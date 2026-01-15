NeoBank ist ein Hedge + Grid/Martingale EA mit unabhängigen BUY und SELL Zyklen. Er beginnt einen neuen Zyklus, wenn es keine Positionen auf dieser Seite gibt, und wenn sich der Preis gegen den Zyklus bewegt, fügt er stufenweise Eingänge hinzu, indem er einen gestuften Abstand in Punkten (Basisabstand multipliziert pro Stufe) und ein progressives Losgrößenmodell (anfängliches Los multipliziert pro Stufe) verwendet.

Ausstiege basieren nicht auf TP/SL pro Order. Der EA berechnet den gewichteten durchschnittlichen offenen Preis des Korbs (pro Seite) und schließt alle Positionen auf dieser Seite, wenn der Preis ein dynamisches ATR-basiertes Ziel erreicht:

Basket TP = AvgPrice ± (ATR * Mult) und optional Basket SL = AvgPrice ∓ (ATR * Mult), falls aktiviert.

Beispiel für ein Performance-Ergebnis (EURUSD, Exness-Style-Umgebung)

Bei einem Setup im Exness-Stil ohne täglichen Swap und ohne Provisionen (je nach Kontotyp und Broker-Konditionen) und unter Verwendung von Daten aus dem Jahr 2020 (mehr als 5 Jahre) zeigt dieses Beispiel:

Ersteinzahlung: $2.000

Nettogewinn: $27.691,26 (Endsaldo ca. $29.691,26)

Gewinnfaktor: 1,97

Erholungsfaktor: 13,64

Trades: 11.945

Gewinnrate: 87,98%

Maximaler Saldoabzug: 20,00% (ca. $501)

Maximaler Aktienverlust: 88,13% (ca. $2.029,72), typisch für Strategien mit hohem schwankendem Engagement (Grid/Martingale)

Durchschnittliche Renditen (unter Verwendung des Nettogewinns als Referenz)

Unter Verwendung eines Nettogewinns von $27.691,26 und unter der Annahme von 5 Jahren (einfacher Durchschnitt):

Durchschnitt pro Jahr: $5.538,25/Jahr (etwa 276,9% des Anfangskapitals pro Jahr, linearer Durchschnitt)

Durchschnitt pro Monat: 461,52 $/Monat (etwa 23,08 % pro Monat, linearer Durchschnitt)

Durchschnitt pro Tag: 15,17 $/Tag (etwa 0,76 % pro Tag, linearer Durchschnitt)

Betrachtet man das Wachstum mit Zinseszins (5-Jahres-CAGR), so ergibt sich ein Wert von etwa 71,5 % pro Jahr, etwa 4,6 % pro Monat und etwa 0,148 % pro Tag (mit Zinseszins).

Skalierung und Diversifizierung

Auch wenn man mit weniger anfangen kann, ist es praktisch, eine Liquidität von 2.000 bis 3.000 USD aufzubauen, um eine Reserve zu haben und schwankende Auszahlungen besser zu überstehen. Dann kann es auf mehrere Währungspaare (nicht nur EURUSD) übertragen werden, wobei die Parameter an die Volatilität und den Spread der einzelnen Symbole angepasst werden.