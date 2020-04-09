Gold Momentum Master

Professioneller Scalping EA für XAUUSD (M1)

Überblick

Gold Momentum Master ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.

Das System ist für den M1-Zeitrahmen konzipiert und konzentriert sich auf kurzfristige Momentum-basierte Scalping-Trades.

Das Hauptziel dieses EA ist eine kontrollierte, regelbasierte Ausführung mit strengem Risikomanagement - kein aggressiver oder unkontrollierter Handel.

Strategie-Konzept

Die Strategie kombiniert Momentum-Erkennung mit volatilitätsadaptiver Risikokontrolle.

Stochastischer Oszillator

Wird verwendet, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen und bestätigte Crossover-Signale zu erkennen.

Trades werden nur eröffnet , wenn alle Bedingungen erfüllt sind

Keine zufälligen Eingänge, kein Overtrading.

Optionaler Trendfilter (EMA) zur Ausrichtung der Trades auf die vorherrschende Marktrichtung.

Risikomanagement

Die Risikokontrolle ist ein Hauptaugenmerk von Gold Momentum Master.

ATR-basierter Stop-Loss

Der Stop-Loss-Abstand passt sich der aktuellen Marktvolatilität an.

Flexible Lot-Größe Festes Lot Risikoprozentsatz pro Handel (basierend auf dem Kontostand)

Risiko-Belohnungs-Take-Profit TP wird anhand eines vordefinierten R:R-Verhältnisses berechnet

Breakeven & Trailing Stop Schützt offene Positionen, sobald sich der Preis günstig entwickelt



❌ Kein Martingale

❌ Kein Grid

❌ Kein Hedging

❌ Keine Erholungssysteme

Sicherheits- und Handelsfilter

Handelssitzung (Zeit) Filter

Spread-Filter

Eine Position pro Symbol

On-Chart Dashboard für Echtzeit-Systemstatus

Test-Informationen

Dieser EA wurde in simulierten Umgebungen (Strategy Tester / Forward Simulation) getestet, um die Strategielogik und das Ausführungsverhalten zu validieren.

⚠️ Keine Gewinngarantie

Historische oder simulierte Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Performance.

Tatsächliche Ergebnisse hängen ab von:

Broker-Bedingungen

Spread und Slippage

Marktvolatilität

Benutzereinstellungen und Risikoparameter

Empfohlene Verwendung

Symbol: XAUUSD / XAUUSDm

Zeitrahmen: M1

Beginnen Sie mit einem Demo-Konto

Passen Sie die Risikoeinstellungen sorgfältig an die Kontogröße an

Gold Momentum Master eignet sich für Händler, die strukturierte Scalping-Systeme mit disziplinierter Risikokontrolle bevorzugen, anstatt hochriskante oder unrealistische Gewinnerwartungen zu haben.