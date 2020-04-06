49,98 USD für die nächsten 5 Käufer, dann steigt es wieder auf 999 $

Prop Master EA - Die ultimative Prop Firm Trading Lösung!

Bestehen Sie FTMO, The Funded Trader, FXIFY und all die anderen Challenges mit Zuversicht!

Kämpfen Sie damit, die Herausforderungen der Eigenhandelsfirmen zu bestehen? Prop Master EA ist eine vollautomatische Handelslösung, die entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, die strengen Regeln von FTMO, The Funded Trader, FXIFY und anderen Prop-Firmen zu erfüllen.

Mit intelligentem Risikomanagement, dynamischer Losgröße, eingebauter Nachrichtenfilterung und intelligenten Handelsalgorithmen stellt dieser EA sicher, dass Sie die Risikolimits der Herausforderung einhalten, die Rentabilität optimieren und Ihre Chancen auf eine Finanzierung erhöhen!

Hauptmerkmale von Prop Master EA:

Speziell für Prop Firm Challenges entwickelt

Strenges Risikomanagement - verhindert das Überschreiten der täglichen Verlust- und Drawdown-Limits

Vollautomatischer Handel mit bewährter RSI- und Bollinger Bands Strategie

News Filter - Vermeidet den Handel während wichtiger Nachrichtenereignisse

Dynamische Losgröße - Passt sich dem Kontostand und den Risikoeinstellungen an

Trade Cooldown - Verhindert Overtrading und Risikoexposition

Echtzeit Dashboard - Verfolgen Sie Ihr Risiko und Ihre Performance direkt auf dem Chart

Warum Prop Master EA verwenden?

FTMO-kompatibel - Entwickelt, um strengen Challenge-Regeln zu folgen

Verhindert emotionales Trading - Vollautomatisch, keine manuellen Eingriffe

Reduziert Drawdowns - Intelligente Handelsauswahl & fortschrittliche Risikokontrolle

Vermeidet Marktmanipulation - Keine Martingale-, Grid- oder gefährlichen StrategienWieProp Master EA funktioniert

Verbinden Sie den EA mit Ihrem bevorzugten Chart (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD empfohlen) Zeitrahmen: M30 & H1

Passen Sie Ihre Risikoeinstellungen an (Tagesverlust, Drawdown-Limits, Lot-Sizing, etc.)

Aktivieren Sie AutoTrading & lassen Sie den EA für Sie arbeiten

Prop Master EA scannt automatisch den Markt & führt Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit aus

Überwachen Sie die Performance über das Echtzeit-Dashboard & lassen Sie den EA die Risikokontrolle übernehmen

Echtzeit-Dashboard

Behalten Sie die Kontrolle! Das integrierte Dashboard zeigt an:

Risiko pro Trade (%)

Maximaler Tagesverlust (%)

Maximaler Gesamtdrawdown (%)

Nachrichtenfilterstatus (EIN/AUS)

Trade Cooldown Timer

Sie müssen die Eingabeeinstellungen nicht öffnen - passen Sie alles in Echtzeit an!

Eingabe-Parameter

Einstellung Beschreibung RisikoProHandel (%) Passt das Risiko pro Handel basierend auf dem Kontostand an Max. Tagesverlust (%) Stoppt den Handel, wenn das tägliche Verlustlimit erreicht ist Maximaler Gesamtrückzug (%) Verhindert das Überschreiten der Drawdown-Regeln des Unternehmens GewinnmitnahmePunkte Legt das Take-Profit-Niveau pro Handel fest StopLossPips Legt den StopLoss für jeden Handel fest NachrichtenFilterMinuten Verhindert den Handel während wichtiger Nachrichtenveröffentlichungen TradeCooldown (Sek.) Zeitverzögerung zwischen den Trades, um Overtrading zu verhindern MagischeZahl Eindeutiger Bezeichner für Trades

Backtesting & Ergebnisse

Getestet auf EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (Beste Ergebnisse auf H1 & M30 Zeitrahmen)

Besteht Prop Firm Drawdown Regeln - Optimiert für FTMO, The Funded Trader, FXIFY und fast jede andere Prop Firm

Konsistente Performance ohne übermäßiges Risiko

Warum Prop Master EA gegenüber anderen EAs bevorzugen?

Prop Firm Challenge Ready - Speziell entwickelt für FTMO & Funded Accounts

Risikogeschützter Handel - Intelligente Stop-Loss-Platzierung & Risikomanagement

Keine gefährlichen Strategien - Kein Martingale, kein Hedging, kein Overleveraging

Einfache Einrichtung & benutzerfreundliches Dashboard - Beginnen Sie in wenigen Minuten mit dem Handel!

Dieser EA ist vollständig für Prop Firm Challenges optimiert - Getestet und bewiesen, dass er funktioniert!

So installieren & verwenden Sie Prop Master EA

Laden Sie den EA herunter und kopieren Sie ihn in den MQL4/Experts-Ordner

Starten Sie MetaTrader 4 neu und hängen Sie den EA an Ihren bevorzugten Chart

Passen Sie Ihre Einstellungen im Eingabebereich oder über das Echtzeit-Dashboard an

Aktivieren Sie AutoTrading und lassen Sie den EA den Rest erledigen

Tipp: Führen Sie einen Backtest durch, bevor Sie den EA live einsetzen, um sicherzustellen, dass Ihre Einstellungen den Anforderungen Ihrer Herausforderung entsprechen.

Wichtige Hinweise

Dieser EA wurde für Prop Firm Challenges entwickelt und befolgt strenge Risikomanagement-Regeln.

Verwenden Sie KEINE übermäßige Losgröße und deaktivieren Sie nicht die Risikomanagement-Einstellungen.

Handel ist mit Risiko verbunden - befolgen Sie immer die richtigen Risikomanagement-Prinzipien.





Sind Sie bereit, Ihre Prop Firm Challenge zu bestehen?

Dann haben Sie den richtigen EA gefunden!