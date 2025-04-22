ETH Now

4

ETH Now v1.6 – ETH M15

Nueva versión optimizada del bot para ETH en temporalidad M15, ahora con algoritmo interpretativo que lee mejor la volatilidad y la estructura de las sesiones. Tendrá actualizaciones semanales o quincenales, afinando los parámetros para asimilar los nuevos movimientos del mercado sin perder la esencia de la estrategia original.

Estadísticas promedio del backtest (depósito 100 USD):

  • Rentabilidad neta: +1 177.01 USD (aprox. +1 177 % sobre el capital inicial).

  • Factor de beneficio (Profit Factor): 2.47

  • Recovery Factor: 18.48

  • Crecimiento medio por operación (AHPR): 1.0098 ≈ 0.98 % por trade.

  • Crecimiento geométrico (GHPR): 1.0094 ≈ 0.94 % por trade.

  • Total de operaciones: 271 deals.

  • Porcentaje de operaciones ganadoras: cerca del 60 % entre largos y cortos.

  • Máx. drawdown relativo de equity: alrededor de 18.5 %.

ETH Now v1.6 está pensado como un motor de crecimiento progresivo: busca rachas sólidas de ganancias manteniendo el drawdown contenido, mientras el algoritmo interpretativo se recalibra en cada actualización para adaptarse a los nuevos ciclos de ETH en M15.

Resultados del backtest 2025:
Depósito inicial: 200 USD
Beneficio neto total: 160,270.20 USD
Beneficio bruto: 324,533.64 USD
Pérdida bruta: 164,263.44 USD
Factor de beneficio: 1.98
Factor de recuperación: 4.23
Ratio de Sharpe: 10.77
Payoff esperado: 801.35 USD
AHPR (promedio horario): 4.10%
GHPR (promedio geométrico): 3.40%
Máximo drawdown (balance): 30.79%
Drawdown relativo (equity): 35.91%
Total de operaciones: 200
Porcentaje de aciertos: 68%

Características operativas:
Opera de forma automática en temporalidad M15
Funciona con lógica de compra y venta adaptada a la volatilidad del ETH
Mayor actividad entre las 15:00 y 23:00 (solapamiento Londres y Nueva York)
Mejor rendimiento semanal los días viernes
Mejores meses: julio a octubre, coincidiendo con picos de volatilidad cripto
Promedio de ganancia por operación: 4,772.55 USD
Máxima ganancia individual: 22,714.74 USD
Curva de crecimiento constante y estable a lo largo del tiempo

Ventajas principales:
Diseñado para ejecución rápida y precisa en cuentas PRO
Probado con 100% de calidad de modelado
Incluye protección multicapa: stop loss inteligente, trailing y control de volatilidad
Eficiente para proyectos de capitalización y estrategias de liquidez

Soporte:
Brindamos asesoría para configuración, optimización y desarrollo de negocios de EAs.
También ayudamos en la implementación de copias, estrategias o sistemas personalizados.

Comentarios 1
Manuel Ricardo Davila Dena
209
Manuel Ricardo Davila Dena 2025.05.14 17:06 
 

Es bueno, hay que seguirlo puliendo pero es bueno y tiene mucho apoyo del vendedor

