Quant Engine Multi-Layer-Handelssystem mit adaptivem Lernen

Fortschrittliches Multi-Layer-Handelssystem für XAUUSD (Gold) im M15-Zeitrahmen mit adaptiver Gewichtsoptimierung, intelligenter Marktregime-Erkennung und umfassendem Risikomanagement. Kombiniert über 10 technische Indikatoren mit dynamischer Parameteranpassung basierend auf der Handelsperformance. Keine Blackbox, alle Parameter können von Benutzer eigenständig angepasst und selbst optimiert werden.

Intelligentes Handelssystem

Multi-Indikator-Analyse: Kombiniert RSI, MACD, Stochastik, CCI, mehrere EMAs (8, 21, 50, 200), Bollinger-Bänder, ADX und ATR für eine umfassende Marktanalyse

Gewichtetes Bewertungssystem: Bewertet Marktbedingungen über 5 Kategorien (Momentum, Trend, Volatilität, Volumen, Struktur) mit anpassbaren Gewichtungen

Signalstärke-Analyse: Fortschrittliche Signalfilterung stellt sicher, dass nur qualitativ hochwertige Trades mit konfigurierbaren Kauf-/Verkaufsstärke-Schwellenwerten ausgeführt werden

Adaptives Lernsystem

Dynamische Gewichtsanpassung: Passt Indikator-Gewichtungen automatisch basierend auf historischer Performance an

Performance-Tracking: Zeichnet bis zu 100 Trades mit detaillierter Score-Aufschlüsselung pro Indikator-Kategorie auf

Intelligente Neukalibrierung: Berechnet optimale Gewichtungen alle N Trades (Standard: 50) unter Verwendung eines Mischfaktors für sanfte Übergänge

Regime-basiertes Lernen: Verfolgt Gewinnraten über 6 verschiedene Marktregime für kontextbewusste Optimierung

Professionelles Risikomanagement

Eine Position: Keine Grids, kein Averaging: Jede Position wird durch selbstangepassten Stop-Loss und Take-Profit geschützt

Keine Grids, kein Averaging: Jede Position wird durch selbstangepassten Stop-Loss und Take-Profit geschützt Prozentuale Positionsgrößenbestimmung: Risiko pro Trade als % des Kontostands

Risiko pro Trade als % des Kontostands Tägliches Verlustlimit: Automatische Handelsaussetzung bei Erreichen der täglichen Verlustschwelle

Automatische Handelsaussetzung bei Erreichen der täglichen Verlustschwelle Maximale Trades pro Tag: Konfigurierbare Begrenzung zur Vermeidung von Überhandel

Konfigurierbare Begrenzung zur Vermeidung von Überhandel Mindest-Kontostand: Eingebauter Schutz gegen unterfinanzierte Konten

Eingebauter Schutz gegen unterfinanzierte Konten Trailing Stop: ATR-basierter Trailing-Stop zum Schutz von Gewinnen

Integration des Wirtschaftskalenders

Native MQL5 Kalender-API: Verwendet offiziellen MetaTrader 5 Wirtschaftskalender

Verwendet offiziellen MetaTrader 5 Wirtschaftskalender Nachrichtenfilter: Pausiert automatisch den Handel vor/nach wichtigen Nachrichtenereignissen

Pausiert automatisch den Handel vor/nach wichtigen Nachrichtenereignissen Filterung nach Einflussgrad: Separate Filter für Nachrichten mit hohem, mittlerem und niedrigem Einfluss

Separate Filter für Nachrichten mit hohem, mittlerem und niedrigem Einfluss Anpassbares Zeitfenster: Definieren Sie Minuten vor/nach Nachrichten, um Handel zu vermeiden

Sitzungsbasierter Handel

Automatische GMT-Erkennung: Erkennt automatisch den GMT-Offset des Brokers

Erkennt automatisch den GMT-Offset des Brokers Drei Hauptsitzungen: Asiatisch (0-8 GMT), London (8-10 GMT), New York (13-17 GMT)

Asiatisch (0-8 GMT), London (8-10 GMT), New York (13-17 GMT) Flexible Konfiguration: Handeln Sie eine, mehrere oder alle Sitzungen

Handeln Sie eine, mehrere oder alle Sitzungen Sitzungsstatus-Anzeige: Echtzeit-Sitzungsinformationen im Chart

Erweiterte Funktionen

Multi-Timeframe-Bestätigung: Optionaler H1-Bestätigungsfilter für stärkere Signale

