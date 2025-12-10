Range BOS Pro

Range BOS Pro - Professioneller täglicher Range Breakout EA

Ein leistungsstarker, institutioneller Expert Advisor, der Folgendes kombiniert:
- Tägliche Range-Erkennung (anpassbare Sitzung)
- Break of Structure (BOS) Bestätigung
- SuperTrend Trend-Filter
- Zwei Strategien: Fortsetzung und Umkehrung (Fade)
- Smart 1% Risiko pro Handel (basierend auf festem Pip-Abstand)
- Ein Handel pro Tag mit strenger Sitzungskontrolle
- Kein Martingal, kein Raster - reine Preisaktion

Merkmale:
- Vollautomatisch - einstellen und vergessen
- Eingebautes Dashboard mit Echtzeit-Status
- Schaltflächen zum Minimieren/Maximieren und Schließen
- GUI für Live-Strategiewechsel
- Professionelles Geldmanagement
- Funktioniert auf allen wichtigen Paaren und Zeitrahmen
- Beinhaltet 17:00 Cutoff, um späte Einträge zu vermeiden
- Tägliches automatisches Schließen um 20:00

Perfekt für Händler, die saubere, hochwahrscheinliche Range Breakout Trades mit strikter Risikokontrolle wünschen.

Mit Liebe und Präzision entwickelt - bereit für den Live-Handel.
Empfohlene Produkte
Price Impulse Reversal
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
Experten
Price Impulse Reversal EA  ist ein automatisiertes Handelssystem, das mit Price Action ohne Indikatoren arbeitet. Entwickelt für automatisierten Handel. Merkmale: Price Action-basierte Strategie Automatisiertes 24/5-System Risikomanagement mit Stop Loss und Take Profit Spread-Filter für spezifische Bedingungen Entwickelt für 4 Währungspaare Einstellbare Parameter: Losgröße Maximal zulässiger Spread Identifikationsnummer Kompatible Paare: EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY Hinweis zur Testperiode:
Wick Sniper Reversal Pro
Anuoluwapo Oluwatobi Ayeni
5 (1)
Experten
WickSniper Reversal Pro EA - Automatisiertes Inside Bar Breakout Trading Transformieren Sie Ihr Trading mit professioneller Automatisierung WickSniper Reversal Pro EA ist die automatisierte Version unseres sehr erfolgreichen WickSniper Pro Indikators (1000+ Downloads). Dieser leistungsstarke Expert Advisor erkennt und handelt automatisch innerhalb von Bar Breakout Patterns, wodurch die Notwendigkeit einer manuellen Überwachung entfällt, während die gleiche bewährte Strategie beibehalten wird.
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
Experten
Haupt: Kein Martingal, kein Raster; Funktioniert mit allen Symbolen; Verwendung für EURUSD; Verwendung auf M5. Signale: Es ist ein guter rationaler Algorithmus. Arbeit von zwei Indikatoren: Ichimoku und Alligator (Sie können für jeden Indikator einen eigenen Zeitrahmen festlegen) Stop Loss/Take Profit: Es gibt ein gutes Geld-Management-System (es gibt mehrere Arten von Trailing Stop Loss); Es gibt virtuelle Ebenen für Stop Loss / Take Profit; Es gibt Smart Lot (Prozent nach Risiko) oder Fix L
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Experten
Wir stellen Ihnen Maxi Daxi vor, einen sorgfältig ausgearbeiteten Expert Advisor, der für einen beständigen, langfristigen Erfolg im Markt des Deutschen Aktienindex (DAX) entwickelt wurde. Maxi Daxi wird Ihr Konto NICHT sprengen. Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging, keine AI/ML, keine Quantum Gimmicks. Wir haben ihn so entwickelt, dass er beständig und nicht riskant ist. MACHEN SIE SICH KEINE SORGEN! WIR WERDEN DEN PREIS NICHT ERHÖHEN! Stattdessen werden wir den Verkauf einstellen, sobal
The Moving Average EA
Israel Pelumi Abioye
5 (1)
Experten
