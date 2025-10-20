Quant Engine

Sistema de negociación multicapa Quant Engine con aprendizaje adaptativo

Sistema avanzado de trading multicapa para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M15 con optimización adaptativa de pesos, detección inteligente de regímenes de mercado y gestión integral del riesgo. Combina más de 10 indicadores técnicos con un ajuste dinámico de los parámetros basado en el rendimiento de las operaciones. Sin caja negra: el usuario puede ajustar y optimizar todos los parámetros de forma independiente.

Sistema de negociación inteligente

  • Análisis Multi-Indicador: Combina RSI, MACD, Estocástico, CCI, Múltiples EMAs (8, 21, 50, 200), Bandas de Bollinger, ADX y ATR para un análisis completo del mercado.
  • Sistema de puntuación ponderada: Evalúa las condiciones del mercado en 5 categorías (Momento, Tendencia, Volatilidad, Volumen, Estructura) con ponderaciones personalizables.
  • Análisis de la intensidad de la señal: El filtrado avanzado de señales garantiza que sólo se realicen operaciones de alta calidad con umbrales configurables de fuerza de compra/venta.

Sistema de aprendizaje adaptativo

  • Ajuste dinámico de pesos: Ajusta automáticamente las ponderaciones de los indicadores en función del rendimiento histórico Seguimiento del rendimiento: Registra hasta 100 operaciones con un desglose detallado de la puntuación por categoría de indicador
  • Recalibración inteligente: Recalcula las ponderaciones óptimas cada N operaciones (por defecto: 50) utilizando el factor de mezcla para transiciones suaves
  • Aprendizaje basado en regímenes: Realiza un seguimiento de las tasas de ganancias en 6 regímenes de mercado diferentes para una optimización adaptada al contexto.

    Gestión profesional del riesgo

    • Una posición: Sin cuadrículas ni promedios: Cada posición está protegida por un stop loss y un take profit autoajustables.
    • Tamaño de la posición basado en el porcentaje: Riesgo por operación como % del saldo de la cuenta
    • Límite diario de pérdidas: suspensión automática de las operaciones cuando se alcanza el umbral diario de pérdidas
    • Operaciones máximas por día: Límite configurable para evitar el exceso de operaciones
    • Saldo mínimo de la cuenta: Protección integrada contra cuentas con fondos insuficientes
    • Topedinámico: Tope dinámico basado en ATR para proteger los beneficios

      Integración del calendario económico

      • API nativa de calendario MQL5: Utiliza el calendario económico oficial de MetaTrader 5
      • Filtro de noticias: Pausa automáticamente la negociación antes/después de noticias importantes
      • Filtrado por nivel de impacto: Filtros separados para noticias de impacto alto, medio y bajo
      • Ventana de tiempo personalizable: Defina minutos antes/después de las noticias para evitar la negociación

        Negociación por sesiones

        • Detección automática de GMT: Detecta automáticamente el desfase GMT del broker
        • Tres sesiones principales: Asia (0-8 GMT), Londres (8-10 GMT), Nueva York (13-17 GMT)
        • Configuración flexible: Opere una, varias o todas las sesiones
        • Visualización del estado de la sesión: Información de la sesión en tiempo real en el gráfico

        Funciones avanzadas

        • Confirmación Multi-Tiempo: Filtro de confirmación H1 opcional para señales más fuertes
        • Reconocimiento de patrones de velas: Detecta patrones Hammer, Shooting Star, Bullish/Bearish Engulfing
        • Filtro de diferenciales: Evita la negociación en condiciones de diferencial excesivo
        • Comprobaciones de seguridad de márgenes: Múltiples niveles de verificación de márgenes antes de abrir posiciones
        • Registro exhaustivo: Registro detallado para análisis y depuración
        • Visualización en el gráfico: Información en tiempo real

          Filtro de sesión

          • Sesión de Londres: 08:00 GMT - 16:00 GMT
          • Sesión en Nueva York: de 13:00 GMT a 22:00 GMT
          • Sesión asiática: 00:00 GMT - 08:00 GMT
          • Desplazamiento GMT (0 = Detección automática)

          Especificaciones técnicas

          • Plataforma: MetaTrader 5
          • Instrumento XAUUSD (Oro)
          • Marco temporal: M15 (optimizado)
          • Tipo de orden: Ejecución de mercado
          • Control de deslizamiento: Gestión de desvíos incorporada
          • Requisitos de margen: Conservador (máximo 70% de margen por operación)

            Cómo funciona el aprendizaje adaptativo

            1. Registro de operaciones: Cada operación se registra con el precio de entrada y la puntuación de todos los indicadores.
            2. Seguimiento del rendimiento: El sistema hace un seguimiento de los indicadores que han funcionado bien en las operaciones ganadoras o perdedoras.
            3. Análisis estadístico: Después de N operaciones, calcula la tasa de ganancias y el factor de beneficio por categoría de indicador.
            4. Recalibración de pesos: Ajusta las ponderaciones en función de los resultados (30% de las nuevas + 70% de las antiguas para facilitar la transición).
            5. Normalización: Garantiza que las ponderaciones sumen siempre 100%.
            6. Mejora continua: Utiliza las nuevas ponderaciones para las operaciones posteriores
            Este EA NO utiliza:
            • Amplios Stop-Losses
            • Análisis predictivos que garantizan el rendimiento futuro
            • Estrategias del Santo Grial
            • Sistemas de beneficios garantizados

              Uso recomendado

              • Pruebe a fondo en una cuenta demo (mínimo 3-4 semanas)
              • Comience con una configuración de riesgo conservadora (0,5-1% por operación)
              • Supervise el rendimiento con regularidad
              • Ajuste los parámetros en función de su tolerancia al riesgo
              • Se recomienda el uso de VPS para operaciones 24/7

              Ajustes recomendados

              • Par de operaciones activo: XAUUSD (GOLD)
              • Marco de tiempo: M15
              • Depósito recomendado: $1000+
              • Depósito mínimo: $500 (operaciones de alto riesgo)
              • Apalancamiento mínimo: 1:30
              • Funciona con cualquier broker, aunque se recomienda un broker ECN con spreads bajos
              • Se puede utilizar un Servidor Privado Virtual (VPS) para un tiempo de actividad 24/7

                What makes Quant Engine different?

                Adaptabilidad: Aprende del rendimiento pasado para optimizar los parámetros

                Seguridad ante todo: Múltiples niveles de gestión de riesgos y protección de márgenes

                Grado profesional: Creado con principios de gestión de riesgos de nivel institucional

                Sin sobreventa: Expectativas realistas: sin promesas de "hágase rico rápidamente

                Completo: Combina análisis técnico, gestión de riesgos y conocimiento del mercado

                Recuerde: Ningún sistema de inversión es perfecto. Utilice una gestión del riesgo adecuada, pruébelo a fondo y nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder.




                Comentarios 1
                Angel Larroca
                874
                Angel Larroca 2025.11.03 13:34 
                 

                Aunque el EA por el momento opera con poca frecuencia,está muy bien diseñado y construido.El desarrollador muestra un alto nivel de compromiso tanto con su trabajo como con los usuarios y eso es muy apreciado.Pienso que este robot tiene mucho potencial y sin duda es una herramienta a tener en cuenta en cualquier portfolio.Yo personalmente lo estoy probando en mi cuenta real.

