SqueezeMAX Pro
- Indikatoren
- Danton Dos Santos Sardinha Junior
- Version: 1.0
Breakout-Detektor mit intelligenter Visualisierung für MetaTrader 5
Technische Beschreibung
Mikko Breakout ist ein fortschrittlicher Indikator für MetaTrader 5, der Ausbrüche in Echtzeit identifiziert, indem er eine auf gleitenden Hochs/Tiefs basierende Logik verwendet. Er passt sich dynamisch an den Stil des Charts an (Balken, Kerzen oder Linien) und bietet farbige Visualisierungen, die die Entscheidungsfindung erleichtern.
Operative Logik
- Berechnet das höchste Hoch und das niedrigste Tief in einem bestimmten Zeitraum
- Erkennt bullische Ausbrüche (wenn das aktuelle Hoch das Hoch des Zeitraums übersteigt)
- Identifiziert Ausbrüche nach unten (wenn das aktuelle Tief unter das Tief des Zeitraums fällt)
- Erzeugt sofortige visuelle Signale auf dem Chart
Kompatibilität
- Zeitrahmen: Alle (ideal für M5 bis H1)
- Assets: Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen
- Plattform: MetaTrader 5 (Build 2000+)
- ☁️ Umgebung: Empfohlen wird der Betrieb auf VPS
Herausragende Eigenschaften
Adaptive Visualisierung
4 intelligente Anzeigemodi:
- Auto - spiegelt den Stil des Charts wider
- Linie - für eine saubere Analyse
- Balken - klassische Visualisierung
- Kerzen - japanischer Standard
Stiländerungen werden in Echtzeit angewendet, ohne dass die historischen Daten neu berechnet werden.
Intuitives Farbsystem
Hausse
Bullischer Ausbruch
(clrDodgerBlue)
Bärisch
Bärischer Ausbruch
(clrRed)
Neutral
Kein Ausbruch
(clrWhite)
Optimierter Algorithmus
- Effiziente Nutzung von Puffern (14 Puffer) für eine schnelle Verarbeitung
- Echtzeitberechnung mit ArrayMinimum() und ArrayMaximum() für Präzision
- Minimaler CPU-Verbrauch, ideal für VPS
- Null Repaint - Signale werden auf die geschlossene Kerze fixiert
Anpassbare Parameter
|Parameter
|Standardwert
|Parameter Beschreibung
|inpPeriode
|20
|Zeitraum für die Analyse von Hochs/Tiefs
|inpAnzeigeStil
|Automatisch
|Anzeigestil (Automatisch/Linie/Balken/Kerzen)
Anweisungen zur Verwendung
Installation
- Hängen Sie die .mq5-Datei an den MetaTrader 5 an
- Ziehen Sie den Indikator auf den gewünschten Chart
- Konfigurieren Sie die Parameter entsprechend Ihrer Strategie
Signalauswertung
- Bullisches Signal: BLAUER Balken/Kerze/Linie (Kurs durchbricht das Periodenhoch)
- Baissesignal: ROTer Balken/Kerze/Linie (Preis durchbricht das Tief der Periode)
Beispiel: Ausbruch über das 20-Perioden-Hoch = potenzieller Kaufeinstieg
Empfohlenes Setup
- Scalping (volatile Werte): Periode 10-15
- Swing-Trading: Zeitraum 20-30
- Langfristige Trends: Zeitrahmen 30-50
- Empfohlene Anlagen: EURUSD, GBPUSD, BTCUSD
Wettbewerbsvorteile
Multistil
Der einzige Indikator, der sich automatisch an jede Art von Chart anpasst (Linien, Balken oder Kerzen).
Null Neuanstrich
Die Signale sind auf die geschlossene Kerze fixiert, was eine absolute Zuverlässigkeit in Backtests und Live-Trades garantiert.
Hohe Leistung
Minimaler CPU-Verbrauch, ideal für den gleichzeitigen Handel mehrerer Paare auf VPS.
Risiko-Haftungsausschluss
"Dieser Indikator garantiert keine Gewinne und sollte in Verbindung mit technischer Analyse und angemessenem Risikomanagement verwendet werden. Die Finanzmärkte bergen erhebliche Risiken, und es ist möglich, mehr als das ursprünglich investierte Kapital zu verlieren. Testen Sie Strategien immer auf einem Demokonto, bevor Sie echtes Kapital investieren. Der Entwickler haftet nicht für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Software ergeben."
