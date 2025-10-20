Quant Engine
- Uzman Danışmanlar
- Sergej Maehler
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Quant Engine Multi-Layer Trading System with Adaptive Learning - Professional XAUUSD EA
Advanced multi-indicator trading system for XAUUSD (Gold) on M15 timeframe featuring adaptive weight optimization, intelligent market regime detection, and comprehensive risk management. Combines 10+ technical indicators with dynamic parameter adjustment based on trading performance.
Intelligent Trading System
- Multi-Indicator Analysis: Combines RSI, MACD, Stochastic, CCI, Multiple EMAs (8, 21, 50, 200), Bollinger Bands, ADX, and ATR for comprehensive market analysis
- Weighted Scoring System: Evaluates market conditions across 5 categories (Momentum, Trend, Volatility, Volume, Structure) with customizable weights
- Signal Strength Analysis: Advanced signal filtering ensures only high-quality trades with configurable buy/sell strength thresholds
Adaptive Learning System
- Dynamic Weight Adjustment: Automatically adjusts indicator weights based on historical performance
- Performance Tracking: Records up to 100 trades with detailed score breakdown per indicator category
- Smart Recalibration: Recalculates optimal weights every N trades (default: 50) using blend factor for smooth transitions
- Regime-Based Learning: Tracks win rates across 6 different market regimes for context-aware optimization
Professional Risk Management
- Trade only 1 position at a time
- Percentage-Based Position Sizing: Risk per trade as % of account balance
- Daily Loss Limit: Automatic trading suspension when daily loss threshold is reached
- Maximum Trades Per Day: Configurable limit to prevent overtrading
- Minimum Account Balance: Built-in protection against underfunded accounts
- Trailing Stop: ATR-based trailing stop to protect profits
Economic Calendar Integration
- Native MQL5 Calendar API: Uses official MetaTrader 5 economic calendar
- News Filter: Automatically pauses trading before/after major news events
- Impact Level Filtering: Separate filters for High, Medium, and Low impact news
- Customizable Time Window: Define minutes before/after news to avoid trading
- Live Display: Shows upcoming news events directly on chart with countdown timer
Session-Based Trading
- Auto-GMT Detection: Automatically detects broker's GMT offset
- Three Major Sessions: Asian (0-8 GMT), London (8-10 GMT), New York (13-17 GMT)
- Flexible Configuration: Trade one, multiple, or all sessions
- Session Status Display: Real-time session information on chart
Advanced Features
- Multi-Timeframe Confirmation: Optional H1 confirmation filter for stronger signals
- Candlestick Pattern Recognition: Detects Hammer, Shooting Star, Bullish/Bearish Engulfing patterns
- Spread Filter: Prevents trading during excessive spread conditions
- Margin Safety Checks: Multiple layers of margin verification before opening positions
- Comprehensive Logging: Detailed log output for analysis and debugging
On-Chart Display
Live information panel shows:
- Current trading session and GMT offset
- Upcoming economic news events with countdown
- Market regime classification
- Combined indicator score
- Buy/Sell signal strength
- Current adaptive weights (if enabled)
- Trade statistics (daily trades, total trades, win rate, P/L)
- Performance metrics
Input Parameters
Risk Management
- Risk per Trade (%)
- Maximum Daily Loss (%)
- Maximum Trades per Day
- Minimum Account Balance Required
Pattern Recognition
- Enable/Disable Pattern Detection
- Pattern Lookback Bars
- Minimum Body/Range Ratio
Position Management
- Trailing Stop Enable/Disable
- Trail Start Distance (ATR)
- Trail Distance (ATR)
Session Filter
- Trade London Session
- Trade NY Session
- Trade Asian Session
- GMT Offset (0 = Auto-detect)
News Filter
- Enable News Filter
- Minutes Before/After News
- Filter High/Medium/Low Impact News
Trading Limits
- Maximum Spread (Points)
Technical Specifications
- Platform: MetaTrader 5
- Instrument: XAUUSD (Gold)
- Timeframe: M15 (optimized)
- Order Type: Market execution
- Magic Number: Configurable
- Slippage Control: Built-in deviation management
- Margin Requirements: Conservative (max 70% margin usage per trade)
Indicator Composition
Momentum Indicators (30% default weight)
- RSI (14)
- Stochastic (5, 3, 3)
- CCI (20)
- MACD Histogram
Trend Indicators (25% default weight)
- EMA 8, 21, 50, 200
- MACD Main & Signal
- ADX with +DI/-DI
Volatility Indicators (20% default weight)
- ATR (14)
- Bollinger Bands (20, 2.0)
- Volatility Classification
Volume Analysis (15% default weight)
- Volume proxy (simplified for Gold)
Market Structure (10% default weight)
- Support/Resistance levels
- Price position analysis
- EMA proximity
How Adaptive Learning Works
- Trade Recording: Each trade is recorded with entry price and all indicator scores
- Performance Tracking: System tracks which indicators performed well in winning/losing trades
- Statistical Analysis: After N trades, calculates win rate and profit factor per indicator category
- Weight Recalibration: Adjusts weights based on performance (30% new + 70% old for smooth transition)
- Normalization: Ensures weights always sum to 100%
- Continuous Improvement: Uses new weights for subsequent trades
System LimitationsThis EA does NOT use:
- Wide Stop-Losses
- Predictive analytics that guarantee future performance
- Holy grail strategies
- Guaranteed profit systems
Recommended Usage
- Test thoroughly on demo account (minimum 3-4 weeks)
- Start with conservative risk settings (0.5-1% per trade)
- Monitor performance regularly
- Adjust parameters based on your risk tolerance
- Use VPS for 24/7 operation recommended
Recommended Settings
Conservative (Low Risk)
- Risk per Trade: 0.5%
- Max Daily Loss: 2%
- Max Trades per Day: 4
- Enable all filters (News, Pattern, MTF)
Balanced (Medium Risk)
- Risk per Trade: 1%
- Max Daily Loss: 4%
- Max Trades per Day: 6
- Enable News Filter + Session Filter
Aggressive (High Risk)
- Risk per Trade: 2%
- Max Daily Loss: 6%
- Max Trades per Day: 8
- Minimal filters
Installation & Setup
- Download and install the EA in MetaTrader 5
- Attach to XAUUSD M15 chart
- Configure risk parameters according to your account size
- Enable Auto Trading in MT5
- Monitor initial trades and adjust settings as needed
- Review performance after 20-30 trades
What Makes This EA Different?
- Adaptability: Learns from past performance to optimize parameters
- Safety First: Multiple layers of risk management and margin protection
- Professional Grade: Built with institutional-level risk management principles
- No Overselling: Realistic expectations - no "get rich quick" promises
- Comprehensive: Combines technical analysis, risk management, and market awareness
Remember: No trading system is perfect. Use proper risk management, test thoroughly, and never risk more than you can afford to lose.