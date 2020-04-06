Swift Gold EA MT4

SwiftGold — "потому что скорость и точность приносят прибыль".
Скальпирующий робот для золота в периоды высокой волатильности (MQL4).

SwiftGold — это продвинутый торговый робот, созданный для быстрой и агрессивной автоматической торговли золотом (XAUUSD) в терминале MetaTrader 4. Он специально разработан для работы в моменты высокой волатильности на рынке, чтобы извлекать максимальную прибыль за минимальное время — без использования сетки или Мартингейла. Стоплосс динамический, зависящий от волатильности. Сет файл в "обсуждениях".

Ключевые особенности:

  • Полностью автоматическая торговля;
  • Мгновенное выставление рыночных ордеров;
  • Динамический стоп-лосс для адаптивного контроля риска;
  • Умный трейлинг-стоп;
  • Идеален для торговли во время высокой волатильности;
  • Без сетки, без Мартингейла;
  • Оптимизирован под таймфрейм M1;
  • Работает на XAUUSD (золото), но можно установить на любой график;
  • Фильтр по спреду и защита от проскальзывания;

Требования:

  • Минимальный депозит: от $100;
  • Таймфрейм: М1;
  • Рекомендуемый аккаунт: ECN, RAW, ZEROSPREAD, Razor;
  • Торговий инструмент: XAUUSD;

Входные параметры:

  • Lots— фиксированный объём сделки;
  • Autolot— включение автоматического расчёта объёма;
  • Risk— уровень риска при автолоте;
  • UTC — часовой пояс терминала;
  • Magic— уникальный идентификатор ордеров;
  • TrailingStop — включение трейлинг-стопа;
  • StopLoss - динамический стоплосс;
  • Volatility Buy / Sell — количество пунктов в баре для открытия сделки на покупку/продажу; 
  • Volatility Buy / Sell forUSA — количество пунктов в баре для открытия сделки на покупку/продажу в американскую сессию;
  • Slippage — допустимое проскальзывание;
  • MaxSpread — максимально допустимый спред для входа в сделку;
  • TrailingStopInPoints — размер трейлинг-стопа в пунктах;
  • TrailingStopStart — уровень, при достижении которого активируется трейлинг-стоп;
  • FridayEveningTrading — торговля в вечер пятницы; 
Black Max
Samsul Anwar
Эксперты
Black Capal The Expert Advisor strategy is based on the breakthrough of the current support/resistance levels (traders all over the world pay attention to these data; the levels are built solely using the terminal technical indicators). This is one of the few robots that works using the indicators only. Developing such a system can be quite a challenge but you do not have to understand all these complexities. Simply launch the robot on a chart. It will do the rest automatically.   General The EA
Barclays Trend Scalper
Dodik Kurniawan
Эксперты
Barclays Trend Scalper EA using trend following technic based on the candle stick color and pattern to enter the trade, it follow the trend with predefined filter value for best performance trading experience. Using fix and dinamic SL on the last candle and dinamic TP with 2x reward ratio, you can adjust this setting (fix or dinamic) depend on your preferences. This robot comes with feature : 1. Time Filter ( Server Time). 2. Martingale feature that you can swith on and off, you can adjust mart
Avatar EA1 Trend Following
Thiti Bunsin
Эксперты
Automated trading tools [Expert Advisor] using the   Trend Following Strategy   combined with   vertical Griding entry points   on the EURUSD currency pair. The trend following strategy is a simple but powerful strategy that has been widely adapted to create expert advisors for trading, espectially in Forex market. In this Expert Advisor [EA], Trend following strategies are combined with vertical grid entry methods to ensure that trades move in the right direction and close with a profit at the
Front Running
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Автоматизированный форекс-советник. Стратегия рассчитана на то, что прежде чем большие заявки будут удовлетворены, рынок несколько раз отскочит в обратном направлении. Имеет встроенный алгоритм прогнозирования движения цены, благодаря которому советник сам принимает решение открывать ордера на усреднение или на доливку позиций. В зависимости от заданных параметров работает отложенными (Stop, Limit) или рыночными ордерами. Для диверсификации рисков советник работает одновременно с короткими и дли
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold of the Incas - это высокоэффективный торговый советник, созданный специально для платформы MT4 и ориентированный на рынок золота и мажорные валютные пары. Используя комплексные алгоритмы, он анализирует рыночные тренды и колебания цен в реальном времени, обеспечивая максимальную прибыль при минимальных рисках. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эффективность Gold of the Incas подтверждается длительными периодами тестирования, где он
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Сеточный советник. Имеет несколько торговых стратегий основанных на индикаторе MACD. Установка виртуальных уровней трейлинг-стоп, стоп-лосс, тейк-профит могут быть в пипсах, в валюте депозита или процентах от баланса. В зависимости от настроек могут быть открыты разнонаправленные ордера для диверсификации рисков, закрытие которых может быть как и разнонаправленной так и однонаправленной корзиной ордеров. Сетка ордеров адаптивная, ведется рыночными ордерами. Если цена ушла в противоположную стор
MyGainer EA
Sergey Belov
5 (1)
Эксперты
Полностью автоматический советник. Разрабатывался для быстрого разгона депозита.  Советник имеет минимум настроек, что облегчает его настройку и ускоряет процесс оптимизации при необходимости. Используются единые настройки для длинных и коротких позиций. Таким образом, советник одинаково работает в обоих направлениях. Все ордера открываются с параметром ТейкПрофит. И это гарантируют закрытие сделок не зависимо от качества интернета. Мои рекомендации: Использование плеча 1:400 и выше. Исполь
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Эксперты
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
PowerMax Pro EA
Sergey Belov
Эксперты
PowerMax Pro - это автоматический советник работающий на любых типах счетов и с любым типом спреда. Советник всегда выставляет TakeProfit и благодаря этому, если возникнут перебои с интернетом, то сделки будут закрыты вовремя и по выгодной цене. Таймфрейм на графике не имеет значения, можно ставить любой. Рабочий таймфрейм задается в настройках советника. Для защиты депозита и ограничения возможных потерь в советнике реализованы две опции: возможность выставлять StopLoss после последнего ордера
Silkyway
Segun Oladipo
Эксперты
Silkyway - это продвинутый советник, который анализирует поток ордеров на рынке и быстро реагируют на поток, когда это безопасно. Он строго соответствует основным правилам торговли, а его главное достоинство заключается в способности сохранять первоначальный капитал и открывать позицию, когда это считается безопасным. В нем не применяются опасные методы торговли, такие как мартингейл, усреднение, сетка, зоны восстановления . Советник всегда использует жесткий стоп-лосс и использует интеллектуаль
