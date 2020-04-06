Swift Gold EA MT4

SwiftGold - porque la velocidad y la precisión generan beneficios
Robot de scalping de oro de alta volatilidad (MQL4)

SwiftGold es un avanzado robot de trading automatizado desarrollado para scalping rápido y agresivo en el mercado del oro (XAUUSD) en MetaTrader 4. Construido para momentos de alta volatilidad en el mercado, SwiftGold busca capturar el máximo beneficio en el menor tiempo posible - sin utilizar estrategias de rejilla o sistemas Martingale. Stop loss es dinámico, dependiendo de la volatilidad. Establecer archivo en los "comentarios".

Características principales:

  • Negociación totalmente automatizada;
  • Ejecución instantánea de órdenes de mercado;
  • Sistema dinámico de stop-loss para un control adaptativo del riesgo;
  • Trailing stop inteligente;
  • Diseñado para operar con alta volatilidad;
  • Sin rejilla, sin Martingala;
  • Optimizado para el marco temporal M1;
  • Se utiliza mejor en XAUUSD (oro), pero puede acoplarse a cualquier gráfico;
  • Filtro de spread y protección contra deslizamiento;

Requisitos:

  • Depósito mínimo: desde $100;
  • Marco temporal: M1;
  • Cuenta: ECN, RAW, ZEROSPREAD, Razor;
  • Símbolo: XAUUSD;

Parámetros de entrada:

  • Lotes- volumen fijo de operaciones;
  • Autolot- habilitar el cálculo automático de lotes;
  • Risk- nivel de riesgo para autolot;
  • UTC - zona horaria del terminal;
  • Magic - identificador único de operación;
  • TrailingStop - activar trailing stop;
  • StopLoss - stoploss dinámico;
  • VolatilityBuy / Sell - volatilidad de la barra en puntos para abrir operaciones de compra/venta;
  • VolatilityBuy / Sell forUSA- volatilidad de la barra en puntos para abrir operaciones de compra/venta en la sesión USA;
  • Slippage - deslizamiento permitido;
  • MaxSpread - spread máximo permitido para operar;
  • TrailingStopInPoints - tamaño del trailing stop en puntos;
  • TrailingStopStart - nivel en el que se activa el trailing stop;
  • Friday_evening_trading - negociación del viernes por la noche;
