GOLD_AI_THOR ist ein professioneller MetaTrader-5-Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde.

Der EA legt den Schwerpunkt auf disziplinierte Ausführung, Risikobewusstsein und Kapitalschutz anstelle aggressiver oder risikoreicher Handelsmethoden.

Vor jeder Positionseröffnung werden mehrere interne Logikbedingungen geprüft, um geeignete Marktbedingungen sicherzustellen.

Handelsregeln

Handel ausschließlich mit XAUUSD (Gold)

Empfohlener Zeitrahmen: M5 oder höher

Kein Martingale

Kein Grid-Trading

Kein Missbrauch von Hedging

Money Management

Feste 1:3 Risiko-Ertrags-Struktur

Jede Position wird mit Stop Loss und Take Profit eröffnet

Positionsgröße wird dynamisch anhand interner Risikofaktoren angepasst

Kontoschutz

Begrenzung der Handelsaktivität nach Erreichen konfigurierter Gewinn- oder Drawdown-Schwellen

Temporäre Handelspause nach aufeinanderfolgenden Verlusten

Erneute Marktanalyse vor Wiederaufnahme des Handels

Interne Logikmodule

Marktstimmungsanalyse

Vertrauens- und Risikobewertung

Filter für ungünstige Handelszeiten

Kontrolle der Handelsentscheidungen

Schutzlogik für Nachrichtenzeiten (für zukünftige Versionen reserviert)

Adaptives Verhalten

Interne Logik passt sich an kürzliche Handelsergebnisse an

Regelbasierte Analyse zur Reduzierung wiederholter ungünstiger Entscheidungen

Keine externen Datenquellen werden verwendet

Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M5 oder höher

Broker: niedriger Spread und schnelle Ausführung empfohlen

⚠️ Risikohinweis

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden.

Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Bitte testen Sie den EA vor dem Einsatz auf einem Live-Konto in einem Demokonto.