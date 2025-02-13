Daily Range Breakout Scalper MT5

Täglicher Bereich Breakout Scalper EA

Der Daily Range Breakout Scalper EA wurde für Händler entwickelt, die eine reine Ausbruchsstrategie bevorzugen - keine KI, kein Grid, kein Martingale, kein Averaging. Er identifiziert tägliche Preisspannen und platziert Buy Stop- und Sell Stop-Orders auf strategischen Niveaus. Der EA führt die Trades einmal pro Tag aus und gewährleistet so einen disziplinierten und strukturierten Ansatz.

Siehe Signal für Default Set File (Short Trailing Stop): https: // www.mql5.com/en/signals/2295678



Preisbildungsregeln

Nächster Preis( 1. Dezember 2025 - 31. Dezember 2025) : $575 Nächster Preis (1. Januar 2025 - 31.Januar 2025) : 650 $





Vorgeprüfte Set-Dateien

US30 (Dow Jones) Original Set File (Short Trailing Stop) - Hier herunterladen

US30 (Dow Jones) Zusätzliche Set-Datei (Längerer Trailing-Stop) - Hier herunterladen

DE40 (DAX) Aktualisierte Set-Datei - Hier herunterladen

EURUSD Set File - Hier herunterladen

Gold 2-stelliger Chart Set File - Hier herunterladen

Hinweis: Diese Set-Dateien werden als Referenz zur Verfügung gestellt. Sie können sie testen und entsprechend Ihrer Handelspräferenzen ändern.





Kontoanforderungen

RAW-, ECN- oder Zero Spread-Konten werden empfohlen.









Wie man den EA benutzt

1. Definieren der Breakout-Parameter

Legen Sie die Ausbruchszeit und die Abweichung der Orderplatzierung fest. Wählen Sie den Zeitrahmen für die Berechnung der Spanne. Stellen Sie Range-Slots für Kauf- und Verkaufsaufträge ein.

2. Konfigurieren Sie das Risikomanagement

Legen Sie die Losgröße und die Risikoparameter fest.

3. Kauf-/Verkaufseinstellungen anpassen

Definieren Sie die Endzeit des Handels und den Ablauf der Order. Aktivieren Sie die automatische Löschung für schwebende Aufträge nach Ablauf der Handelszeit. Passen Sie den Einstiegsoffset an, um die Einstiegspunkte zu verfeinern. Legen Sie Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) fest. Schließen Sie Kaufaufträge optional zu einer bestimmten Zeit.

4. Optimieren der Scalping-Strategie

Definieren Sie die Größe der Scalping-Range (in Punkten). Legen Sie Scalping-Trigger und Trailing-Parameter fest.

5. Erweiterte Einstellungen

Aktivieren/Deaktivieren von Kauf-/Verkaufstransaktionen. Legen Sie bestimmte Handelsdaten fest.







Haftungsausschluss

Dieser EA ist ein Werkzeug für den automatisierten Handel und birgt Risiken. Verwenden Sie ein Demokonto, um die Leistung zu testen und sicherzustellen, dass die Einstellungen mit Ihrer Strategie übereinstimmen. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.