Swift Gold EA MT4
- Experten
- Vadim Korolyuk
- Version: 6.7
- Aktivierungen: 10
SwiftGold - weil Geschwindigkeit und Präzision Gewinn bringen
Hochvolatiler Gold-Scalping-Roboter (MQL4)
SwiftGold ist ein fortschrittlicher automatischer Handelsroboter, der für schnelles und aggressives Scalping auf dem Goldmarkt (XAUUSD) im MetaTrader 4 entwickelt wurde. SwiftGold wurde für Momente hoher Marktvolatilität entwickelt und zielt darauf ab, den maximalen Gewinn in kürzester Zeit zu erzielen - ohne Verwendung von Rasterstrategien oder Martingale-Systemen. Der Stop-Loss ist dynamisch, abhängig von der Volatilität. Stellen Sie die Datei in den "Kommentaren" ein.
Hauptmerkmale:
- Vollständig automatisierter Handel;
- Sofortige Ausführung von Marktaufträgen;
- Dynamisches Stop-Loss-System für adaptive Risikokontrolle;
- Intelligenter Trailing-Stop;
- Entwickelt für den Handel bei hoher Volatilität;
- Kein Raster, kein Martingale;
- Optimiert für den M1-Zeitrahmen;
- Am besten für XAUUSD (Gold) geeignet, kann aber mit jedem Chart verbunden werden;
- Spread-Filter und Slippage-Schutz;
Anforderungen:
- Mindesteinlage: ab $100;
- Zeitrahmen: M1;
- Konto: ECN, RAW, ZEROSPREAD, Razor;
- Symbol: XAUUSD;
Eingabe-Parameter:
- Lots- festes Handelsvolumen;
- Autolot- automatische Losberechnung aktivieren;
- Risiko - Risikoniveau für Autolot;
- UTC - Zeitzone des Terminals;
- Magic - eindeutiger Handelsbezeichner;
- TrailingStop - aktiviert den Trailing-Stop;
- StopLoss - dynamischer Stoploss;
- Volatilität Buy / Sell - Bar Volatilität in Punkten, um Kauf-/Verkaufsgeschäfte zu eröffnen;
- Volatility Buy / Sell forUSA - Volatilität des Balkens in Punkten, um Kauf-/Verkaufstransaktionen in den USA zu eröffnen;
- Slippage - erlaubte Slippage;
- MaxSpread - maximal erlaubter Spread für den Handel;
- TrailingStopInPoints - Größe des Trailing-Stops in Punkten;
- TrailingStopStart - Niveau, bei dem der Trailing-Stop aktiviert wird;
- Friday_evening_trading - Handel am Freitagabend;