AXIOM ist ein hochentwickelter universeller Expert Advisor, der mehrere technische Analysemethoden in einem einheitlichen, gewichteten Bewertungssystem kombiniert. AXIOM wurde für Vielseitigkeit entwickelt und kann für die meisten wichtigen Anlageklassen optimiert werden, darunter Devisenpaare, Gold (XAUUSD), Indizes (DAX, NAS100, US30, etc.) und Rohstoffe auf Zeitrahmen ab M15 und darüber.
⚠️ WICHTIG: AXIOM ist ein universeller Rahmen, der für jeden spezifischen Vermögenswert und jede Marktbedingung optimiert werden muss. Die Optimierung der Parameter ist unerlässlich, um profitable Ergebnisse für das von Ihnen gewählte Instrument zu erzielen.

🧠 STRATEGIEERKLÄRUNG ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
AXIOM verwendet eine hochentwickelte Signalerzeugungsmaschine, die fünf wichtige Marktdimensionen gleichzeitig analysiert:
📊 Gewichtetes Multi-Indikator-Scoring-System
✅ Momentum-Analyse (Standardgewicht: 30%) - RSI - Bewertet überkaufte/überverkaufte Bedingungen - Stochastischer Oszillator - Identifiziert Momentum-Crossovers - MACD - Erkennt Trendmomentum-Verschiebungen - CCI - Misst die Preisabweichung vom statistischen Mittelwert
✅ Trendanalyse (Standardgewicht: 25%) - EMA Stack Alignment (EMA 8, 21, 50, 200) - Preisposition relativ zu wichtigen gleitenden Durchschnitten - Trendrichtungsbestätigung über mehrere EMAs
✅ Volatilitätsanalyse (Standardgewicht: 20%) - Bollinger-Band-Positionsanalyse - ATR-basierte Volatilitätsmessung - Volatilitäts-Squeeze-Erkennung zur Ausbruchserwartung
✅ Volumen-/Richtungsanalyse (Standardgewichtung: 15%) - ADX zur Messung der Trendstärke - +DI/-DI-Analyse für direktionale Verzerrungen
✅ Marktstrukturanalyse (Standardgewichtung: 10%) - Erkennung von höheren Hochs/höheren Tiefs - Erkennung von niedrigeren Hochs/tieferen Tiefs - Bestätigung der Preisstruktur
🎯 Signalvalidierung
Trades werden nur ausgeführt, wenn: ✓ Kombinierte Signalbewertung übersteigt die Mindestschwelle ✓ Signalklarheit erfüllt die Anforderungen ✓ Mindestbestätigungsindikatoren stimmen überein ✓ Marktregime ist mit der Handelsrichtung kompatibel ✓ Multi-Timeframe-Ausrichtung wird bestätigt (H1/H4)

🚀 KEY FEATURES & ADVANTAGES ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚡ 1. Intelligente Erkennung von Marktregimen

AXIOM identifiziert automatisch sechs verschiedene Marktzustände:

- Starker Aufwärtstrend / Starker Abwärtstrend - Schwacher Trend - Hohe Volatilitätsspanne - Niedrige Volatilitätsspanne - Bevorstehender Ausbruch → Die Positionsgröße passt sich automatisch an das erkannte Regime an
⚡ 2. Dynamisches Ausstiegssystem

Im Gegensatz zu einfachen festen Take-Profit-Systemen:

