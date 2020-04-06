Swift Gold EA MT4
- Эксперты
- Vadim Korolyuk
- Версия: 6.7
- Активации: 10
SwiftGold — "потому что скорость и точность приносят прибыль".
Скальпирующий робот для золота в периоды высокой волатильности (MQL4).
SwiftGold — это продвинутый торговый робот, созданный для быстрой и агрессивной автоматической торговли золотом (XAUUSD) в терминале MetaTrader 4. Он специально разработан для работы в моменты высокой волатильности на рынке, чтобы извлекать максимальную прибыль за минимальное время — без использования сетки или Мартингейла. Стоплосс динамический, зависящий от волатильности. Сет файл в "обсуждениях".
Ключевые особенности:
- Полностью автоматическая торговля;
- Мгновенное выставление рыночных ордеров;
- Динамический стоп-лосс для адаптивного контроля риска;
- Умный трейлинг-стоп;
- Идеален для торговли во время высокой волатильности;
- Без сетки, без Мартингейла;
- Оптимизирован под таймфрейм M1;
- Работает на XAUUSD (золото), но можно установить на любой график;
- Фильтр по спреду и защита от проскальзывания;
Требования:
- Минимальный депозит: от $100;
- Таймфрейм: М1;
- Рекомендуемый аккаунт: ECN, RAW, ZEROSPREAD, Razor;
- Торговий инструмент: XAUUSD;
Входные параметры:
- Lots— фиксированный объём сделки;
- Autolot— включение автоматического расчёта объёма;
- Risk— уровень риска при автолоте;
- UTC — часовой пояс терминала;
- Magic— уникальный идентификатор ордеров;
- TrailingStop — включение трейлинг-стопа;
- StopLoss - динамический стоплосс;
- Volatility Buy / Sell — количество пунктов в баре для открытия сделки на покупку/продажу;
- Volatility Buy / Sell forUSA — количество пунктов в баре для открытия сделки на покупку/продажу в американскую сессию;
- Slippage — допустимое проскальзывание;
- MaxSpread — максимально допустимый спред для входа в сделку;
- TrailingStopInPoints — размер трейлинг-стопа в пунктах;
- TrailingStopStart — уровень, при достижении которого активируется трейлинг-стоп;
- FridayEveningTrading — торговля в вечер пятницы;