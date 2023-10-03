Blue Sonic Donchian MT4
- Experten
- Duc Anh Le
- Version: 2.81
- Aktualisiert: 15 November 2025
- Aktivierungen: 10
Erhalten Sie alle Vorteile einer Grid-Strategie und keinen ihrer Nachteile | Gebaut von einem Grid-Trader >> für Grid-Trader.
This is MT4 version, click here for Blue Sonic Donchian MT5 (settings and logics are same in both versions)
Intro
BlueSonic Donchian EA ( 'Sonic') ist einMulti-Währungs-EA der nächsten Generation ➕ Multi-Timeframe-EA auf Basis des Donchian Indikators. Abgesehen vom normalen einmaligen Einstieg haben die Nutzer die Möglichkeit, Grid-Serien zu aktivieren, um die Rendite aus einem suboptimalen Einstieg zu maximieren. Was Sonic von anderen Grid-EA auf dem Markt abhebt, sind seine Kernvorteile:
-
Einfaches und flexibles Setup (es wird nur ein Chart benötigt), das für viele Handelsstile geeignet ist: Trendfolge, Gegentrend, Ausbruch, Markteröffnungssitzung, Nachtskalierung usw.
-
Hochmodernes Positions- und Risikomanagementsystem (dank des eingebauten GridRescue™-Moduls) und gut recherchierte/gut validierte Funktionen
-
Handelslogik auf institutionellem Niveau in die Code-Architektur integriert, um viele bekannte Umstände im Zusammenhang mit dem Grid-Trading zu lösen, ohne dass dies mit hohen Kosten verbunden ist
🔴 Recommendation for quick start:
- minimum account balance: $1500 (for 1:500 leverage) or $3000 (for 1:200 leverage) each Symbol. Use cent account if needed
- start lot: 0.01- symbols:
GOLD : XAUUSD
FOREX : most FX majors and minors cross of USD, EUR, GBP, AUD, CAD (🙅♀️ avoid JPY, NZD, CHF and exotics pairs)
INDICES : GER40, NASDAQ100,SP500 etc.)
Wesentliche Merkmale
Einige der wichtigsten Funktionen:
-
✅ One-Chart-To-Rule-Them-All-Ansatz: Der Benutzer kann auf mehreren Zeitrahmen und Symbolen handeln, die alle von einem Chart aus eingestellt werden.
-
✅ Dynamische Handelsparameter, die jede Woche aktualisiert werden, um sich an die aktuellen Markttrends und stochastischen Metriken anzupassen
-
✅ 3 Möglichkeiten, ein Einstiegssignal auszuführen: Ausbruch, Umkehrung oder beides
-
✅ Erweiterter NewsFilter (mit Keyword-Filter-Funktion), so dass der Benutzer separate Grid-Trading- und Exit-Policies für NFP, FOMC-Ereignisse, Reden usw. festlegen kann (📅 History News-Datei für Backtest auf Anfrage erhältlich)
-
✅ Grid-Trading mit dynamischem Grid-Step und Lot-Multiplikator-Abstand - adaptiv zum Markttrend, um einen nachhaltigen Drawdown zu ermöglichen.
-
✅ Eingebauter BlueAlgo-eigener GridRescue™ MT4-Experte (exklusiv für BlueAlgo-Produkte)
-
✅ 4 Modi des Trailing Loss (kann sowohl auf die erste Order als auch auf den gesamten Grid Basket angewendet werden)
-
... und vieles mehr
Mit Sonic müssen Sie das nie wieder tun:
- ❌ Viele Charts auf einem Terminal einrichten, was viel Computerleistung vergeudet und anfällig für manuelle Fehler ist (versehentliches Schließen des Chart-Fensters beim Neustart, falsche Parametereinstellungen ... )
- ❌ Sich abmühen, um eine gute Kombination zwischen verschiedenen Zeitrahmen/Symbolen zu finden (mit Sonic können SieBacktests mit mehreren Währungen und Zeitrahmen im MT5 durchführen, um zu sehen, wie Ihr entworfenes Portfolio abschneidet, bevor Sie es live stellen).
- ❌ Bewältigung von Raster-Situationen wie News-Spikes, flache Retracements, Handelseinstieg zu Zeiten geringer Liquidität.
- ❌ Festgefahren mit einem linearen Raster mit festen Parametern ohne Rücksicht auf die aktuelle Marktlage
- ❌ Backtesting des EA-Betriebs ohne Sichtbarkeit der Nachrichtenfilterung
----------------------------------------------------------------------
Eingabeparameter und Setup-Anweisungen oder Set-Dateien:--> https://www.mql5.com/en/blogs/post/754323
Bittekontaktieren Sie mich nach dem Kauf oder senden Sie eine E-Mail an blue.algoplus@gmail.com , wenn Sie weitere Unterstützung benötigen.
Optimized set files for FX and Gold are available. Please DM me after purchase and I can share these
file with you.
