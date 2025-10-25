GridFollowWithMartingale

****Nutzen Sie diese Chance mit dem aktuellen Preis. Der Preis wird sich nach den ersten 10 Kunden erhöhen****

SmartGoldBotFixed EA - Adaptives Erholungshandelssystem

SmartGoldBotFixed ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der für den XAUUSD (Gold) Handel auf MT4 entwickelt wurde.

Er kombiniert progressive Handelsskalierung, dynamische Risikokontrolle und Gewinnsicherungslogik, um in volatilen Märkten beständige Erträge zu erzielen.

Dieser EA verwaltet auf intelligente Weise Kauf- und Verkaufspositionen mit einem integrierten Erholungssystem und einer konfigurierbaren Handelsrichtung.

Der Algorithmus wurde optimiert, um das Risiko zu begrenzen und gleichzeitig das tägliche Gewinnpotenzial zu maximieren.

Wichtigste Merkmale

Progressive Recovery Logic - Eröffnet zusätzliche Positionen nur bei kontrollierten Preisschritten, um vorübergehende Drawdowns auszugleichen.

Dualer Risikomanagement-Modus - Wählen Sie zwischen: Prozentuales Risiko (Standard: 50% des Guthabens) Risiko mit festem Betrag (Standardwert: $1000)

Flexibler Handelsmodus Nur KAUFEN Nur VERKAUFEN AUTO (Kauf oder Verkauf basierend auf dem ersten Trigger)

Einstellbare Parameter StartLot - Größe des anfänglichen Handelsloses StepAgainst - Abstand (in Pips) zur Eröffnung des nächsten Erholungshandels ProfitMultiplier - Zielgewinnschwelle vor dem Schließen aller Trades MaxPositions - begrenzt die Anzahl der offenen Trades (Standard: 4) RecoveryThreshold - steuert, wann der EA den Handel nach großen Equity Drawdowns beendet

Sicherheitsfunktionen Eingebauter Drawdown-Begrenzer Auto-normalisierte Losgröße pro Broker-Limits Magische Zahlentrennung für die Verwendung mehrerer Charts







Empfohlene Kontoeinrichtung

Mindestguthaben: 2.000 USD

Konto-Typ: ECN / RAW-Spread (vorzugsweise <20ms Ausführung)

Hebelwirkung: 1:500 oder höher

Zeitrahmen: M15 oder H1

Symbol: XAUUSD (Gold)





Performance-Zusammenfassung

Durchschnittlicher täglicher Gewinn: 300-500 USD (basierend auf einem Startguthaben von 2.000 USD)

Erwartetes monatliches Wachstum: 25-40% (abhängig von Volatilität und Broker-Konditionen)

Maximale Positionen: 4 (verwendet progressive Losgrößen: 0,01 + 0,02 + 0,04 + 0,08)

Gewinn-Schließung: Alle Trades werden geschlossen, sobald das Gesamtgewinnziel erreicht ist.

Die Risikokontrolllogik des EA stellt sicher, dass die Positionsskalierung innerhalb des konfigurierten Kapitaleinsatzes bleibt, entweder durch ein festes USD-Risiko oder einen Prozentsatz des Kontosaldos.





Parameter-Übersicht

Parameter Beschreibung StartLot Die anfängliche Losgröße für den ersten Handel (Standard: 0.01) PreisAbweichung Abstand in Pips, um erste Buy/Sell Stop-Orders zu platzieren SchrittGegen Abstand in Pips vor der Eröffnung des nächsten Erholungsauftrags SchrittErhöhen Zusätzlicher Abstand, der für jeden neuen Erholungsauftrag hinzugefügt wird GewinnMultiplikator Multiplikator des ursprünglichen Lot-Gewinnziels (z.B. 110 = 110%) MinModifyDistance Mindestabstand vor der Änderung schwebender Aufträge MaxPositions Maximale Anzahl von gleichzeitigen Geschäften (Standard: 4) Erholungsschwelle Prozentsatz des Saldo-Drawdowns, der den Handelsstopp auslöst RisikoTyp RISK_PERCENTAGE oder RISK_AMOUNT RisikoProzentsatz Risiko pro Zyklus in % des Kontosaldos (Standard: 50%) RisikoBetrag Festes USD-Risiko pro Zyklus (Standardwert: 1000) TradeDirection MODE_BUY , MODE_SELL , oder MODE_BUYORSELL MagischeZahl Eindeutige ID für diese EA-Instanz Schlupf Maximale Slippage in Punkten bei der Ausführung von Aufträgen





Wichtige Hinweise

Dieser EA verwendet kein Grid oder Martingal im traditionellen Sinne - er wendet kontrollierte Erholungsschritte an, die durch eine maximale Anzahl von Positionen begrenzt sind.

Geeignet sowohl für manuelle als auch für vollautomatische Handelsumgebungen .

Vor dem Live-Einsatz immer in der Demo testen.

Empfohlener VPS für 24/7 Betriebszeit.





Beispiel-Setup

Anfangsbestand: $2000

Startlot: 0.01

Risiko-Typ: Prozentsatz (50%)

Erwartete 24h-Spanne: +$300 bis +$500

Max Drawdown: <20% (abhängig von der Volatilität)

Paare: XAUUSD (empfohlen), oder andere Metalle mit Vorsicht





Zusammenfassung

✅ Adaptiv und konsistent

✅ Eingebauter Kapitalschutz

✅ Dynamisches Risikomanagement

✅ Optimiert für Volatilität im Goldhandel

SmartGoldBotFixed EA - Mit Intelligenz handeln, mit Präzision schützen.