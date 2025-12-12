RangeXpert

Pas de astuces. Pas de “10 places” artificielles. Pas de pression de temps. Pas de FOMO.
C’est pourquoi l’indicateur coûte en permanence seulement $149 pour toi. Pour que chaque trader puisse en bénéficier.
Équitable, transparent et accessible à tous. Je construis une communauté à long terme.


Lorsqu’il s’agit de reconnaître des opportunités parfaites sur le marché et de trader les cassures avec précision, RangeXpert est l’un des outils les plus efficaces du marché. Développé par moi spécialement pour les débutants et les semi-professionnels, il offre une qualité d’analyse que l’on retrouve généralement uniquement dans les outils de trading professionnels utilisés par les banques, les traders institutionnels et les hedge funds. L’indicateur identifie les zones du marché qui conduisent souvent à de forts mouvements et les marque d’une manière si claire et intuitive que même les structures complexes deviennent immédiatement visibles. RangeXpert réduit les mauvaises décisions, améliore ton timing et te montre en temps réel quand une zone de range se termine et quand une vraie tendance commence. L’adaptation dynamique à la volatilité, la force de plusieurs positions et la répartition intelligente du profit en font l’un des indicateurs de cassure les plus puissants utilisés par les traders aujourd’hui.


Spécifications

  • Zone d’entrée parfaite 
  • Affichage du graphique parfaitement optimisé 
  • Lignes de take-profit et stop-loss clairement visibles
  • Trailing stop optimisé par signal avec affichage des pips
  • Tous les réglages parfaitement coordonnés
  • Indications intuitives de couleur, de graphique et de direction
  • Bougies colorées lors de forts mouvements de prix (No Wick on Close)
  • Changement de couleur du signal comme indication possible d’un retournement de tendance
  • Alertes: popup, e-mail, notifications push et alertes sonores
  • EMA de suivi pour l’analyse du changement de tendance ou la protection de l’ordre
  • Compatible avec tous les timeframes et tous les actifs dans MetaTrader
  • Possibilité de tester les stratégies dans le testeur de stratégie
  • Une véritable solution ALL-IN-ONE pour les traders



Des questions sur RangeXpert ?
Manuel » https://www.mql5.com/fr/blogs/post/764534
Communauté » https://www.mql5.com/fr/market/product/139498/comments
Youtube » https://www.youtube.com/@XpertHubMT5



Recommandations

  • Scalping et trading intraday
  • Timeframes: M1, M5, M15 et H1, H4 (tous)
  • Actifs: Forex, futures, cryptomonnaies, métaux, actions et indices
  • Types de comptes: ECN, NDD, Raw ou Razor avec spreads très faibles
  • Sessions: Londres, Francfort, Tokyo, Sydney et New York
  • Brokers: tous disponibles



Découvrez d'autres outils GRATUITS pour vos opérations de trading:

https://mql5.com/fr/users/steverosenstock/seller


N'OUBLIEZ PAS LAISSER UN AVIS. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, rejoignez la discussion avec nous.
Des demandes?  Écrivez-moi – RangeXpert reste concentré mais s'adapte.