- Schneller Take Profit bei konfigurierbarem R:R-Verhältnis - ATR-basiertes Gewinnziel für dynamische Volatilitätsanpassung - Momentum Reversal Exit bei gegenläufigen Signalen - Pullback-Schutz vor Peak Profit Retracement
⚡ 3. Breakeven-Schutz - Automatische SL-Bewegung zum Breakeven nach Erreichen der R:R-Schwelle - Pufferpunkte verhindern einen vorzeitigen Stopout aufgrund von Marktstörungen
⚡ 4. Optionaler Trailing Stop - ATR-basierter Trailing-Abstand - Aktivierung erst nach Erreichen der Gewinnschwelle - Konfigurierbare Trail-Schrittgröße
⚡ 5. Umfassendes Risikomanagement ✓ Prozentuale Positionsgrößenbestimmung ✓ Maximale tägliche Verlustabsicherung ✓ Tägliches Handelslimit✓ Schutz vor aufeinanderfolgenden Verlusten ✓ Mindestkontostand ✓ Dynamischer Spread-Filter (funktioniert bei allen Assets) ✓ ATR-basierter Volatilitätsfilter
⚡ 6. Multi-Timeframe-Bestätigung - Optionaler H1-Trendausrichtungsfilter - Optionaler H4-Trendausrichtungsfilter - Reduziert falsche Signale erheblich
⚡ 7. Session & Time Filter - London Session (08:00-16:00 GMT) - New York Session (13:00-22:00 GMT) - Asian Session (00:00-08:00 GMT) - London-NY Overlap Priorität (13:00-16:00 GMT) - Automatische oder manuelle GMT Offset Konfiguration
⚡ 8. Wochenendschutz - Automatische Positionsschließung vor dem Wochenende - Optionale Montagspause bis zur Stabilisierung der Märkte
⚡ 9. Nachrichtenfilter - Vermeidung von Nachrichten mit hoher Auswirkung - Nachrichtenfilter mit mittlerer Auswirkung (optional) - Konfigurierbare Pufferzeit vor/nach Ereignissen
⚡ 10. Universelle Broker-Kompatibilität ✓ Automatische Füllmodus-Erkennung (FOK, IOC, RETURN) ✓ Kompatibel mit IC Markets, Pepperstone, FTMO, Darwinex ✓ Automatischer Wiederholungsversuch bei alternativen Füllmodi
⚡ 11. Echtzeit-Dashboard - Live-Anzeige der Signalanalyse - Visualisierung des Marktregimes - Positionsverfolgung mit R:R-Berechnung - Performance-Statistiken - Session- und Filterstatus

💡 VOLLKOMMEN ANPASSBARE INDIKATORGEWICHTE ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Stellen Sie die Bedeutung jeder Analysekomponente ein: - Gewicht Momentum: 0-50% - Gewicht Trend: 0-50% - Gewicht Volatilität: 0-50% - Gewicht Volumen: 0-50% - Gewicht Struktur: 0-50%
→ Optimierung für unterschiedliche Marktcharakteristika → Momentum-Gewichtung für schwankende Märkte erhöhen → Trend-Gewichtung für trendfolgende Instrumente erhöhen

📝 EMPFOHLENE OPTIMIERUNGSPARAMETER ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🎯 Primärer Fokus: 1. Signalqualität (Min_Signal_Score, Min_Signal_Clarity) 2. Indikatorgewichtungen (alle 5 Gewichtungsparameter) 3. SL/TP-Abstände (SL_ATR_Multiplier, TP_ATR_Multiplier) 4. Marktregimeeinstellungen (ADX-Schwellenwerte, ATR-Multiplikatoren) 5. Dynamische Ausstiegsparameter (Quick_TP_RR, ATR_Profit_Target)
🎯 Allgemeine Richtlinien: - Timeframe: M15, H1, H4 empfohlen - Assets: Forex-Majors, Gold, Indizes, Rohstoffe - Optimierungszeitraum: 6-12 Monate - Forward Testing: 3-6 Monate Minimum

⚠️ WICHTIGE HINWEISE ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔴 OPTIMIERUNG ERFORDERLICH AXIOM ist ein universeller Rahmen. Die Standardparameter sind nur Ausgangspunkte. Ein profitabler Handel erfordert eine angemessene Optimierung für Ihr spezifisches Asset, den Zeitrahmen und die Brokerbedingungen.
🔴 RISIKOWARNUNG Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.

