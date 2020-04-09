Gold Momentum Master
Gold Momentum Master
Professioneller Scalping EA für XAUUSD (M1)
Überblick
Gold Momentum Master ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.
Das System ist für den M1-Zeitrahmen konzipiert und konzentriert sich auf kurzfristige Momentum-basierte Scalping-Trades.
Das Hauptziel dieses EA ist eine kontrollierte, regelbasierte Ausführung mit strengem Risikomanagement - kein aggressiver oder unkontrollierter Handel.
Strategie-Konzept
Die Strategie kombiniert Momentum-Erkennung mit volatilitätsadaptiver Risikokontrolle.
-
Stochastischer Oszillator
Wird verwendet, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen und bestätigte Crossover-Signale zu erkennen.
-
Trades werden nur eröffnet , wenn alle Bedingungen erfüllt sind
Keine zufälligen Eingänge, kein Overtrading.
-
Optionaler Trendfilter (EMA) zur Ausrichtung der Trades auf die vorherrschende Marktrichtung.
Risikomanagement
Die Risikokontrolle ist ein Hauptaugenmerk von Gold Momentum Master.
-
ATR-basierter Stop-Loss
Der Stop-Loss-Abstand passt sich der aktuellen Marktvolatilität an.
-
Flexible Lot-Größe
-
Festes Lot
-
Risikoprozentsatz pro Handel (basierend auf dem Kontostand)
-
-
Risiko-Belohnungs-Take-Profit
-
TP wird anhand eines vordefinierten R:R-Verhältnisses berechnet
-
-
Breakeven & Trailing Stop
-
Schützt offene Positionen, sobald sich der Preis günstig entwickelt
-
❌ Kein Martingale
❌ Kein Grid
❌ Kein Hedging
❌ Keine Erholungssysteme
Sicherheits- und Handelsfilter
-
Handelssitzung (Zeit) Filter
-
Spread-Filter
-
Eine Position pro Symbol
-
On-Chart Dashboard für Echtzeit-Systemstatus
Test-Informationen
Dieser EA wurde in simulierten Umgebungen (Strategy Tester / Forward Simulation) getestet, um die Strategielogik und das Ausführungsverhalten zu validieren.
⚠️ Keine Gewinngarantie
Historische oder simulierte Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Performance.
Tatsächliche Ergebnisse hängen ab von:
-
Broker-Bedingungen
-
Spread und Slippage
-
Marktvolatilität
-
Benutzereinstellungen und Risikoparameter
Empfohlene Verwendung
-
Symbol: XAUUSD / XAUUSDm
-
Zeitrahmen: M1
-
Beginnen Sie mit einem Demo-Konto
-
Passen Sie die Risikoeinstellungen sorgfältig an die Kontogröße an
Gold Momentum Master eignet sich für Händler, die strukturierte Scalping-Systeme mit disziplinierter Risikokontrolle bevorzugen, anstatt hochriskante oder unrealistische Gewinnerwartungen zu haben.