacci und Vergrößern und Verkleinern und die häufigsten Aktionen, die Sie sehen möchten, wie das Auswählen der Börsenbewegung, die Sie sehen möchten, und das Ziehen von Fibonacci. Dies sind vollautomatische I
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
MTF Levels And Moving Averages ist ein professioneller Indikator, der die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über mehrere Zeitrahmen hinweg identifizieren kann. Das Tool hilft Händlern bei der Suche nach präzisen Einstiegs- und Ausstiegspunkten, indem es die Marktstruktur und Preisaktionsmuster analysiert. Hauptmerkmale Der Indikator bietet eine Multi-Timeframe-Analyse, die H1-, H4-, D1- und W1-Perioden gleichzeitig abdeckt. Er identifiziert Angebots- und Nachfragezonen, in denen
Chart patterns scanner MT5
Jan Flodin
4.33 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator mit mehreren Zeitrahmen und mehreren Symbolen identifiziert doppelte Top/Boden-, Kopf- und Schulter-, Wimpel-/Dreiecks- und Flaggenmuster. Es ist auch möglich, Alarme nur dann einzurichten, wenn ein Nackenlinien-/Dreiecks-/Fahnenmast-Ausbruch aufgetreten ist (Nackenlinien-Ausbruch = bestätigtes Signal für Top/Bottoms und Head & Shoulders).       Der Indikator kann auch im Single-Chart-Modus verwendet werden. Bitte lesen Sie mehr über diese Option in den Produktinformationen    
Rush Point Histograma
Fabricio Nicolau
Indikatoren
Rush Point Histogramm Kontinuitätskraftindikator. Funktionsweise: Nach einem Bruch der Unterstützung oder des Widerstands eines Vermögenswerts kann der Händler durch Ablesen des Histogramms verstehen, ob eine solche Bewegung dazu neigt, sich fortzusetzen, wodurch falsche Brüche oder kurze Brüche ohne Trendbildung herausgefiltert werden. Durch eine einfache, niveaubasierte Ablesung kann der Händler eine Entscheidung auf der Grundlage des Histogramms treffen, wobei: Unter 21: Keine Trendbildung 21
Bid Price Timer Indicator
Md Amzad Hossain
Indikatoren
Bid Price Timer Indicator — Präzises Timing & intelligentes Preis-Tracking! Steigere deine Trading-Genauigkeit mit dem Bid Price Timer Indicator – einem leistungsstarken Werkzeug für Trader, die Zeit, Präzision und Klarheit bei jeder Marktbewegung schätzen. Hauptfunktionen: Fester Timer auf der rechten Seite – Der Timer bleibt stets rechts am Chart sichtbar (anpassbar über X_Offset). Dynamische Preisverfolgung – Der Timer bewegt sich sanft auf und ab , während er dem Bid-Preis
Smart FVG Levels Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indikatoren
Smart FVG Levels Indikator für MT5 Kategorie Plattform Niveau Typ Zeitrahmen Trader-Stil Markt ICT SMC-Indikator Meta Trader 5 Level-Indikator Level-Indikator Alle Zeitrahmen Scalpers Day Traders Swing Traders Position Traders Alle Arten von Märkten Einführung Der Smart FVG Levels Indicator für MT5 ist ein leistungsstarkes Handelsinstrument, das Ihnen hilft, Fair Value Gaps (FVGs) automatisch auf Ihren Charts zu erkennen. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieser Indi
Linear Trend Predictor MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Linear Trend Predictor – Ein Trendindikator, der Einstiegspunkte und Richtungsunterstützungslinien kombiniert. Funktioniert nach dem Prinzip des Durchbrechens des Hoch-/Tiefpreiskanals. Der Indikatoralgorithmus filtert Marktrauschen und berücksichtigt Volatilität und Marktdynamik. Indikatorfunktionen  Mithilfe von Glättungsmethoden zeigt es den Markttrend und Einstiegspunkte zum Öffnen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen an.  Geeignet zum Bestimmen kurzfristiger und langfristiger Marktbewegungen
Special Candles by Time Period For MT5
Zihni Taş
Indikatoren
Mit diesem Indikator können Sie die Kerzenbildung über einen bestimmten Zeitraum beobachten, z. B. den Nasdaq, der zur Stundenmitte beginnt. Zum Beispiel für die erste Stunde. Der Abstand und die Größe der Kerze auf der rechten Seite können eingestellt werden. Auch die Farbe kann auf der Grundlage von fallenden und steigenden Kerzen zugewiesen werden. Die Nadel kann auf Wunsch sichtbar oder unsichtbar gemacht werden. Auch die Größe des Körpers kann nach Belieben angepasst werden.
