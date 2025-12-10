Range BOS Pro
- Experten
- Daniel Mukururo Muthee
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 10 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Range BOS Pro - Professioneller täglicher Range Breakout EA
Ein leistungsstarker, institutioneller Expert Advisor, der Folgendes kombiniert:
- Tägliche Range-Erkennung (anpassbare Sitzung)
- Break of Structure (BOS) Bestätigung
- SuperTrend Trend-Filter
- Zwei Strategien: Fortsetzung und Umkehrung (Fade)
- Smart 1% Risiko pro Handel (basierend auf festem Pip-Abstand)
- Ein Handel pro Tag mit strenger Sitzungskontrolle
- Kein Martingal, kein Raster - reine Preisaktion
Merkmale:
- Vollautomatisch - einstellen und vergessen
- Eingebautes Dashboard mit Echtzeit-Status
- Schaltflächen zum Minimieren/Maximieren und Schließen
- GUI für Live-Strategiewechsel
- Professionelles Geldmanagement
- Funktioniert auf allen wichtigen Paaren und Zeitrahmen
- Beinhaltet 17:00 Cutoff, um späte Einträge zu vermeiden
- Tägliches automatisches Schließen um 20:00
Perfekt für Händler, die saubere, hochwahrscheinliche Range Breakout Trades mit strikter Risikokontrolle wünschen.
Mit Liebe und Präzision entwickelt - bereit für den Live-Handel.