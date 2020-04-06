Automatisierter Confluence-Handel mit zweistufiger Verifizierung

Hören Sie auf, auf Charts zu starren und auf den perfekten Moment zu warten. Der Bullet Proof Strategy EA nutzt die bewährte Logik des "Buy Sell"-Pfeilsystems und kombiniert sie mit einem robusten "Final Confirmation"-Filter, um eine disziplinierte, vollautomatische Handelsmaschine zu schaffen.

Dieser EA rät nicht einfach nur; er wartet auf den Zusammenfluss. Er führt nur dann einen Handel aus, wenn die Preisaktionssignale (Pfeile) perfekt mit dem Trendmomentum (Bestätigung) übereinstimmen, so dass Sie Tag und Nacht mit hoher Wahrscheinlichkeit einsteigen können.

Die Strategie - Wie sie funktioniert: Die "Bullet Proof"-Logik basiert auf einem strengen 2-stufigen Validierungsprozess:

Schritt 1: Das Signal. Der EA überwacht den Markt mit Hilfe des hochentwickelten "Buy Sell"-Algorithmus. Er wartet auf ein klares Pfeil-Signal, das eine mögliche Umkehr oder Trendfortsetzung anzeigt. Schritt 2: Die Bestätigung. Ein Signal allein ist nicht genug. Der EA überprüft das Signal sofort mit dem "Final Confirmation"-Indikator (basierend auf fortschrittlicher Momentum- oder Ehlers-Logik). Ausführung: Nur wenn beide Indikatoren übereinstimmen, wird der Handel ausgeführt. Dadurch werden schwache Signale und "Whipsaws" herausgefiltert, was Ihr Kapital sicherer macht.

Warum Bullet Proof EA wählen?

Filtert Rauschen heraus: Da dieser EA eine zweite Bestätigung verlangt, werden viele der in volatilen Märkten üblichen falschen Signale vermieden.

Emotionsfreier Handel: Furcht und Gier sind ausgeschlossen. Der EA führt die Strategie fehlerfrei aus, 24/5.

Präzises Risikomanagement: Handeln Sie nie ohne ein Sicherheitsnetz. Der EA verfügt über eine eingebaute Auto-Lot-Berechnung (Risikoprozent pro Handel) und harte Stop Loss / Take Profit Levels.

Hauptmerkmale:

Kein Martingale / Kein Grid: Dies ist eine sichere Single-Entry-Strategie. Sie respektiert Ihren Kontostand.

Puffer-basierte Logik: Liest direkt die Puffer der Indikatoren für die schnellstmögliche Reaktionszeit.

Vollständig anpassbar: Passen Sie die Indikatorperioden, Abweichungen und Risikoeinstellungen an Ihren Handelsstil an (Scalping, Day Trading oder Swing).

Geld-Management: Legen Sie einfach Ihr Risiko fest (z. B. 1 % oder 2 %), und der EA berechnet die Losgröße automatisch auf der Grundlage Ihres Stop Loss.

Empfehlungen: