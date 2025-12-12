Pas de astuces. Pas de “10 places” artificielles. Pas de pression de temps. Pas de FOMO.

C’est pourquoi l’indicateur coûte en permanence seulement $149 pour toi. Pour que chaque trader puisse en bénéficier.

Équitable, transparent et accessible à tous. Je construis une communauté à long terme.



Lorsqu’il s’agit de reconnaître des opportunités parfaites sur le marché et de trader les cassures avec précision, RangeXpert est l’un des outils les plus efficaces du marché. Développé par moi spécialement pour les débutants et les semi-professionnels, il offre une qualité d’analyse que l’on retrouve généralement uniquement dans les outils de trading professionnels utilisés par les banques, les traders institutionnels et les hedge funds. L’indicateur identifie les zones du marché qui conduisent souvent à de forts mouvements et les marque d’une manière si claire et intuitive que même les structures complexes deviennent immédiatement visibles. RangeXpert réduit les mauvaises décisions, améliore ton timing et te montre en temps réel quand une zone de range se termine et quand une vraie tendance commence. L’adaptation dynamique à la volatilité, la force de plusieurs positions et la répartition intelligente du profit en font l’un des indicateurs de cassure les plus puissants utilisés par les traders aujourd’hui.





Spécifications

Zone d’entrée parfaite

Affichage du graphique parfaitement optimisé

Lignes de take-profit et stop-loss clairement visibles

Trailing stop optimisé par signal avec affichage des pips

avec affichage des pips Tous les réglages parfaitement coordonnés

Indications intuitives de couleur, de graphique et de direction

Bougies colorées lors de forts mouvements de prix (No Wick on Close)

(No Wick on Close) Changement de couleur du signal comme indication possible d’un retournement de tendance

Alertes: popup, e-mail, notifications push et alertes sonores

EMA de suivi pour l’analyse du changement de tendance ou la protection de l’ordre

du changement de tendance ou la protection de l’ordre Compatible avec tous les timeframes et tous les actifs dans MetaTrader

et tous les actifs dans MetaTrader Possibilité de tester les stratégies dans le testeur de stratégie

Une véritable solution ALL-IN-ONE pour les traders



Des questions sur RangeXpert ?

Manuel » https://www.mql5.com/fr/blogs/post/764534

Communauté » https://www.mql5.com/fr/market/product/139498/comments

Youtube https://www.youtube.com/@XpertHubMT5



Recommandations

Scalping et trading intraday



Timeframes: M1, M5, M15 et H1, H4 (tous)

et H1, H4 (tous) Actifs: Forex, futures, cryptomonnaies , métaux, actions et indices

, métaux, actions et indices Types de comptes: ECN, NDD, Raw ou Razor avec spreads très faibles

Sessions: Londres, Francfort, Tokyo, Sydney et New York

Brokers: tous disponibles

