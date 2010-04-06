Gold AI Thor

GOLD_AI_THOR ist ein professioneller MetaTrader-5-Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde.

Der EA legt den Schwerpunkt auf disziplinierte Ausführung, Risikobewusstsein und Kapitalschutz anstelle aggressiver oder risikoreicher Handelsmethoden.

Vor jeder Positionseröffnung werden mehrere interne Logikbedingungen geprüft, um geeignete Marktbedingungen sicherzustellen.

Handelsregeln

  • Handel ausschließlich mit XAUUSD (Gold)

  • Empfohlener Zeitrahmen: M5 oder höher

  • Kein Martingale

  • Kein Grid-Trading

  • Kein Missbrauch von Hedging

Money Management

  • Feste 1:3 Risiko-Ertrags-Struktur

  • Jede Position wird mit Stop Loss und Take Profit eröffnet

  • Positionsgröße wird dynamisch anhand interner Risikofaktoren angepasst

Kontoschutz

  • Begrenzung der Handelsaktivität nach Erreichen konfigurierter Gewinn- oder Drawdown-Schwellen

  • Temporäre Handelspause nach aufeinanderfolgenden Verlusten

  • Erneute Marktanalyse vor Wiederaufnahme des Handels

Interne Logikmodule

  • Marktstimmungsanalyse

  • Vertrauens- und Risikobewertung

  • Filter für ungünstige Handelszeiten

  • Kontrolle der Handelsentscheidungen

  • Schutzlogik für Nachrichtenzeiten (für zukünftige Versionen reserviert)

Adaptives Verhalten

  • Interne Logik passt sich an kürzliche Handelsergebnisse an

  • Regelbasierte Analyse zur Reduzierung wiederholter ungünstiger Entscheidungen

  • Keine externen Datenquellen werden verwendet

Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M5 oder höher

  • Broker: niedriger Spread und schnelle Ausführung empfohlen

⚠️ Risikohinweis
Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden.
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Bitte testen Sie den EA vor dem Einsatz auf einem Live-Konto in einem Demokonto.

