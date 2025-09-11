AuRange Hunter EA

AuRange Hunter EA ist ein Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Er führt Trades zu zwei geplanten Zeiten pro Tag aus und konzentriert sich dabei auf Ausbruchsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit. Der EA berechnet automatisch Ausbruchsniveaus und platziert sowohl Buy Stop- als auch Sell Stop-Orders um diese Niveaus herum. Sobald eine Seite aktiviert ist, wird die gegenüberliegende Order sofort storniert, wodurch sichergestellt wird, dass immer nur eine einzige Position geöffnet ist.

Das System wendet zwei verschiedene Strategien an, um unterschiedliche Marktverhaltensweisen zu erfassen:

Strategie 1 : Zielt auf den ganztägigen Ausbruch ab und analysiert die Kursbewegungen während der gesamten Handelssitzung.

Strategie 2 : Konzentriert sich auf die Eröffnung des US-Marktes und erfasst die Volatilität während der New Yorker Sitzung.

Dieser duale Ansatz ermöglicht es dem EA, sich sowohl an die ganztägige Preisbewegung als auch an das bei der US-Markteröffnung erzeugte Schlüsselmomentum anzupassen.


Preisbildungsregeln

Nächster Kurs( 1.Dezember 2025 bis 31. Dezember 2025): 370 USD

Nächster Kurs (1. Januar 2026 bis 31. Januar 2026) : 420 USD


Set-Dateien

Standard-Set-Datei, optimiert für 2-stellige Preistabellen Hier herunterladen

Standard-Set-Datei, optimiert für 3-stellige Preistabellen Hier herunterladen


Anforderungen und Empfehlungen

Kontotyp: RAW, ECN, oder Zero Spread (empfohlen für beste Performance)

Symbol : XAUUSD (GOLD)Zeitrahmen : M5 (5 Minuten Chart)

Mindesteinlage : USD100 für 0,01 Lot

VPS : Dringend empfohlen, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten


Wie man anfängt

1 Installieren Sie den EA auf Ihrer MT5-Plattform.

2 Öffnen Sie ein XAUUSD-Chart auf dem M5-Zeitrahmen.

3 Hängen Sie den EA an den Chart an.

4 Konfigurieren Sie Ihre Losgröße oder wählen Sie eine Risikoeinstellung.

5 Aktivieren Sie den automatischen Handel, damit der EA ausgeführt werden kann.


Haftungsausschluss

Dieser EA ist ein Werkzeug für den automatisierten Handel und birgt Risiken. Verwenden Sie ein Demokonto, um die Leistung zu testen und sicherzustellen, dass die Einstellungen mit Ihrer Strategie übereinstimmen. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

AHB GUITAR
29
AHB GUITAR 2025.10.18 21:48 
 

Expert Advisor fantástico, faz no máximo de 3 a 4 operações por dia com uma acertividade incrível. Podem adquirir sem medo, além do mais o suporte é excelete.

