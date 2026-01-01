■ Übersicht

Falcon Eyes – Personal Edition ist ein martingale-basiertes Recovery-System,

das auf mathematisch definierten Sicherheitsreserven,

Fibonacci-Struktur und statistischer Analyse des schlimmsten 7-Tage-Marktverhaltens basiert.

Dieses EA geht nicht von der Annahme aus, dass „keine Verluste entstehen“.

Es ist ausdrücklich dafür ausgelegt, dass Verluste und Drawdowns unvermeidlich auftreten.

Daher müssen Handelskapital und Reservekapital (Wiederherstellungsmittel)

strikt voneinander getrennt werden.

Diese Edition enthält keine automatische Konto-Recovery.

Die Risikokontrolle liegt vollständig beim Nutzer.

■ Hauptfunktionen (Personal Edition)

🔹 Fibonacci-Lot-Progression

10 feste Martingale-Stufen

mit internem Fibonacci-Multiplikator zur Lot-Steuerung.

🔹 SafetyMultiplier (Sicherheitsmarge)

Die maximale Gegenbewegung wird anhand des:

Schlimmsten 7-Tage-Preisbereiches der letzten 5 Jahre berechnet.

Ein niedriger SafetyMultiplier → höhere Gewinne, aber

deutlich höheres statistisches Risiko

(gilt für alle Währungspaare, nicht nur EURUSD).

Es handelt sich um ein klassisches Risiko-/Ertrags-Trade-off.

🔹 Feste RSI-Trigger

RSI ≥ 86 → Buy-Reversal

RSI ≤ 14 → Sell-Reversal

Festgelegte Werte verhindern Overfitting

und gewährleisten stabilen Betrieb in verschiedenen Marktbedingungen.

🔹 Take-Profit-Logik (Gesamtschließung pro Richtung)

Sobald der Gesamtgewinn einer Richtung den folgenden Wert überschreitet:

(Kontostand + Kredit) × TargetProfitPct%

werden alle Positionen dieser Richtung gleichzeitig geschlossen.

Dies nutzt die mittlere Preisverbesserung des Martingale-Systems

für effiziente Gewinnrealisierung.

🔹 Handelsmodi

Buy only

Sell only

Both

Force Close (neue Trades deaktiviert + Gesamtliquidation)

Damit wird verhindert, dass starke einseitige Trends sofort zur Kontogefährdung führen.

■ Marktverhalten & typische Gewinneigenschaften

Kaum abhängig von Spread, Preisrange oder allgemeiner Volatilität

Auch bei längeren Trends durch Richtungssteuerung robust

In stabilen Seitwärtsphasen mit breiter Range kann der Gewinn extrem hoch werden

Ein Kontorisiko entsteht erst,

wenn eine einseitige Marktphase die statistisch erwartete Gegenbewegung des SafetyMultipliers deutlich überschreitet.

■ Verlustverhalten (Wichtig)

Falcon Eyes basiert auf folgenden Grundannahmen:

✔ Verluste und Drawdowns treten immer auf

Keine Einstellung kann sie vollständig eliminieren.

✔ Handelskapital und Reservekapital müssen getrennt sein

Handelskonto → normaler Betrieb

Reservekonto → manuelle Wiederherstellung bei Kontoverlust

Da diese Edition keinen Auto-Recovery-Mechanismus enthält,

ist strenge Kapitalverwaltung zwingend erforderlich.

■ Obligatorische Vorbereitung

🟧 1. Strategy Tester (Pflicht)

Der Nutzer muss seine Einstellungen überprüfen:

SafetyMultiplier

TargetProfitPct

MODE

Persönliche Risikotoleranz

Passen Sie die Parameter an Ihre eigene Anlagestrategie an.

🟧 2. Live/Demo-Test vor echtem Einsatz (Pflicht)

Bevor echtes Kapital eingesetzt wird:

Strategy Tester verwenden

EA mehrere Wochen testen

Verhalten und Risikoprofil verifizieren

🟧 SafetyMultiplier – wichtige Hinweise

Nach aktuellen Daten (Ende 2025):

Safety=100 ist für EURUSD statistisch unzureichend ,

wenn langfristige Stabilität Priorität hat

Dasselbe Muster findet sich bei vielen anderen Paaren

Dies ist kein EURUSD-Spezialfall, sondern allgemeine Statistik

■ Spezifikationen

Max. Martingale-Stufen: 10

Fibonacci-Lot-Multiplikation: fest integriert

Automatische Wiederherstellung: nicht enthalten

SafetyMultiplier: frei einstellbar

RSI-Trigger: 86 / 14 (fest)

Take-profit: Schließung aller Positionen der jeweiligen Richtung

Unterstützte Paare: alle

Empfohlenes Mindestkapital: ≥ 600 USD

■ Empfohlen für