FREE
Utilities
Douglas Lucio De Araujo
Indikatoren
Anzeiger mit 3 Funktionen - Uhr : Uhr unabhängig vom Chart, Zählung läuft weiter, auch wenn der Markt geschlossen ist. - Vorlage : Nach dem Einrichten einer Konfiguration in einer beliebigen Grafik, sei es Farbmuster, Indikatoren, Zoom ... Die Konfiguration wird in alle aktiven Grafiken kopiert. - Zeitrahmen : Legen Sie den TimeFrame für eine Grafik fest, und mit nur einem Klick werden alle aktiven Grafiken auf denselben TimeFrame umgestellt.
MACDmaxmin
Carlos Andrés Moya Erazo
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeigt an, wenn es zu Überpreisen und Divergenzen gegenüber einem normalisierten MACD Außerdem zeigt er Signale mit konfigurierbaren Alarmen, selbstregulierenden dynamischen Überpreisniveaus und einer einfachen Einrichtung und Schnittstelle an. Der Indikator, der automatisch die Überpreisungsbereiche berechnet! MACDmaxmin ist ein auf dem MACD-Oszillator basierender Indikator, der Trendänderungen im Preis effektiv identifiziert, da er ein Momentum-Indikator ist, der den Trend erfass
Fibonacci Auto Levels Pro MT5
Abdullah Alhariri
Indikatoren
Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – Retracements, Extensions & Pivot Points Fibonacci Auto Levels Pro MT5 ist ein fortschrittliches technisches Analysewerkzeug, das Markt-Swing-Punkte automatisch erkennt und vollständige Fibonacci Retracement-, Extension- und Pivot-Point-Strukturen in den Chart zeichnet. Dieser Indikator kombiniert mehrere unabhängige Systeme zu einem einzigen, vereinheitlichten Analysewerkzeug: Pivot Points (Fibonacci-Modus) Pivot Points werden verwendet, um potenzielle Unterstützu
Session Momentum Dashboard
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Session Momentum Dashboard – Futuristische Trading-Analyse Ein professionelles Dashboard zur Analyse der Handelssitzungen (Asien/London/New York) mit Kill-Zone-Erkennung, asiatischem Range-Breakout und Momentum-Scoring in Echtzeit. Session Momentum Dashboard Ein All-in-One-Dashboard für ICT-/Smart-Money-Trader, die Handelssitzungen und Kill Zones verfolgen. Hauptfunktionen: Analyse der 3 Hauptsitzungen Asien, London und New York mit Echtzeitstatus. Erkennung der Kill Zones London Kill Zone (07:0
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Rocket Trend-Indikator befindet sich im Trend. Der Indikator zeichnet zweifarbige Punkte, die durch Linien entlang des Charts verbunden sind. Dies ist ein Trendindikator, es ist ein algorithmischer Indikator. Er ist einfach zu bedienen und zu verstehen, wenn ein blauer Kreis erscheint, müssen Sie kaufen, wenn ein roter Kreis erscheint, verkaufen. Der Indikator wird für Scalping und Pipsing verwendet und hat sich gut bewährt. Rocket Trend ist für die Analyse der Trendrichtung für einen besti
Go Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
Indikatoren
Die Hauptidee dieses Produkts ist es, Statistiken auf der Grundlage von Signalen aus 5 verschiedenen Strategien für die Händler von binären Optionen zu generieren, die zeigen, wie die Ergebnisse und die endgültige Bilanz auf der Grundlage der Auszahlung des Brokers sein würde. Strategie 1: Die Berechnung ist geheim. Strategie 2: Das Signal basiert auf einer Sequenz von gleichseitigen Kerzen (gleiche Farbe). Strategie 3: Das Signal basiert auf einer Sequenz von durchsetzten Kerzen (entgegengese
Scanner Intelligence Hub
German Pablo Gori
Indikatoren
