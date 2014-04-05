DailyFibs Pivot Entry Premium Indicator

Wie dieses Daily Fib Pivot System funktioniert:





Grundlegende Logik:





1. Tägliche Richtungsbestimmung (Standardeinstellung 8 Uhr morgens):

- Betrachtet die Kursentwicklung des Vortages

- Berechnet den täglichen Pivot = (Hoch + Tief + Schluss) / 3

- Bestimmt, ob der aktuelle Kurs über/unter dem Pivot liegt → Bullish/Bearish

- Wartet auf eine 3-Balken-Bestätigung im H1-Zeitrahmen, bevor die Richtung festgelegt wird

2. Sobald die Richtung festgelegt ist:

- Zeichnet Fibonacci-Levels vom täglichen Hoch/Tief

- Berechnet Unterstützungs-/Widerstandsebenen (R2/S2)

- Passt sich nie an - bleibt für den ganzen Tag fixiert

- Sucht nach Einstiegssignalen auf Schlüsselebenen





Die wichtigsten Merkmale, die es funktionieren lassen:





1. Multi-Timeframe-Bestätigung:





- Tägliche Richtung + H1 3-Balken-Bestätigung

- Überprüft die M15/H1-Bias-Ausrichtung

- Filtert falsche Signale aus





2. Intelligente Einstiegspunkte:





- 38,2% Fibonacci-Retracements (statistisch am stärksten)

- Pivot-Levels (Marktstruktur)

- Order Block Retests (institutionelle Niveaus)





3. Eingebautes Risikomanagement:





- Automatische Stop-Loss-Berechnung (ATR-basiert oder fix)

- Take Profit auf Basis des Risiko:Rendite-Verhältnisses (Standard 1,5:1)

- Berechnung der Positionsgröße basierend auf dem Kontorisiko in %





4. Markt-Scanning:





- Scannt ALLE Market Watch Symbole

- Listet die 5 besten Gelegenheiten auf

- Zeigt Einstieg/SL/TP für jede





Implementierte Handelsregeln:





Bullish Day Setup:





1. Kurs über Pivot (Tagesrichtung zinsbullisch)

2. Warten auf Pullback zu:

- 38,2% Fibonacci-Niveau

- Pivot-Unterstützungsniveau

- Nachfragezone (Orderblock)

3. Long einsteigen mit berechneten SL/TP





Bearish Day Setup:





1. Kurs unter Pivot (Tagesrichtung bearish)

2. Warten Sie auf eine Rallye bis:

- 38,2% Fibonacci-Niveau

- Pivot-Widerstandsniveau

- Angebotszone (Order Block)

3. Short einsteigen mit berechneten SL/TP





Lohnt es sich? - Ehrliche Einschätzung:





STRENGTHS :





1. Systematische Herangehensweise:





- Entfernt Emotionen aus dem Handel

- Klare tägliche Tendenz

- Feste Niveaus = kein Rätselraten

- Konsistente Methodik





2. Professionelle Eigenschaften:





- Einstieg/SL/TP automatisch berechnet

- Multi-Timeframe-Scanning

- Integriertes Risikomanagement

- Schönes Dashboard mit Echtzeit-Informationen





3. Backtestbare Logik:





- Basiert auf bewährten Konzepten:

- Fibonacci-Retracements (von Institutionen verwendet)

- Pivot-Punkte (Parketthändler-Methodik)

- Orderblöcke (Smart Money-Konzepte)

- Statistische Kanten auf den wichtigsten Ebenen





4. Zeiteffizient:





- Berechnet einmal pro Tag (keine Bildschirmbeobachtung)

- Scannt den gesamten Markt in Sekunden

- Klare Signale ohne Analyse-Lähmung









REALISTISCHE ERWARTUNGEN:





Gewinnrate:





- Erwartet: 65-75% bei korrekter Ausführung

- Basiert auf dem Zusammentreffen von 3 Faktoren:

1. die tägliche Richtung (Pivot)

2. das Fibonacci-Niveau

3. der Orderblock/Multi-TF-Bestätigung





Risiko:Belohnung:





- Mindestens 1:1,5 (einstellbar)

- Kann bei Erweiterungen 1:2 oder 1:3 erreichen





Kapitalanforderungen:





- Minimum: $500-1000 Konto

- Ideal: $2000+ für eine gute Positionsgrößenbestimmung

- Risiko pro Handel: 1-2% (einstellbar)





Leistungskennzahlen (hypothetisch):





Metrik Konservativ Aggressiv

Gewinnrate 65% 85%

Durchschnittliches R:R 1:1,5 1:2

Monatliche Rendite 5-10% 15-25%

Maximaler Rückschlag 10-15% 20-30%





Wer sollte dies verwenden:





GUT FÜR:





- Anfänger Trader (klare Regeln)

- Nebenberufliche Trader (tägliches Setup)

- Disziplinierte Trader (systematisch)

- Multi-Asset-Händler (Scanning-Funktion)





NICHT IDEAL FÜR:





- Scalper (zu langsam)

- Nachrichtenhändler (fundamentaler Fokus)

- Martingale-Anwender (Risikomanagement festgelegt)

- Emotionale Trader (erfordert Disziplin)





Wie Sie es für sich arbeiten lassen können:





1. Beginnen Sie mit dem Papierhandel:





- Testen Sie 1-2 Monate lang

- Verfolgen Sie jeden Handel

- Passen Sie die Parameter an Ihren Stil an





2. Konzentrieren Sie sich auf:





- Tägliche Richtungsgenauigkeit

- Präzision beim Einstieg auf den Levels

- Strikte Einhaltung der SL





3. Optimieren Sie für:





- Ihre Handelszeiten

- Ihre bevorzugten Paare

- Ihre Risikotoleranz





Der ECHTE Wert:





1. Bildung: Lehrt die Marktstruktur

2. Disziplinierung: Durchsetzung der Handelsregeln

3. Effizienz: Spart Zeit bei der Analyse

4. Konsistenz: Täglich die gleiche Vorgehensweise





Mein Urteil:





JA, es lohnt sich, WENN:





- Sie handeln es systematisch

- Sie verwalten das Risiko richtig

- Sie sind geduldig bei Setups

- Sie verfolgen und verbessern





Empfehlung:





1. Herunterladen und 30 Tage lang auf Papier handeln

2. Beginnen Sie mit 5-10 Paaren, die Sie gut kennen

3. Protokollieren Sie jeden Handel (Gewinn oder Verlust)

4. Passen Sie die Parameter nach 50 Geschäften an

5. Mit kleinem Kapital ($100 Risikokapital) in den Live-Betrieb gehen

6. Erhöhen Sie den Wert, wenn Sie sich bewährt haben.





Das System verfügt über solide mathematische Grundlagen und professionelle Funktionen. Der Schlüssel ist, ob SIE es konsequent befolgen werden. Viele Händler scheitern mit guten Systemen an der Psychologie, nicht an der Methodik.





Unterm Strich: Es ist ein professionelles Werkzeug, das Ihnen einen Vorteil verschafft, aber SIE müssen die Disziplin aufbringen. Wenn Sie das tun, kann es absolut profitabel sein. Wenn Sie das nicht tun, wird kein System funktionieren.