Optionaler H1-Bestätigungsfilter für stärkere Signale Candlestick-Mustererkennung: Erkennt Hammer, Shooting Star, Bullish/Bearish Engulfing-Muster

Erkennt Hammer, Shooting Star, Bullish/Bearish Engulfing-Muster Spread-Filter: Verhindert Handel bei übermäßigen Spread-Bedingungen

Verhindert Handel bei übermäßigen Spread-Bedingungen Margin-Sicherheitsprüfungen: Mehrere Ebenen der Margin-Verifizierung vor dem Öffnen von Positionen

Mehrere Ebenen der Margin-Verifizierung vor dem Öffnen von Positionen Umfassendes Logging: Detaillierte Log-Ausgabe für Analyse und Debugging

Detaillierte Log-Ausgabe für Analyse und Debugging Chart-Anzeige: Live-Informationen

Sitzungsfilter

London-Sitzung handeln: 08:00 GMT - 16:00 GMT

08:00 GMT - 16:00 GMT New York-Sitzung handeln: 13:00 GMT bis 22:00 GMT

13:00 GMT bis 22:00 GMT Asiatische Sitzung handeln: 00:00 GMT - 08:00 GMT

00:00 GMT - 08:00 GMT GMT-Offset (0 = Automatische Erkennung)

Technische Spezifikationen

Plattform: MetaTrader 5

MetaTrader 5 Instrument: XAUUSD (Gold)

XAUUSD (Gold) Zeitrahmen: M15 (optimiert)

M15 (optimiert) Ordertyp: Marktausführung

Marktausführung Slippage-Kontrolle: Eingebautes Abweichungsmanagement

Eingebautes Abweichungsmanagement Margin-Anforderungen: Konservativ (max. 70% Margin-Nutzung pro Trade)

Wie adaptives Lernen funktioniert

Trade-Aufzeichnung: Jeder Trade wird mit Einstiegspreis und allen Indikator-Scores aufgezeichnet Performance-Tracking: System verfolgt, welche Indikatoren bei gewinnenden/verlierenden Trades gut abgeschnitten haben Statistische Analyse: Nach N Trades berechnet es Gewinnrate und Profit-Faktor pro Indikator-Kategorie Gewichts-Neukalibrierung: Passt Gewichtungen basierend auf Performance an (30% neu + 70% alt für sanften Übergang) Normalisierung: Stellt sicher, dass Gewichtungen immer 100% ergeben Kontinuierliche Verbesserung: Verwendet neue Gewichtungen für nachfolgende Trades

Dieser EA verwendet NICHT: Weite Stop-Losses

Prädiktive Analysen, die zukünftige Performance garantieren

Heiliger-Gral-Strategien

Garantierte Gewinnsysteme

Empfohlene Verwendung

Gründlich auf Demo-Konto testen (mindestens 3-4 Wochen)

Mit konservativen Risikoeinstellungen beginnen (0,5-1% pro Trade)

Performance regelmäßig überwachen

Parameter basierend auf Ihrer Risikotoleranz anpassen

VPS für 24/7-Betrieb empfohlen

Empfohlene Einstellungen

Funktionierendes Handelspaar: XAUUSD (GOLD)

XAUUSD (GOLD) Zeitrahmen: M15

M15 Empfohlene Einzahlung: $1000+

$1000+ Mindesteinzahlung: $500 (Hochrisiko-Handel)

$500 (Hochrisiko-Handel) Mindest-Hebel: 1:30

1:30 Funktioniert mit jedem Broker, obwohl ein ECN-Broker mit niedrigen Spreads empfohlen wird

Ein Virtual Private Server (VPS) kann für 24/7-Betriebszeit verwendet werden

Was macht Quant Engine anders? Anpassungsfähigkeit: Lernt aus vergangener Performance zur Optimierung von Parametern Sicherheit zuerst: Mehrere Ebenen des Risikomanagements und Margin-Schutzes Professionelle Qualität: Entwickelt nach institutionellen Risikomanagement-Prinzipien Kein Überverkauf: Realistische Erwartungen - keine "schnell reich werden"-Versprechen Umfassend: Kombiniert technische Analyse, Risikomanagement und Marktbewusstsein

Denken Sie daran: Kein Handelssystem ist perfekt. Verwenden Sie angemessenes Risikomanagement, testen Sie gründlich und riskieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren.



