The Destroyer EA

Der Preis wird alle 2 Wochen erhöht. Endpreis 999 USD

THE DESTROYER EA - Vernichten Sie den Markt. Erobern Sie die Herausforderung.

(Kampfgetestete Logik)

DIE MISSION

Der Markt ist ein Schlachtfeld. Nur die Disziplinierten überleben. Der Destroyer EA wurde nicht entwickelt, um am Markt "teilzunehmen" - er wurde entwickelt, um ihn zu dominieren.

Dieser Algorithmus wurde speziell für die zermürbenden Bedingungen der Prop Firm Challenges (FXIFY, FTMO, MFF, etc.) entwickelt und kombiniert die tödliche Präzision der "D-Strategie" (EMA 21/55 Cross) mit einem unzerstörbaren Risikomanagement-Schild. Er jagt die Volatilität, schlägt mit Scharfschützenpräzision zu und schützt Ihr Kapital wie eine Festung.

Handeln Sie nicht nur. Zerstören Sie das Ziel.

THE ARSENAL (Merkmale)

1. Die "D-Strategy"-Kampfmaschine

Der Zerstörer rät nicht. Er kalkuliert. Er verwendet ein unerbittliches Multi-Timeframe-Bestätigungssystem:

  • Der Radar: Scannt die 21 EMA & 55 EMA nach der perfekten Trendausrichtung.

  • Der Auslöser: Wartet auf den Retest des gleitenden Durchschnitts (Pullback). Es jagt niemals den Preis; es lässt den Feind in die Killzone kommen.

  • Die Bestätigung: Bestätigt jeden Einstieg mit Heiken Ashi-Farbveränderungen und RSI-Momentum.

2. Der Prop Firm Guardian (Aktienschutzschild)

Ihr Konto ist Ihr Lebenselixier. Der Destroyer enthält einen fest programmierten Equity Guardian, der Ihren Kontostand jede Millisekunde überwacht.

  • Tägliches Verlustlimit: Wenn der Aktienkurs um 4 % (einstellbar) fällt, beendet der Destroyer sofort alle Geschäfte und sperrt das Terminal für den Tag. Sie überleben und kämpfen morgen weiter.

  • Harter Stop Loss: Jeder Handel hat einen physischen Stop Loss, der an den Broker gesendet wird. Keine versteckten Risiken.

3. Das Erholungsprotokoll (optional)

Manchmal stellt Ihnen der Markt eine Falle. Der Zerstörer aktiviert sein Wiederherstellungsprotokoll.

  • Anstatt die Niederlage zu akzeptieren, fügt er auf intelligente Weise in berechneten Abständen Positionen hinzu.

  • Er ermittelt den Durchschnittspreis und schließt den gesamten Korb bei Break Even. Er verwandelt einen potenziellen Verlust in einen neutralen Ausstieg.

  • (Hinweis: Kann für strikte Aufklärungsmissionen mit geringem Risiko deaktiviert werden).

4. ECN Stealth-Ausführung

Broker versuchen, Sie mit "Error 130" oder "Invalid Stops" zu stoppen. Der Destroyer umgeht dies, indem er ein Two-Step-Execution-Protokoll verwendet. Er betritt den Markt unsichtbar (kein SL/TP) und ändert den Auftrag Millisekunden später. Keine Ablehnung. Keine Fehler.

KAMPFPARAMETER (Einstellungen werden erklärt)

Um The Destroyer zu steuern, müssen Sie Ihre Steuerungen verstehen. Hier ist das Handbuch:

A. PROP FIRM PROTECTION (Der Schutzschild)

  • MaxDailyLoss (4.0): Der Fail-Safe. Wenn Sie an einem Tag 4% verlieren, schaltet sich die Maschine ab. Rettet Ihr Prop-Konto.

  • MaxTotalLoss (9.0): Der Schleudersitz. Verhindert den Totalverlust Ihres Kontos.

  • RisikoProHandel (1.0): Die Munition. Wie viel % des Kontos schießen Sie pro Schuss ab?

B. D-STRATEGIE-EINSTELLUNGEN (Die Waffe)

  • TimeFrame (M15): Die taktische Karte. M15 wird für Daytrading empfohlen.

  • FastEMA (21) / SlowEMA (55): Die Trendbezeichner.

  • RetestPips (10): Die Sniper Zone. Wie nahe muss der Preis dem EMA kommen, um einen Schuss auszulösen?

  • UseHeikenAshi : Aktiviert den visuellen Bestätigungsfilter.

C. EXIT MANAGEMENT (Die Extraktion)

  • RewardRatio (2.0): Die Siegesbedingung. TP ist 2x der Stop Loss.

  • UseTrailing : Aktiviert den dynamischen Stop Loss. Er folgt dem Preis, um die Beute einzuschließen.

  • UseBreakEven : Bewegt SL zum Einstiegskurs, sobald er profitabel ist. Ein risikofreier Handel ist ein guter Handel.

