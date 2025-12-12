RangeXpert
- Indicateurs
- Steve Rosenstock
- Version: 1.0
- Activations: 20
C’est pourquoi l’indicateur coûte en permanence seulement $149 pour toi. Pour que chaque trader puisse en bénéficier.
Équitable, transparent et accessible à tous. Je construis une communauté à long terme.
Lorsqu’il s’agit de reconnaître des opportunités parfaites sur le marché et de trader les cassures avec précision, RangeXpert est l’un des outils les plus efficaces du marché. Développé par moi spécialement pour les débutants et les semi-professionnels, il offre une qualité d’analyse que l’on retrouve généralement uniquement dans les outils de trading professionnels utilisés par les banques, les traders institutionnels et les hedge funds. L’indicateur identifie les zones du marché qui conduisent souvent à de forts mouvements et les marque d’une manière si claire et intuitive que même les structures complexes deviennent immédiatement visibles. RangeXpert réduit les mauvaises décisions, améliore ton timing et te montre en temps réel quand une zone de range se termine et quand une vraie tendance commence. L’adaptation dynamique à la volatilité, la force de plusieurs positions et la répartition intelligente du profit en font l’un des indicateurs de cassure les plus puissants utilisés par les traders aujourd’hui.
Spécifications
- Zone d’entrée parfaite
- Affichage du graphique parfaitement optimisé
- Lignes de take-profit et stop-loss clairement visibles
- Trailing stop optimisé par signal avec affichage des pips
- Tous les réglages parfaitement coordonnés
- Indications intuitives de couleur, de graphique et de direction
- Bougies colorées lors de forts mouvements de prix (No Wick on Close)
- Changement de couleur du signal comme indication possible d’un retournement de tendance
- Alertes: popup, e-mail, notifications push et alertes sonores
- EMA de suivi pour l’analyse du changement de tendance ou la protection de l’ordre
- Compatible avec tous les timeframes et tous les actifs dans MetaTrader
- Possibilité de tester les stratégies dans le testeur de stratégie
- Une véritable solution ALL-IN-ONE pour les traders
Des questions sur RangeXpert ?
Manuel » https://www.mql5.com/fr/blogs/post/764534
Communauté » https://www.mql5.com/fr/market/product/139498/comments
Youtube » https://www.youtube.com/@XpertHubMT5
Recommandations
- Scalping et trading intraday
- Timeframes: M1, M5, M15 et H1, H4 (tous)
- Actifs: Forex, futures, cryptomonnaies, métaux, actions et indices
- Types de comptes: ECN, NDD, Raw ou Razor avec spreads très faibles
- Sessions: Londres, Francfort, Tokyo, Sydney et New York
- Brokers: tous disponibles