Empfohlene Produkte
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Experten
Insight Investor: Fortgeschrittener Multi-Währungs-Devisenhandels-Bot Einführung In der schnelllebigen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge Ihre Handelserfahrung erheblich verbessern. Insight Investor ist ein fortschrittlicher Multiwährungs-Handels-Bot, der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen zu automatisieren und zu optimieren. Dieser Expert Advisor setzt moderne Algorithmen ein, um die Marktbedingungen zu analysieren und Trades auszuführen, mit dem Ziel, konsistente
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Experten
Dieser Super-EA nutzt die neueste, fortschrittlichste gold-spezifische künstliche Intelligenz mit unübertroffener Genauigkeit, um Kauf- und Verkaufspunkte zu identifizieren. Er stellt einen revolutionären Fortschritt im Goldhandel auf dem Forex-Markt dar. Zusammen mit einigen Indikatoren, einem Filter, einer Rasterabdeckung und einer Nachanalyse eliminiert er falsche Signale und erkennt Supereinstiege. Der EA verwendet einen adaptiven Trailing-Stop.
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
5 (1)
Experten
Übersicht AMO AI ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der eine 7-schichtige Deep-Neural-Network-Struktur mit KI-Algorithmen kombiniert. Er verarbeitet Marktdaten in mehreren Analyseschichten und erkennt potenzielle Handelsmöglichkeiten basierend auf technischen Mustern und Marktverhalten. Technische Architektur Neuronales Netzwerk: 7-schichtige Deep-Learning-Struktur KI-Engine: Fortschrittliches Mustererkennungssystem Analyse-Framework: Technische Analyse über mehrere Zeitrahmen Risi
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Experten
BESCHREIBUNG TS Trade ist ein Roboter, der von Fachleuten mit umfangreicher Erfahrung auf dem Finanzmarkt entwickelt wurde. Er basiert auf fortschrittlichen Handelsalgorithmen. Sein Hauptmerkmal ist ein striktes Risikomanagement. Er ist perfekt für alle, die nach einem effektiven Werkzeug zur Automatisierung ihres Handels suchen. Installieren Sie den Roboter und lassen Sie ihn die ganze Arbeit für Sie machen. METHODE TS Trade verwendet einen Algorithmus, der es ermöglicht, einen Markttrend anha
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Experten
BFG 9000 ist ein einzigartiges System, das Ihr Konto zu 100% freihändig mit live-erprobten Algorithmen handelt. Seit 12 Monaten im Live-Handel validiert. Kein Grid, kein Martingale. Der verrückteste Teil ist jedoch die Fähigkeit, Ihre eigenen Handelsentscheidungen zu verwalten . Die eingebaute KI übernimmt Ihre Trades und führt sie in den Gewinn. Sichere Zuflucht BFG enthält einen sehr stabilen Algorithmus, der zu 100% auf Autopilot läuft. Es verwendet kein Grid und kein Martingale - so können
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
AURUS PIVOT XAU PRO ist ein professioneller Handelsberater für XAUUSD, der auf der Arbeit mit wichtigen Marktzonen und bestätigtem Kursverhalten basiert. Der Roboter analysiert die Marktstruktur, bewertet die Stärke der Niveaus und eröffnet Trades nur, wenn mehrere Faktoren zusammenfallen. Der Advisor ist nicht bestrebt, ständig auf dem Markt zu sein und vermeidet den Handel unter ungünstigen Bedingungen, sondern konzentriert sich auf präzise Einstiege und Risikokontrolle. Wichtigste Merkmale Ha
Super Wall Street Index Us30
Tiago Oliveira Silva
Experten
WALL STREET INDEX US30 Empfohlene Kontoeinstellungen Timeframe: M1 oder M5 Maximaler Spread: 50 Kontotyp: Hedge Kursstellen: 1 Empfohlene Einzahlung: 500 USD Empfohlene Broker: Pepperstone, IC Markets Raw Überblick über den Expert Advisor Wall Street US30 ist ein fortschrittlicher Trading-Roboter (Expert Advisor), der speziell für den Handel mit dem Index US30 (Dow Jones Industrial Average) entwickelt wurde. Er ist für Scalping optimiert und nutzt schnelle und häufige Kursbewegungen. Der EA bie
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (14)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Experten
Erkunden Sie einzigartige Chancen mit Präzision in entscheidenden Momenten des Finanzmarktes. Sie werden in der Lage sein, Trades mit einer Strategie auszuführen, die große Banken und Broker durch Hochfrequenz-Handelsroboter nutzen. Breaking News hat sich seit Jahren bewährt - die Strategie wurde zunächst manuell entwickelt und dann sorgfältig automatisiert, um sicherzustellen, dass sie genau so funktioniert, wie es für eine hohe Performance erforderlich ist. Als ich diese Strategie entwickelt
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experten
" Outro " ist ein Experte für den automatisierten "Multi-Symbol "-Handel, bei dem der Händler das Paar seiner Wahl testen und die Eingaben nach seinen Vorstellungen ändern muss. Dieser Expert Advisor wurde mit nicht optimierten Eingaben entwickelt und verwendet ein Martingale-System für das Risikomanagement. Es ist sehr wichtig, den Blogbeitrag zu lesen , bevor Sie beginnen. Treten Sie der privaten Gruppe bei. Outro verwendet zwei Hauptindikatoren, den Relative Strength Index und den Stochastic