Productos recomendados
Smart Pattern AtrShield
Nuno Miguel Costa Tome
Asesores Expertos
Self-learning core – scans the last 500 candles, extracts RSI + MA-slope patterns and builds its own database—no Python, DLLs or external files. Real-time adaptation – each bar updates accuracy scores and votes on the most similar patterns before opening a trade. Volatility-aware risk – every position starts with a stop-loss equal to ATR(14) × 1.5 , automatically wider in fast markets and tighter in calm ones. Ultra-light, 100 % MQL5 – minimal CPU load, works on any broker, any symbol. Full sou
Long Short Forex MT5
Rafael Gazzinelli
Asesores Expertos
EA Long & Short para Forex - MetaTrader 5 Enlace para entender cómo funciona la parametrización y el panel de control: mql5.com/pt/blogs/post/759824 Este Asesor Experto (EA) fue desarrollado para realizar operaciones Long & Short en el mercado Forex a través de MetaTrader 5, capaz de operar tanto en formato Day Trade como Swing Trade. Automatiza la identificación de oportunidades de trading entre dos pares de divisas (Símbolo 1 y Símbolo 2), explotando las variaciones de precio entre ellos. El E
Grid Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Asesores Expertos
Bonificación : recibe 1 EA gratis (para 2 cuentas) – contáctame después de la compra Grid Deriv es un sistema automático tipo grid que busca aprovechar movimientos extremos del precio usando una entrada inicial basada en Bandas de Bollinger y una lógica escalonada de entradas contrarias para aprovechar retrocesos profundos, basada en un enfoque de reversión a la media tras expansiones de volatilidad. Características principales: Entrada inicial tras ruptura de Banda de Bollinger. Entradas sub
Min Max CandleBot
Felipe Lisboa
Asesores Expertos
EA que opera con la acción del precio, a través de una de las configuraciones más tradicionales del mercado, utilizando un análisis de precios puro. EA optimizado con muy baja carga de procesamiento, ideal para VPS pequeños, con fácil plug and play. Estrategia Analiza la entrada de compra y venta a través del máximo y mínimo de las velas actuales del timeframe actual. Gestión del riesgo, con posibilidad de límites diarios de ganancias y pérdidas. Multi divisa, sin restricciones Ajustes dispon
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Asesores Expertos
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profesional de Trading con IA Versión 4.71 | Compatible con TODOS los Activos y Correctores MT5 LO QUE ESTÁS COMPRANDO Esto no es sólo un robo. Es un sistema completo 3 en 1 : 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocia automáticamente con IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botones para manual de comercio profesional 3. PAINEL DE INFORMACIÓN → Monitorización en tiempo real de más de 25 métricas . RESULTADO: ¡Puede operar de forma 100% automática, 100% manual o combinando am
Chart Patterns Builder Premium
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Asesores Expertos
El asesor experto Chart Patterns Builder Premium es una extensión del Chart Patterns Builder Basic disponible gratuitamente: proporciona 1 nuevo patrón gráfico: la ruptura del rectángulo (además del patrón doble superior e inferior ya proporcionado en la edición básica); en la mayoría de las configuraciones, el backtesting suele mostrar más del doble (2x) de la tasa media de rentabilidad anual; la curva de crecimiento de la cuenta también es más suave, debido al número aproximadamente doble de o
Sharp EA MT5
Mansour Babasafary
5 (1)
Asesores Expertos
Un experto basado en tendencias Este experto predice el futuro utilizando patrones de tendencias e indicadores de tendencias y cálculos a corto y largo plazo. Las tendencias cambian rápidamente en los marcos temporales más bajos, por lo que este experto es adecuado para M30 y superiores. En este experto, hemos intentado utilizar pares de divisas que estén alineados con nuestra estrategia. El mejor par de divisas: Euro Dólar En este experto, se utilizan docenas de indicadores diferentes y docenas
Regressao linear
Mauricio Bornancin Cit
Asesores Expertos