Plus de l'auteur
ZoneXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
Indicateurs
CLIQUEZ ICI POUR VOIR TOUS MES PRODUITS GRATUITS ZoneXpert est ton analyste visuel du marché pour MetaTrader 5 - conçu pour détecter automatiquement les zones de Support et de Resistance , les mettre en évidence par des couleurs et les mettre à jour en temps réel. L’indicateur analyse les structures de prix, les plus hauts, les plus bas et les zones de volume afin de te montrer exactement où le marché réagit - et où il casse les niveaux. Avec ZoneXpert , tu vois immédiatement où les forces du
FREE
SignalXpert
Steve Rosenstock
Bibliothèque
CLIQUEZ ICI POUR VOIR TOUS MES PRODUITS GRATUITS SignalXpert a été développé par moi pour offrir aux traders utilisant l’indicateur RangeXpert un outil d’analyse puissant. RangeXpert sert de base au système : il détecte des zones de marché précises et fournit les données que SignalXpert analyse en temps réel pour générer des signaux clairs et exploitables. Cela permet la surveillance simultanée de jusqu’à 25 actifs différents sur plusieurs unités de temps , tout en détectant les mouvements de
FREE
NewsXpert
Steve Rosenstock
Bibliothèque
CLIQUEZ ICI POUR VOIR TOUS MES PRODUITS GRATUITS NewsXpert a été développé pour offrir aux traders une vue claire et structurée de tous les événements économiques à venir directement sur le graphique. Ton filtre de nouvelles en temps réel pour MetaTrader 5 . L’indicateur détecte automatiquement toutes les actualités pertinentes pour les devises sélectionnées et les marque avec des lignes codées par couleur (faible, moyen, fort impact). Ainsi, tu sais toujours exactement quand et quelles nouvel
FREE
StrongXpert
Steve Rosenstock
Indicateurs
CLIQUEZ ICI POUR VOIR TOUS MES PRODUITS GRATUITS StrongXpert est ton outil précis de suivi en temps réel de la force des devises sur le marché mondial. Il a été conçu pour te montrer où le capital entre réellement - et d’où il sort du marché . L’indicateur mesure la force relative des huit principales devises (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) et transforme des mouvements de prix complexes en un tableau de bord visuel simple et lisible - directement sur le graphique. Identifie en quelque
FREE
ShowXpert
Steve Rosenstock
Utilitaires
CLIQUEZ ICI POUR VOIR TOUS MES PRODUITS GRATUITS ShowXpert est ton centre visuel de contrôle pour MetaTrader 5. ShowXpert est un outil intelligent qui affiche toutes tes opérations clôturées Buy et Sell directement sur le graphique , y compris le résultat en points et en devise . Les opérations gagnantes apparaissent en vert, les opérations perdantes en rouge, le tout de manière claire, intuitive et en temps réel. D’un seul coup d’œil, tu vois quels setups ont fonctionné et comment ton opérati
FREE
DashXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
Utilitaires
CLIQUEZ ICI POUR VOIR TOUS MES PRODUITS GRATUITS DashXpert est un tableau de bord puissant et entièrement gratuit pour MetaTrader 5 , affichant toutes les données essentielles du marché, les informations du compte et les statistiques de performance directement sur ton graphique. Au lieu de naviguer entre plusieurs fenêtres et onglets, DashXpert t’offre une vue centralisée et intelligente - optimisée pour une clarté maximale, une distraction minimale et une apparence professionnelle. Il fournit
FREE
TimeXpert
Steve Rosenstock
5 (2)
Utilitaires
CLIQUEZ ICI POUR VOIR TOUS MES PRODUITS GRATUITS TimeXpert est un outil entièrement gratuit pour MetaTrader 5 qui affiche les sessions de trading mondiales - Tokyo, Sydney, London et New York - directement sur ton graphique. Au lieu de calculer les horaires manuellement, tu obtiens une vue d’ensemble automatique et codée par couleur , qui montre d’un coup d’œil quand les marchés ouvrent, se chevauchent ou ferment . Cela te permet d’identifier instantanément où apparaît la volatilité , quand la
FREE
InfoXpert
Steve Rosenstock
Utilitaires
CLIQUEZ ICI POUR VOIR TOUS MES PRODUITS GRATUITS InfoXpert est un outil intelligent et gratuit pour MetaTrader 5 qui affiche toutes les données essentielles de trading directement sur ton graphique - en direct, clairement et avec précision. Tu peux voir instantanément ton profit ou ta perte (en devise et en pourcentage), le spread ainsi que le temps restant de la bougie actuelle - parfait pour prendre des décisions rapides dans un trading actif. Tous les éléments sont entièrement personnalisab
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis