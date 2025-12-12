RangeXpert
- Indicatori
- Steve Rosenstock
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Ecco perché l’indicatore costa permanentemente solo $149 per te. In modo che ogni trader possa beneficiarne.
Equo, trasparente e accessibile a tutti. Sto costruendo una community a lungo termine.
Quando si tratta di riconoscere opportunità di mercato perfette e tradare i breakout con precisione, RangeXpert è uno degli strumenti più efficaci sul mercato. Sviluppato da me specificamente per principianti e semi-professionisti, offre una qualità di analisi che solitamente si trova solo negli strumenti professionali utilizzati da banche, trader istituzionali e hedge fund. L’indicatore identifica aree di mercato che spesso portano a forti movimenti e le evidenzia in modo così chiaro e intuitivo che anche le strutture complesse diventano immediatamente visibili. RangeXpert riduce decisioni errate, migliora il timing e ti mostra in tempo reale quando un range termina e quando inizia un vero trend. L’adattamento dinamico alla volatilità, la forza di posizioni multiple e la distribuzione intelligente dei profitti lo rendono uno degli indicatori di breakout più potenti utilizzati oggi dai trader.
Specifiche
- Zona di ingresso perfetta
- Visualizzazione del grafico perfettamente ottimizzata
- Linee di take profit e stop loss chiaramente visibili
- Trailing stop ottimizzato dal segnale con visualizzazione dei pips
- Tutte le impostazioni sono perfettamente coordinate tra loro
- Indicazioni intuitive di colore, grafico e direzione
- Candele colorate durante forti movimenti di prezzo (No Wick on Close)
- Cambiamento del colore del segnale come possibile indicazione di un imminente inversione di trend
- Avvisi: popup, e-mail, notifiche push e notifiche sonore
- EMA di trailing per l’analisi del cambiamento di trend o per proteggere l’ordine
- Compatibile con tutti i timeframe e tutti gli asset in MetaTrader
- Possibilità di verificare strategie nel strategy tester
- Una vera soluzione ALL-IN-ONE per i trader
Domande su RangeXpert?
Manuale » https://www.mql5.com/it/blogs/post/764535
Community » https://www.mql5.com/it/market/product/139498/comments
Youtube » https://www.youtube.com/@XpertHubMT5
Raccomandazioni
- Scalping e trading intraday
- Timeframe: M1, M5, M15 e H1, H4 (tutti)
- Asset: Forex, futures, criptovalute, metalli, azioni e indici
- Tipi di conto: ECN, NDD, Raw o Razor con spread molto bassi
- Sessioni: Londra, Francoforte, Tokyo, Sydney e New York
- Broker: tutti quelli disponibili
