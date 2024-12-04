US30 Morning Break Scalper MT5

Dieser Expert Advisor (EA) ist für Händler konzipiert, die sich auf den US30 (Dow Jones) Index konzentrieren. Er nutzt vorbörsliche Ausbrüche, indem er hohe und niedrige Preisbereiche identifiziert, bevor der Markt öffnet. Der EA platziert Buy-Stop- und Sell-Stop-Orders kurz vor Beginn der Sitzung, und sobald eine Seite ausgelöst wird, wird die andere Order automatisch entfernt. Der EA führt die Trades einmal pro Tag aus und gewährleistet so einen konzentrierten Handel während der Zeit vor dem Marktausbruch.

Preisbildungsregeln

Nächster Preis (Dezember 1, 2025 - 31.Dezember 2025) : $490 Nächster Kurs( 1.Januar 2025 - 31. Januar 2025): 550 $





Set-Dateien

Standard-Set-Datei (Short Trailing Stop) - Hier herunterladen

Verwendet einen kurzen Trailing-Stop für schnellere Trades und eine stabilere Gewinnmitnahme.

Zusätzliche Set-Datei (Längerer Trailing-Stop) - Hier herunterladen

Verwendet einen längeren Trailing-Stop, der es ermöglicht, Trades länger offen zu halten, wenn Trends brechen, und so potenziell größere Gewinne zu erzielen.





Konto-Anforderungen

RAW-, ECN- oder Zero Spread-Konten werden empfohlen.









Wie man den EA benutzt

1. Definieren Sie Breakout-Parameter

Legen Sie die Ausbruchszeit und die Abweichung der Orderplatzierung fest. Wählen Sie den Zeitrahmen für die Berechnung der Spanne. Stellen Sie Range-Slots für Kauf- und Verkaufsaufträge ein.

2. Konfigurieren Sie das Risikomanagement

Legen Sie die Losgröße und die Risikoparameter fest.

3. Kauf-/Verkaufseinstellungen anpassen

Definieren Sie die Endzeit des Handels und den Ablauf der Order. Aktivieren Sie die automatische Löschung für schwebende Aufträge nach Ablauf der Handelszeit. Passen Sie den Einstiegsoffset an, um die Einstiegspunkte zu verfeinern. Legen Sie Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) fest. Schließen Sie Kaufaufträge optional zu einer bestimmten Zeit.

4. Optimieren der Scalping-Strategie

Definieren Sie die Größe der Scalping-Range (in Punkten). Legen Sie Scalping-Trigger und Trailing-Parameter fest.

5. Erweiterte Einstellungen

Aktivieren/Deaktivieren von Kauf-/Verkaufstransaktionen. Festlegen bestimmter Handelsdaten.







Haftungsausschluss

Dieser EA ist ein Werkzeug für den automatisierten Handel und birgt Risiken. Verwenden Sie ein Demokonto, um die Leistung zu testen und sicherzustellen, dass die Einstellungen mit Ihrer Strategie übereinstimmen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.