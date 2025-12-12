RangeXpert

Nessun trucco. Nessuna “10 posti” artificiale. Nessuna pressione del tempo. Nessun FOMO.
Ecco perché l’indicatore costa permanentemente solo $149 per te. In modo che ogni trader possa beneficiarne.
Equo, trasparente e accessibile a tutti. Sto costruendo una community a lungo termine.


Quando si tratta di riconoscere opportunità di mercato perfette e tradare i breakout con precisione, RangeXpert è uno degli strumenti più efficaci sul mercato. Sviluppato da me specificamente per principianti e semi-professionisti, offre una qualità di analisi che solitamente si trova solo negli strumenti professionali utilizzati da banche, trader istituzionali e hedge fund. L’indicatore identifica aree di mercato che spesso portano a forti movimenti e le evidenzia in modo così chiaro e intuitivo che anche le strutture complesse diventano immediatamente visibili. RangeXpert riduce decisioni errate, migliora il timing e ti mostra in tempo reale quando un range termina e quando inizia un vero trend. L’adattamento dinamico alla volatilità, la forza di posizioni multiple e la distribuzione intelligente dei profitti lo rendono uno degli indicatori di breakout più potenti utilizzati oggi dai trader.


Specifiche

  • Zona di ingresso perfetta
  • Visualizzazione del grafico perfettamente ottimizzata
  • Linee di take profit e stop loss chiaramente visibili
  • Trailing stop ottimizzato dal segnale con visualizzazione dei pips
  • Tutte le impostazioni sono perfettamente coordinate tra loro
  • Indicazioni intuitive di colore, grafico e direzione
  • Candele colorate durante forti movimenti di prezzo (No Wick on Close)
  • Cambiamento del colore del segnale come possibile indicazione di un imminente inversione di trend
  • Avvisi: popup, e-mail, notifiche push e notifiche sonore
  • EMA di trailing per l’analisi del cambiamento di trend o per proteggere l’ordine
  • Compatibile con tutti i timeframe e tutti gli asset in MetaTrader
  • Possibilità di verificare strategie nel strategy tester
  • Una vera soluzione ALL-IN-ONE per i trader



Domande su RangeXpert?
Manuale » https://www.mql5.com/it/blogs/post/764535
Community » https://www.mql5.com/it/market/product/139498/comments
Youtube » https://www.youtube.com/@XpertHubMT5



Raccomandazioni

  • Scalping e trading intraday
  • Timeframe: M1, M5, M15 e H1, H4 (tutti)
  • Asset: Forex, futures, criptovalute, metalli, azioni e indici
  • Tipi di conto: ECN, NDD, Raw o Razor con spread molto bassi
  • Sessioni: Londra, Francoforte, Tokyo, Sydney e New York
  • Broker: tutti quelli disponibili



Trova altri strumenti GRATUITI per il tuo trading:

https://mql5.com/it/users/steverosenstock/seller


NON DIMENTICARE DI LASCIARE UNA RECENSIONE. Se avete domande o bisogno di aiuto, unisciti alla discussione con noi.
Richieste?  Scrivimi – RangeXpert rimane concentrato ma adattabile.