Einführung in den Moving Average EA HINWEIS – Nach dem Kauf des Moving Average EA senden Sie mir eine private Nachricht, um mein Utility TradeWatch EA kostenlos zu erhalten! Der Moving Average EA ist ein flexibles Handelstool, das speziell für synthetische Indizes entwickelt wurde, aber auch effektiv im Devisenhandel und bei anderen Anlageklassen funktioniert. Im Gegensatz zu vielen EAs, die auf festen Moving Average-Einstellungen basieren, ermöglicht dieser EA den Benutzern, ihre Moving Average
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
Experten
Crypto Price Action EA ist ein Trading Roboter, der speziell für das Forex-Trading und das Trading mit Krypto-Währungen konzipiert ist (sobald letztere wieder mit annehmbaren Spreads gehandelt werden können). Der EA verwendet den ATR-Indikator. Ein Trade wird eröffnet, wenn der Kurs innerhalb einer Kerze sich um einen einstellbaren ATR-Faktor ("Open trade factor") vom Eröffnungskurs wegbewegt. Viele Währungspaare haben dabei die Eigenschaft, einen einmal eingeschlagenen Trend fortzusetzen, sodas
Whale Chandlier and RSI
Mustafa Ozkurkcu
Experten
Dieser Expert Advisor (EA) erzeugt Handelssignale durch die Kombination beliebter technischer Indikatoren wie Chandelier Exit (CE) , RSI , WaveTrend und Heikin Ashi . Die Strategie eröffnet Positionen auf der Grundlage der Bestätigung bestimmter Indikatorfilter und schließt eine bestehende Position, wenn sich die Farbe der Heikin Ashi-Kerze ändert. Dies wird als Signal für eine mögliche Trendumkehr interpretiert. Der Hauptzweck dieses EA besteht darin, zuverlässigere Einstiegspunkte zu finden, i
Canberra mt5
Mikhail Mitin
Experten
Haupt: Kein Martingal, kein Raster; Arbeitet mit allen Symbolen; Signale: Es ist eine gute rationale Algorithmus. Arbeit mit zwei Indikatoren: Bollinger Bands und OsMA (Sie können für jeden Indikator einen eigenen Zeitrahmen festlegen) Stop Loss/Take Profit: Es gibt ein gutes Geld-Management-System (es gibt mehrere Arten von Trailing Stop Loss); Es gibt virtuelle Ebenen für Stop Loss / Take Profit; Es gibt Smart Lot (Prozent nach Risiko) oder Fix Lot Wichtig! EA kann auf geschlossenen Kerzen
Belle Power Mt5
Taha Saber Ashour Kamel
Experten
Rich leistungsstarke mt5 expert advisor enthalten 13 super fortschrittliche und starke trading-Strategien finden Sie alle in diesem erstaunlichen ea können Sie hohe Winrate Trades weniger Drawdown und Kontrolle alles durch erstaunliche Parameter und Eingänge so lange Optionen werden unter Ihrer Kontrolle durch einen Klick können Sie verwenden, dass ea auch Sie sind Anfänger oder Experte im Handel ist es so einfach zu bedienen Als Beratung nach dem Kauf, dass die hohe Qualität ea und Sie wollen,
Double Line Crossing MT5 EA
Wen Huang
Experten
Dies basiert auf dem doppelten beweglichen mittleren Kreuz- und Pfeilzeichen unter der Erstellung von benutzerdefinierten Indikatoren EA. Wenn der blaue Pfeil erscheint, machen Sie eine lange Reihenfolge. Wenn der rote Pfeil erscheint, kürzen Sie die Reihenfolge. Wenn die rosa Linie die grüne Linie nach oben kreuzt, ist die rosa Linie oben, die grüne Linie ist unten, die goldene Gabel erscheint und der blaue Pfeil erscheint. Wenn die rosa Linie die grüne Linie nach unten kreuzt, ist die ros
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FSilverTrend - Expert Advisor für den USDJPY-Handel FSilverTrend ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit dem USDJPY entwickelt wurde und die Markttrends mit Präzision und Effizienz ausnutzt. Basierend auf einem fortschrittlichen algorithmischen Ansatz identifiziert dieser EA die vorherrschende Marktrichtung und führt optimierte Trades aus, um nachhaltige Bewegungen zu nutzen. Hauptmerkmale: Trend-basierte Strategie: Nutzt Indikatoren und Preisaktionsmuster, um den vorherrschenden U