Presentación: - El Experto "Regresión Lineal" de CIT Group es un experto especializado en el mercado bursátil brasileño (B3). Finalidad: - Desarrollado específicamente para personas que realizan daytrade en el mercado de futuros (WIN Index). Funcionamiento: - Opera dentro del canal de regresión lineal, configurado según parámetros. Funcionalidades: - Configuración del horario de apertura - Gestión de incremento de posición según cierre de días positivos - Gestión de stop en Ganancia/P
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Asesores Expertos
¿Qué es la "LIBERTAD COMERCIAL CUANTITA"? EA QUANT TRADE FREEDOM es un software de trading totalmente automatizado especialmente diseñado para operar de forma rentable con la plataforma de trading METATRADE 5 (MT5). Puede operar en Forex, Materias Primas, Índices, Cripto, Energías. ¿Cómo funciona el robot QUANT CORRELATION FOREX EA? EA QUANT TRADE FREEDOM es un software 100% automatizado que define la mejor tendencia para introducir órdenes de trading en lugar de un trader humano. QUANT TRADE FR
Grids MRI
Thiago Nunes Bianchi
Asesores Expertos
Este Asesor Experto implementa la estrategia de red. La estrategia consiste en colocar órdenes a diferentes niveles de precio por encima y/o por debajo del precio de apertura de la posición, en cantidad y distancia definida por el usuario. En este EA, el usuario tiene la opción de elegir entre 3 tipos de cuadrícula: 1) Cuadrícula detrás de la posición inicial con órdenes en la misma dirección (precio promedio) Si el precio del activo se mueve en la dirección opuesta a la posición inicial
B3 Stock Stryker
Thyago Sousa Mendes
Asesores Expertos
El Robot Stryker fue desarrollado para operaciones de day trade en la bolsa de Brasil. Es una estrategia que permite configurar el riesgo financiero para cada operación, así como el número máximo de operaciones abiertas simultáneamente. Para cada acción a ser operada, el robot debe ser añadido al gráfico correspondiente. En este caso, se debe mantener el mismo número mágico para todos. Manteniendo el mismo número mágico, también se puede elegir el número máximo de posiciones que se abrirán en
Kintal
Dian Mayang Sari
2 (1)
Asesores Expertos
LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 270 price is discounted! Final price will rise up to 408 . Presentamos Kintal   – EA Avanzado Controlado por Riesgos  Solar Crest es un Asesor Experto robusto diseñado para gerentes de riesgos inteligentes y traders de firmas prop. Funciona completamente automatizado en XAUUSD y utiliza M15 como el gráfico base. Solo carga el EA en un solo gráfico y deja que la lógica de precisión maneje todo. “Equipado con lógica de stop trailing y control estricto de dr
Prop GT MT5
Evgeniia Terekhova
1.33 (3)
Asesores Expertos
El asesor experto PROP GT   está diseñado específicamente para pasar el desafío prop Firms y el comercio posterior observando todas las reglas, manteniendo las reducciones dadas en la norma. Signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2208147 Customer chat:  https://t.me/+hg7lZGrtFSdiNGQ1 ¡IMPORTANTE ANTES DE LA PRUEBA! Symbol: EURUSD Timeframe: H1 Model: Every tick Es crucial que el asesor funcione en el huso horario correcto, por lo tanto, antes de la prueba, debe configurar correctamente el par
Eagle Hunt
Sarfraz
Asesores Expertos
Eagle Hunt EA - Trading Automatizado Profesional para Oro (XAUUSD) Eagle Hunt es un sofisticado sistema de trading algorítmico diseñado para traders profesionales. Desarrollado con robustos protocolos de gestión de riesgos y una avanzada lógica de ejecución de órdenes, este asesor experto proporciona una completa solución de trading automatizado adecuada para diversas condiciones de mercado, especializándose en el mercado del oro (XAUUSD). ¡Señal en vivo muy pronto! ¡IMPORTANTE! Después de su c
BTC AsiaEuro Sessions
Angel Torres
Asesores Expertos
BTC AsiaEuro Sessions es un bot para BTC en temporalidad H1, diseñado para capturar los movimientos clave de las sesiones de Asia y Europa. En el backtest, partiendo de un capital inicial de 500 USD, el sistema consigue un beneficio neto de 5 011.23 USD con un drawdown máximo de equity de solo 6.71% y un Profit Factor de 2.06. El Recovery Factor alcanza 13.82 y el Sharpe Ratio 7.20, con 284 operaciones y un 74.65% de trades ganadores. Esto se traduce en un beneficio esperado cercano a 17.65 USD