Scanner Intelligence Hub MT5 **ÜBERSICHT** Scanner Intelligence Hub ist ein professioneller Multi-Market-Analyse-Indikator, der für Trader entwickelt wurde, die ein umfassendes Scanning- und technisches Analysetool benötigen. Er integriert nahtlos Multi-Symbol- und Multi-Timeframe-Analysen mit fortschrittlichen Smart Money Concepts (SMC) in einer intuitiven, professionellen Schnittstelle. **SCHLÜSSELMERKMALE** **ERWEITERTE MULTI-MARKET-ANALYSE** - Gleichzeitiges Scannen von mehreren Währung
Zero Lag MA Trend Levels MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Der Zero Lag MA Trend Levels MT5 mit Scanner -Indikator kombiniert den Zero-Lag Moving Average (ZLMA) mit einem standardmäßigen Exponential Moving Average (EMA), um den Tradern einen umfassenden Überblick über die Marktbewegungen und die wichtigsten Preisniveaus zu bieten. Darüber hinaus
The Trend Scanner 1
Alejandro Quintana Martinez
Indikatoren
Der Trend Scanner - Multi-Timeframe & Multi-Asset Analyzer Entdecken Sie die Marktrichtung auf einen Blick! Der Trend Scanner ist ein leistungsstarkes Tool, das für Boom & Crash, Volatilitätsindizes, Sprungindizes und sogar Forex (EURUSD) entwickelt wurde und es Händlern ermöglicht, Aufwärts- oder Abwärtstrends über mehrere Vermögenswerte und Zeitrahmen hinweg in einem einzigen, leicht zu lesenden Fenster sofort zu erkennen. Hauptmerkmale: Überwacht Trends von M1 bis zum Monatszeitraum . Deck
StudentK Sync Chart
Chui Yu Lui
Indikatoren
--- StudentK Sync Chart --- 1. Diagramme zur gleichen Zeit verschieben 2. Cross-Check zwischen verschiedenen Symbolen und Timeframes 3. Planen Sie Ihre eigenen Handelsstrategien --- Kontext --- StudentK wird nicht als Meister oder K Sir für eine erfahrene Person bezeichnet, die behauptet, immer zu gewinnen. (Aber viele Trader sollten die Tatsache kennen, dass dies selten der Wahrheit entspricht, besonders in schwankenden Zeiträumen) StudentK ist eine Gruppe langjährig erfahrener Trader, die e
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indikatoren
Orderflow Scalp Pro v2.4 bietet Handelsintelligenz auf institutionellem Niveau durch fortschrittliche Volumenanalyse, dynamische VWAP-Berechnungen, Echtzeit-Überwachung aggressiver Scores und präzise Pfeilsignale. Dieses komplette Handelssystem verwandelt komplexe Marktdaten in klare, umsetzbare Signale für konsistente Profitabilität auf Zeitrahmen von 3-4 Minuten. Full Documentation: [Download PDF] Vier leistungsstarke Komponenten in einem System Volumenprofil-HeatMap mit POC/VAH/VAL Verwand
Better RSI With Tester
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indikatoren
Kategorie: Trendindikator Plattform: MetaTrader 5 Typ: Einstiegsindikator Timeframes: Alle Trader Styles: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Binäre Optionen Märkte: Alle Beschreibung Dieser Indikator ist eine verbesserte Version des Relative Strength Index (RSI) mit zusätzlichen Funktionen für visuelle Klarheit und Zykluserkennung. Er wurde entwickelt, um Händlern eine klarere Sicht auf Momentum-Bedingungen und potenzielle Wendepunkte zu geben. Hauptmerkmale: Verbesserte RSI-Visualisierung -
ZigZagStrength
Yow Siew Wai
Indikatoren
Dieser Indikator fügt dem traditionellen Zickzack-Indikator zusätzliche Leistung hinzu. Mit den High-Low-Zahlen in der Vision wird es einfacher sein, Trendwechsel abzuschätzen, indem man die Tiefe jeder Welle kennt. Informationen wie Punkte, Pips, Prozentsatz und #Balken können je nach Konfiguration angezeigt werden. Alle Informationen werden in Echtzeit aktualisiert. Dieser Indikator ist besonders nützlich in Seitwärtsmärkten, um niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen.
