Der Oracle Oscillator ist eine wahre Revolution in der technischen Analyse.

Anstatt den Trader zu zwingen, mehrere Oszillatoren gleichzeitig zu beobachten – wie RSI (Relative Stärke Index), Stochastik, Williams %R, DeMarker und Laguerre-Filter – vereint dieser Indikator das Beste von jedem in einer einzigen, hybriden Linie (Farbe DodgerBlue). Diese ist perfekt kalibriert, um auf reale Bewegungen schnell zu reagieren, während sie gleichzeitig Marktrauschen filtert und so die falschen Impulse vermeidet, die so viele Trader verwirren.

Warum ist er jedem einzelnen Oszillator überlegen?

Williams %R (30%): Am schnellsten und reaktivsten, erzeugt aber isoliert zu viele Signale.

Laguerre-Filter (30%): Intelligente Glättung, die Rauschen eliminiert und die Qualität der Bewegung validiert.

Stochastik (20%): Kontrollierte Sensitivität, die ergänzt, ohne zu duplizieren.

RSI (10%): Relative Stärke als stabiler Bestätiger.

DeMarker (10%): Erkennung von Wendepunkten für präzises Timing.

Die gleichzeitige Verwendung all dieser Indikatoren in einem Chart erzeugt so viel Rauschen, dass es unmöglich wird, sie zu vereinheitlichen. Der Oracle Oscillator löst dieses Problem mit einer hochinnovativen, gewichteten mathematischen Berechnung, die jeder Komponente die Rolle zuweist, die sie am besten ausführt. Das Ergebnis ist eine einzige Linie, die mit der Geschwindigkeit des Williams %R agiert, aber mit der Weisheit des Laguerre-Filters.

Signallinie (Farbe Gelb) – Erweiterte Präzision

Dies ist nicht die typische Signallinie, die man in gewöhnlichen Oszillatoren findet. Hier wird AMA + Jurik kombiniert und so kalibriert, dass sie dem Markt mit der nötigen Geschwindigkeit, aber gleichzeitig mit der gebotenen Vorsicht folgt und so Fehlsignale vermeidet. Für die eher klassischen Trader steht auch die Option zur Verfügung, einen einfachen Standard SMA zu verwenden.

Optimierte Schlüssel-Niveaus

Der Indikator ist mit den Niveaus 75 (oberhalb) und 25 (unterhalb) konfiguriert, die mit einem intelligenten gewichteten Durchschnitt berechnet werden, um die Überkauf- und Überverkaufszonen in den modernen Märkten präziser zu kennzeichnen. Diese Niveaus wurden optimiert, um Fehlsignale zu reduzieren und sich besser an die aktuelle Volatilität anzupassen.

Architektur der intelligenten Reaktivität

Die hybride Formel integriert eine wissenschaftliche Kalibrierung:

60% Momentum-Potenz ( Williams %R 30% + Stochastik 20% + DeMarker 10% )

30% Erweiterte Filterung ( Laguerre - eliminiert Rauschen, validiert Signale)

10% Stabile Bestätigung (RSI - sorgt für strukturelle Solidität)

Diese einzigartige Kombination garantiert, dass der Oszillator schnell reagiert, wenn sich der Markt bewegt, aber stabil bleibt, wenn nur Rauschen vorhanden ist.

Bestätigung durch ADX

Der Oszillator enthält ein integriertes ADX-Histogramm, das visuell die Stärke des Trends anzeigt. Dies hilft zu bestätigen, ob der Markt tatsächlich die nötige Kraft in der Richtung hat, die der Trader nutzen möchte.

Integriertes ATR-Panel

Zusätzlich enthält der Indikator eine kleine Tafel, die Folgendes anzeigt:

Den ATR ( Average True Range ) der aktuellen und der letzten Kerzen (konfigurierbar)

Den Durchschnitt des ATR dieser Kerzen

Dieses Detail lehrt den Trader, einen intelligenteren Einstieg zu praktizieren: Man sollte nach Kerzen suchen, deren Spanne (ATR) größer als die der vorherigen Kerze und größer als der jüngste Durchschnitt ist, wodurch die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, in Momenten echter Stärke zu handeln.

Standardkonfiguration = Perfektes Gleichgewicht

Von Anfang an ist der Oracle Oscillator mit dem exakten Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Präzision kalibriert. Die Verteilung 30% Williams %R / 30% Laguerre schafft ein mathematisches Gleichgewicht, bei dem die Reaktivität niemals die Zuverlässigkeit opfert. Dennoch kann alles über die Inputs angepasst werden, damit jeder Trader ihn seinem Stil anpassen kann.

Der Oracle Oscillator ist mehr als ein Oszillator: Er ist ein intelligentes Vereinigungssystem, das in einem einzigen Werkzeug das konzentriert, was andere Indikatoren fragmentiert anbieten.

Er ist klarer als die Verwendung eines einzelnen Oszillators (weil er dessen individuelle Einschränkungen beseitigt).

Er ist stärker als die Verwendung aller zusammen (weil er Rauschen und die Widersprüchlichkeit von Signalen vermeidet).

Er ist stabiler als jede manuelle Kombination, da jeder Parameter berechnet wurde, um die mathematische Präzision aufrechtzuerhalten.

Mit dem Oracle Oscillator erhält der Trader zum ersten Mal einen Oszillator, der die Geschwindigkeit des Williams %R mit der Intelligenz des Laguerre-Filters kombiniert und klarere, zuverlässigere und konsistentere Einstiege bietet.

Eine einzige Linie, alle Vorteile.



