Quant Engine

Quant Engine Multi-Layer Trading System with Adaptive Learning - Professional XAUUSD EA

Advanced multi-indicator trading system for XAUUSD (Gold) on M15 timeframe featuring adaptive weight optimization, intelligent market regime detection, and comprehensive risk management. Combines 10+ technical indicators with dynamic parameter adjustment based on trading performance.

Intelligent Trading System

  • Multi-Indicator Analysis: Combines RSI, MACD, Stochastic, CCI, Multiple EMAs (8, 21, 50, 200), Bollinger Bands, ADX, and ATR for comprehensive market analysis
  • Weighted Scoring System: Evaluates market conditions across 5 categories (Momentum, Trend, Volatility, Volume, Structure) with customizable weights
  • Signal Strength Analysis: Advanced signal filtering ensures only high-quality trades with configurable buy/sell strength thresholds

Adaptive Learning System 

  • Dynamic Weight Adjustment: Automatically adjusts indicator weights based on historical performance 
  • Performance Tracking: Records up to 100 trades with detailed score breakdown per indicator category
  • Smart Recalibration: Recalculates optimal weights every N trades (default: 50) using blend factor for smooth transitions
  • Regime-Based Learning: Tracks win rates across 6 different market regimes for context-aware optimization

    Professional Risk Management

    • Trade only 1 position at a time 
    • Percentage-Based Position Sizing: Risk per trade as % of account balance
    • Daily Loss Limit: Automatic trading suspension when daily loss threshold is reached
    • Maximum Trades Per Day: Configurable limit to prevent overtrading
    • Minimum Account Balance: Built-in protection against underfunded accounts
    • Trailing Stop: ATR-based trailing stop to protect profits

    Economic Calendar Integration 

    • Native MQL5 Calendar API: Uses official MetaTrader 5 economic calendar
    • News Filter: Automatically pauses trading before/after major news events
    • Impact Level Filtering: Separate filters for High, Medium, and Low impact news
    • Customizable Time Window: Define minutes before/after news to avoid trading
    • Live Display: Shows upcoming news events directly on chart with countdown timer

    Session-Based Trading 

    • Auto-GMT Detection: Automatically detects broker's GMT offset
    • Three Major Sessions: Asian (0-8 GMT), London (8-10 GMT), New York (13-17 GMT)
    • Flexible Configuration: Trade one, multiple, or all sessions
    • Session Status Display: Real-time session information on chart

    Advanced Features

    • Multi-Timeframe Confirmation: Optional H1 confirmation filter for stronger signals
    • Candlestick Pattern Recognition: Detects Hammer, Shooting Star, Bullish/Bearish Engulfing patterns
    • Spread Filter: Prevents trading during excessive spread conditions
    • Margin Safety Checks: Multiple layers of margin verification before opening positions
    • Comprehensive Logging: Detailed log output for analysis and debugging

    On-Chart Display

    Live information panel shows:

    • Current trading session and GMT offset
    • Upcoming economic news events with countdown
    • Market regime classification
    • Combined indicator score
    • Buy/Sell signal strength
    • Current adaptive weights (if enabled)
    • Trade statistics (daily trades, total trades, win rate, P/L)
    • Performance metrics

    Input Parameters

    Risk Management

    • Risk per Trade (%)
    • Maximum Daily Loss (%)
    • Maximum Trades per Day
    • Minimum Account Balance Required

    Pattern Recognition

    • Enable/Disable Pattern Detection
    • Pattern Lookback Bars
    • Minimum Body/Range Ratio

    Position Management

    • Trailing Stop Enable/Disable
    • Trail Start Distance (ATR)
    • Trail Distance (ATR)

    Session Filter

    • Trade London Session
    • Trade NY Session
    • Trade Asian Session
    • GMT Offset (0 = Auto-detect)

    News Filter

    • Enable News Filter
    • Minutes Before/After News
    • Filter High/Medium/Low Impact News

    Trading Limits

    • Maximum Spread (Points)

    Technical Specifications

    • Platform: MetaTrader 5
    • Instrument: XAUUSD (Gold)
    • Timeframe: M15 (optimized)
    • Order Type: Market execution
    • Magic Number: Configurable
    • Slippage Control: Built-in deviation management
    • Margin Requirements: Conservative (max 70% margin usage per trade)

    Indicator Composition

    Momentum Indicators (30% default weight)

    • RSI (14)
    • Stochastic (5, 3, 3)
    • CCI (20)
    • MACD Histogram

    Trend Indicators (25% default weight)

    • EMA 8, 21, 50, 200
    • MACD Main & Signal
    • ADX with +DI/-DI

    Volatility Indicators (20% default weight)

    • ATR (14)
    • Bollinger Bands (20, 2.0)
    • Volatility Classification

    Volume Analysis (15% default weight)

    • Volume proxy (simplified for Gold)

    Market Structure (10% default weight)

    • Support/Resistance levels
    • Price position analysis
    • EMA proximity

    How Adaptive Learning Works

    1. Trade Recording: Each trade is recorded with entry price and all indicator scores
    2. Performance Tracking: System tracks which indicators performed well in winning/losing trades
    3. Statistical Analysis: After N trades, calculates win rate and profit factor per indicator category
    4. Weight Recalibration: Adjusts weights based on performance (30% new + 70% old for smooth transition)
    5. Normalization: Ensures weights always sum to 100%
    6. Continuous Improvement: Uses new weights for subsequent trades

      System Limitations

      This EA does NOT use:
      • Wide Stop-Losses 
      • Predictive analytics that guarantee future performance
      • Holy grail strategies
      • Guaranteed profit systems

        Recommended Usage

        • Test thoroughly on demo account (minimum 3-4 weeks)
        • Start with conservative risk settings (0.5-1% per trade)
        • Monitor performance regularly
        • Adjust parameters based on your risk tolerance
        • Use VPS for 24/7 operation recommended

        Recommended Settings

        Conservative (Low Risk)

        • Risk per Trade: 0.5%
        • Max Daily Loss: 2%
        • Max Trades per Day: 4
        • Enable all filters (News, Pattern, MTF)

        Balanced (Medium Risk)

        • Risk per Trade: 1%
        • Max Daily Loss: 4%
        • Max Trades per Day: 6
        • Enable News Filter + Session Filter

        Aggressive (High Risk)

        • Risk per Trade: 2%
        • Max Daily Loss: 6%
        • Max Trades per Day: 8
        • Minimal filters

        Installation & Setup

        1. Download and install the EA in MetaTrader 5
        2. Attach to XAUUSD M15 chart
        3. Configure risk parameters according to your account size
        4. Enable Auto Trading in MT5
        5. Monitor initial trades and adjust settings as needed
        6. Review performance after 20-30 trades

          What Makes This EA Different?

          1. Adaptability: Learns from past performance to optimize parameters
          2. Safety First: Multiple layers of risk management and margin protection
          3. Professional Grade: Built with institutional-level risk management principles
          4. No Overselling: Realistic expectations - no "get rich quick" promises
          5. Comprehensive: Combines technical analysis, risk management, and market awareness

          Remember: No trading system is perfect. Use proper risk management, test thoroughly, and never risk more than you can afford to lose.



          Filtro:
          Nessuna recensione
          Rispondi alla recensione