MultiMA Ichimoku Stochastic Color

Visualisieren Sie das Marktmomentum mit Präzision

MultiMA_ICHIMOKU_STO_Color ist ein umfassendes technisches Analysetool, das klare Marktsignale liefert, indem es drei leistungsstarke Indikatoren in einem intelligenten System kombiniert.

Dieser Indikator integriert drei anpassbare gleitende Durchschnitte, Schlüsselkomponenten der Ichimoku-Wolke und den Stochastik-Oszillator. Sein einzigartiges Merkmal ist das intelligente Kerzenfärbungssystem, das die Marktbedingungen sofort erkennen lässt:

  • Bullish (Blau): Der Kurs liegt über allen drei MAs UND der Stochastik liegt über 50, was auf eine starke Aufwärtsdynamik hinweist.
  • Bärenhaft (Rot): Der Kurs liegt unter allen drei MAs UND der Stochastik liegt über 50, was ein starkes Abwärtsmomentum signalisiert.
  • Neutral (Grau): Gemischte Bedingungen oder schwaches Momentum (Stochastik unter 50).

Vorteile:

  • Keine unübersichtlichen Charts mehr und kein Wechsel zwischen mehreren Indikatoren.
  • Erkennen Sie Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen Blick.
  • Sparen Sie wertvolle Analysezeit und treffen Sie schneller fundierte Entscheidungen.

Vollständig anpassbare Parameter ermöglichen es Ihnen, den Indikator an Ihre spezifische Handelsstrategie und Ihren Handelsstil anzupassen. Transformieren Sie Ihre technische Analyse mit dieser All-in-One-Lösung für die Trend- und Momentum-Bestätigung.


Professional Percentage Levels Indicator
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indikatoren
Professioneller Indikator für Prozentuale Niveaus Hochpräzise prozentuale Niveaus auf Basis der Perioden-Eröffnungspreise Dieses professionelle Trading-Tool zeichnet automatisch symmetrische prozentuale Niveaus ausgehend vom Eröffnungspreis von Tages-, Wochen- oder Monatsperioden und bietet Tradern klare Referenzzonen für Intraday- und Swing-Trading-Strategien . Hinweis: Im Rahmen unserer Markteinführung wird dieser Indikator für die ersten 100 Nutzer kostenlos angeboten oder bis zum 15. Januar
FREE
Four MA on OBV
Danton Dos Santos Sardinha Junior
5 (1)
Indikatoren
Four MA on OBV - Ihr ultimatives Handbuch für erfolgreichen Handel! Entfesseln Sie das wahre Potenzial Ihrer Trades mit dem Four MA on OBV -Indikator. Exklusiv für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt, kombiniert dieser leistungsstarke Indikator vier gleitende Durchschnitte mit dem On-Balance Volume (OBV), um präzise und zuverlässige Signale zu liefern. Technische Merkmale: Vier gleitende Durchschnitte: Integration von einfachen, exponentiellen, geglätteten und linearen gleitenden Durchschnitte
Daily Trend Lines Pro
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indikatoren
Technische Beschreibung Daily Trend Lines Pro ist ein fortschrittlicher Indikator, der in MQL5 entwickelt wurde, um genaue Einblicke in die täglichen Bewegungen des Marktes zu geben. Basierend auf dem gleitenden Durchschnitt, der aus der ersten Kerze eines jeden Tages berechnet wird, zeichnet der Indikator eine tägliche Trendlinie, die zu Beginn eines jeden neuen Tages zurückgesetzt wird, um visuelle Klarheit zu gewährleisten und die Handelssitzungen klar abzugrenzen. Hauptmerkmale: Dynamische u
BD Bands Precision
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Experten
BD Bands Precision – Ihr Ultimativer Leitfaden für Erfolgreichen Automatisierten Goldhandel! Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihres Tradings mit BD Bands Precision . Dieser Expert Advisor wurde exklusiv für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt und basiert auf den Bollinger-Bändern und dem Donchian-Kanal , um präzise und zuverlässige Handelssignale zu liefern. Der EA verwendet eine kombinierte Strategie aus: Bollinger-Bänder , um überkaufte/überverkaufte Marktbedingungen zu erkennen Donchian-K
SqueezeMAX Pro
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indikatoren
Mikko Breakout Indicator - Intelligenter Ausbruchsdetektor Mikko Breakout-Indikator Breakout-Detektor mit intelligenter Visualisierung für MetaTrader 5 Breakouts in Echtzeit Adaptive Visualisierung Hohe Leistung Vollständig anpassbar Technische Beschreibung Mikko Breakout ist ein fortschrittlicher Indikator für MetaTrader 5, der Ausbrüche in Echtzeit identifiziert, indem er eine auf gleitenden Hochs/Tiefs basierende Logik verwendet. Er passt sich dynamisch an den Stil des Charts an (
Dual Bollinger Session Channel
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indikatoren
Dual Bollinger Session Channel Produktbeschreibung Dual Bollinger Session Channel ist ein professioneller MetaTrader-5-Indikator, der Preiskanäle auf Basis von zwei unabhängigen Bollinger-Bändern erstellt, berechnet aus der letzten realen Handelssitzung (täglich oder wöchentlich) unter strikter Einhaltung der exakten Sitzungsgrenzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bollinger-Bändern, die sich mit jeder neuen Kerze neu berechnen, fixiert dieser Indikator die Kanalniveaus für die gesamte Sitzung . D
FREE
