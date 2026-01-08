Buy Sell Stop Pending Order
- Experten
- Olalekan Damilola Aturaka
- Version: 2.12
- Aktualisiert: 8 Januar 2026
Der EA ist ausschließlich für die Verwendung in Demokonten konzipiert und eignet sich daher ideal zum Testen von Strategien, zum Erlernen des Heikin Ashi-Ausbruchsverhaltens und zum sicheren Experimentieren mit zeitbasierten Eingängen.
Obwohl die Standardeinstellungen für EURUSD gelten, kann er auf jedes Handelssymbol angepasst werden.
Hauptmerkmale
✅ Heikin Ashi Logik:
Verwendet den vorherigen geschlossenen Heikin Ashi-Balken, um Ausbruchsniveaus für eine genaue Marktrichtung zu identifizieren.
✅ Automatische Pending Orders:
Platziert Buy Stop- und Sell Stop-Orders automatisch zu einer benutzerdefinierten EST-Zeit.
✅ Zeitkonvertierungssystem:
Präzise Umrechnung von Brokerzeit → UTC → EST, damit Ihre Triggerzeit bei allen Brokern gleich bleibt.
✅ Smart Trade Management:
Storniert automatisch die gegenüberliegende schwebende Order, sobald ein Handel ausgelöst wird, und hält so Ihre Positionen sauber.
✅ Flexible Eingaben:
Alle wichtigen Parameter (Lots, Offsets, Take Profit, Stop Loss, Auslösezeitpunkt usw.) sind vollständig anpassbar.
✅ Sicherer Handelsmodus:
Funktioniert nur auf Demokonten, um unbeabsichtigte Echtgeld-Trades zu verhindern - ideal zum Testen und Optimieren.
✅ Auslaufschutz:
Stoppt den Betrieb automatisch nach Ablauf des Demo-Datums, um einen verantwortungsvollen Umgang zu gewährleisten.
✅ Detaillierte Protokollierung:
Bietet klare Protokolle zur Fehlersuche, zum Testen und zur Analyse des Handelsverhaltens.
Vorteile
-
Automatisiert Breakout-Einträge mit Präzision.
-
Verwendet geglättete Heikin Ashi-Daten, um falsche Bewegungen herauszufiltern.
-
Zeitbasierte Logik verhindert Overtrading.
-
Einfaches Testen, Analysieren und Verfeinern auf Demokonten.
-
Vollständig konfigurierbar für verschiedene Marktsitzungen und Paare.