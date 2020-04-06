Swift Gold EA MT4
- Asesores Expertos
- Vadim Korolyuk
- Versión: 6.7
- Activaciones: 10
SwiftGold - porque la velocidad y la precisión generan beneficios
Robot de scalping de oro de alta volatilidad (MQL4)
SwiftGold es un avanzado robot de trading automatizado desarrollado para scalping rápido y agresivo en el mercado del oro (XAUUSD) en MetaTrader 4. Construido para momentos de alta volatilidad en el mercado, SwiftGold busca capturar el máximo beneficio en el menor tiempo posible - sin utilizar estrategias de rejilla o sistemas Martingale. Stop loss es dinámico, dependiendo de la volatilidad. Establecer archivo en los "comentarios".
Características principales:
- Negociación totalmente automatizada;
- Ejecución instantánea de órdenes de mercado;
- Sistema dinámico de stop-loss para un control adaptativo del riesgo;
- Trailing stop inteligente;
- Diseñado para operar con alta volatilidad;
- Sin rejilla, sin Martingala;
- Optimizado para el marco temporal M1;
- Se utiliza mejor en XAUUSD (oro), pero puede acoplarse a cualquier gráfico;
- Filtro de spread y protección contra deslizamiento;
Requisitos:
- Depósito mínimo: desde $100;
- Marco temporal: M1;
- Cuenta: ECN, RAW, ZEROSPREAD, Razor;
- Símbolo: XAUUSD;
Parámetros de entrada:
- Lotes- volumen fijo de operaciones;
- Autolot- habilitar el cálculo automático de lotes;
- Risk- nivel de riesgo para autolot;
- UTC - zona horaria del terminal;
- Magic - identificador único de operación;
- TrailingStop - activar trailing stop;
- StopLoss - stoploss dinámico;
- VolatilityBuy / Sell - volatilidad de la barra en puntos para abrir operaciones de compra/venta;
- VolatilityBuy / Sell forUSA- volatilidad de la barra en puntos para abrir operaciones de compra/venta en la sesión USA;
- Slippage - deslizamiento permitido;
- MaxSpread - spread máximo permitido para operar;
- TrailingStopInPoints - tamaño del trailing stop en puntos;
- TrailingStopStart - nivel en el que se activa el trailing stop;
- Friday_evening_trading - negociación del viernes por la noche;