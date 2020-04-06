Prop Master EA

Prop Master EA - Die ultimative Prop Firm Trading Lösung!

Bestehen Sie FTMO, The Funded Trader, FXIFY und all die anderen Challenges mit Zuversicht!

Kämpfen Sie damit, die Herausforderungen der Eigenhandelsfirmen zu bestehen? Prop Master EA ist eine vollautomatische Handelslösung, die entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, die strengen Regeln von FTMO, The Funded Trader, FXIFY und anderen Prop-Firmen zu erfüllen.

Mit intelligentem Risikomanagement, dynamischer Losgröße, eingebauter Nachrichtenfilterung und intelligenten Handelsalgorithmen stellt dieser EA sicher, dass Sie die Risikolimits der Herausforderung einhalten, die Rentabilität optimieren und Ihre Chancen auf eine Finanzierung erhöhen!

Hauptmerkmale von Prop Master EA:
Speziell für Prop Firm Challenges entwickelt
Strenges Risikomanagement - verhindert das Überschreiten der täglichen Verlust- und Drawdown-Limits
Vollautomatischer Handel mit bewährter RSI- und Bollinger Bands Strategie
News Filter - Vermeidet den Handel während wichtiger Nachrichtenereignisse
Dynamische Losgröße - Passt sich dem Kontostand und den Risikoeinstellungen an
Trade Cooldown - Verhindert Overtrading und Risikoexposition
Echtzeit Dashboard - Verfolgen Sie Ihr Risiko und Ihre Performance direkt auf dem Chart

Warum Prop Master EA verwenden?

FTMO-kompatibel - Entwickelt, um strengen Challenge-Regeln zu folgen

Verhindert emotionales Trading - Vollautomatisch, keine manuellen Eingriffe

Reduziert Drawdowns - Intelligente Handelsauswahl & fortschrittliche Risikokontrolle
Vermeidet Marktmanipulation - Keine Martingale-, Grid- oder gefährlichen StrategienWieProp Master EA funktioniert

Verbinden Sie den EA mit Ihrem bevorzugten Chart (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD empfohlen) Zeitrahmen: M30 & H1
Passen Sie Ihre Risikoeinstellungen an (Tagesverlust, Drawdown-Limits, Lot-Sizing, etc.)
Aktivieren Sie AutoTrading & lassen Sie den EA für Sie arbeiten
Prop Master EA scannt automatisch den Markt & führt Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit aus
Überwachen Sie die Performance über das Echtzeit-Dashboard & lassen Sie den EA die Risikokontrolle übernehmen

Echtzeit-Dashboard

Behalten Sie die Kontrolle! Das integrierte Dashboard zeigt an:
Risiko pro Trade (%)
Maximaler Tagesverlust (%)
Maximaler Gesamtdrawdown (%)
Nachrichtenfilterstatus (EIN/AUS)
Trade Cooldown Timer

Sie müssen die Eingabeeinstellungen nicht öffnen - passen Sie alles in Echtzeit an!

Eingabe-Parameter

Einstellung Beschreibung
RisikoProHandel (%) Passt das Risiko pro Handel basierend auf dem Kontostand an
Max. Tagesverlust (%) Stoppt den Handel, wenn das tägliche Verlustlimit erreicht ist
Maximaler Gesamtrückzug (%) Verhindert das Überschreiten der Drawdown-Regeln des Unternehmens
GewinnmitnahmePunkte Legt das Take-Profit-Niveau pro Handel fest
StopLossPips Legt den StopLoss für jeden Handel fest
NachrichtenFilterMinuten Verhindert den Handel während wichtiger Nachrichtenveröffentlichungen
TradeCooldown (Sek.) Zeitverzögerung zwischen den Trades, um Overtrading zu verhindern
MagischeZahl Eindeutiger Bezeichner für Trades

Backtesting & Ergebnisse

Getestet auf EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (Beste Ergebnisse auf H1 & M30 Zeitrahmen)
Besteht Prop Firm Drawdown Regeln - Optimiert für FTMO, The Funded Trader, FXIFY und fast jede andere Prop Firm
Konsistente Performance ohne übermäßiges Risiko

Warum Prop Master EA gegenüber anderen EAs bevorzugen?

Prop Firm Challenge Ready - Speziell entwickelt für FTMO & Funded Accounts
Risikogeschützter Handel - Intelligente Stop-Loss-Platzierung & Risikomanagement
Keine gefährlichen Strategien - Kein Martingale, kein Hedging, kein Overleveraging
Einfache Einrichtung & benutzerfreundliches Dashboard - Beginnen Sie in wenigen Minuten mit dem Handel!

Dieser EA ist vollständig für Prop Firm Challenges optimiert - Getestet und bewiesen, dass er funktioniert!

So installieren & verwenden Sie Prop Master EA

Laden Sie den EA herunter und kopieren Sie ihn in den MQL4/Experts-Ordner
Starten Sie MetaTrader 4 neu und hängen Sie den EA an Ihren bevorzugten Chart
Passen Sie Ihre Einstellungen im Eingabebereich oder über das Echtzeit-Dashboard an
Aktivieren Sie AutoTrading und lassen Sie den EA den Rest erledigen

Tipp: Führen Sie einen Backtest durch, bevor Sie den EA live einsetzen, um sicherzustellen, dass Ihre Einstellungen den Anforderungen Ihrer Herausforderung entsprechen.

Wichtige Hinweise

Dieser EA wurde für Prop Firm Challenges entwickelt und befolgt strenge Risikomanagement-Regeln.
Verwenden Sie KEINE übermäßige Losgröße und deaktivieren Sie nicht die Risikomanagement-Einstellungen.
Handel ist mit Risiko verbunden - befolgen Sie immer die richtigen Risikomanagement-Prinzipien.


Sind Sie bereit, Ihre Prop Firm Challenge zu bestehen?

Dann haben Sie den richtigen EA gefunden!

