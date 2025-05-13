Transaction Speed MT5

当然，以下是翻译成中文（简体）的版本：

该指标标出市场中显现出交易兴趣的区域，并随后显示订单积累区域。它的工作方式类似于大规模的订单簿。

这是为大资金打造的指标，性能卓越。市场中有任何兴趣，你都能通过它清晰看到。

（这是一个完全重写的自动化版本 —— 不再需要手动分析。）

交易速度是一个全新的概念指标，它显示了市场上大订单何时、何地聚集，并揭示了其背后的意义。它可以在非常早期就检测到趋势的变化。

在外汇市场，所谓的“交易量”实际上是误导性的，因为那指的是价格在单位时间内的变化，因此真正的名称应是“交易速度”。

一切都取决于我们如何思考、如何行动、如何分析。改变分析范式至关重要。

该指标完全重构了外汇市场上“交易量”的概念，用逻辑方式重新定义并应用，从而成为一个独特而精准的工具。

使用方法：

默认情况下，指标处于自动模式，可独立用于任何时间周期。如果你希望切换到手动模式，只需点击 Auto / Manual Mode 按钮即可。

在手动模式下，所有计算从 2025年1月1日 开始。你可以根据需要更改该日期，以查看不同的分析结果。

最优数据周期为4至6个月，这可以确保涵盖多个市场周期，让分析结果更加稳健。

周期越长，识别出的区域数量越少。

市场表现出明显兴趣的区域，会用紫色矩形标出。

随后，你将看到订单积累区域。

如果市场 突破积累区上方 ，则趋势为 上涨 ，区域变为 绿色 ；

如果市场突破下方，则趋势为下跌，区域变为红色。

当一根K线完整地收于区域之外且未接触区域边缘，则视为真正突破。

当K线完全脱离订单积累区形成时，就构成了有效突破，明确显示了市场方向。

趋势将一直有效，直到出现相反方向的突破，或者市场出现新的兴趣区域。

你可以采用“区域到区域”的交易方式：

示例1：

当出现订单积累区突破时，按突破方向开仓。

示例2：

在4小时图上，市场发生多头突破并上涨，之后出现了1小时的新区域。你可以选择平仓，并等待1小时区域给出进一步指引。

示例3：

当价格在区域内部运行时，可以选择从上边界做空、从下边界做多，直到区域被突破。这是震荡交易方式，但风险较高。

切记：绝不能逆势操作！绝不能！

如果区域被双向突破，将触发高波动性警告信号（High Volatility Alert）。

这就是资金的踪迹。而这些信息，肉眼是无法察觉的，因为我们看到的只是虚假的“tick交易量”，这正是外汇市场最大的误区之一。

这正是交易速度指标的使命：将tick交易量转化为真实的市场行为。

这是一款非常严肃、用于高级分析需求的工具。

推荐设置：

货币对 ：仅推荐使用tick交易量大的品种，如EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD等

时间周期 ：所有时间周期均适用

最低入金要求 ：无

账户类型限制 ：无

经纪商限制：无，但建议选择大经纪商，因其交易量更高

纯粹的科学分析。