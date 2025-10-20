Quant Engine
- Experten
- Sergej Maehler
- Version: 1.6
- Aktualisiert: 27 Oktober 2025
Quant Engine Multi-Layer-Handelssystem mit adaptivem Lernen
Fortschrittliches Multi-Layer-Handelssystem für XAUUSD (Gold) im M15-Zeitrahmen mit adaptiver Gewichtsoptimierung, intelligenter Marktregime-Erkennung und umfassendem Risikomanagement. Kombiniert über 10 technische Indikatoren mit dynamischer Parameteranpassung basierend auf der Handelsperformance. Keine Blackbox, alle Parameter können von Benutzer eigenständig angepasst und selbst optimiert werden.
Intelligentes Handelssystem
Multi-Indikator-Analyse: Kombiniert RSI, MACD, Stochastik, CCI, mehrere EMAs (8, 21, 50, 200), Bollinger-Bänder, ADX und ATR für eine umfassende Marktanalyse
Gewichtetes Bewertungssystem: Bewertet Marktbedingungen über 5 Kategorien (Momentum, Trend, Volatilität, Volumen, Struktur) mit anpassbaren Gewichtungen
Signalstärke-Analyse: Fortschrittliche Signalfilterung stellt sicher, dass nur qualitativ hochwertige Trades mit konfigurierbaren Kauf-/Verkaufsstärke-Schwellenwerten ausgeführt werden
Adaptives Lernsystem
Dynamische Gewichtsanpassung: Passt Indikator-Gewichtungen automatisch basierend auf historischer Performance an
Performance-Tracking: Zeichnet bis zu 100 Trades mit detaillierter Score-Aufschlüsselung pro Indikator-Kategorie auf
Intelligente Neukalibrierung: Berechnet optimale Gewichtungen alle N Trades (Standard: 50) unter Verwendung eines Mischfaktors für sanfte Übergänge
Regime-basiertes Lernen: Verfolgt Gewinnraten über 6 verschiedene Marktregime für kontextbewusste Optimierung
Professionelles Risikomanagement
- Eine Position: Keine Grids, kein Averaging: Jede Position wird durch selbstangepassten Stop-Loss und Take-Profit geschützt
- Prozentuale Positionsgrößenbestimmung: Risiko pro Trade als % des Kontostands
- Tägliches Verlustlimit: Automatische Handelsaussetzung bei Erreichen der täglichen Verlustschwelle
- Maximale Trades pro Tag: Konfigurierbare Begrenzung zur Vermeidung von Überhandel
- Mindest-Kontostand: Eingebauter Schutz gegen unterfinanzierte Konten
- Trailing Stop: ATR-basierter Trailing-Stop zum Schutz von Gewinnen
Integration des Wirtschaftskalenders
- Native MQL5 Kalender-API: Verwendet offiziellen MetaTrader 5 Wirtschaftskalender
- Nachrichtenfilter: Pausiert automatisch den Handel vor/nach wichtigen Nachrichtenereignissen
- Filterung nach Einflussgrad: Separate Filter für Nachrichten mit hohem, mittlerem und niedrigem Einfluss
- Anpassbares Zeitfenster: Definieren Sie Minuten vor/nach Nachrichten, um Handel zu vermeiden
Sitzungsbasierter Handel
- Automatische GMT-Erkennung: Erkennt automatisch den GMT-Offset des Brokers
- Drei Hauptsitzungen: Asiatisch (0-8 GMT), London (8-10 GMT), New York (13-17 GMT)
- Flexible Konfiguration: Handeln Sie eine, mehrere oder alle Sitzungen
- Sitzungsstatus-Anzeige: Echtzeit-Sitzungsinformationen im Chart
Erweiterte Funktionen
- Multi-Timeframe-Bestätigung: Optionaler H1-Bestätigungsfilter für stärkere Signale
- Candlestick-Mustererkennung: Erkennt Hammer, Shooting Star, Bullish/Bearish Engulfing-Muster
- Spread-Filter: Verhindert Handel bei übermäßigen Spread-Bedingungen
- Margin-Sicherheitsprüfungen: Mehrere Ebenen der Margin-Verifizierung vor dem Öffnen von Positionen
- Umfassendes Logging: Detaillierte Log-Ausgabe für Analyse und Debugging
- Chart-Anzeige: Live-Informationen
Sitzungsfilter
- London-Sitzung handeln: 08:00 GMT - 16:00 GMT
- New York-Sitzung handeln: 13:00 GMT bis 22:00 GMT
- Asiatische Sitzung handeln: 00:00 GMT - 08:00 GMT
- GMT-Offset (0 = Automatische Erkennung)
Technische Spezifikationen
- Plattform: MetaTrader 5
- Instrument: XAUUSD (Gold)
- Zeitrahmen: M15 (optimiert)
- Ordertyp: Marktausführung
- Slippage-Kontrolle: Eingebautes Abweichungsmanagement
- Margin-Anforderungen: Konservativ (max. 70% Margin-Nutzung pro Trade)
Wie adaptives Lernen funktioniert
- Trade-Aufzeichnung: Jeder Trade wird mit Einstiegspreis und allen Indikator-Scores aufgezeichnet
- Performance-Tracking: System verfolgt, welche Indikatoren bei gewinnenden/verlierenden Trades gut abgeschnitten haben
- Statistische Analyse: Nach N Trades berechnet es Gewinnrate und Profit-Faktor pro Indikator-Kategorie
- Gewichts-Neukalibrierung: Passt Gewichtungen basierend auf Performance an (30% neu + 70% alt für sanften Übergang)
- Normalisierung: Stellt sicher, dass Gewichtungen immer 100% ergeben
- Kontinuierliche Verbesserung: Verwendet neue Gewichtungen für nachfolgende Trades
Dieser EA verwendet NICHT:
- Weite Stop-Losses
- Prädiktive Analysen, die zukünftige Performance garantieren
- Heiliger-Gral-Strategien
- Garantierte Gewinnsysteme
Empfohlene Verwendung
- Gründlich auf Demo-Konto testen (mindestens 3-4 Wochen)
- Mit konservativen Risikoeinstellungen beginnen (0,5-1% pro Trade)
- Performance regelmäßig überwachen
- Parameter basierend auf Ihrer Risikotoleranz anpassen
- VPS für 24/7-Betrieb empfohlen
Empfohlene Einstellungen
- Funktionierendes Handelspaar: XAUUSD (GOLD)
- Zeitrahmen: M15
- Empfohlene Einzahlung: $1000+
- Mindesteinzahlung: $500 (Hochrisiko-Handel)
- Mindest-Hebel: 1:30
- Funktioniert mit jedem Broker, obwohl ein ECN-Broker mit niedrigen Spreads empfohlen wird
- Ein Virtual Private Server (VPS) kann für 24/7-Betriebszeit verwendet werden
Was macht Quant Engine anders?
Anpassungsfähigkeit: Lernt aus vergangener Performance zur Optimierung von Parametern
Sicherheit zuerst: Mehrere Ebenen des Risikomanagements und Margin-Schutzes
Professionelle Qualität: Entwickelt nach institutionellen Risikomanagement-Prinzipien
Kein Überverkauf: Realistische Erwartungen - keine "schnell reich werden"-Versprechen
Umfassend: Kombiniert technische Analyse, Risikomanagement und Marktbewusstsein
Denken Sie daran: Kein Handelssystem ist perfekt. Verwenden Sie angemessenes Risikomanagement, testen Sie gründlich und riskieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren.
Aunque el EA por el momento opera con poca frecuencia,está muy bien diseñado y construido.El desarrollador muestra un alto nivel de compromiso tanto con su trabajo como con los usuarios y eso es muy apreciado.Pienso que este robot tiene mucho potencial y sin duda es una herramienta a tener en cuenta en cualquier portfolio.Yo personalmente lo estoy probando en mi cuenta real.