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Asesores Expertos
Small Account Scalper - Precisión en cada pip Diseñado para operadores que buscan resultados consistentes con cuentas pequeñas. El Small Account Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para scalping utilizando una poderosa combinación de Bandas de Bollinger (BB) , Índice de Fuerza Relativa (RSI) , y la lógica de Soporte y Resistencia . Este EA se centra en la identificación de operaciones de alta probabilidad a corto plazo , manteniendo un estricto control del riesgo , por
Jobz Autotrader
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Jobz Autotrader es un robot especializado que busca máximos y mínimos en los movimientos de tendencia basándose en tres medias móviles. Además de configurar las medias móviles, es posible configurar los parámetros de gestión del riesgo y del capital, permitiendo también límites diarios de ganancias y límites diarios de pérdidas. El takeprofit y el stoploss pueden ser dinámicos o fijos, y también se pueden configurar trailing stops y horas de negociación. Robot optimizado para mini-índices de la
Bonus Hedging EA MT5
Shahid Rasool
Asesores Expertos
URL del producto MT4: h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/53225 URL del producto MT5: h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/53226 Special Offer; Si usted compró ambos productos de la plataforma en el mismo día y fecha, le devolveremos el 40% de su dinero. Ejecute ambos terminales en el mismo VPS (Servidor Privado Virtual) Fórmula de cálculo del tamaño del lote = (Bono/2) / (Spread/50) / 100 Explicación detallada Si usted tiene 1000USD de depósito en cada cuenta para la cobertura de
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Asesores Expertos
Este súper EA utiliza la última y más avanzada Inteligencia Artificial específica para el oro con una precisión sin igual para identificar puntos de compra y venta. Representa un avance revolucionario en el comercio de oro en el mercado Forex. Mezclado con unos pocos indicadores, un filtro, una rejilla de cobertura, tras el análisis, elimina las señales falsas y detecta súper entradas. EA utiliza un trailing stop adaptativo.
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Asesores Expertos
Un Asesor Experto potente y fiable basado en la lógica de trading de una de las estrategias con mejor rendimiento de Darwinex: SYO . Con más de 10 millones de dólares bajo gestión y un historial público de más de 10 años, este sistema ha demostrado su solidez con el tiempo — y ahora puedes automatizarlo en tu terminal MetaTrader. El sistema fue compartido durante una conferencia privada, revelando el código que utiliza el fondo que gestiona esos 10 millones. Es un EA de breakout que opera índice
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Asesores Expertos
Aquel día lo cambió todo. Comenzó tranquilo: un café con leche, una cafetería europea, el aroma de pasteles recién hechos. Entonces lo vi: elegante, con prisa, subiendo a un coche. Algo cayó: una memoria USB. No era común. Pesada, grabada con “R.D.”. Toqué el timbre del edificio del que había salido, pero no hubo respuesta. Me la guardé. Sentía que esto no era el final. Horas después, en el aeropuerto, la abrí. Una carpeta: alpha_1803 . Casi todo era código ilegible, salvo un archivo: un gráfic
Golden Trader IA
Deynis Alejandro Puro Rodriguez
Asesores Expertos
Golden Trader AI - Asesor Experto Profesional para Forex, Metales, Índices Bursátiles y Criptodivisas. Golden Trader AI es un sistema algorítmico avanzado diseñado para traders que buscan diversificación real, estabilidad y precisión en múltiples mercados simultáneamente. Construido sobre una arquitectura profesional multi-activos, este EA analiza de forma independiente el comportamiento de cada instrumento -Forex, Metales, Índices Bursátiles y Criptodivisas- y sólo busca operaciones de alta
Golden Osiris EA
Luis Corso
Asesores Expertos
¿Qué es Golden Osiris EA ? Golden Osiris EA es un Asesor Experto (robot de trading) de alto rendimiento , diseñado específicamente para operar XAUUSD (oro) en MetaTrader 5. Combina una poderosa estructura algorítmica con una lógica adaptativa para aprovechar al máximo los movimientos del mercado en el contexto actual. Desarrollado con base en los cambios algorítmicos más recientes, este EA analiza rupturas de niveles clave, acción del precio y señales provenientes de indicadores técnicos c