Auto3M Pro MT4
Mr Anucha Maneeyotin
5 (3)
Эксперты
AUTO3M Pro MT4   – это полностью автоматический советник для трендовой торговли, хеджирования и фильтрации новостей. Стратегия торговли   с использованием   MACE ,   скользящих средних ,   OBV ,   STD ,   ATR . STD   в основном используется для следования трендам. Стохастик   (главная и сигнальная линии) используется для открытия отложенных ордеров на покупку или продажу. Фибоначчи   применяется для установки уровней тейк-профита, поддержки и сопротивления. Советник   Auto3M Pro MT4   может рабо
Stability Pro MT4
Profalgo Limited
5 (1)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: ВСЕГО 34 9 $ вместо 990$! По акции осталось всего несколько экземпляров! Обязательно ознакомьтесь с нашим «   Комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Живые результаты с низким риском Живые результаты с высоким риском Добро пожаловать в STABILITY PRO   : одну из самых передовых, стабильных и безопасных сетевых систем на рынке! Этот советник прошел стресс-тестирование на всей доступной истории валютных пар, которые он использует.
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Эксперты
Hungry for Japanese style? Thirsty for samurai action? Behold! Ichimoku Super Swift Ease Pro is an expert advisor that has an Ichimoku indicator with a moderate lot size. It is recommended that you use this EA for JPY pairs like USDJPY, EURJPY, etc. If you enjoy using Ichimoku, this EA may be what you are looking for. According to the details of this expert advisor, it has an ATR to allow traders to see the line with the flow of the Japanese Yen along with another currency pair with it. Only use
BASTET19c
Sorakrit Lueangtipayajun
Эксперты
Этот советник основан на стратегии разворота на полосах Боллинджера. Он автоматически определяет разворот цены на верхней или нижней полосе Боллинджера и открывает сделки в направлении ожидаемого отскока. Система динамически рассчитывает оптимальные уровни тейк-профита (TP) на основе текущей волатильности и структуры рынка, обеспечивая эффективное получение прибыли без ручного вмешательства. Результаты в реальном времени (6 месяцев): +208,77% прибыли, максимальная просадка 20,75% Myfxbook v
Ea 555
Aleksandr Nadein
Эксперты
The EA works with pending orders.Recommended Currency Pair GPBUSD H1.With good market valontility gives a good profit.Advisor is fully automated for working in the market.It is also possible to use auto-management.It is possible to use the swap size, ideal for strong volatility or at night.When trading, two pending orders are placed, when one works, the second is deleted. Trading is not intermittent.
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Эксперты
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Sharp EA MT4
Mansour Babasafary
3.67 (3)
Эксперты
A trend based expert This expert predicts the future by using trend patterns and trend indicators and short-term and long-term calculations. Trends change quickly in lower time frames, so this expert is suitable for M30 and above. In this expert, we tried to use currency pairs that are aligned with our strategy. Best currency pair: Euro Dollar In this expert, dozens of different indicators and dozens of different strategies (the main ones are trend-based strategies) are used. Attributes: Can b
For Gold EA
Vadim Korolyuk
Эксперты
For Gold EA - это скальпирующая программа, которая торгует на пробой уровней поддержки и сопротивления с использованием трейлинг стопа. Программа анализирует рыночную активность и определяет оптимальные точки входа и выхода для короткосрочных сделок. Программа автоматически перемещает стоп-лосс за ценой, чтобы защитить прибыль и сократить риск. Программа подходит для торговли на XAU/USD  на таймфрейме М30 . Программа имеет простой и удобный интерфейс, который позволяет настраивать параметры торг
Intra Day Scalping EA
Oliver Gideon Amofa Appiah
Эксперты
Советник торгует в соответствии с указанным трендом. Открывает сделки в направлении тренда и переворачивает их вместе со сменой тренда. Есть функция восстановления в случае убыточных сделок, позволяющая закрывать все сделки с незначительной прибылью, в безубытке или с небольшим убытком. Параметры полностью настраиваются, будь то для скальпинга или внутридневной торговли. Советник универсален и не требует значительных вложений для начала торговли. Однако помните, что очень маленький депозит может
TugOfWar
Erwin Rustandi
4 (4)
Эксперты
Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
FREE
Team Trading Eur Aud Nzd Jpy
Hulya Cinar
Эксперты
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Noirtier Scalper
Anvar Gadadov
Эксперты
Noirtier Scalper - это готовое торговое решения для вашего счета. Данный робот может представлять интерес как для пользователей, которые начинают свой путь в трейдинге, так и для более продвинутых трейдеров, которые желаю диверсифицировать свои риски. Данный торговый советник проводит торговлю в конце сессии по Нью-Йорку. Сделки открываются и закрываются по специальному алгоритму и это дает максимальную точность входов. Также советник обладает умным Money Management, расчет которого происходит с
Argo Gridosaur MT4
Encho Enev
Эксперты
The Argo Gridosaur is a simple but reliable Grid trading expert, which is optimized for working mainly with currency pairs GBPUSD, EURGBP,  but can also be used with: EURUSD, USDCAD . Designed for MT5 and MT4 terminals. The main indicators – RSI and WPR, which it uses are sufficient to determine the nature of the future movement in the short term. An intelligent recovery system is used, which allows opening more than one order. The expert is suitable for both beginners and advanced traders. It d
