Daily Range Breakout Scalper MT5
- Experten
- Akapop Srisang
- Version: 1.6
- Aktualisiert: 21 Mai 2025
- Aktivierungen: 10
Täglicher Bereich Breakout Scalper EA
Preisbildungsregeln
Nächster Preis( 1. Dezember 2025 - 31. Dezember 2025) : $575
Nächster Preis (1. Januar 2025 - 31.Januar 2025) : 650 $
Vorgeprüfte Set-Dateien
- US30 (Dow Jones) Original Set File (Short Trailing Stop) - Hier herunterladen
- US30 (Dow Jones) Zusätzliche Set-Datei (Längerer Trailing-Stop) - Hier herunterladen
- DE40 (DAX) Aktualisierte Set-Datei - Hier herunterladen
- EURUSD Set File - Hier herunterladen
- Gold 2-stelliger Chart Set File - Hier herunterladen
Hinweis: Diese Set-Dateien werden als Referenz zur Verfügung gestellt. Sie können sie testen und entsprechend Ihrer Handelspräferenzen ändern.
Kontoanforderungen
Wie man den EA benutzt
Legen Sie die Ausbruchszeit und die Abweichung der Orderplatzierung fest.Wählen Sie den Zeitrahmen für die Berechnung der Spanne.Stellen Sie Range-Slots für Kauf- und Verkaufsaufträge ein.
Legen Sie die Losgröße und die Risikoparameter fest.
Definieren Sie die Endzeit des Handels und den Ablauf der Order.Aktivieren Sie die automatische Löschung für schwebende Aufträge nach Ablauf der Handelszeit.Passen Sie den Einstiegsoffset an, um die Einstiegspunkte zu verfeinern.Legen Sie Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) fest.Schließen Sie Kaufaufträge optional zu einer bestimmten Zeit.
Definieren Sie die Größe der Scalping-Range (in Punkten).Legen Sie Scalping-Trigger und Trailing-Parameter fest.
Aktivieren/Deaktivieren von Kauf-/Verkaufstransaktionen.Legen Sie bestimmte Handelsdaten fest.
