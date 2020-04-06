H1Bert Expert Adviro

Automatisierte Leerverkaufsstrategie auf der Basis von gleitenden Durchschnitten und RSI mit mehreren Zeitfenstern.

Beschreibung: Der H1Bert Forex EA ist ein regelbasierter Handelsalgorithmus, der für die MetaTrader 4 Plattform entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Short-Positionen auszuführen, indem er die Marktbedingungen über zwei verschiedene Zeitrahmen (täglich und stündlich) in Kombination mit einem Momentum-Filter analysiert.

Handelslogik & Strategie: Der EA arbeitet mit einer "Trend-Pullback"-Methodik. Er identifiziert einen etablierten Abwärtstrend und sucht nach temporären Preisspitzen (überkaufte Bedingungen), um eine Short-Position einzugehen.

Multi-Timeframe Trend-Filter: Der Algorithmus validiert die Trendrichtung auf zwei Ebenen, um die Ausrichtung sicherzustellen: Täglich (D1)

Stündlich (H1) Einstiegssignal (RSI-Filter): Sobald der Abwärtstrend bestätigt ist, verwendet der EA den Relative Strength Index (RSI). Er wartet darauf, dass der RSI die 80er-Marke überschreitet, was auf einen überkauften Zustand innerhalb des Abwärtstrends hinweist, bevor er einen Short-Auftrag auslöst.

Risikomanagement: Der EA verwendet strenge Risikoparameter für jeden Handel:

Fester Stop-Loss: Jeder Handel hat einen festen Stop-Loss, der in Pips definiert ist, um einen möglichen Drawdown zu begrenzen.

Risiko-Belohnungs-Verhältnis: Der Take Profit wird dynamisch auf der Grundlage eines benutzerdefinierten Verhältnisses berechnet (Standard 1:1,5).

Kein Grid/Martingale: Der EA eröffnet einzelne Positionen und nimmt keine Durchschnittsbildung vor oder erhöht die Losgrößen nach Verlusten. Er prüft die bestehenden Positionen ( OrdersTotal ), um ein Over-Trading zu verhindern.

Eingabe-Parameter:

Lose: Festes Handelsvolumen.

StopLossPips: Abstand zum StopLoss in Pips.

RisikoBelohnung: Multiplikator für den Take Profit (z. B. 1,5 zielt auf das 1,5-fache des Risikos).

MagischeNummer: Eindeutige Kennung zur Verwaltung bestimmter Trades.

Technische Anforderungen:

Plattform: MetaTrader 4 (MT4)

Zeitrahmen: H1 (Stündlicher Chart)

Symbol: Optimiert für wichtige Forex-Paare mit klaren Trendmerkmalen.

Kontotyp: Kompatibel mit Standard- und ECN-Konten.

Risiko-Warnung: Der Handel mit Devisen und CFDs birgt ein erhebliches Risiko und kann zum Verlust Ihres investierten Kapitals führen. Die bisherige Performance der oben beschriebenen Logik ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.