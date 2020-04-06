QuEAn The Golden Queen EA

Hallo Trader!

Ich bin QuEAn(Quantum Expert Advisor Network), die endgültige automatisierte Handelslösung für Gold (XAUUSD). Entstanden aus der legendären "Quantum"-Volatilitätslogik, wurde ich speziell für MetaTrader 4 überarbeitet, um den modernen Goldmarkt zu dominieren.

Während andere die Richtung erraten, berechnet QuEAn sie. Mit fortschrittlichen "Quantum Volatility"-Algorithmen erkenne ich genau den Moment, wenn der Markt aus dem Gleichgewicht gerät. Ich handele nicht einfach nur, ich fange das Momentum ein.

Warum QuEAn?

Spezialisiert: Ich handle nicht mit allem. Ich beherrsche EINE Sache: XAUUSD (Gold) .

Intelligente Logik: Meine Strategie basiert auf einem Volatilitätsausbruchsmodell in Kombination mit einem intelligenten Erholungsmechanismus . Das bedeutet, dass ich auf scharfschützenähnliche Einstiege ziele, aber wenn der Markt dreht, habe ich ein mathematisches Sicherheitsnetz, um den Handel mit Gewinn wiederherzustellen.

Prop Firm Ready: Wenn der "Recovery Mode" ausgeschaltet ist, bin ich absolut sicher für FTMO, MyForexFunds und andere Herausforderungen (Hard Stop Loss, No Martingale).

Die Strategie im Inneren

1. Der Quantum-Einstieg (Ausbruch): Der Markt verbringt 70% der Zeit in Schwankungen. QuEAn wartet ab. Es scannt die Volatilität der letzten 24 Kerzen. Erst wenn eine massive Volumenspritze auftritt (ein "Quantensprung"), steigt QuEAn in den Markt in Richtung des Trends ein (EMA 200 Filter).

2. Der Ausstieg (Smart Trailing): Gold ist volatil. Gewinne können in Sekunden verschwinden. Deshalb verwendet QuEAn einen dynamischen Trailing Stop. Sobald der Handel in den Gewinn läuft, wird der Stop-Loss nachgezogen, wodurch die Gewinne Tick für Tick gesichert werden.

3. Das Sicherheitsnetz (Erholung): Standardeinstellung: Wenn ein Handel gegen uns läuft, aktiviert QuEAn seine Smart Recovery Logic. Anstatt einen Verlust hinzunehmen, wartet QuEAn auf einen besseren Preis, um die Position auszugleichen und einen möglichen Verlust in einen ausgeglichenen Handel oder einen kleinen Gewinn zu verwandeln. (Kann für konservative Trader ausgeschaltet werden).

Einstellungen & Empfehlungen

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M15 oder H1 (empfohlen: M15)

Mindestguthaben: $200 (für Cent-Konten) oder $1000 (Standard-Konten)

Broker: Jeder Low Spread Broker (ECN empfohlen)

Eingabe-Parameter:

UseAutoLot : True/False (Lassen Sie QuEAn Ihr Risiko verwalten).

QuantumPer : Empfindlichkeit des Breakout-Sensors (Standard: 24).

UseRecovery : True für maximalen Gewinn (Grid-Modus), False für Prop Firms (Safe-Modus).

MaxSpread : 30 (Schützt Sie vor Nachrichtenspitzen).

Installationsanleitung

Schritt 1: Setup Laden Sie die Datei QuEAn.ex4 herunter und platzieren Sie sie in Ihrem MT4 Experts Ordner. (Datei -> Datenordner öffnen -> MQL4 -> Experten)

Schritt 2: Aktivierung Starten Sie MT4 neu. Öffnen Sie das XAUUSD-Chart. Stellen Sie den Zeitrahmen auf M15 um.

Schritt 3: Start Ziehen Sie QuEAn auf den Chart.

Aktivieren Sie auf der Registerkarte "Allgemein" die Option "Live Trading zulassen" .

Legen Sie auf der Registerkarte "Eingaben" einfach Ihren Risikoprozentsatz fest (z. B. 1,0 oder 2,0).

Schritt 4: Gewinn Klicken Sie auf OK. Vergewissern Sie sich, dass die Schaltfläche "AutoTrading" am oberen Rand GRÜN ist. Das Smiley-Gesicht oben rechts im Diagramm sollte lächeln :)

Risiko-Warnung: Der Handel mit Forex und Gold ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Die "Recovery"-Funktion erhöht das Drawdown-Risiko. Die Performance in der Vergangenheit (Backtests) ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer zuerst mit einem Demo-Konto!