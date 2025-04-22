ETH Now
- Asesores Expertos
- Angel Torres
- Versión: 1.6
- Actualizado: 4 diciembre 2025
- Activaciones: 20
ETH Now v1.6 – ETH M15
Nueva versión optimizada del bot para ETH en temporalidad M15, ahora con algoritmo interpretativo que lee mejor la volatilidad y la estructura de las sesiones. Tendrá actualizaciones semanales o quincenales, afinando los parámetros para asimilar los nuevos movimientos del mercado sin perder la esencia de la estrategia original.
Estadísticas promedio del backtest (depósito 100 USD):
Rentabilidad neta: +1 177.01 USD (aprox. +1 177 % sobre el capital inicial).
Factor de beneficio (Profit Factor): 2.47
Recovery Factor: 18.48
Crecimiento medio por operación (AHPR): 1.0098 ≈ 0.98 % por trade.
Crecimiento geométrico (GHPR): 1.0094 ≈ 0.94 % por trade.
Total de operaciones: 271 deals.
Porcentaje de operaciones ganadoras: cerca del 60 % entre largos y cortos.
Máx. drawdown relativo de equity: alrededor de 18.5 %.
ETH Now v1.6 está pensado como un motor de crecimiento progresivo: busca rachas sólidas de ganancias manteniendo el drawdown contenido, mientras el algoritmo interpretativo se recalibra en cada actualización para adaptarse a los nuevos ciclos de ETH en M15.
Resultados del backtest 2025:
Depósito inicial: 200 USD
Beneficio neto total: 160,270.20 USD
Beneficio bruto: 324,533.64 USD
Pérdida bruta: 164,263.44 USD
Factor de beneficio: 1.98
Factor de recuperación: 4.23
Ratio de Sharpe: 10.77
Payoff esperado: 801.35 USD
AHPR (promedio horario): 4.10%
GHPR (promedio geométrico): 3.40%
Máximo drawdown (balance): 30.79%
Drawdown relativo (equity): 35.91%
Total de operaciones: 200
Porcentaje de aciertos: 68%
Características operativas:
Opera de forma automática en temporalidad M15
Funciona con lógica de compra y venta adaptada a la volatilidad del ETH
Mayor actividad entre las 15:00 y 23:00 (solapamiento Londres y Nueva York)
Mejor rendimiento semanal los días viernes
Mejores meses: julio a octubre, coincidiendo con picos de volatilidad cripto
Promedio de ganancia por operación: 4,772.55 USD
Máxima ganancia individual: 22,714.74 USD
Curva de crecimiento constante y estable a lo largo del tiempo
Ventajas principales:
Diseñado para ejecución rápida y precisa en cuentas PRO
Probado con 100% de calidad de modelado
Incluye protección multicapa: stop loss inteligente, trailing y control de volatilidad
Eficiente para proyectos de capitalización y estrategias de liquidez
Soporte:
Brindamos asesoría para configuración, optimización y desarrollo de negocios de EAs.
También ayudamos en la implementación de copias, estrategias o sistemas personalizados.
Es bueno, hay que seguirlo puliendo pero es bueno y tiene mucho apoyo del vendedor