Trend Change Detector MT5
Anton Uralskii
Indikatoren
Trend Change Detector ist ein Indikator für Metatrader 5, der Ihnen helfen kann, die Änderung eines lokalen Trends zu bestimmen, um eine korrekte Position zu eröffnen. Er hat 2 Parameter. Periode und Fehler Offset Prozent. Sie können den Periodenparameter ändern, um kleine Änderungen im Trend zu erfassen. Es gibt zwei Linien: die rote und die grüne. Sie können sie als lokale Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verwenden. Pfeile zeigen die Änderung eines Trends an. Ein Pfeil nach oben bedeute
SmartTrendMA
Jhones Jorente Garcia
Indikatoren
SmartTrendMA wurde entwickelt, um Hausse-, Baisse- und Konsolidierungszonen besser zu erkennen. Die blaue Hausse-, rote Baisse- und weiße Konsolidierungszone hilft Ihnen, den Trend besser zu erkennen. Die Parameter können je nach Vorliebe in Bezug auf die Farbe angepasst werden, da jedes Währungspaar eine andere Farbe hat, und Sie können auch die Periode ändern, exponentiell oder einfach, wenn Sie möchten.
Fractals MTF
Kong Yew Chan
Indikatoren
Multi-Timeframe Fractal-Indikator Beschreibung für MQL5 Wir stellen den Multi-Timeframe Fractal-Indikator vor! Hauptmerkmale: Multi-Zeitrahmen-Analyse: Analysieren Sie Fraktale auf einem Zeitrahmen, der unabhängig vom aktuellen Zeitrahmen Ihres Charts ist. Gewinnen Sie Erkenntnisse aus höheren Zeitrahmen für fundierte Handelsentscheidungen. Anpassbare Parameter : Zeitrahmen: Wählen Sie den Zeitrahmen, auf dem Fraktale berechnet werden sollen (z.B. Täglich, H4, etc.). Anzahl der Bars: Geben Sie
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Supply Demand Dashboard MT5
Jan Flodin
5 (2)
Indikatoren
Ich empfehle Ihnen, den Blog des Produkts (Handbuch) von Anfang bis Ende zu lesen, damit von Anfang an klar ist, was der Indikator bietet. Dieser Dashboard-Indikator für mehrere Zeitrahmen und Symbole sendet Warnungen, wenn der Preis eine Angebots-/Nachfragezone erreicht hat. Es ist auch möglich, ihn zu verwenden, um über regelmäßige doppelte Tops/Bottoms anstelle von Zonen alarmiert zu werden. Er kann mit allen Zeitrahmen von M1 bis MN verwendet werden. Es können maximal 9 Zeitrahmen gleichzei
JP Super Trend Line MT5
Sekar Govinthan
Indikatoren
Neben SuperTrend bietet auch SuperTrend Alerts Warnmeldungen . Mit SuperTrend Alerts können Sie auch Warnungen erhalten . Neben SuperTrend bietet auch SuperTrend Alerts Alarme an . SuperTrend Alerts bietet neben SuperTrend auch Alarme an . Zusätzlich zu SuperTrend bietet SuperTrend Alerts Warnungen an . Auch SuperTrend Alerts bietet Warnungen an . Das SuperTrend Alerts Add-on funktioniert auch mit SuperTrend . Neben SuperTrend bietet auch SuperTrend Alerts Warnmeldungen . Neben SuperTrend biete
Slope MA with Tester
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indikatoren
Regelkonforme Beschreibung Kategorie: Trendindikator Plattform: MetaTrader 5 Typ: Level-Indikator Zeitrahmen: Alle Trader Styles: Scalping, Day Trading, Swing Trading Märkte: Alle Beschreibung Der Slope MA With Tester ist ein technischer Indikator, der die Neigung eines gleitenden Durchschnitts relativ zur Volatilität (ATR) bewertet. Er hebt die Tendenz der Richtung durch eine farbkodierte Steigungslinie hervor und stellt Einstiegspfeile dar, wenn sich die Steigungsbedingungen ändern. Hauptmerkm
Trend And Corrections MT5
Alexander Nikolaev
Indikatoren
Der Indikator hilft, gleichzeitig nach einer gewissen Korrektur in einen Trade einzutreten, der dem Trend folgt. Es findet starke Trendbewegungen eines Währungspaares auf einer bestimmten Anzahl von Balken und findet auch Korrekturniveaus für diesen Trend. Wenn der Trend stark genug ist und die Korrektur der in den Parametern angegebenen entspricht, signalisiert der Indikator dies. Sie können unterschiedliche Korrekturwerte einstellen, besser geeignet sind die Werte von 38, 50 und 62 (Fibonacci