Mad Max Trader
Mduduzi Gift Ngcebo Langa
Experten
MadMax Trader - Multi-Strategy Forex EA für MQL5 Übersicht MadMax Trader ist ein automatisiertes Handelssystem, das für die MetaTrader 5 Windows-Plattform entwickelt wurde. Es integriert mehrere Handelsansätze, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen für verschiedene Forex-Paare und Zeitrahmen anzupassen. Der EA arbeitet ohne manuelles Eingreifen und führt Trades basierend auf vordefinierten technischen Kriterien aus. Wichtigste Funktionalitäten Multi-Strategie-Ansatz Der EA umfasst drei v
ATRx Martingale EA 5
Prafull Manohar Nikam
Experten
This is a simple trading robot which works on the EMA crossover strategy. It uses ATR indicator based hard Stop Loss and Take Profit levels on every trade. Also uses very risky Martingale Lot System. As mentioned early, this is a martingale system which may or may not wipe your trading account. You must use it with proper input settings and proper money-risk management. Symbol: EURUSD Zeitrahmen: H1 KONTOANFORDERUNGEN: Mindestguthaben = $1000 Mindest-Hebelwirkung = 1:500 Empfohlener Saldo = $1
GoldRushX
Mateus Barboza De Paula
Experten
GoldRushX - Der Trading-Roboter, den Sie nicht verpassen dürfen Wir stellen Ihnen GoldRushX vor, Ihren neuen automatisierten Partner, um Ihre Gewinne auf dem Finanzmarkt zu maximieren. Entwickelt auf der Grundlage robuster Algorithmen und direkt aus Pine Script konvertiert, ist GoldRushX eine Komplettlösung für Trader, die Effizienz, Präzision und fortschrittliche Risikokontrolle suchen. Hauptfunktionen: Bollinger-Bänder und gleitende Durchschnitte: Mit präzisen Berechnungen der Bollinger-Bänder
GannMACDX
Mateus Barboza De Paula
Experten
GANNMACD ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5), der zwei technische Analyse-Strategien kombiniert: den MACD (Moving Average Convergence Divergence) und die Gann-Niveaus. Das Tool verwendet diese Indikatoren, um Kauf- und Verkaufsbedingungen zu erkennen und basierend auf anpassbaren Einstellungen automatisch Orders auszuführen. Hauptfunktionen: MACD : Der MACD-Indikator wird verwendet, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Das Skript vergleicht die Hauptlinie des MACD mit der S
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Experten
Pick and Roll It ist eine sichere automatisierte Software für den Handel mit 28 Paaren gleichzeitig. Pick and Roll It ist für 28 Paare des Forex-Marktes optimiert Die Funktionsweise des Pick and Roll Systems: 1: VORHERIGER TREND 2: KONSOLIDIERUNG 3: UMBRUCH Verwenden Sie diesen Roboter nicht gleichzeitig mit anderen, er ist ein Multi-Value-Roboter und verwaltet daher 28 Paare gleichzeitig. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt un
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experten
Als erfahrener Trader ist es entscheidend, die richtigen Tools und Ressourcen zu haben, um erfolgreich am Markt zu agieren. Pro Trader EA bietet eine professionelle und effiziente Handelslösung. Mit unserer innovativen Software können Sie Handelsstrategien automatisieren, präzise Handelssignale erhalten und Emotionen eliminieren. Pro Trader EA ermöglicht das Handeln verschiedener Assetklassen, bietet Echtzeit-Analysen und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Unser Support-Team steht zur Verfügun
Xeloria Expert MT5
Ruengrit Loondecha
Experten
Xeloria Experte MT5 Funktioniert am besten mit GOLD - H1 Benötigt mindestens 100-300$ für 0.01 (AutoLot-Funktion) --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . Indikatoren und Konzepte Williams %R: Williams %R ist ein Momentum-Oszillator, der den Schlusskurs im Verhältnis zum höchsten Hoch über einen bestimmten Zeitraum misst. Er
Zenithor Expert MT5
Ruengrit Loondecha
Experten
Zeithor Expert MT5 Funktioniert am besten mit GOLD - M5 Benötigt mindestens 100-200$ für 0.01 (AutoLot-Funktion) --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . Indikatoren und Konzepte Rate of Change (ROC): ROC ist ein Momentum-Indikator, der die prozentuale Veränderung des Preises über einen bestimmten Zeitraum misst. Er hilft, di
Heads or Tails MT5
Marta Gonzalez
Experten
Es gibt Momente im Leben, in denen Ihre Zukunft von Kopf oder Zahl abhängt. Dieses System erkennt diese Momente und lässt Sie wählen, ob Sie Kopf oder Zahl spielen wollen. Je nachdem, was Sie wählen, startet das System den Algorithmus in die von Ihnen gewählte Richtung. Wählen Sie, ob Sie Kopf oder Zahl wollen. Dieses System ist für kleine Konten geeignet und kann mit nur $ 1000 verwendet werden . Sie können die Demo herunterladen und es selbst testen . Sehr stabile Wachstumskurve als Erg
Smart ATR Trader
Andrii Hurin
Experten
Smart ATR Trader EA - Adaptives Scalping & Risikomanagement Smart ATR Trader EA ist ein leichtes, schnelles und vollautomatisches Handelssystem , das für Scalping und Intraday-Handel entwickelt wurde. Es verwendet eine einfache, aber leistungsstarke Logik: Candle-Momentum-Entries mit ATR-basierten Exits und professionellen Risikomanagement-Kontrollen . Schreiben Sie mir eine persönliche Nachricht, um .set-Dateien zu erhalten Hauptmerkmale Flexible Risikokontrolle Handel mit fester Losg
HedgeStar
Ahmet Gokcen Sirma
Experten
Hedge Star EA - Intelligente, adaptive, vollautomatische Handelsintelligenz ( candleforms.co ) Hedge Star EA ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um Stabilität, Präzision und Anpassungsfähigkeit unter wechselnden Marktbedingungen zu bieten. Durch die Kombination von Trendanalyse, Hedge-Logik, Gittermechanik und dynamischen Risikokontrollfunktionen reagiert der Roboter intelligent auf Preisbewegungen, während das Risiko streng kontrolliert wird.
EA Makoto MT5
Ruslan Pishun
Experten
Der EA verwendet eine Trendstrategie, die auf mehreren Indikatoren wie Relative Stärke, Average True Range und Stochastik-Oszillator basiert. Er verwendet auch ein Raster und Mittelwertbildungspositionen bis zu 6 Aufträgen. Der EA verwendet den Hauptzeitrahmen H1 und M15, M30 als zusätzliche. Die Orders verwenden Stop-Loss, Take-Profit, Breakeven, Trailing-Stop und einen intelligenten Filter, um die Positionen zum Breakeven zu bringen. Achtung! Dieser EA ist nur für "Hedging"-Konten geeignet. Мe
The art of Forex MT5
Arthur Hatchiguian
4.6 (5)
Experten
The Art of Forex ist ein neuer komplexer Expert Advisor, der kontinuierlich in beide Richtungen handelt. Es wird eine Reihe von Aufträgen eröffnet, um den besten Durchschnittspreis zu erzielen, bis der Take Profit erreicht ist. Dies ist optimal, um in einem unvorhersehbaren Markt Gewinne zu erzielen.   Ein Verlustabdeckungssystem ist integriert, um die Rückgewinnung von Aufträgen zu ermöglichen, die zu weit vom aktuellen Preis entfernt sind.  The best results are on   EUR/USD H1   but you can us
FREE
MartiMaster EA
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
MetaTrader 5 Expert Advisor (EA), der eine Martingale-Strategie mit flexibler Konfiguration implementiert. Der EA unterstützt bis zu drei Währungspaare mit benutzerdefinierten Losgrößen und Handelsrichtungen. Er ermöglicht die Festlegung von Schwellenwerten (in Pips oder Währungen) für das Öffnen zusätzlicher Martingale-Ebenen und bietet Optionen für das Schließen von Positionen nach Zyklusregeln (nur erste Ebene oder alle Ebenen zusammen). Das System kann nach jedem abgeschlossenen Zyklus die R
Trading Range Break Out as Trend following
Dao Thanh Tan
Experten
Lieber Benutzer! Dies ist ein EA, der auf der Grundlage der Preisaktionsmethode unter Verwendung des Donchian-Kanals in Kombination mit der Trendfolgemethode entwickelt wurde. Handeln Sie mehrere Währungspaare zur gleichen Zeit. Durchschnittlicher Gewinn von über 2500% innerhalb von fünf Jahren (SL- und TP-Einstellungen abhängig vom Optimierungsprozess). Vorteile: Der Advisor hat keine Gitternetze oder Martingale.... Setzen Sie das Verhältnis Risiko von Drop Balance Der Advisor verwendet einen
THV Spike Reversal Mt5
Trong Khanh Phan
Experten
Spike Reversal EA - Smart Candle Entry & Equity Management Spike Reversal EA ist ein vielseitiger und intelligenter Handelsassistent, der leistungsstarke "Spike-Kerzen" - Kerzen mit starkem Body-Momentum und kurzen Dochten - erkennt und auf der Grundlage einer klaren, kontrollierten Logik Trades eröffnet. Ob Sie nun manuell oder automatisch handeln, Spike Reversal gibt Ihnen die volle Kontrolle mit dynamischen Einstiegsregeln, fortschrittlichem Risikomanagement und sofortigen Tastaturkürzeln. Li
Squid Grid EA
Robert James Poulin
Experten
Lass den Tintenfisch... Kontrolliere dein Grid! Squid Grid ist ein benutzerfreundliches Grid-Trading-System. Klicke einfach auf „Start“ und lehn dich zurück, während Mr. Squid den Rest erledigt! Die Strategie basiert auf einem benutzerdefinierten Punktabstandssystem. Sobald sich der Kurs um X Punkte bewegt, wird eine Position eröffnet. Solange die Bedingung erfüllt ist, werden fortlaufend mehrere Positionen eröffnet. Die Positionsanzahl ist anpassbar. Inklusive Gewinnabsicherungssystem bas
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
Experten
Der Advanced BreakOut Scalper ist ein effektives Handelssystem mit vorgegebenen Take Profit-, Stop Loss- und Trailing Stop-Einstellungen. Wie der Name schon sagt, ist seine Strategie der Handel mit Breakouts. Sie ist professionell kodiert und läuft schnell im Backtesting- oder Optimierungsmodus. Es werden keine Grid-, Martingal-, Mittelwertbildungs- oder andere riskante Geldverwaltungsstrategien verwendet. Es wird empfohlen, einen Broker mit engen Spreads zu verwenden, vorzugsweise einen ECN-B
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
SRGridMT4
Daniel Mukururo Muthee
Experten
SRGridMT4 SRGridMT4 ist ein vielseitiger Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4, der den Handel mit Hilfe von Support- und Resistance-Levels (S&R), Grid-Trading und Moving-Average-Signalen (MA) automatisiert. Er wurde für Hedging-Konten optimiert und bietet eine leistungsstarke und dennoch benutzerfreundliche Lösung für Händler, die eine konsistente Performance über mehrere Symbole und Zeitrahmen hinweg anstreben, einschließlich USDJPY, GBPUSD und XAUUSD. Hauptmerkmale Handel mit Unterstützungen u
SRGridMaster
Daniel Mukururo Muthee
Experten
SRGridMaster SRGridMaster ist ein vielseitiger Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der den Handel mit Hilfe von Support- und Resistance-Levels (S&R), Grid-Trading und Moving-Average-Signalen (MA) automatisiert. Er wurde für Netting-Konten optimiert und bietet eine leistungsstarke und dennoch benutzerfreundliche Lösung für Händler, die eine konsistente Performance über mehrere Symbole und Zeitrahmen hinweg anstreben, einschließlich USDJPY, GBPUSD und XAUUSD. Hauptmerkmale Handel mit Unterstützu
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension