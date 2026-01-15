NeoBank

NeoBank ist ein Hedge + Grid/Martingale EA mit unabhängigen BUY und SELL Zyklen. Er beginnt einen neuen Zyklus, wenn es keine Positionen auf dieser Seite gibt, und wenn sich der Preis gegen den Zyklus bewegt, fügt er stufenweise Eingänge hinzu, indem er einen gestuften Abstand in Punkten (Basisabstand multipliziert pro Stufe) und ein progressives Losgrößenmodell (anfängliches Los multipliziert pro Stufe) verwendet.

Ausstiege basieren nicht auf TP/SL pro Order. Der EA berechnet den gewichteten durchschnittlichen offenen Preis des Korbs (pro Seite) und schließt alle Positionen auf dieser Seite, wenn der Preis ein dynamisches ATR-basiertes Ziel erreicht:
Basket TP = AvgPrice ± (ATR * Mult) und optional Basket SL = AvgPrice ∓ (ATR * Mult), falls aktiviert.

Beispiel für ein Performance-Ergebnis (EURUSD, Exness-Style-Umgebung)

Bei einem Setup im Exness-Stil ohne täglichen Swap und ohne Provisionen (je nach Kontotyp und Broker-Konditionen) und unter Verwendung von Daten aus dem Jahr 2020 (mehr als 5 Jahre) zeigt dieses Beispiel:

Ersteinzahlung: $2.000
Nettogewinn: $27.691,26 (Endsaldo ca. $29.691,26)
Gewinnfaktor: 1,97
Erholungsfaktor: 13,64
Trades: 11.945
Gewinnrate: 87,98%
Maximaler Saldoabzug: 20,00% (ca. $501)
Maximaler Aktienverlust: 88,13% (ca. $2.029,72), typisch für Strategien mit hohem schwankendem Engagement (Grid/Martingale)

Durchschnittliche Renditen (unter Verwendung des Nettogewinns als Referenz)

Unter Verwendung eines Nettogewinns von $27.691,26 und unter der Annahme von 5 Jahren (einfacher Durchschnitt):

Durchschnitt pro Jahr: $5.538,25/Jahr (etwa 276,9% des Anfangskapitals pro Jahr, linearer Durchschnitt)
Durchschnitt pro Monat: 461,52 $/Monat (etwa 23,08 % pro Monat, linearer Durchschnitt)
Durchschnitt pro Tag: 15,17 $/Tag (etwa 0,76 % pro Tag, linearer Durchschnitt)

Betrachtet man das Wachstum mit Zinseszins (5-Jahres-CAGR), so ergibt sich ein Wert von etwa 71,5 % pro Jahr, etwa 4,6 % pro Monat und etwa 0,148 % pro Tag (mit Zinseszins).

Skalierung und Diversifizierung

Auch wenn man mit weniger anfangen kann, ist es praktisch, eine Liquidität von 2.000 bis 3.000 USD aufzubauen, um eine Reserve zu haben und schwankende Auszahlungen besser zu überstehen. Dann kann es auf mehrere Währungspaare (nicht nur EURUSD) übertragen werden, wobei die Parameter an die Volatilität und den Spread der einzelnen Symbole angepasst werden.


Empfohlene Produkte
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experten
Matrix Arrow EA MT5  ist ein einzigartiger Fachberater, der die  MT5-Signale des Matrix Arrow Indicator  mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konverge
Boom and crash trader
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experten
ICH WERDE NUR VERKAUFEN 6 KOPIEN UND ENTFERNEN SIE DAS PRODUKT BEKOMMEN ES BEFOER ES,S WEG HALLO DIESE EA FUNKTIONIERT IN JEDEM PAAR, ABER DIE SIND REGELN, DIE BEFOLGT WERDEN MÜSSEN DIE DEFULT EINSTELLUNGEN ARBEITEN AUF BOOM 500 M15 LOS=0.2 SL=0 TP=5000 RSI=12.7 KAUF_=32 VERKAUFEN=68 BB_P=1.619 BB=27 SAFE_ZONE_=9.8 DON'T vergessen, Bewertungen und Kommentare zu hinterlassen . so dass ich mehr kostenlose Tools für euch machen kann . zeigen Sie mir einige Unterstützung FÜR ANDERE PAARE KONTAKT
Trend Pivot Point
Miss Preeyanut Budsarakham
Experten
Der EA Trend Pivot Point verwendet Pivot-Werte, um einen Kauf- oder Verkaufshandel zu wählen, und verwendet zwei Indikatoren, STD und ATR, um die Marktvolatilität zu messen und zu entscheiden, ob bei hoher Marktvolatilität nicht gehandelt werden soll. Wenn die Marktvolatilität geringer ist, ist der Handel erlaubt. Verwenden Sie die Pivotpunktberechnungen allein für die probabilistische Gewichtung von 10 AI-Pivotwerten. Basierend auf einem 20-Jahres-Retrospektive Daten-Backtest Ergebnis in der Ge
RetraceX Scalper MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Übersicht RetraceX Scalper ist ein fortschrittlicher Pullback-Scalping-Bot, der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus nutzt, um hochwahrscheinliche Retracement-Einstiege zu identifizieren. Er gewährleistet eine präzise Handelsausführung mit minimalem Risiko und maximaler Belohnung, was ihn zu einem idealen Werkzeug für Händler macht, die sich auf schnelle Pullback-Gelegenheiten konzentrieren. Hauptmerkmale Erkennung von Unterstützungen und Widerständen: Identifiziert starke Marktzonen für prä
NetRecoveryManagerATR
Gianfranco Tanzi
Experten
NetRecoveryMangerATR ist ein Expert Advisor , der von einer Netto-Long-/Short-Position ausgeht und dann zusätzliche Positionen unter Verwendung von ATR-basierten Levels mit einem dynamischen Multiplikator eröffnet und alles schließt, wenn der Netto-PL ein Ziel überschreitet . Die Eröffnung der ersten Position erfolgt automatisch durch den EA, wenn die Marktbedingungen, mobilen Durchschnitte und Preisaktionskriterien erfüllt sind. Der EA kann mit einem beliebigen Währungs-Chart verbunden werden.
Crawler
Andrew Ingosi Likare
1 (1)
Experten
Mit dem leistungsstarken Crawler Breakout Scalper EA, der einen risikoarmen Ansatz ohne Grid- oder Martingale-Strategien verfolgt, bietet Crawler EA eine sichere und zuverlässige Möglichkeit, die Märkte zu handeln. Jeder Auftrag ist durch einen Stoploss, einen Takeprofit und durch einen Trailstop gesicherte Gewinne gesichert . Empfohlene Paare: EURUSD, USDJPY und XAUUSD Empfohlener TimeFrame: H1 Merkmale Niedriges Risiko, *definiert pro Handel* Keine Grid- oder Martingale-Strategien Trail-Stop-
Fintech Grid
Angel Torres
Experten
Fintech Grid ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der ein Hedging-Grid mit einem Basket-Closing auf Basis des gewichteten Durchschnittspreises kombiniert und mit einem auf langfristige Nachhaltigkeit ausgelegten Aktienschutzsystem ergänzt. Der EA verwaltet BUY- und SELL-Zyklen unabhängig voneinander. Jede Seite kann ihren eigenen Korb von Positionen aufbauen und alle Trades dieser Seite schließen, wenn der Preis ein definiertes Ziel erreicht, das aus dem gewichteten durchschnittlichen Einstiegsp
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Stochstic Multi Currency EA MT5
Biswarup Banerjee
Experten
Stochastik-Strategie Multicurrency EA MT5 nutzt den Stochastik-Oszillator zur Erkennung von Trendumkehrungen und -fortsetzungen und bietet Händlern eine präzise Ausführung und robuste Erholungsstrategien. Dieser EA unterstützt den Handel mit mehreren Währungen und enthält fortschrittliche Funktionen wie Grid Recovery, Hedging und Martingale-Strategien, die Flexibilität und Kontrolle für unterschiedliche Marktbedingungen gewährleisten. Eine ausführliche Dokumentation finden Sie unter Allgemeine
NexVix10ea
Jacoues Lukas Olivier
Experten
Wir stellen vor: NexVix10'ea: Ihre ultimative automatisierte Handelslösung NexVix10'ea ist ein hochmoderner, vollautomatischer Trading-Bot, der entwickelt wurde, um den Volatility 10-Markt mit Präzision und Genauigkeit zu steuern. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren, um eine nahtlose Handelserfahrung zu gewährleisten. Hauptmerkmale: - Dynamische Losgrößenberechnung: NexVix10'ea passt die Losgröße auf der Grundlage d
NewsCatcher Pro for MT5
Evgeniy Scherbina
Experten
NewsCatcher Pro öffnet sowohl schwebende Aufträge als auch Marktaufträge basierend auf den Daten des mql5.com-Kalenders . Im Live-Modus lädt NewsCatcher Pro automatisch den Kalender herunter, öffnet Aufträge, verfolgt und schließt Aufträge. NewsCatcher Pro kann jedes Ereignis aus dem Kalender mit jedem in MetaTrader verfügbaren Symbol handeln, einschließlich Gold, Öl und Cross-Rates. Um das Standardsymbol zu ändern, gehen Sie zu der Ereignisansicht, für die Sie es ändern möchten. NewsCatcher Pro
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Katlego Moloto EA
Tumisho Katlego Leonard Moloto
Experten
Der Katlego Moloto EA ist ein einfach zu bedienender EA. Er handelt 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Der EA ist neu, aber es erzeugt Kapital wie Weltklasse-Bot. Der EA hat 6 Modi, die Sie je nach Ihrem Kontostand verwenden können. Wenn Sie ein Problem mit dem EA haben, rufen Sie mich an +27655977156 oder WhatsApp +27736400844. Wenn der EA 300 Verkäufe vor Dezember erreicht, werde ich einen kostenlosen EA für jeden, der ihn gekauft hat, codieren.
Gold Zenix
Md Billal Hossain
Experten
Wir präsentieren: ZENIX EA – Ihr erstklassiger Begleiter für den Goldmarkt Willkommen bei ZENIX – dem Expert Advisor der nächsten Generation, exklusiv für XAU/USD (Gold). ZENIX ist nicht nur ein automatisiertes Handelssystem – es ist eine Präzisionsmaschine mit einer Mission: Den Goldmarkt mit Intelligenz, Anpassungsfähigkeit und Leistung zu dominieren. ***Limitiertes Angebot – bald verfügbar*** Der nächste Preis steigt auf 200,46 $. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich „Zenix“ zum
GCA Scalping Ranges EA
James Peyton Jr Page
Experten
Allgemeine Beschreibung Einfach ausgedrückt ist dies ein konträres Intra-Day-Scalping-System. Es wurde entwickelt, um zu versuchen, korrekte Trades so weit wie möglich laufen zu lassen und den Handel umzudrehen, wenn dies angezeigt wird. Beteiligen Sie sich an der Konversation in unserem Discord-Kanal - https://discord.gg/ScsdkTnwyA Ich werde mein Bestes tun, um alle Fragen zu beantworten und bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Screenshots Ihrer Einstellungen hinzufügen möchten, sind diese
The Market Beast MT5
Beatrice Bernard Mgaya
Experten
Expert Advisor (EA) Beschreibung: Multi-Währungshandel mit Nachrichtenfilter 1. Überblick: Der EA ist für den effizienten Handel mit mehreren Währungspaaren konzipiert. Er enthält einen robusten Nachrichtenfilter, um den Handel während einflussreicher Nachrichtenereignisse zu vermeiden. Er wurde gründlich mit FTMO-Daten getestet und ist für Prop-Firmen geeignet. 2. Hauptmerkmale: a. Handel mit mehreren Währungen: Der EA unterstützt den gleichzeitigen Handel mit verschiedenen Währungspaaren. Er
Gold Digger AI
Xiaoyu Huang
5 (2)
Experten
Dies ist ein langfristig stabiler und profitabler EA für den Goldhandel, der traditionelle technische Indikatoren verwendet und KI für einen adaptiven EA nutzt. Neuer EA-Aktionspreis: 199 $   →   $ 249 Charakteristisch eine Bestellung nach der anderen fester Stop-Loss adaptiv Nachthandel Schlupf optimieren Nachrichtenfilter Geeignet zum Bestehen von FTMO, DARWINEX Zero Kann mit anderen EAs verwendet werden Objektorientierte Programmierung, das Programm-Framework wurde 5 Jahre lang getestet Sign
Gold Quantum Fusion
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
GOLD-QUANTENFUSION Wir stellen vor: Gold Quantum Fusion EA - Ihr ultimatives Tor zu finanziellem Wohlstand und modernster Handelstechnologie auf dem Goldmarkt. Dieser Expert Advisor wurde sorgfältig entwickelt, um Ihnen eine unvergleichliche Handelsleistung zu bieten, indem er fortschrittliche Algorithmen und hochmoderne Strategien nutzt. Warum Gold Quantum Fusion EA wählen? 1. Basierend auf den Backtest-Ergebnissen vom 2024/01/01: Potenzielle außergewöhnliche Profitabilität - Gesamt-Nettoge
Advance Gold Pro MT5
Vikas Rundla
Experten
Advance Gold Pro EA - Überblick Erschließen Sie die Kraft des Präzisionshandels mit Advance Gold Pro , einem hochmodernen Expert Advisor (EA), der exklusiv für Gold (XAUUSD) im M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Angetrieben von quanteninspirierten Algorithmen definiert dieser EA die Genauigkeit neu, indem er hochwahrscheinliche Ein- und Ausstiegspunkte festlegt, um Gewinne zu maximieren und gleichzeitig Ihr Kapital zu schützen. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, Advance
GoldEdge
Andrii Hurin
Experten
GoldEdge - Machen Sie die Volatilität von Gold zu Ihrem Vorteil GoldEdge ist ein professioneller, vollautomatischer Expert Advisor , der ausschließlich für den Handel mit XAU/USD (Gold) entwickelt wurde. Er vereint Multi-Timeframe-Marktstrukturanalysen , präzise Preisaktions-Setups und Trendbestätigungsfilter , um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit und eingebautem Risikomanagement zu liefern. Egal, ob Sie aggressives Scalping oder konservatives Swing-Trading bevorzugen, GoldEdge passt sich I
Precision Breakout EA
Mbuso Nkosi
5 (2)
Experten
Der 2025 Breakout Strategy EA ist eine automatisierte Lösung, die entwickelt wurde, um Ausbruchschancen mit fortschrittlichem Risikomanagement zu nutzen. Durch die Analyse von Marktverzerrungen, ATR-basierte Stop-Loss- und Take-Profits und ein anpassbares Risiko-Ertrags-Verhältnis gewährleistet dieser EA eine präzise Handelsausführung. Hauptmerkmale: Breakout-Strategie : Identifiziert aussichtsreiche Breakout-Trades. Anpassbare Handelssitzungen : Legen Sie Ihre bevorzugten Handelszeiten fest, ei
FREE
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experten
Der Inside Bar e ist eine Umkehr-/Fortsetzungskerzenformation und eines der am häufigsten gehandelten Kerzenmuster. Mit Robot F1 können Sie verschiedene Handelsstrategien konfigurieren, Day Trade oder Swing Trade, basierend auf dem Inside Bar als Ausgangspunkt. Für die Ausführung dieses Musters sind nur zwei Kerzen erforderlich. Robot F1 nutzt dieses äußerst effiziente Muster, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um die Operationen noch effektiver zu gestalten, verfügt er über Indikator
Grid Trend Pro 2
Oezkan Kahveci
Experten
Grid Trend Pro v2.04: Piyasayla Mücadele Etmek Yerine Piyasaya Uyum Sağlayan Akıllı Algoritma Kısa Açıklama: Sıradan Grid robotlarından farklı olarak Grid Trend Pro , sadece fiyat hareketine değil, aynı zamanda piyasanın Yönüne (Trend) ve Hızına (Volatilite) de odaklanır . Tescilli Dinamik ATR motoru ve çoklu giriş filtreleri ile en zorlu piyasa koşullarında bile sermayenizi koruyarak istikrarlı büyümeyi hedefler. Vollständig kompatibel mit Cent-Konten. Neden Grid Trend Pro? 1 . Devrim Nitel
Fibonacci Scalper Pro Seller
Ofer Dvir
Experten
Fibonacci Scalper Pro ist ein Scalper, der auf einem dynamischen Fibonacci-Retracement basiert * Rückblick in Stunden kontrolliert die Fibonacci-Berechnung * Trailing Loss Tracker hält Sie bei Laune Empfohlene Einstellung ist mindestens 48 Stunden mit einer Trailing-Einstellung von etwa 400 und 300 Spread Natürlich können Sie mit Ihrer eigenen Optimierung bessere und bessere Ergebnisse erzielen aber die normalen Ergebnisse von diesem Ea und meinem Buy Fibonacci Ea sind ziemlich erstaunlich und
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Weitere Produkte dieses Autors
