Blue Sonic Donchian MT4

Intro

BlueSonic Donchian EA ( 'Sonic') ist einMulti-Währungs-EA der nächsten Generation ➕ Multi-Timeframe-EA auf Basis des Donchian Indikators. Abgesehen vom normalen einmaligen Einstieg haben die Nutzer die Möglichkeit, Grid-Serien zu aktivieren, um die Rendite aus einem suboptimalen Einstieg zu maximieren. Was Sonic von anderen Grid-EA auf dem Markt abhebt, sind seine Kernvorteile:

  • Einfaches und flexibles Setup (es wird nur ein Chart benötigt), das für viele Handelsstile geeignet ist: Trendfolge, Gegentrend, Ausbruch, Markteröffnungssitzung, Nachtskalierung usw.

  • Hochmodernes Positions- und Risikomanagementsystem (dank des eingebauten GridRescue™-Moduls) und gut recherchierte/gut validierte Funktionen

  • Handelslogik auf institutionellem Niveau in die Code-Architektur integriert, um viele bekannte Umstände im Zusammenhang mit dem Grid-Trading zu lösen, ohne dass dies mit hohen Kosten verbunden ist

🔴 Recommendation for quick start:

 - minimum account balance:  $1500 (for 1:500 leverage) or $3000 (for 1:200 leverage) each Symbol.  Use cent account if needed

 - start lot: 0.01

 - symbols: 
    GOLD    : XAUUSD
    FOREX   : most FX majors and minors cross of USD, EUR, GBP, AUD, CAD (🙅‍♀️ avoid JPY, NZD, CHF and exotics pairs)
    INDICES : GER40NASDAQ100,SP500 etc.)
    ----------------------------------------------------------------------

      Wesentliche Merkmale

      Einige der wichtigsten Funktionen:

      • ✅ One-Chart-To-Rule-Them-All-Ansatz: Der Benutzer kann auf mehreren Zeitrahmen und Symbolen handeln, die alle von einem Chart aus eingestellt werden.

      • ✅ Dynamische Handelsparameter, die jede Woche aktualisiert werden, um sich an die aktuellen Markttrends und stochastischen Metriken anzupassen

      • ✅ 3 Möglichkeiten, ein Einstiegssignal auszuführen: Ausbruch, Umkehrung oder beides

      • ✅ Erweiterter NewsFilter (mit Keyword-Filter-Funktion), so dass der Benutzer separate Grid-Trading- und Exit-Policies für NFP, FOMC-Ereignisse, Reden usw. festlegen kann (📅 History News-Datei für Backtest auf Anfrage erhältlich)

      • ✅ Grid-Trading mit dynamischem Grid-Step und Lot-Multiplikator-Abstand - adaptiv zum Markttrend, um einen nachhaltigen Drawdown zu ermöglichen.

      • ✅ Eingebauter BlueAlgo-eigener GridRescue™ MT4-Experte (exklusiv für BlueAlgo-Produkte)

      • ✅ 4 Modi des Trailing Loss (kann sowohl auf die erste Order als auch auf den gesamten Grid Basket angewendet werden)

      • ... und vieles mehr

      Mit Sonic müssen Sie das nie wieder tun:

      • ❌ Viele Charts auf einem Terminal einrichten, was viel Computerleistung vergeudet und anfällig für manuelle Fehler ist (versehentliches Schließen des Chart-Fensters beim Neustart, falsche Parametereinstellungen ... )
      • ❌ Sich abmühen, um eine gute Kombination zwischen verschiedenen Zeitrahmen/Symbolen zu finden (mit Sonic können SieBacktests mit mehreren Währungen und Zeitrahmen im MT5 durchführen, um zu sehen, wie Ihr entworfenes Portfolio abschneidet, bevor Sie es live stellen).
      • ❌ Bewältigung von Raster-Situationen wie News-Spikes, flache Retracements, Handelseinstieg zu Zeiten geringer Liquidität.
      • ❌ Festgefahren mit einem linearen Raster mit festen Parametern ohne Rücksicht auf die aktuelle Marktlage
      • ❌ Backtesting des EA-Betriebs ohne Sichtbarkeit der Nachrichtenfilterung

        ----------------------------------------------------------------------

        Eingabeparameter und Setup-Anweisungen oder Set-Dateien:--> https://www.mql5.com/en/blogs/post/754323

        Bittekontaktieren Sie mich nach dem Kauf oder senden Sie eine E-Mail an blue.algoplus@gmail.com , wenn Sie weitere Unterstützung benötigen.

        Optimized set files for FX and Gold are available. Please DM me after purchase and I can share these
        file with you.



