Professional Percentage Levels Indicator
- Indikatoren
- Danton Dos Santos Sardinha Junior
- Version: 1.0
Professioneller Indikator für Prozentuale Niveaus
Hochpräzise prozentuale Niveaus auf Basis der Perioden-Eröffnungspreise
Dieses professionelle Trading-Tool zeichnet automatisch symmetrische prozentuale Niveaus ausgehend vom Eröffnungspreis von Tages-, Wochen- oder Monatsperioden und bietet Tradern klare Referenzzonen für Intraday- und Swing-Trading-Strategien.
Hinweis: Im Rahmen unserer Markteinführung wird dieser Indikator für die ersten 100 Nutzer kostenlos angeboten oder bis zum 15. Januar 2025. Danach gilt der reguläre Preis von 49,00 USD.
Hauptmerkmale
Zwei Betriebsmodi:
-
Periodenmodus:
Berechnung der Niveaus auf Basis des Eröffnungspreises der aktuellen Periode
-
Projektionsmodus:
Vorausberechnete Niveaus basierend auf dem Eröffnungspreis der vorherigen Periode
Flexible Einstellungen:
-
Drei frei definierbare Prozentniveaus
(Standard: 0,70 %, 1,00 %, 1,23 %)
-
Unterstützung für Tages-, Wochen- und Monats-Timeframes
-
Optionaler Filter für Wochenenddaten
-
Vollständige Anpassung von Farben, Linienstilen und Linienstärken je Niveau
Technische Spezifikationen:
-
14 Indikator-Buffer (7 pro Modus)
-
Kompatibel mit allen Chart-Timeframes
-
Linien enden an der vorletzten Kerze für eine saubere und professionelle Darstellung
-
Automatische Neuberechnung bei Parameteränderungen
-
Kein Repainting, kein Lag
Ideal Geeignet Für:
-
Trader aus Großbritannien und Europa:
Ideal zur Beobachtung von FTSE 100, DAX und Forex-Märkten während der London-Session
-
Systematische Trader in Deutschland:
Exakte mathematische Niveaus für regelbasierte Handelsstrategien
-
Professionelle Vermögensverwalter:
Klare visuelle Referenzen für Risikomanagement und Gewinnziele
-
Swing Trader:
Wöchentliche und monatliche Niveaus als starke Unterstützungs- und Widerstandszonen
Anwendungsbereiche:
-
Identifikation wichtiger Intraday-Ranges auf führenden Indizes
(DAX, FTSE, Euro Stoxx)
-
Festlegung systematischer Gewinnziele auf Basis definierter Prozentniveaus
-
Analyse des Preisverhaltens an statistisch relevanten Schwellen
-
Kombination mit weiterer technischer Analyse zur Bildung von Konfluenzzonen
Professionelle Qualität
Entwickelt von Danton Junior – Xtraders mit Fokus auf Performance, Zuverlässigkeit und saubere Code-Architektur.
Kein Repainting. Keine Verzögerung. Nur präzise mathematische Niveaus – in Echtzeit aktualisiert.