Professional Percentage Levels Indicator

Professioneller Indikator für Prozentuale Niveaus

Hochpräzise prozentuale Niveaus auf Basis der Perioden-Eröffnungspreise

Dieses professionelle Trading-Tool zeichnet automatisch symmetrische prozentuale Niveaus ausgehend vom Eröffnungspreis von Tages-, Wochen- oder Monatsperioden und bietet Tradern klare Referenzzonen für Intraday- und Swing-Trading-Strategien.

Hinweis: Im Rahmen unserer Markteinführung wird dieser Indikator für die ersten 100 Nutzer kostenlos angeboten oder bis zum 15. Januar 2025. Danach gilt der reguläre Preis von 49,00 USD.

Hauptmerkmale

Zwei Betriebsmodi:

Periodenmodus:

Berechnung der Niveaus auf Basis des Eröffnungspreises der aktuellen Periode

Projektionsmodus:

Vorausberechnete Niveaus basierend auf dem Eröffnungspreis der vorherigen Periode

Flexible Einstellungen:

Drei frei definierbare Prozentniveaus

(Standard: 0,70 %, 1,00 %, 1,23 %)

Unterstützung für Tages-, Wochen- und Monats-Timeframes

Optionaler Filter für Wochenenddaten

Vollständige Anpassung von Farben, Linienstilen und Linienstärken je Niveau

Technische Spezifikationen:

14 Indikator-Buffer (7 pro Modus)

Kompatibel mit allen Chart-Timeframes

Linien enden an der vorletzten Kerze für eine saubere und professionelle Darstellung

Automatische Neuberechnung bei Parameteränderungen

Kein Repainting, kein Lag

Ideal Geeignet Für:

Trader aus Großbritannien und Europa:

Ideal zur Beobachtung von FTSE 100 , DAX und Forex-Märkten während der London-Session

Systematische Trader in Deutschland:

Exakte mathematische Niveaus für regelbasierte Handelsstrategien

Professionelle Vermögensverwalter:

Klare visuelle Referenzen für Risikomanagement und Gewinnziele

Swing Trader:

Wöchentliche und monatliche Niveaus als starke Unterstützungs- und Widerstandszonen

Anwendungsbereiche:

Identifikation wichtiger Intraday-Ranges auf führenden Indizes

(DAX, FTSE, Euro Stoxx)

Festlegung systematischer Gewinnziele auf Basis definierter Prozentniveaus

Analyse des Preisverhaltens an statistisch relevanten Schwellen

Kombination mit weiterer technischer Analyse zur Bildung von Konfluenzzonen

Professionelle Qualität

Entwickelt von Danton Junior – Xtraders mit Fokus auf Performance, Zuverlässigkeit und saubere Code-Architektur.

Kein Repainting. Keine Verzögerung. Nur präzise mathematische Niveaus – in Echtzeit aktualisiert.