ETH Now v1.6 – ETH M15

Nueva versión optimizada del bot para ETH en temporalidad M15, ahora con algoritmo interpretativo que lee mejor la volatilidad y la estructura de las sesiones. Tendrá actualizaciones semanales o quincenales, afinando los parámetros para asimilar los nuevos movimientos del mercado sin perder la esencia de la estrategia original.

Estadísticas promedio del backtest (depósito 100 USD):

Rentabilidad neta: +1 177.01 USD (aprox. +1 177 % sobre el capital inicial).

Factor de beneficio (Profit Factor): 2.47

Recovery Factor: 18.48

Crecimiento medio por operación (AHPR): 1.0098 ≈ 0.98 % por trade.

Crecimiento geométrico (GHPR): 1.0094 ≈ 0.94 % por trade.

Total de operaciones: 271 deals.

Porcentaje de operaciones ganadoras: cerca del 60 % entre largos y cortos.

Máx. drawdown relativo de equity: alrededor de 18.5 %.

ETH Now v1.6 está pensado como un motor de crecimiento progresivo: busca rachas sólidas de ganancias manteniendo el drawdown contenido, mientras el algoritmo interpretativo se recalibra en cada actualización para adaptarse a los nuevos ciclos de ETH en M15.

Resultados del backtest 2025:

Depósito inicial: 200 USD

Beneficio neto total: 160,270.20 USD

Beneficio bruto: 324,533.64 USD

Pérdida bruta: 164,263.44 USD

Factor de beneficio: 1.98

Factor de recuperación: 4.23

Ratio de Sharpe: 10.77

Payoff esperado: 801.35 USD

AHPR (promedio horario): 4.10%

GHPR (promedio geométrico): 3.40%

Máximo drawdown (balance): 30.79%

Drawdown relativo (equity): 35.91%

Total de operaciones: 200

Porcentaje de aciertos: 68%

Características operativas:

Opera de forma automática en temporalidad M15

Funciona con lógica de compra y venta adaptada a la volatilidad del ETH

Mayor actividad entre las 15:00 y 23:00 (solapamiento Londres y Nueva York)

Mejor rendimiento semanal los días viernes

Mejores meses: julio a octubre, coincidiendo con picos de volatilidad cripto

Promedio de ganancia por operación: 4,772.55 USD

Máxima ganancia individual: 22,714.74 USD

Curva de crecimiento constante y estable a lo largo del tiempo

Ventajas principales:

Diseñado para ejecución rápida y precisa en cuentas PRO

Probado con 100% de calidad de modelado

Incluye protección multicapa: stop loss inteligente, trailing y control de volatilidad

Eficiente para proyectos de capitalización y estrategias de liquidez

Soporte:

Brindamos asesoría para configuración, optimización y desarrollo de negocios de EAs.

También ayudamos en la implementación de copias, estrategias o sistemas personalizados.