The Destroyer EA MT5

Der Preis wird alle 2 Wochen erhöht. Endpreis 999 USD

THE DESTROYER EA - Vernichten Sie den Markt. Bezwinge die Herausforderung.

DIE MISSION

Der Markt ist ein Schlachtfeld. Nur die Disziplinierten überleben.Der Destroyer EA wurde nicht entwickelt, um am Markt "teilzunehmen", sondern um ihn zu dominieren.

Dieser Algorithmus wurde speziell für die zermürbenden Bedingungen derProp Firm Challenges (FXIFY, FTMO, MFF usw.) entwickelt und kombiniert die tödliche Präzision der"D-Strategie" ( EMA 21/55 Cross) mit einem unzerstörbaren Risikomanagement-Schild. Er jagt die Volatilität, schlägt mit Scharfschützenpräzision zu und schützt Ihr Kapital wie eine Festung.

Handeln Sie nicht nur. Zerstören Sie das Ziel.

THE ARSENAL (Merkmale)

1. Die "D-Strategy"-Kampfmaschine

Der Zerstörer rät nicht. Er kalkuliert. Er verwendet ein unerbittliches Multi-Timeframe-Bestätigungssystem:

  • Das Radar: Scannt die21 EMA & 55 EMA für die perfekte Trendausrichtung.

  • Der Auslöser: Wartet auf dieWiederholung des gleitenden Durchschnitts (Pullback). Es jagt niemals den Preis; es lässt den Feind in die Kill Zone kommen.

  • Die Bestätigung: Bestätigt jeden Einstieg mitHeiken Ashi-Farbänderungen und RSI-Momentum .

2. Der Prop Firm Guardian (Aktienschutzschild)

Ihr Konto ist Ihr Lebenselixier. Der Destroyer enthält einen fest programmiertenEquity Guardian, der Ihren Kontostand jede Millisekunde überwacht.

  • Tägliches Verlustlimit: Wenn der Aktienkurs um 4 % (einstellbar) fällt,beendet der Destroyer sofort alle Geschäfte und sperrt das Terminal für den Tag. Sie überleben und kämpfen morgen weiter.

  • Harter Stop Loss: Jeder Handel hat einen physischen Stop Loss, der an den Broker gesendet wird. Keine versteckten Risiken.

3. Das Erholungsprotokoll (optional)

Manchmal stellt Ihnen der Markt eine Falle. Der Zerstörer aktiviert seinWiederherstellungsprotokoll.

  • Anstatt die Niederlage zu akzeptieren, fügt er auf intelligente Weise in berechneten Abständen Positionen hinzu.

  • Er ermittelt den Durchschnittspreis und schließt den gesamten Korb beiBreak Even. Er verwandelt einen potenziellen Verlust in einen neutralen Ausstieg.

  • (Hinweis: Kann für strikte Aufklärungsmissionen mit geringem Risiko deaktiviert werden).

4. ECN Stealth-Ausführung

Broker versuchen, Sie mit "Error 130" oder "Invalid Stops" zu stoppen. Der Destroyer umgeht dies, indem er einTwo-Step-Execution-Protokoll verwendet. Er betritt den Markt unsichtbar (kein SL/TP) und ändert den Auftrag Millisekunden später.Keine Ablehnung. Keine Fehler.

KAMPFPARAMETER (Einstellungen werden erklärt)

Um The Destroyer zu steuern, müssen Sie Ihre Steuerungen verstehen. Hier ist das Handbuch:

A. PROP FIRM PROTECTION (Der Schutzschild)

  • MaxDailyLoss (4.0): Der Fail-Safe. Wenn du an einem Tag 4% verlierst, schaltet sich die Maschine ab. Rettet Ihr Prop-Konto.

  • MaxTotalLoss (9.0): Der Schleudersitz. Verhindert den Totalverlust Ihres Kontos.

  • RiskPerTrade (1.0): Die Munition. Wie viel % des Kontos schießen Sie pro Schuss ab?

B. D-STRATEGIE-EINSTELLUNGEN (Die Waffe)

  • TimeFrame (M15): Die taktische Karte. M15 wird für Daytrading empfohlen.

  • FastEMA (21) / SlowEMA (55): Die Trendbezeichner.

  • RetestPips (10): Die Sniper Zone. Wie nahe muss der Kurs dem EMA kommen, um einen Schuss auszulösen?

  • UseHeikenAshi : Aktiviert den visuellen Bestätigungsfilter.

C. EXIT MANAGEMENT (Die Extraktion)

  • RewardRatio (2.0): Die Siegesbedingung. TP ist 2x der Stop Loss.

  • UseTrailing : Aktiviert den dynamischen Stop Loss. Er verfolgt den Preis, um die Beute zu sichern.

  • UseBreakEven : Bewegt SL zum Einstiegskurs, sobald er profitabel ist. Ein risikofreier Handel ist ein guter Handel.

D. RECOVERY SYSTEM (Der Gegenangriff)

  • UseRecovery : True = Mit Gittern zurückschlagen. False = Ein Schuss, ein Kill (nur Stop Loss).

  • MaxTrades : Wie viele Verstärkungen in die Schlacht geschickt werden sollen.

E. ZEITFILTER (Stealth-Modus)

  • FridayExit : True = Schließt alle Positionen am Freitagabend. Kein Halten über das Wochenende.

AUFMARSCHANWEISUNGEN

  1. Munition laden: Kopieren Sie Destroyer.ex4 in Ihren MT4-Expertenordner.

  2. Ziel auswählen: Öffnen Sie EURUSD, GBPUSD oder XAUUSD.

  3. Sync-Zeit: Setzen Sie den Zeitrahmen aufM15.

  4. Aktivieren: Ziehen Sie den EA auf den Chart.

    • Prop Firm Trader: Stellen Sie UseRecovery = false und RiskPerTrade = 1.0 ein .

    • Persönliches Konto: Setzen Sie UseRecovery = true für maximalen Schaden.

  5. Fire: Aktivieren Sie AutoTrading.

WARNUNG:Dies ist ein mächtiges Werkzeug. Richtig eingesetzt, erobert es. Rücksichtslos eingesetzt, zerstört es. Testen Sie es immer in der Simulationskammer (Demo), bevor Sie es im Kampf einsetzen.

Der Zerstörer ist bereit. Sie auch?


Käufer dieses Produkts erwarben auch
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