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Weitere Produkte dieses Autors
Professional Percentage Levels Indicator
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indikatoren
Professioneller Indikator für Prozentuale Niveaus Hochpräzise prozentuale Niveaus auf Basis der Perioden-Eröffnungspreise Dieses professionelle Trading-Tool zeichnet automatisch symmetrische prozentuale Niveaus ausgehend vom Eröffnungspreis von Tages-, Wochen- oder Monatsperioden und bietet Tradern klare Referenzzonen für Intraday- und Swing-Trading-Strategien . Hinweis: Im Rahmen unserer Markteinführung wird dieser Indikator für die ersten 100 Nutzer kostenlos angeboten oder bis zum 15. Januar
FREE
Daily Trend Lines Pro
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indikatoren
Technische Beschreibung Daily Trend Lines Pro ist ein fortschrittlicher Indikator, der in MQL5 entwickelt wurde, um genaue Einblicke in die täglichen Bewegungen des Marktes zu geben. Basierend auf dem gleitenden Durchschnitt, der aus der ersten Kerze eines jeden Tages berechnet wird, zeichnet der Indikator eine tägliche Trendlinie, die zu Beginn eines jeden neuen Tages zurückgesetzt wird, um visuelle Klarheit zu gewährleisten und die Handelssitzungen klar abzugrenzen. Hauptmerkmale: Dynamische u
BD Bands Precision
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Experten
BD Bands Precision – Ihr Ultimativer Leitfaden für Erfolgreichen Automatisierten Goldhandel! Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihres Tradings mit BD Bands Precision . Dieser Expert Advisor wurde exklusiv für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt und basiert auf den Bollinger-Bändern und dem Donchian-Kanal , um präzise und zuverlässige Handelssignale zu liefern. Der EA verwendet eine kombinierte Strategie aus: Bollinger-Bänder , um überkaufte/überverkaufte Marktbedingungen zu erkennen Donchian-K
SqueezeMAX Pro
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indikatoren
Mikko Breakout Indicator - Intelligenter Ausbruchsdetektor Mikko Breakout-Indikator Breakout-Detektor mit intelligenter Visualisierung für MetaTrader 5 Breakouts in Echtzeit Adaptive Visualisierung Hohe Leistung Vollständig anpassbar Technische Beschreibung Mikko Breakout ist ein fortschrittlicher Indikator für MetaTrader 5, der Ausbrüche in Echtzeit identifiziert, indem er eine auf gleitenden Hochs/Tiefs basierende Logik verwendet. Er passt sich dynamisch an den Stil des Charts an (
MultiMA Ichimoku Stochastic Color
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indikatoren
Visualisieren Sie das Marktmomentum mit Präzision MultiMA_ICHIMOKU_STO_Color ist ein umfassendes technisches Analysetool, das klare Marktsignale liefert, indem es drei leistungsstarke Indikatoren in einem intelligenten System kombiniert. Dieser Indikator integriert drei anpassbare gleitende Durchschnitte, Schlüsselkomponenten der Ichimoku-Wolke und den Stochastik-Oszillator. Sein einzigartiges Merkmal ist das intelligente Kerzenfärbungssystem, das die Marktbedingungen sofort erkennen lässt: Bull
Dual Bollinger Session Channel
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indikatoren
Dual Bollinger Session Channel Produktbeschreibung Dual Bollinger Session Channel ist ein professioneller MetaTrader-5-Indikator, der Preiskanäle auf Basis von zwei unabhängigen Bollinger-Bändern erstellt, berechnet aus der letzten realen Handelssitzung (täglich oder wöchentlich) unter strikter Einhaltung der exakten Sitzungsgrenzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bollinger-Bändern, die sich mit jeder neuen Kerze neu berechnen, fixiert dieser Indikator die Kanalniveaus für die gesamte Sitzung . D
FREE
Auswahl:
Euan Theodore Yves Milton
148
Euan Theodore Yves Milton 2025.06.13 11:58 
 

Very nUce

Antwort auf eine Rezension