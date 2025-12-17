OrderFlow Absorption

OrderFlow Absorption – Professioneller Delta- & Absorptionssignal-Indikator für MT4

Entfesseln Sie die Kraft echter Orderflow-Analyse mit OrderFlow Absorption – dem ultimativen Delta-Histogramm- und Absorptionssignal-Indikator für MetaTrader 4. Entwickelt für Trader, die wissen wollen, was wirklich hinter jeder Kursbewegung steckt, zeigt dieses Tool versteckten Kauf-/Verkaufsdruck und Absorptionsereignisse, die den Markt bewegen.

Funktionen

  • Delta-Histogramm-Visualisierung: Sehen Sie Kauf- und Verkaufsdruck sofort mit klaren, farbcodierten Histogrammen.
  • Absorptionssignal-Erkennung: Fortschrittliche Logik erkennt bullische und bärische Absorptionsereignisse und warnt frühzeitig vor möglichen Umkehrpunkten.
  • Chart-Markierungen: Absorptionssignale werden direkt auf Ihrem Chart markiert – für eine einfache visuelle Orientierung.
  • Popup-Benachrichtigungen: Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn neue Absorptionssignale auftreten.
  • Anpassbare Schwellenwerte: Filtern Sie schwache Signale heraus und konzentrieren Sie sich auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit.
  • Ressourcenmanagement: Effiziente Berechnung für schnelle Performance, auch bei großen Charts.
  • Kompatibel mit allen Instrumenten: Funktioniert auf jedem Symbol und jeder Zeiteinheit, einschließlich Forex, Indizes und Rohstoffen.
  • Einfache Integration: Einfache Parameter für schnelle Einrichtung und Anpassung.

Logik hinter OrderFlow Absorption

OrderFlow Absorption verwendet einen proprietären Algorithmus, um den Kauf- und Verkaufsdruck (Delta) jeder Kerze zu schätzen – selbst bei Brokern ohne vollständige Tickdaten. Es analysiert Volumen, Kursverlauf, Kerzenstruktur und Dochtlänge, um versteckte Absorptionsereignisse zu erkennen – Momente, in denen aggressives Kaufen oder Verkaufen von großen Gegenorders absorbiert wird, was oft auf eine Umkehr oder starke Bewegung hindeutet.

  • Bärische Absorption: Wird erkannt, wenn starker Kaufdruck (positives Delta) vorliegt, die Kerze aber bärisch schließt – Verkäufer haben die Käufe absorbiert.
  • Bullische Absorption: Wird erkannt, wenn starker Verkaufsdruck (negatives Delta) vorliegt, die Kerze aber bullisch schließt – Käufer haben die Verkäufe absorbiert.

Diese Signale werden auf Ihrem Chart markiert und können sofortige Benachrichtigungen auslösen, damit Sie kein wichtiges Marktereignis verpassen.

Anwendung

  1. Indikator hinzufügen: Fügen Sie OrderFlow Absorption zu jedem Chart und jeder Zeiteinheit hinzu.
  2. Einstellungen anpassen: Legen Sie Ihren bevorzugten Delta-Schwellenwert und die Anzahl der zu analysierenden Balken fest.
  3. Histogramm beobachten: Grüne Balken zeigen Kaufdruck, rote Balken zeigen Verkaufsdruck.
  4. Absorptionssignale suchen: „*“-Markierungen auf dem Chart heben Absorptionsereignisse hervor. Popup-Benachrichtigungen informieren Sie sofort.
  5. Clever handeln: Nutzen Sie Absorptionssignale, um Umkehrpunkte zu erkennen, Einstiege zu bestätigen oder Fehlausbrüche zu vermeiden.

Jetzt testen – Demo herunterladen!

Erleben Sie die Kraft von OrderFlow Absorption selbst. Laden Sie die kostenlose Demo herunter und sehen Sie, wie sie Ihr Trading verändert. Verpassen Sie keine versteckten Marktchancen – fügen Sie OrderFlow Absorption noch heute zu Ihrem Werkzeugkasten hinzu!

OrderFlow Absorption – Erkennen Sie die wahren Absichten des Marktes. Laden Sie die Demo herunter und handeln Sie mit Vertrauen!


