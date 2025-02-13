Daily Range Breakout Scalper MT5

5

Täglicher Bereich Breakout Scalper EA

Der Daily Range Breakout Scalper EA wurde für Händler entwickelt, die eine reine Ausbruchsstrategie bevorzugen - keine KI, kein Grid, kein Martingale, kein Averaging. Er identifiziert tägliche Preisspannen und platziert Buy Stop- und Sell Stop-Orders auf strategischen Niveaus. Der EA führt die Trades einmal pro Tag aus und gewährleistet so einen disziplinierten und strukturierten Ansatz.
Siehe Signal für Default Set File (Short Trailing Stop): https: //www.mql5.com/en/signals/2295678


Preisbildungsregeln

Nächster Preis( 1. Dezember 2025 - 31. Dezember 2025) : $575

Nächster Preis (1. Januar 2025 - 31.Januar 2025) : 650 $


Vorgeprüfte Set-Dateien

Hinweis: Diese Set-Dateien werden als Referenz zur Verfügung gestellt. Sie können sie testen und entsprechend Ihrer Handelspräferenzen ändern.


Kontoanforderungen

RAW-, ECN- oder Zero Spread-Konten werden empfohlen.



Wie man den EA benutzt

1. Definieren der Breakout-Parameter
Legen Sie die Ausbruchszeit und die Abweichung der Orderplatzierung fest.
Wählen Sie den Zeitrahmen für die Berechnung der Spanne.
Stellen Sie Range-Slots für Kauf- und Verkaufsaufträge ein.
2. Konfigurieren Sie das Risikomanagement
Legen Sie die Losgröße und die Risikoparameter fest.
3. Kauf-/Verkaufseinstellungen anpassen
Definieren Sie die Endzeit des Handels und den Ablauf der Order.
Aktivieren Sie die automatische Löschung für schwebende Aufträge nach Ablauf der Handelszeit.
Passen Sie den Einstiegsoffset an, um die Einstiegspunkte zu verfeinern.
Legen Sie Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) fest.
Schließen Sie Kaufaufträge optional zu einer bestimmten Zeit.
4. Optimieren der Scalping-Strategie
Definieren Sie die Größe der Scalping-Range (in Punkten).
Legen Sie Scalping-Trigger und Trailing-Parameter fest.
5. Erweiterte Einstellungen
Aktivieren/Deaktivieren von Kauf-/Verkaufstransaktionen.
Legen Sie bestimmte Handelsdaten fest.



Haftungsausschluss

Dieser EA ist ein Werkzeug für den automatisierten Handel und birgt Risiken. Verwenden Sie ein Demokonto, um die Leistung zu testen und sicherzustellen, dass die Einstellungen mit Ihrer Strategie übereinstimmen. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Bewertungen 3
ahmadali0007
50
ahmadali0007 2025.06.01 13:52 
 

Very good bot specially for US30, will appreciate if can make for US500 as well...

John Woodward Jr
370
John Woodward Jr 2025.04.20 23:10 
 

Akapop gives great support. I happened to activate this EA just as the US30 went crazy so trading was a little difficult. Using this on a few other pairs and have gotten good results. With time, this will be a great EA.

kkandru12
474
kkandru12 2025.03.05 22:12 
 

I'll give this a 20 STAR review seriously.

Look at detail of live trades from MT5 demo account IC Mkts using this EA. Exceptional.

Author communicated and supported greatly. please read through all comments clearly. R:R 1:3 most of the times and it's not easy.

Read all comments without fail. so much detailed.

https://www.mql5.com/en/market/product/132131?source=Site+Profile#!tab=comments

Note to Autor: Please add "Trade Now" button, which takes this EA to next level. If you can develop for US500 and Gold, that's awesome.

Also if similar thing can be done for other platforms , some sort of bridging, it'll be great.

Thank you.

Weitere Produkte dieses Autors
AuRange Hunter EA
Akapop Srisang
5 (1)
Experten
AuRange Hunter EA AuRange Hunter EA ist ein Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Er führt Trades zu zwei geplanten Zeiten pro Tag aus und konzentriert sich dabei auf Ausbruchsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit. Der EA berechnet automatisch Ausbruchsniveaus und platziert sowohl Buy Stop- als auch Sell Stop-Orders um diese Niveaus herum. Sobald eine Seite aktiviert ist, wird die gegenüberliegende Order sofort storniert, wodurch sichergestell
Aurum Ra Gold EA
Akapop Srisang
4.67 (12)
Experten
Aurum Ra Gold EA Aurum Ra Gold EA ist ein Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Er führt Trades zu zwei geplanten Zeitpunkten am Tag aus und konzentriert sich dabei auf Ausbruchsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit. Der EA berechnet automatisch Ausbruchsniveaus und platziert sowohl Buy Stop- als auch Sell Stop-Orders um diese Niveaus. Sobald eine Seite aktiviert ist, wird die gegenüberliegende Order sofort storniert, wodurch sichergestellt wi
FREE
King Ruay Scalper GOLD Plus
Akapop Srisang
4.25 (4)
Experten
König Ruay Scalper GOLD Plus EA Der King Ruay Scalper GOLD Plus EA basiert auf einer echten Ausbruchsstrategie - keine KI, kein Grid, kein Martingal, kein Averaging. Er identifiziert wichtige Kauf- und Verkaufsniveaus und platziert dementsprechend Stop-Buy/Sell-Orders. Sobald eine Order ausgeführt wird, übernimmt die Scalper-Engine die effiziente Verwaltung der Position. Dieser EA ist vielseitig und arbeitet mit verschiedenen Paaren, einschließlich GOLD und mehr. Das Standard-Preset ist für GOL
Dow Jones Daily Scalper
Akapop Srisang
4.75 (8)
Experten
Dow Jones Daily Scalper für MT5 Dieser Expert Advisor (EA) wurde für Händler des US30-Index (Dow Jones) entwickelt, die von vorbörslichen Ausbrüchen profitieren möchten. Der EA identifiziert hohe und niedrige Preisbereiche, bevor der Markt öffnet, und platziert Buy Stop- und Sell Stop-Orders kurz vor Beginn der Sitzung. Sobald eine Seite ausgelöst wird, wird der andere Auftrag automatisch entfernt. Der EA führt Trades nur einmal pro Tag aus und gewährleistet so einen konzentrierten und diszipli
FREE
US30 Morning Break Scalper
Akapop Srisang
5 (2)
Experten
US30 Morning Break Scalper MT5 Dieser Expert Advisor (EA) ist für Händler konzipiert, die sich auf den US30 (Dow Jones) Index konzentrieren. Er nutzt vorbörsliche Ausbrüche, indem er hohe und niedrige Preisbereiche identifiziert, bevor der Markt öffnet. Der EA platziert Buy-Stop- und Sell-Stop-Orders kurz vor Beginn der Sitzung, und sobald eine Seite ausgelöst wird, wird die andere Order automatisch entfernt. Der EA führt die Trades einmal pro Tag aus und gewährleistet so einen konzentrierten H
