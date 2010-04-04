Professional Percentage Levels Indicator

Professioneller Indikator für Prozentuale Niveaus
Hochpräzise prozentuale Niveaus auf Basis der Perioden-Eröffnungspreise

Dieses professionelle Trading-Tool zeichnet automatisch symmetrische prozentuale Niveaus ausgehend vom Eröffnungspreis von Tages-, Wochen- oder Monatsperioden und bietet Tradern klare Referenzzonen für Intraday- und Swing-Trading-Strategien.

Hinweis: Im Rahmen unserer Markteinführung wird dieser Indikator für die ersten 100 Nutzer kostenlos angeboten oder bis zum 15. Januar 2025. Danach gilt der reguläre Preis von 49,00 USD.

Hauptmerkmale

Zwei Betriebsmodi:

  • Periodenmodus:
    Berechnung der Niveaus auf Basis des Eröffnungspreises der aktuellen Periode

  • Projektionsmodus:
    Vorausberechnete Niveaus basierend auf dem Eröffnungspreis der vorherigen Periode

Flexible Einstellungen:

  • Drei frei definierbare Prozentniveaus
    (Standard: 0,70 %, 1,00 %, 1,23 %)

  • Unterstützung für Tages-, Wochen- und Monats-Timeframes

  • Optionaler Filter für Wochenenddaten

  • Vollständige Anpassung von Farben, Linienstilen und Linienstärken je Niveau

Technische Spezifikationen:

  • 14 Indikator-Buffer (7 pro Modus)

  • Kompatibel mit allen Chart-Timeframes

  • Linien enden an der vorletzten Kerze für eine saubere und professionelle Darstellung

  • Automatische Neuberechnung bei Parameteränderungen

  • Kein Repainting, kein Lag

Ideal Geeignet Für:

  • Trader aus Großbritannien und Europa:
    Ideal zur Beobachtung von FTSE 100, DAX und Forex-Märkten während der London-Session

  • Systematische Trader in Deutschland:
    Exakte mathematische Niveaus für regelbasierte Handelsstrategien

  • Professionelle Vermögensverwalter:
    Klare visuelle Referenzen für Risikomanagement und Gewinnziele

  • Swing Trader:
    Wöchentliche und monatliche Niveaus als starke Unterstützungs- und Widerstandszonen

Anwendungsbereiche:

  • Identifikation wichtiger Intraday-Ranges auf führenden Indizes
    (DAX, FTSE, Euro Stoxx)

  • Festlegung systematischer Gewinnziele auf Basis definierter Prozentniveaus

  • Analyse des Preisverhaltens an statistisch relevanten Schwellen

  • Kombination mit weiterer technischer Analyse zur Bildung von Konfluenzzonen

Professionelle Qualität

Entwickelt von Danton Junior – Xtraders mit Fokus auf Performance, Zuverlässigkeit und saubere Code-Architektur.

Kein Repainting. Keine Verzögerung. Nur präzise mathematische Niveaus – in Echtzeit aktualisiert.


