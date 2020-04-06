Wir präsentieren Ihnen einen innovativen Berater "Blocking EA US30". Dieser Advisor ist kein Martingal. Unser neuer Advisor wurde auf der Basis von Hedging anstelle von Stop-Orders entwickelt, er blockiert eine negative Order und verlässt die Blockierung durch einen intelligenten Algorithmus. Der Advisor verfügt über ein Einlagensicherungshandelssystem. Der Trading-Advisor "Blocking MEANS 30" wurde von einem Team von Programmierern über mehrere Monate für den Handel auf den US30-Index im Minutenbereich entwickelt. Der Advisor wurde vom Broker FPMarkets mit einem Spread von 400 Pips optimiert, obwohl der Spread bei diesem Broker während der amerikanischen Session nur 90 Pips beträgt. Die aktuellen Einstellungen des Advisors finden Sie im Diskussionsbereich. Der Advisor funktioniert korrekt, wenn Sie nicht in den Advisor eingreifen und keine anderen Transaktionen auf anderen Währungspaaren öffnen, da der Advisor über einen eingebauten Aktienanalyse-Algorithmus verfügt. Um die Arbeit des "Blocking US30"-Advisors zu demonstrieren, haben wir ihn mit Myfxbook.com verbunden