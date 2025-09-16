Aurum Ra Gold EA

4.67

Aurum Ra Gold EA

Aurum Ra Gold EA ist ein Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Er führt Trades zu zwei geplanten Zeitpunkten am Tag aus und konzentriert sich dabei auf Ausbruchsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit. Der EA berechnet automatisch Ausbruchsniveaus und platziert sowohl Buy Stop- als auch Sell Stop-Orders um diese Niveaus. Sobald eine Seite aktiviert ist, wird die gegenüberliegende Order sofort storniert, wodurch sichergestellt wird, dass immer nur eine einzige Position geöffnet ist.

Das System wendet zwei verschiedene Strategien an, um unterschiedliche Marktverhaltensweisen zu erfassen:

Strategie 1: Zielt auf den ganztägigen Ausbruch ab und analysiert die Kursbewegungen während der gesamten Handelssitzung.

Strategie 2 : Konzentriert sich auf die Eröffnung des US-Marktes und erfasst die Volatilität während der New Yorker Sitzung.

Dieser duale Ansatz ermöglicht es dem EA, sich sowohl an die ganztägige Preisbewegung als auch an das bei der US-Markteröffnung erzeugte Schlüsselmomentum anzupassen.


Bemerkung

Der Aurum Ra Gold EA ist für kleinere Konten (100 bis 500 USD) konzipiert und handelt mit einer festen Losgröße von 0,01 für ein kontrolliertes Risikomanagement.

Händler, die größere Konten verwalten oder andere Ansätze zur Positionsgröße erkunden möchten, könnten auch an AuRange Hunter EA interessiert sein, der eine ähnliche Breakout-Methode in einer breiteren Konfiguration anwendet.


Set-Dateien

Standard-Set-Datei, optimiert für 2-stellige Kurscharts Hier herunterladen

Standard-Set-Datei, optimiert für 3-stellige Preischarts Hier herunterladen


Anforderungen und Empfehlungen

Kontotyp: RAW, ECN, oder Zero Spread (empfohlen für beste Performance)

Symbol : XAUUSD (GOLD)Zeitrahmen : M5 (5 Minuten Chart)

Mindesteinlage : USD100 bis USD500

VPS : Dringend empfohlen, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten


Wie man anfängt

1 Installieren Sie den EA auf Ihrer MT5-Plattform.

2 Öffnen Sie ein XAUUSD-Chart auf dem M5-Zeitrahmen.

3 Hängen Sie den EA an den Chart an.

4 Konfigurieren Sie Ihre Lotgröße oder wählen Sie eine Risikoeinstellung.

5 Aktivieren Sie den automatischen Handel, damit der EA ausgeführt werden kann.


Haftungsausschluss

Dieser EA ist ein Werkzeug für den automatisierten Handel und birgt Risiken. Verwenden Sie ein Demokonto, um die Leistung zu testen und sicherzustellen, dass die Einstellungen mit Ihrer Strategie übereinstimmen. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Bewertungen 16
Emanuel533
314
Emanuel533 2025.12.14 06:27 
 

exelente

mas94
24
mas94 2025.12.12 15:58 
 

how can i change the volume of each trade? for example 2% of balance for each trade involved

sergiowalter
14
sergiowalter 2025.12.10 22:01 
 

muy buen bot,poco pero seguro ,par xau/usd m5 temp. ecxelente amigo.

Antwort auf eine Rezension