📋 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
✓ Plattform:MetaTrader 5 ✓ Timeframe: M15 und höher ✓ Assets:Forex, Gold, Indizes, Rohstoffe ✓ Mindesteinlage: $100 (empfohlen $500+) ✓ Leverage:Beliebig (prozentuale Größenordnung) ✓ Kontotyp: Hedge oder Netting ✓ VPS:Empfohlen für 24/7-Betrieb

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Bei Fragen, Optimierungshilfen oder Funktionswünschen wenden Sie sich bitte per privater Nachricht an MQL5. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Weitere Produkte dieses Autors
Qora
Sergej Maehler
Experten
QORA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf Smart-Money-Konzepten basiert - der gleichen Methodik, die von institutionellen Händlern und Hedgefonds verwendet wird. Anstelle von nachlaufenden Indikatoren analysiert QORA Fair Value Gaps, Orderblöcke und die Marktstruktur , um Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Das integrierte Confluence-System stellt sicher, dass Trades nur dann ausgeführt werden, wenn mehrere Elemente übereinstimmen. Eine adaptive Engine passt die P
Quant Engine
Sergej Maehler
5 (1)
Experten
Quant Engine Multi-Layer-Handelssystem mit adaptivem Lernen Fortschrittliches Multi-Layer-Handelssystem für XAUUSD (Gold) im M15-Zeitrahmen mit adaptiver Gewichtsoptimierung, intelligenter Marktregime-Erkennung und umfassendem Risikomanagement. Kombiniert über 10 technische Indikatoren mit dynamischer Parameteranpassung basierend auf der Handelsperformance.  Keine Blackbox, alle Parameter können von Benutzer eigenständig angepasst und selbst optimiert werden. Intelligentes Handelssystem Multi-I
FREE
Opus
Sergej Maehler
Experten
OPUS - Institutionelle Liquidität mit adaptiver Architektur OPUS ist ein institutioneller Trading-Algorithmus , der exklusiv für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Anders als herkömmliche EAs arbeitet OPUS vollständig ohne traditionelle Indikatoren und ohne klassische Stop-Loss- oder Take-Profit-Level auf Basis von festen Pips oder ATR-Berechnungen – stattdessen liest es die reine Preisstruktur so, wie es professionelle Trader bei großen Banken und Hedgefonds tun. Im Kern arbeitet die Adaptive Engi
Auswahl:
Angel Larroca 2025.11.30 18:02 
 

Agradezco al desarrollador su esfuerzo y aportación aunque lamentablemente el EA no ha superado mis pruebas de rendimiento,creo que demasiadas variables a configurar o el hecho de no haber sido diseñado para un activo específico han complicado bastante el uso del robot.En la mayoría de ocasiones,menos es más. Personalmente,pienso que su predecesor,Quant Engine,desarrollado para XAUUSD,ofrecía mejor rendimiento y presentaba más potencial.Tal vez en sucesivas actualizaciones el resultado cambie y mejore...

Antwort vom Entwickler Sergej Maehler 2025.12.02 03:39
Thank you for your feedback, it will certainly be helpful for future developments. Regarding Quant Engine and AXIOM, nothing has been worsened here, only improved by adding further take profit functions. NEW FEATURES IN AXIOM Dynamic Broker Filling Mode – Auto-detects correct filling mode (FOK/IOC/RETURN) for any broker with automatic retry
Safe SL/TP Modification – Prevents "close to market" errors by validating minimum distances before modifications
Advanced Dynamic Exit – Quick TP, ATR Target, Pullback Exit (closes on profit drop), Momentum Exit (closes on reversal)
Weighted Indicator Analysis – Customizable weights for Momentum, Trend, Volatility, Volume, Structure signals
Auto GMT Detection – Automatically detects broker GMT offset with manual fallback
Extended Weekend Filter – Configurable Friday close and Monday pause until session start
Enhanced News Filter – Separate toggles for high and medium impact news
Spread as Percentage – Spread limit as % of price, scales automatically with instrument
Multi-Instrument Support – Works on Forex, Gold, Indices (DAX, NAS100, US30, etc.)
Antwort auf eine Rezension