FREE
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Experten
Vollautomatischer Advisor, GBPUSD . Zeitrahmen m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 hat alle GBPUSD-Kurse, die ich von hohen Zeitrahmen heruntergeladen habe, gründlich analysiert, um eine sichere Strategie zu finden ; identifizierte die paranormale Aktivität dieses Tools. Der Advisor verfolgt solche atypischen GBPUSD-Aktivitäten und reagiert sofort, indem er versucht, in die entgegengesetzte Richtung einzusteigen. Jeder Auftrag ist durch einen Stop-Loss geschützt. Ein Auftrag kann in bis zu drei Auft
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Experten
Ein leistungsstarker und zuverlässiger Expert Advisor, der auf der Handelslogik einer der leistungsstärksten Strategien von Darwinex basiert: SYO . Mit einem verwalteten Vermögen von über 10 Millionen Dollar und einer öffentlichen Erfolgsbilanz von mehr als 10 Jahren hat sich dieses System bewährt - und jetzt können Sie es auf Ihrem MetaTrader-Terminal automatisieren. Das System wurde auf einer privaten Konferenz vorgestellt, die den Code enthüllte, den der Fonds, der 10 Millionen verwaltet, ver
ForexM
Marius Civilis
Experten
ForexM Vollautomatischer Handels-EA ForexM EA handelt Aktien gemäß professioneller Echtzeit-Marktanalyse. Alle erteilten Aufträge sind vom Typ Marktausführung und aufgrund der Echtzeitarbeit der Marktanalysten gut gewichtet. EA wird mit den am besten bewerteten Anfangseinstellungen geliefert und ist sofort einsatzbereit. Merkmale: - Vollautomatischer Handel. - Risikomanagement. - Funktioniert auf einer beliebigen Anzahl von Instrumenten gleichzeitig. - Keine DLLs - VPS (Cloud-basierter Handel
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experten
GER40 NovaAI - Die Handels-KI jenseits menschlicher Emotionen "Zweifel", "Angst" und "Gier" werden eliminiert. Es beginnt eine neue Ära, die von reiner Logik und Präzision bestimmt wird. GER40 NovaAI ist eine völlig autonome Handels-KI, die exklusiv für den DAX40 (GER40) entwickelt wurde. Nach tausenden von Optimierungsstunden filtert sie das Marktrauschen heraus und zielt nur auf den Kern der Profitabilität. Lassen Sie die KI die Entscheidungen treffen und vermehren Sie Ihr Kapital mit Vernunf
Bushido Scalper
Wilna Barnard
3.67 (3)
Experten
Limited-Time Promotion – Price Increases on 1 January Take advantage of this special offer before the price returns to $199 . Bushido Scalper Übersicht Der Bushido Scalper ist ein fortschrittlicher Handelsroboter (EA), der speziell für die Währungspaare USD/JPY und EUR/USD entwickelt wurde. Mit einer robusten Scalping-Strategie erfasst er schnelle, kleine Preisbewegungen und führt Trades zügig aus, um die Rentabilität in hochliquiden Märkten zu maximieren. Wesentliche Merkmale Scalping-Strate
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Experten
NEXUS TRADING PRO IA - Professionelles Handelssystem mit IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1 : 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 Botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas ERGEBNIS: Sie können 100% automatisiert oder 100% manuell arbeiten oder beides
Gold Soverient H4
Arockia Dinesh Babu
Experten
Handelsspezifikationen: Symbol: XAUUSD (Gold) Zeitrahmen: H4 (erforderlich für optimale Leistung) Strategie: Swing Trading / Trendfolge Mindesteinlage: $1000 (empfohlen für ein angemessenes Risikomanagement) Losgröße: 0.01 - Innerhalb eines Jahres wurde Ihr gesamtes Anfangskapital vollständig abgezogen, und seither handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne dass das ursprüngliche Guthaben belastet wird. - Der derzeitige Preis von $599 ist ein begrenztes Einführungsangebot und wird nac
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Experten
EINER DER WENIGEN ROBOTER MIT EINER SIGNALHISTORIE VON MEHR ALS 3 JAHREN UND UNTER DEN TOP 10. LINK ZU MEINEN ROBOTERN UND SIGNALVOREINSTELLUNGEN: In meinem Profil gibt es einen Link, um die PRESETS herunterzuladen, die ich in meinen SIGNALS verwende. Sie können sie kostenlos herunterladen und backtesten, es gibt Erklärungen auf meiner WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel LINK ZU ANDEREN ROBOTER-VERSIONEN: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com
Japan AI Exo Scalp EA
Mikoto Hamazono
4.67 (12)
Experten
Japan AI Exo Scalp EA v5.55 Dreistufiger KI‑Konsens mit GPT‑5, o3 und GPT‑4.1 × japanische Finanzingenieurkunst × dynamisches Liquiditätslernen — MT5‑exklusiver algorithmischer Scalping‑EA Neu: Unterstützung für Null‑Spread‑Konten, Umschaltung der Positionsgröße per Risk% und gehärteter Overnight‑Schutz. Durch vollautomatische Kalibrierung, Echtzeit‑Stabilitätslernen und einen verbesserten dynamischen Spread‑Filter werden Live‑Stabilität, Reproduzierbarkeit der Logik und Hochfrequenz‑Marktanpass
Revivalist
Faith Wairimu Kariuki
Experten
Revivalist - Gold Breakout EA Übersicht Revivalist ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Revivalist wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Fokus wünschen, und führt Breakout-basierte Strategien mit fortschrittlicher Risiko- und Positionsmanagement-Logik aus. Wichtige Fakten (MQL5-kompatibel) Vollständig an die MQL5-Marktregeln angepasst - keine Gewinnversprechen oder garantierte Ergebnisse. Warnung vor hohem Risiko:
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Experten
Wir stellen Ihnen den Punisher Scalper MT5, EA für das Währungspaar NZDUSD vor. Er analysiert die Marktdaten in Echtzeit, um zu identifizieren: Den richtigen Einstiegszeitpunkt. Trendbeginn , Trendumkehr, Richtung und Stärke. Unterstützungen und Widerstände. Selbst-optimierende TP und SL. Dazu verwendet Punisher Scalper : Daten von mehreren Zeitrahmen gleichzeitig. Über 10 einzigartige Code-Funktionen. 44 Preisaktionsmuster. 8 Indikatoren. Andere Eigenschaften : Das Verhä
Sepe Expert Advisor
Victor Augusto Cavasso
Experten
EA - Sepe ist das richtige Werkzeug, um auf dem Devisenmarkt Geld zu verdienen. Mit diesem Expert können Sie es ohne Sorgen laufen lassen. Natürlich müssen Sie lernen, wie man es für das Symbol, das Sie wählen, zu konfigurieren. Sie werden sehr komplettes Material mit dem EA haben, mit Videos, die lehren, wie es funktioniert und jede Konfiguration erklären. Grundsätzlich funktioniert es mit Hedge, so dass wir immer long und short zur gleichen Zeit auf dem Markt sind. Ein Link, der einige Anwen
Eurusd SweetSpots
Walter Leidenfrost
Experten
Hallo ! Willkommen zu meinem neuen Ratgeber - dieses System verwendet Trends und Martingale. Es werden verschiedene technische Indikatoren (z.B. Bollinger Bänder, Stochastik) verwendet. Es werden maximal 3 Positionen eröffnet (Long+Short insgesamt). Die Losgröße variiert und steigt mit der Kontogröße. Wird für EURUSD, 1 min Zeitrahmen verwendet, kann aber für andere Paare angepasst werden. Es zeigt ziemlich stabile und risikoarme Ergebnisse (obwohl die Tickqualität niedrig ist, aber ich denke,
US500 Pulse
Md Abdul Manann
Experten
Ihr automatisierter Vorteil für beständigen Handelserfolg Haben Sie genug von emotionalen Handelsentscheidungen und inkonsistenten Ergebnissen? Meistern Sie den US500 (US S&P 500 Index) mit einem professionellen Handelsroboter, der für die Disziplin und Beständigkeit entwickelt wurde, die für langfristigen Markterfolg erforderlich sind. Starten Sie für nur 34 $/Monat. Lizenz: 20 Geräte & Unbegrenzte Konten. US500 Pulse ist nicht einfach ein weiterer EA. Es ist ein umfassendes, trendfolgendes H
BTC Scalper MT5
Zameer Ahmad Sageer Ahmad
Experten
Übersicht Dies ist ein automatisierter Expert Advisor, der mit dem gleitenden Durchschnitt und dem aktuellen Trend des Marktes handelt. Das System basiert auf einer sehr beliebten und bewährten Strategie: dem Handel mit Ausbrüchen von wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Backtests zeigen eine sehr stabile Wachstumskurve, mit sehr kontrollierten Drawdowns und schnellen Erholungen. BTC ist für diese Strategie sehr gut geeignet, da es sich um ein sehr volatiles Paar handelt. Der BTC
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpa
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (93)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experten
Vorstellung von Marvelous EA: Ihr Ultimativer Trading-Begleiter Entfesseln Sie das volle Potenzial des Forex-Marktes mit Marvelous EA, einer hochmodernen automatisierten Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, Ihre Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren. Dieser sorgfältig entwickelte Handelsalgorithmus ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, um sich präzise und effizient in der dynamischen Forex-Landschaft zu bewegen. GOLD - XAUUSD - H1 Echtkonto-Performance: https://www.
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experten
Alle Erklärungen zur Strategie: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live-Signale: Hauptkonto: https: //www.mql5.com/en/signals/1416185 Zweites Konto: https: //www.mql5.com/en/signals/2111323 Hier erkläre ich nur den Teil mit den EA-Eingaben. Dieser EA wird ständig mit neuen und unvorhersehbaren Dinge, die seine Leistung auf ein besseres Niveau jeden Tag bringen kann aktualisiert werden! Mit dem Kauf dieses EA erhalten Sie nicht nur ein leistungsfähiges automatisches Handelssystem, sonder
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.21 (29)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experten
FastWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisches Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Es handelt korrelierte Währungspaare wie AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD und EURGBP und nutzt die Rückkehr des Preises zum Durchschnitt nach starken Bewegungen. Nach dem Kauf bitte eine private Nachricht senden, um die vollständige Einrichtung zu erhalten. Live-Signal:  HIER KLICKEN Aktueller Preis — nur $1337 für die nächsten 10 Käufer. FastWay EA ist ideal für
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (137)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experten
OrionXAU ist ein algorithmisches Handelssystem, das für die Märkte XAUUSD (Gold) und US100 / Nasdaq entwickelt wurde. Es kombiniert zwei unterschiedliche Handelsansätze (Scalping und Swing Trading) innerhalb eines strukturierten, risiko­kontrollierten Rahmens, der auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. Unterstützte Hauptmärkte • XAUUSD (Gold) • US100 / Nasdaq Diese Märkte bilden das natürliche Einsatzgebiet des Entscheidungsmodells von OrionXAU. Dualer Strategieaufbau 1. Scalping • Intraday
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Experten
Kernkonzept Bollinger Grid Pro ist ein vollautomatischer EA, der die Bollinger Band-Trenderkennung mit einem intelligenten Grid-Handelssystem kombiniert. Es baut automatisch Kaufgitter bei schwankenden Märkten auf und nimmt bei Ausbrüchen auf intelligente Weise Gewinne mit - und sichert so beständige Gewinne aus der Preisvolatilität. Das System arbeitet zu 100 % automatisch und erfordert keine manuellen Eingriffe, so dass Ihr Konto unter allen Marktbedingungen stetig wachsen kann. Strategie-Log
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
Experten
Ich stelle Ihnen meinen neuen Expert Advisor Beatrix Inventor vor. Beatrix Inventor EA nutzt das Konzept der Trendfolge bei der Durchführung von Marktanalysen. Bei der Analyse der Markttrends mit den Hauptindikatoren Bollinger Band und Gleitender Durchschnitt berücksichtigt dieser EA bei der Eingabe von Transaktionen auch die Orderblock-Zone, was die Analyse noch genauer macht. Der Algorithmus, der bei der Entwicklung dieses EA verwendet wurde, ist ein zuverlässiger Algorithmus, sowohl bei der E
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Experten
Pound Breakout MT5 ist ein Expert Advisor für GBPUSD, der Ausbrüche aus einem parallelen Seitwärts-Kanal handelt und welcher mit zusätzlichen Trading-Funktionen zu überzeugen vermag. >>> Wichtiger Hinweis vor dem Kauf:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763900 >>> Live-Signal verfügbar hier:  https://www.mql5.com/de/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 Die Grundlage der Pound Breakouts Strategie liegt darin, dass die Londoner Handelszeit eine der li
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Experten
Neuron Net GOLD ist eine Integration der Programmiersprache Python, der Deep-Learning-Maschine und des mql5-Codes, um die Kursbewegungen des XAUUSD vorhersagen zu können und so auf der Grundlage künstlicher Intelligenz Ein- und Ausstiege zu ermöglichen. Wie es funktioniert: Zu Beginn der asiatischen Sitzung führt Neuron Net Gold eine Analyse auf der Grundlage historischer Daten durch und sagt die Entwicklung des Goldpreises voraus. Wenn die Preisvorhersage positiv ist, geht Neuron Net Gold ein
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experten
SpeedScalper AI MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team in den Bereichen Trading und Coding entwickelt wurde. Er ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paare BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen SpeedScalper AI MT5 , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitr
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Milioron mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Experten
Der Milioron-Roboter , der für den Forex-Markt entwickelt wurde, ist sehr flexibel und bietet zahlreiche Mechanismen zur Verwaltung einer Reihe von Aufträgen. Er ermöglicht es Händlern, ihren Handel zu automatisieren und zu optimieren, indem sie integrierte Strategien und Risikomanagement-Ansätze verwenden. Einige der wichtigsten Merkmale und Fähigkeiten des Milioron-Roboters sind : 1. **Flexibilität der Einstellungen**: Der Roboter bietet Händlern eine breite Palette von Parametern und Einst
Smart AI Aggressive Mode
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
5 (1)
Experten
Unbegrenzte Version verfügbar 80% OFF der Marktpreis nur Message Me Directly!!!!!! XAUUSD Setfiles : 10%DailyTarget 50%TäglichesZiel BTCUSD Setfile : BTCUSD SMART AI AMMT - Automatisiertes Multi-Market Handels System Dieser Expert Advisor (EA) ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Es verwendet eine adaptive Strategie, um die Marktbedingungen zu analysieren und Trades basierend auf einer vordefinierten Logik und Risikoparametern auszuführ
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experten
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Präzises Trading für XAUUSD Live Signal Avalut X1 ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. Das System kombiniert vier sich ergänzende Strategien in einem einzigen EA, um unterschiedliche Marktphasen abzudecken. Es ist für MT5 eigenständig und benötigt keine externen DLLs oder Installer von Drittanbietern. Wichtigste Funktionen Vier Strategien in einem EA: koordinierte Strategien, di
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension