Quant Engine Multi-Layer-Handelssystem mit adaptivem Lernen

Fortschrittliches Multi-Layer-Handelssystem für XAUUSD (Gold) im M15-Zeitrahmen mit adaptiver Gewichtsoptimierung, intelligenter Marktregime-Erkennung und umfassendem Risikomanagement. Kombiniert über 10 technische Indikatoren mit dynamischer Parameteranpassung basierend auf der Handelsperformance. Keine Blackbox, alle Parameter können von Benutzer eigenständig angepasst und selbst optimiert werden.

Intelligentes Handelssystem

Multi-Indikator-Analyse: Kombiniert RSI, MACD, Stochastik, CCI, mehrere EMAs (8, 21, 50, 200), Bollinger-Bänder, ADX und ATR für eine umfassende Marktanalyse

Gewichtetes Bewertungssystem: Bewertet Marktbedingungen über 5 Kategorien (Momentum, Trend, Volatilität, Volumen, Struktur) mit anpassbaren Gewichtungen

Signalstärke-Analyse: Fortschrittliche Signalfilterung stellt sicher, dass nur qualitativ hochwertige Trades mit konfigurierbaren Kauf-/Verkaufsstärke-Schwellenwerten ausgeführt werden

Adaptives Lernsystem

Dynamische Gewichtsanpassung: Passt Indikator-Gewichtungen automatisch basierend auf historischer Performance an

Performance-Tracking: Zeichnet bis zu 100 Trades mit detaillierter Score-Aufschlüsselung pro Indikator-Kategorie auf

Intelligente Neukalibrierung: Berechnet optimale Gewichtungen alle N Trades (Standard: 50) unter Verwendung eines Mischfaktors für sanfte Übergänge

Regime-basiertes Lernen: Verfolgt Gewinnraten über 6 verschiedene Marktregime für kontextbewusste Optimierung

Professionelles Risikomanagement

  • Eine Position: Keine Grids, kein Averaging: Jede Position wird durch selbstangepassten Stop-Loss und Take-Profit geschützt
  • Prozentuale Positionsgrößenbestimmung: Risiko pro Trade als % des Kontostands
  • Tägliches Verlustlimit: Automatische Handelsaussetzung bei Erreichen der täglichen Verlustschwelle
  • Maximale Trades pro Tag: Konfigurierbare Begrenzung zur Vermeidung von Überhandel
  • Mindest-Kontostand: Eingebauter Schutz gegen unterfinanzierte Konten
  • Trailing Stop: ATR-basierter Trailing-Stop zum Schutz von Gewinnen

Integration des Wirtschaftskalenders

  • Native MQL5 Kalender-API: Verwendet offiziellen MetaTrader 5 Wirtschaftskalender
  • Nachrichtenfilter: Pausiert automatisch den Handel vor/nach wichtigen Nachrichtenereignissen
  • Filterung nach Einflussgrad: Separate Filter für Nachrichten mit hohem, mittlerem und niedrigem Einfluss
  • Anpassbares Zeitfenster: Definieren Sie Minuten vor/nach Nachrichten, um Handel zu vermeiden

Sitzungsbasierter Handel

  • Automatische GMT-Erkennung: Erkennt automatisch den GMT-Offset des Brokers
  • Drei Hauptsitzungen: Asiatisch (0-8 GMT), London (8-10 GMT), New York (13-17 GMT)
  • Flexible Konfiguration: Handeln Sie eine, mehrere oder alle Sitzungen
  • Sitzungsstatus-Anzeige: Echtzeit-Sitzungsinformationen im Chart

Erweiterte Funktionen

  • Multi-Timeframe-Bestätigung: Optionaler H1-Bestätigungsfilter für stärkere Signale
  • Candlestick-Mustererkennung: Erkennt Hammer, Shooting Star, Bullish/Bearish Engulfing-Muster
  • Spread-Filter: Verhindert Handel bei übermäßigen Spread-Bedingungen
  • Margin-Sicherheitsprüfungen: Mehrere Ebenen der Margin-Verifizierung vor dem Öffnen von Positionen
  • Umfassendes Logging: Detaillierte Log-Ausgabe für Analyse und Debugging
  • Chart-Anzeige: Live-Informationen

Sitzungsfilter

  • London-Sitzung handeln: 08:00 GMT - 16:00 GMT 
  • New York-Sitzung handeln: 13:00 GMT bis 22:00 GMT 
  • Asiatische Sitzung handeln: 00:00 GMT - 08:00 GMT 
  • GMT-Offset (0 = Automatische Erkennung)

Technische Spezifikationen

  • Plattform: MetaTrader 5
  • Instrument: XAUUSD (Gold)
  • Zeitrahmen: M15 (optimiert)
  • Ordertyp: Marktausführung
  • Slippage-Kontrolle: Eingebautes Abweichungsmanagement
  • Margin-Anforderungen: Konservativ (max. 70% Margin-Nutzung pro Trade)

Wie adaptives Lernen funktioniert

  1. Trade-Aufzeichnung: Jeder Trade wird mit Einstiegspreis und allen Indikator-Scores aufgezeichnet
  2. Performance-Tracking: System verfolgt, welche Indikatoren bei gewinnenden/verlierenden Trades gut abgeschnitten haben
  3. Statistische Analyse: Nach N Trades berechnet es Gewinnrate und Profit-Faktor pro Indikator-Kategorie
  4. Gewichts-Neukalibrierung: Passt Gewichtungen basierend auf Performance an (30% neu + 70% alt für sanften Übergang)
  5. Normalisierung: Stellt sicher, dass Gewichtungen immer 100% ergeben
  6. Kontinuierliche Verbesserung: Verwendet neue Gewichtungen für nachfolgende Trades

Dieser EA verwendet NICHT:

  • Weite Stop-Losses
  • Prädiktive Analysen, die zukünftige Performance garantieren
  • Heiliger-Gral-Strategien
  • Garantierte Gewinnsysteme

    Empfohlene Verwendung

    • Gründlich auf Demo-Konto testen (mindestens 3-4 Wochen)
    • Mit konservativen Risikoeinstellungen beginnen (0,5-1% pro Trade)
    • Performance regelmäßig überwachen
    • Parameter basierend auf Ihrer Risikotoleranz anpassen
    • VPS für 24/7-Betrieb empfohlen

    Empfohlene Einstellungen

    • Funktionierendes Handelspaar: XAUUSD (GOLD)
    • Zeitrahmen: M15
    • Empfohlene Einzahlung: $1000+
    • Mindesteinzahlung: $500 (Hochrisiko-Handel)
    • Mindest-Hebel: 1:30
    • Funktioniert mit jedem Broker, obwohl ein ECN-Broker mit niedrigen Spreads empfohlen wird
    • Ein Virtual Private Server (VPS) kann für 24/7-Betriebszeit verwendet werden

    Was macht Quant Engine anders?

    Anpassungsfähigkeit: Lernt aus vergangener Performance zur Optimierung von Parametern

    Sicherheit zuerst: Mehrere Ebenen des Risikomanagements und Margin-Schutzes

    Professionelle Qualität: Entwickelt nach institutionellen Risikomanagement-Prinzipien

    Kein Überverkauf: Realistische Erwartungen - keine "schnell reich werden"-Versprechen

    Umfassend: Kombiniert technische Analyse, Risikomanagement und Marktbewusstsein

    Denken Sie daran: Kein Handelssystem ist perfekt. Verwenden Sie angemessenes Risikomanagement, testen Sie gründlich und riskieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren.


    Angel Larroca
    874
    Angel Larroca 2025.11.03 13:34 
     

    Aunque el EA por el momento opera con poca frecuencia,está muy bien diseñado y construido.El desarrollador muestra un alto nivel de compromiso tanto con su trabajo como con los usuarios y eso es muy apreciado.Pienso que este robot tiene mucho potencial y sin duda es una herramienta a tener en cuenta en cualquier portfolio.Yo personalmente lo estoy probando en mi cuenta real.

