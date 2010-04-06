Gold AI Thor
- Experten
- Mohim Mondal
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
GOLD_AI_THOR ist ein professioneller MetaTrader-5-Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde.
Der EA legt den Schwerpunkt auf disziplinierte Ausführung, Risikobewusstsein und Kapitalschutz anstelle aggressiver oder risikoreicher Handelsmethoden.
Vor jeder Positionseröffnung werden mehrere interne Logikbedingungen geprüft, um geeignete Marktbedingungen sicherzustellen.
Handelsregeln
-
Handel ausschließlich mit XAUUSD (Gold)
-
Empfohlener Zeitrahmen: M5 oder höher
-
Kein Martingale
-
Kein Grid-Trading
-
Kein Missbrauch von Hedging
Money Management
-
Feste 1:3 Risiko-Ertrags-Struktur
-
Jede Position wird mit Stop Loss und Take Profit eröffnet
-
Positionsgröße wird dynamisch anhand interner Risikofaktoren angepasst
Kontoschutz
-
Begrenzung der Handelsaktivität nach Erreichen konfigurierter Gewinn- oder Drawdown-Schwellen
-
Temporäre Handelspause nach aufeinanderfolgenden Verlusten
-
Erneute Marktanalyse vor Wiederaufnahme des Handels
Interne Logikmodule
-
Marktstimmungsanalyse
-
Vertrauens- und Risikobewertung
-
Filter für ungünstige Handelszeiten
-
Kontrolle der Handelsentscheidungen
-
Schutzlogik für Nachrichtenzeiten (für zukünftige Versionen reserviert)
Adaptives Verhalten
-
Interne Logik passt sich an kürzliche Handelsergebnisse an
-
Regelbasierte Analyse zur Reduzierung wiederholter ungünstiger Entscheidungen
-
Keine externen Datenquellen werden verwendet
Empfohlene Einstellungen
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: M5 oder höher
-
Broker: niedriger Spread und schnelle Ausführung empfohlen
⚠️ Risikohinweis
Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden.
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Bitte testen Sie den EA vor dem Einsatz auf einem Live-Konto in einem Demokonto.