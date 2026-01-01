Falcon Eyes Personal Edition
- Experten
- Junsai Yamazaki
- Version: 2.51
- Aktualisiert: 1 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
■ Übersicht
Falcon Eyes – Personal Edition ist ein martingale-basiertes Recovery-System,
das auf mathematisch definierten Sicherheitsreserven,
Fibonacci-Struktur und statistischer Analyse des schlimmsten 7-Tage-Marktverhaltens basiert.
Dieses EA geht nicht von der Annahme aus, dass „keine Verluste entstehen“.
Es ist ausdrücklich dafür ausgelegt, dass Verluste und Drawdowns unvermeidlich auftreten.
Daher müssen Handelskapital und Reservekapital (Wiederherstellungsmittel)
strikt voneinander getrennt werden.
Diese Edition enthält keine automatische Konto-Recovery.
Die Risikokontrolle liegt vollständig beim Nutzer.
■ Hauptfunktionen (Personal Edition)
🔹 Fibonacci-Lot-Progression
10 feste Martingale-Stufen
mit internem Fibonacci-Multiplikator zur Lot-Steuerung.
🔹 SafetyMultiplier (Sicherheitsmarge)
Die maximale Gegenbewegung wird anhand des:
Schlimmsten 7-Tage-Preisbereiches der letzten 5 Jahre berechnet.
Ein niedriger SafetyMultiplier → höhere Gewinne, aber
deutlich höheres statistisches Risiko
(gilt für alle Währungspaare, nicht nur EURUSD).
Es handelt sich um ein klassisches Risiko-/Ertrags-Trade-off.
🔹 Feste RSI-Trigger
-
RSI ≥ 86 → Buy-Reversal
-
RSI ≤ 14 → Sell-Reversal
Festgelegte Werte verhindern Overfitting
und gewährleisten stabilen Betrieb in verschiedenen Marktbedingungen.
🔹 Take-Profit-Logik (Gesamtschließung pro Richtung)
Sobald der Gesamtgewinn einer Richtung den folgenden Wert überschreitet:
(Kontostand + Kredit) × TargetProfitPct%
werden alle Positionen dieser Richtung gleichzeitig geschlossen.
Dies nutzt die mittlere Preisverbesserung des Martingale-Systems
für effiziente Gewinnrealisierung.
🔹 Handelsmodi
-
Buy only
-
Sell only
-
Both
-
Force Close (neue Trades deaktiviert + Gesamtliquidation)
Damit wird verhindert, dass starke einseitige Trends sofort zur Kontogefährdung führen.
■ Marktverhalten & typische Gewinneigenschaften
-
Kaum abhängig von Spread, Preisrange oder allgemeiner Volatilität
-
Auch bei längeren Trends durch Richtungssteuerung robust
-
In stabilen Seitwärtsphasen mit breiter Range kann der Gewinn extrem hoch werden
Ein Kontorisiko entsteht erst,
wenn eine einseitige Marktphase die statistisch erwartete Gegenbewegung des SafetyMultipliers deutlich überschreitet.
■ Verlustverhalten (Wichtig)
Falcon Eyes basiert auf folgenden Grundannahmen:
✔ Verluste und Drawdowns treten immer auf
Keine Einstellung kann sie vollständig eliminieren.
✔ Handelskapital und Reservekapital müssen getrennt sein
-
Handelskonto → normaler Betrieb
-
Reservekonto → manuelle Wiederherstellung bei Kontoverlust
Da diese Edition keinen Auto-Recovery-Mechanismus enthält,
ist strenge Kapitalverwaltung zwingend erforderlich.
■ Obligatorische Vorbereitung
🟧 1. Strategy Tester (Pflicht)
Der Nutzer muss seine Einstellungen überprüfen:
-
SafetyMultiplier
-
TargetProfitPct
-
MODE
-
Persönliche Risikotoleranz
Passen Sie die Parameter an Ihre eigene Anlagestrategie an.
🟧 2. Live/Demo-Test vor echtem Einsatz (Pflicht)
Bevor echtes Kapital eingesetzt wird:
-
Strategy Tester verwenden
-
EA mehrere Wochen testen
-
Verhalten und Risikoprofil verifizieren
🟧 SafetyMultiplier – wichtige Hinweise
Nach aktuellen Daten (Ende 2025):
-
Safety=100 ist für EURUSD statistisch unzureichend,
wenn langfristige Stabilität Priorität hat
-
Dasselbe Muster findet sich bei vielen anderen Paaren
-
Dies ist kein EURUSD-Spezialfall, sondern allgemeine Statistik
■ Spezifikationen
-
Max. Martingale-Stufen: 10
-
Fibonacci-Lot-Multiplikation: fest integriert
-
Automatische Wiederherstellung: nicht enthalten
-
SafetyMultiplier: frei einstellbar
-
RSI-Trigger: 86 / 14 (fest)
-
Take-profit: Schließung aller Positionen der jeweiligen Richtung
-
Unterstützte Paare: alle
-
Empfohlenes Mindestkapital: ≥ 600 USD
■ Empfohlen für
-
Trader, die ein robustes und mathematisch strukturiertes Martingale-EA suchen
-
Nutzer, die transparente Logik gegenüber „Black-Box-EAs“ bevorzugen
-
Trader, die Parameter an ihre Anlagestrategie anpassen können
-
Nutzer, die die Bedeutung von Kapitalmanagement verstehen