Limited risk gold scalper
Trishnoorpreet Singh
Asesores Expertos
Multi-Instrumento Habilitado - XAUUSD - USDJPY - BTCUSD (Por favor, mensaje para los archivos .set) Cómo funciona: Identifica los máximos y mínimos de la sesión, ejecutando las operaciones en la ruptura. Utiliza un trailing stop dinámico para bloquear los beneficios. Se incluyen los resultados de las pruebas retrospectivas. Ajustes de entrada disponibles para la personalización de backtesting. Características principales: Una o dos operaciones diarias para una exposición controlada. Datos de ba
Euro GB Advance Grid
Mr Tanakorn Suwannawat
Asesores Expertos
Este EA está escrito para generar flujo de caja para usted. El uso del sistema Grid para obtener beneficios más fácil. Sólo tienes que configurar los valores de acuerdo a las instrucciones. El riesgo sería un riesgo seguro. Costo 1000 USD por 0.04 Lote y Objetivo de Ganancia = 20 USD. Por ejemplo , si el costo es de 2000 USD Lote Init = 0.04*2 = 0.08 Objetivo de beneficio = 20*2 = 40 El coste inicial debería ser de 1000 USD. Características - Abrir orden con Señal Segura. - Fácil de Configu
GoldenNight
Marcos Maia
Asesores Expertos
GoldenNight es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operar con XAUUSD durante la tranquila sesión nocturna. La estrategia es sencilla y el código robusto. El EA puede abrir múltiples operaciones largas entre las 19 :00 y las 23:00 , con una función de cuadrícula que permite una operación adicional para optimizar las entradas. Se implementa un mecanismo de trailing stop adaptativo, utilizando un indicador ATR (Average True Range) incorporado para ajustar dinámicamente los nivele
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Se ha añadido la posibilidad de cambiar el tamaño del lote y hacer que el EA tenga el precio más bajo posible. Si lo compras, recibirás soporte y futuras actualizaciones. Por favor, apoya su evolución. Este EA está listo para usar. AussiePrecision es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, sensible al tiempo, diseñado específicamente para el par de divisas AUD/USD. Está construido para ejecutar operaciones en momentos predefinidos y controlados, lo que lo hace ideal para traders que buscan aut
BTC High Ratio
Angel Torres
Asesores Expertos
BTC High Ratio Versión 1.6 es una herramienta optimizada para operar BTCUSD en temporalidad M15, diseñada específicamente para cuentas PRO del broker Exness, con un rendimiento ideal en VPS con delays inferiores a 30 ms. Esta versión presenta un cambio total en el algoritmo, alineado con las condiciones actuales del mercado, adaptándose a los nuevos patrones de volatilidad y comportamiento del precio. Este EA emplea una lógica basada en la detección de microtendencias y correcciones, con entrad
BASTET19z
Sorakrit Lueangtipayajun
Asesores Expertos
Este EA se basa en una estrategia de inversión de las Bandas de Bollinger. Detecta automáticamente los retrocesos de precios en la banda de Bollinger superior o inferior y abre operaciones en la dirección del rebote esperado. El sistema calcula dinámicamente los niveles óptimos de toma de beneficios (TP) basándose en la volatilidad y estructura recientes del mercado, asegurando una captura de beneficios eficiente sin intervención manual. Resultados en vivo (6 meses): +125,52% de beneficio, 20
Advanced Turnaround Strategy
Guillermo Pineda
Asesores Expertos
Turnaround Tuesday EA – Estrategia de Reversión Totalmente Personalizable para MetaTrader 5 El EA Advanced Turnaround Strategy está basado en la estrategia clásica “Turnaround Tuesday”, que aprovecha la tendencia de los mercados a revertir su dirección semanal, especialmente tras movimientos fuertes en ciertos días. Se observa que los mercados suelen revertirse los martes, especialmente si hubo debilidad (o fuerza) el lunes. Lógica predeterminada (ajustable vía parámetros de entrada): Día
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Asesores Expertos
MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Asesores Expertos
Bienvenido a       GoldSKY EA   es un programa de trading intradía de alto rendimiento para XAUUSD (oro). Desarrollado por nuestro equipo, está diseñado para…       ¡Cuentas corrientes, cuentas profesionales financiadas y llamadas profesionales!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Asesores Expertos
Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD, XAUUSD y AUDCAD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en inteligencia artificial de análisis de datos
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Otros productos de este autor
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Asesores Expertos
EA GainX 400 – Weltrade (Índices Sintéticos | M15) Depósito mínimo recomendado: 50 USD El GainX 400 es un algoritmo especializado para operar Índices Sintéticos en el Broker Weltrade, optimizado y calibrado para la volatilidad y microestructura de sus activos. Trabaja en temporalidad M15, identificando expansiones direccionales para capturar movimientos amplios con una estructura de Alto Ratio (High Ratio): pequeñas pérdidas controladas y ganancias grandes que compensan y superan ampliamente la
BTC American Session
Angel Torres
Asesores Expertos
BTC American Session es un bot diseñado para atacar la sesión americana de BTC en H1 , tomando las mejores ventanas de volatilidad diaria. Está optimizado en Vantage (UTC+2) y puedes re-optimizarlo fácilmente para cualquier otro bróker que trabaje en UTC+2 , ajustando solo el set de parámetros para alinearlo con el horario y las condiciones de tu bróker de confianza. El modelo se comporta como un sistema de alta precisión: concentra la mayoría de las entradas entre las 14:00 y las 23:00 (sesión
BTC Stable
Angel Torres
5 (2)
Asesores Expertos
BTC Stable – Estrategia Automatizada para BTCUSD (M30) BTC Stable es un Asesor Experto diseñado para operar el par BTCUSD en la temporalidad M30, con enfoque en estabilidad y crecimiento constante. La estrategia se basa en entradas de alta probabilidad y salidas controladas, buscando mantener una curva de capital limpia, progresiva y sostenida en el tiempo. Está optimizado para operar en Exness, donde los spreads y la ejecución suelen ser favorables; sin embargo, también es adaptable a otros br
Index FlipX 1
Angel Torres
Asesores Expertos
FlipX 1 – Versión inicial Activo: FlipX 1 – H1 Broker exclusivo: WelTrade Estrategia optimizada con enfoque en interés compuesto Resultados destacables de FlipX 1: Ganancia neta total: 253,887.34 USD Depósito inicial: 20 USD Factor de beneficio: 2.93 Recovery Factor: 15.31 Payoff esperado: 1,410.49 USD Ganancia bruta: 385,122.87 USD Pérdida bruta: -131,235.53 USD Máximo drawdown absoluto: 11,740.00 USD (9.22%) Total de operaciones: 180 Porcentaje de operaciones ganadoras: 48.89% Ratio Sharpe: 5
BTC Asia Europe Sessions
Angel Torres
Asesores Expertos
Nota importante: antes de poner el EA en marcha, es obligatorio cargar el archivo .set con la configuración optimizada. El valor por defecto del EA tiene el Stop Loss más extendido; si no usas el archivo .set, debes editar el parámetro de SL y fijarlo en 1.5. Esto es clave para una correcta gestión del riesgo. El archivo .set estará disponible en el área de Discusión o en la sección de comentarios de esta página en MQL5. BTC Asia Europe Sessions es un Asesor Experto para BTCUSD en H1, diseñado
Btc A I
Angel Torres
Asesores Expertos
BTC A I, Versión 1.7, un Asesor Experto (EA) diseñado para el par BTCUSD en el marco temporal H1. Esta versión actualizada mantiene el mismo algoritmo central, pero incluye parámetros optimizados para adaptarse a las condiciones actuales del mercado, asegurando una sincronización con los últimos cambios y movimientos. La retroalimentación y comunicación con nuestros usuarios es fundamental para implementar estas mejoras y novedades de manera oportuna, por lo que recomendamos instalar esta actua
BTC High Ratio
Angel Torres
Asesores Expertos
BTC High Ratio Versión 1.6 es una herramienta optimizada para operar BTCUSD en temporalidad M15, diseñada específicamente para cuentas PRO del broker Exness, con un rendimiento ideal en VPS con delays inferiores a 30 ms. Esta versión presenta un cambio total en el algoritmo, alineado con las condiciones actuales del mercado, adaptándose a los nuevos patrones de volatilidad y comportamiento del precio. Este EA emplea una lógica basada en la detección de microtendencias y correcciones, con entrad
