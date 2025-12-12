Nessun trucco. Nessuna “10 posti” artificiale. Nessuna pressione del tempo. Nessun FOMO.

Ecco perché l’indicatore costa permanentemente solo $149 per te. In modo che ogni trader possa beneficiarne.

Equo, trasparente e accessibile a tutti. Sto costruendo una community a lungo termine.



Quando si tratta di riconoscere opportunità di mercato perfette e tradare i breakout con precisione, RangeXpert è uno degli strumenti più efficaci sul mercato. Sviluppato da me specificamente per principianti e semi-professionisti, offre una qualità di analisi che solitamente si trova solo negli strumenti professionali utilizzati da banche, trader istituzionali e hedge fund. L’indicatore identifica aree di mercato che spesso portano a forti movimenti e le evidenzia in modo così chiaro e intuitivo che anche le strutture complesse diventano immediatamente visibili. RangeXpert riduce decisioni errate, migliora il timing e ti mostra in tempo reale quando un range termina e quando inizia un vero trend. L’adattamento dinamico alla volatilità, la forza di posizioni multiple e la distribuzione intelligente dei profitti lo rendono uno degli indicatori di breakout più potenti utilizzati oggi dai trader.





Specifiche

Zona di ingresso perfetta

Visualizzazione del grafico perfettamente ottimizzata

Linee di take profit e stop loss chiaramente visibili

Trailing stop ottimizzato dal segnale con visualizzazione dei pips

con visualizzazione dei pips Tutte le impostazioni sono perfettamente coordinate tra loro

Indicazioni intuitive di colore, grafico e direzione

Candele colorate durante forti movimenti di prezzo (No Wick on Close)

(No Wick on Close) Cambiamento del colore del segnale come possibile indicazione di un imminente inversione di trend

Avvisi: popup, e-mail, notifiche push e notifiche sonore

EMA di trailing per l’analisi del cambiamento di trend o per proteggere l’ordine

del cambiamento di trend o per proteggere l’ordine Compatibile con tutti i timeframe e tutti gli asset in MetaTrader

e tutti gli asset in MetaTrader Possibilità di verificare strategie nel strategy tester

Una vera soluzione ALL-IN-ONE per i trader



Raccomandazioni

Scalping e trading intraday



Timeframe: M1, M5, M15 e H1, H4 (tutti)

e H1, H4 (tutti) Asset: Forex, futures, criptovalute , metalli, azioni e indici

, metalli, azioni e indici Tipi di conto: ECN, NDD, Raw o Razor con spread molto bassi

Sessioni: Londra, Francoforte, Tokyo, Sydney e New York

Broker: tutti quelli disponibili

