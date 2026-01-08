Buy Sell Stop Pending Order

Der EA ist ein Heikin Ashi-basierter Breakout Expert Advisor (EA), der für den automatisierten Handel mit schwebenden Aufträgen auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Durch die Analyse der Hoch- und Tiefstwerte der vorangegangenen Heikin Ashi-Kerze platziert er schwebende Buy Stop- und Sell Stop-Orders über und unter diesen Niveaus mit einem konfigurierbaren Offset.

Der EA verfügt über einen zeitgesteuerten Mechanismus, der automatisch Orders zu einer bestimmten EST (Eastern Standard Time) Stunde und Minute platziert und so ein präzises Handels-Timing unabhängig von den Zeitzonen der Broker gewährleistet.

Der EA verfügt außerdem über ein intelligentes Ordermanagement, das die entgegengesetzte schwebende Order automatisch storniert, sobald ein Handel ausgelöst wird, und hilft so, eine saubere Handelskontrolle aufrechtzuerhalten und das Risiko zu reduzieren.

Der EA ist ausschließlich für die Verwendung in Demokonten konzipiert und eignet sich daher ideal zum Testen von Strategien, zum Erlernen des Heikin Ashi-Ausbruchsverhaltens und zum sicheren Experimentieren mit zeitbasierten Eingängen.

Obwohl die Standardeinstellungen für EURUSD gelten, kann er auf jedes Handelssymbol angepasst werden.


Hauptmerkmale

Heikin Ashi Logik:
Verwendet den vorherigen geschlossenen Heikin Ashi-Balken, um Ausbruchsniveaus für eine genaue Marktrichtung zu identifizieren.

Automatische Pending Orders:
Platziert Buy Stop- und Sell Stop-Orders automatisch zu einer benutzerdefinierten EST-Zeit.

Zeitkonvertierungssystem:
Präzise Umrechnung von Brokerzeit → UTC → EST, damit Ihre Triggerzeit bei allen Brokern gleich bleibt.

Smart Trade Management:
Storniert automatisch die gegenüberliegende schwebende Order, sobald ein Handel ausgelöst wird, und hält so Ihre Positionen sauber.

Flexible Eingaben:
Alle wichtigen Parameter (Lots, Offsets, Take Profit, Stop Loss, Auslösezeitpunkt usw.) sind vollständig anpassbar.

Sicherer Handelsmodus:
Funktioniert nur auf Demokonten, um unbeabsichtigte Echtgeld-Trades zu verhindern - ideal zum Testen und Optimieren.

Auslaufschutz:
Stoppt den Betrieb automatisch nach Ablauf des Demo-Datums, um einen verantwortungsvollen Umgang zu gewährleisten.

Detaillierte Protokollierung:
Bietet klare Protokolle zur Fehlersuche, zum Testen und zur Analyse des Handelsverhaltens.


Vorteile

  • Automatisiert Breakout-Einträge mit Präzision.

  • Verwendet geglättete Heikin Ashi-Daten, um falsche Bewegungen herauszufiltern.

  • Zeitbasierte Logik verhindert Overtrading.

  • Einfaches Testen, Analysieren und Verfeinern auf Demokonten.

  • Vollständig konfigurierbar für verschiedene Marktsitzungen und Paare.


