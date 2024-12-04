US30 Morning Break Scalper
- Experten
- Akapop Srisang
- Version: 2.3
- Aktualisiert: 20 April 2025
- Aktivierungen: 10
US30 Morning Break Scalper MT5
Siehe Signal für Default Set File (Short Trailing Stop): https://www.mql5.com/en/signals/2295678
Preisbildungsregeln
Nächster Preis (Dezember 1, 2025 - 31.Dezember 2025) : $490
Nächster Kurs( 1.Januar 2025 - 31. Januar 2025): 550 $
Set-Dateien
- Standard-Set-Datei (Short Trailing Stop) - Hier herunterladen
Verwendet einen kurzen Trailing-Stop für schnellere Trades und eine stabilere Gewinnmitnahme.
- Zusätzliche Set-Datei (Längerer Trailing-Stop) - Hier herunterladen
Verwendet einen längeren Trailing-Stop, der es ermöglicht, Trades länger offen zu halten, wenn Trends brechen, und so potenziell größere Gewinne zu erzielen.
Dieser EA ist speziell für den US30 (Dow Jones) Index entwickelt worden. Wenn Sie einen EA suchen, der für mehrere Symbole funktioniert, schauen Sie sich meinen Universal EA an:
Daily Range Breakout Scalper MT5
Konto-Anforderungen
Wie man den EA benutzt
Legen Sie die Ausbruchszeit und die Abweichung der Orderplatzierung fest.Wählen Sie den Zeitrahmen für die Berechnung der Spanne.Stellen Sie Range-Slots für Kauf- und Verkaufsaufträge ein.
Legen Sie die Losgröße und die Risikoparameter fest.
Definieren Sie die Endzeit des Handels und den Ablauf der Order.Aktivieren Sie die automatische Löschung für schwebende Aufträge nach Ablauf der Handelszeit.Passen Sie den Einstiegsoffset an, um die Einstiegspunkte zu verfeinern.Legen Sie Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) fest.Schließen Sie Kaufaufträge optional zu einer bestimmten Zeit.
Definieren Sie die Größe der Scalping-Range (in Punkten).Legen Sie Scalping-Trigger und Trailing-Parameter fest.
Aktivieren/Deaktivieren von Kauf-/Verkaufstransaktionen.Festlegen bestimmter Handelsdaten.
I have been using it for almost 2 months - it works properly and most importantly profitable) EA makes one trade per day. pros: it is always good to have such EA in the collection, buying power is not taken away, you always know at what time will be a trade, good for beginners. cons: you will not become a millionaire with only one EA))