Savage Gold
Angel Torres
Asesores Expertos
Savage Gold H1 Importante: antes de ejecutar el backtest o usarlo en cuenta real, carga el archivo .set que dejaré en la sección de comentarios o discusión. Activa UseMoneyManagement = true y establece mmRiskPercent = 5.0 (riesgo fijo por operación). Esta configuración replica los resultados del test y mantiene una gestión de riesgo coherente para XAUUSD en H1. Descripción Savage Gold H1 es un sistema 100% automatizado para XAUUSD en H1. Combina una señal de tendencia con EMA y confirmación de i
Gold Hold
Angel Torres
Asesores Expertos
Señal en Vivo: https://www.fxblue.com/live/settings/goldholdea Importante Debes cargar el archivo .set o archivo de configuración correcto antes de ejecutar el sistema. La plataforma no permite colocar un Stop Loss demasiado bajo o ajustado. Si utilizas los parámetros predeterminados, los resultados serán inferiores a lo esperado. El archivo de configuración está disponible en el área de Discusión, junto con resultados y, próximamente, cuentas auditadas del sistema. Oferta especial Primeras 5 co
Fx Vol 20 WinRate
Angel Torres
Asesores Expertos
Fx Vol 20 WinRate M30    Brokers: Weltrade Importante: Antes de ejecutar el backtest o usarlo en cuenta real, debes cargar el archivo .set que se dejará en la sección de comentarios o discusión. MQL5 restringe el uso del interés compuesto, por lo tanto, los parámetros de riesgo deben configurarse manualmente. Asegúrate de activar UseMoneyManagement = true y establecer mmRiskPercent = 10 , ya que esta configuración mantiene la lógica original del sistema con un riesgo fijo por operación y sin ac
Gold Epic
Angel Torres
Asesores Expertos
Gold Epic H1 Importante: Antes de ejecutar el backtest o usarlo en cuenta real, debes cargar el archivo .set correspondiente desde la sección de comentarios. Activa UseMoneyManagement = true y ajusta mmRiskPercent = 10 , ya que esta configuración replica el comportamiento y el nivel de riesgo del sistema original. Descripción general Gold Epic H1 es un sistema 100% automatizado diseñado para operar XAUUSD (Oro) en temporalidad H1 , optimizado para condiciones de alta liquidez y volatilidad. Uti
ETH High Ratio
Angel Torres
Asesores Expertos
Aviso importante: después de instalar ETH High Ratio M30 es obligatorio cargar el archivo .set optimizado, ubicado en el área de Discusión o Comentarios de este producto. La configuración predeterminada solo es de ejemplo y no es adecuada para trabajar con interés compuesto ni para los cálculos de lotaje basados en ATR. ETH High Ratio es un algoritmo para ETH en temporalidad M30 diseñado para buscar relaciones beneficio/riesgo amplias, aprovechando los tramos fuertes de tendencia y filtrando la
Step Deriv Apex
Angel Torres
Asesores Expertos
Step Deriv Apex H2 Nota importante: Antes de ejecutar el EA, carga el archivo .set correspondiente. Este archivo contiene los parámetros optimizados para la temporalidad H2 del Step Index (Deriv) . Si no se usa el set adecuado, el rendimiento y la gestión del riesgo pueden variar significativamente. Resumen técnico Step Deriv Apex H2 es un sistema automático de ruptura escalonada con gestión dinámica de posiciones. Está diseñado para operar Step Index en Deriv , optimizado con calidad de sim
BTC AsiaEuro Sessions
Angel Torres
Asesores Expertos
BTC AsiaEuro Sessions es un bot para BTC en temporalidad H1, diseñado para capturar los movimientos clave de las sesiones de Asia y Europa. En el backtest, partiendo de un capital inicial de 500 USD, el sistema consigue un beneficio neto de 5 011.23 USD con un drawdown máximo de equity de solo 6.71% y un Profit Factor de 2.06. El Recovery Factor alcanza 13.82 y el Sharpe Ratio 7.20, con 284 operaciones y un 74.65% de trades ganadores. Esto se traduce en un beneficio esperado cercano a 17.65 USD
Filtro:
Manuel Ricardo Davila Dena
209
Manuel Ricardo Davila Dena 2025.05.14 17:06 
 

Es bueno, hay que seguirlo puliendo pero es bueno y tiene mucho apoyo del vendedor

Respuesta al comentario