D. RECOVERY SYSTEM (Der Gegenangriff)

  • UseRecovery : True = Mit Gittern zurückschlagen. False = Ein Schuss, ein Kill (nur Stop Loss).

  • MaxTrades : Wie viele Verstärkungen in die Schlacht geschickt werden sollen.

E. ZEITFILTER (Stealth-Modus)

  • FridayExit : True = Schließt alle Positionen am Freitagabend. Kein Halten über das Wochenende.

AUFMARSCHANWEISUNGEN

  1. Munition laden: Kopieren Sie Destroyer.ex4 in Ihren MT4-Expertenordner.

  2. Ziel auswählen: Öffnen Sie EURUSD, GBPUSD oder XAUUSD.

  3. Sync-Zeit: Stellen Sie den Zeitrahmen auf M15.

  4. Aktivieren: Ziehen Sie den EA auf den Chart.

    • Prop Firm Trader? Stellen Sie UseRecovery = false und RiskPerTrade = 1.0 ein.

    • Persönliches Konto? Setzen Sie UseRecovery = true für maximalen Schaden.

  5. Fire: Aktivieren Sie AutoTrading.

WARNUNG: Dies ist ein mächtiges Werkzeug. Richtig eingesetzt, erobert es. Rücksichtslos eingesetzt, zerstört es. Testen Sie es immer in der Simulationskammer (Demo), bevor Sie den Kampf aufnehmen.

Der Zerstörer ist bereit. Sie auch?


Galaxy MT4
Marta Gonzalez
Experten
GALAXY ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der Unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen GALAXY Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor . KEINE EINGABE FÜR DEN HÄNDLER ZU WÄHLEN ALLE AUTOMATISIERTEN DIESES SYSTEM IST ALWAIS AUF DEM MARKT IN DEN BEIDEN RICHTUNG MACHEN GEWINNENDE ZYKLEN GALAX
QuantumGuard Pro Safe Trading with Risk Panel
Nan Wang
Utilitys
QuantumGuard Pro - Intelligentes Quantum-Risikomanagement-Handelssystem Wesentliche Merkmale Fünf unabhängige Fondsmanagement-Gruppen für intelligente Risikodiversifizierung Dreifacher Schutzmechanismus: Gewinnziel + Drawdown-Schutz + globale Risikokontrolle Professionelles Trading-Panel für die Handelsausführung aus einer Hand 24/7 Echtzeit-Risikoüberwachung und -schutz Automatische Anzeige von Durchschnittspreislinien für jede Gruppe Ein-Klick-Schließen einzelner Gruppenaufträge für präzise K
Hubble
Marta Gonzalez
Experten
HUBBLE ist eine sichere, automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist , den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen HUBBLE Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Es handelt sich um einen vollautomatischen Expert Advisor. HUBBLE Es handelt sich um ein 100% automatisches System, Das System ist autark und führt die gesamte Arbeit aus. Ist eine
Voyager MT4
Marta Gonzalez
Experten
Voyager ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Voyager verfügt über 10 parallel arbeitende neuronale Netze . Voyager Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Voyager . Es handelt sich um ein 100% automatisches System, Das System i
Sputnik MT4
Marta Gonzalez
Experten
Sputnik ist eine sichere, automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist , den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Sputnik It ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Sputnik ist ein Plug-and-Play-System Sputnik It ist ein 100% automatisches System, Das System ist autark und erledigt die gesamte Ar
Vostok
Marta Gonzalez
Experten
Vostok ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Vostok verfügt über ein neuronales Netz, um den richtigen Algorithmus in der richtigen Marktsituation zu verwenden Vostok Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Es handelt sich um einen vollautomatischen Expert Advisor. Vostok i
Turbo pivot levels
Ugur Oezcan
4.5 (2)
Experten
Dieser Expert Advisor basiert auf Pivot-Punkten. Benutzer können Einstiegslevel wählen und selbst steuern. Expert verwendet die Martingal-Strategie, um erfolglose Trades wiederherzustellen. Wenn er in den Drawdown geht, startet er seinen Slippermodus, in dem er immer versucht, den gesamten Satz von Trades auf einem stabilen Kursniveau zu halten. Im Hedging-Modus werden alle Take Profits gelöscht und der Korb versucht, zum Break-even-Preis zu schließen. EA kann auch ganz normal mit Stop-Loss verw
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Experten
1. die Trendgröße auf der Grundlage des Chart-Zyklus bestimmen. Ein Aufwärtstrend in der Nähe des höchsten Preises in einem Zeitraum. Ein Abwärtstrend in der Nähe des niedrigsten Preises in einem Zeitraum. 2. kurzfristige Trends: Überverkauft und long; überkauft, short. 3) Auflösung von Positionen auf der Grundlage von überkauften und überverkauften Kursen und Gewinnpunkten. Echtzeit-Signal： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signale+Mein EA-Einstellungen： Sie müssen den EA in d
EA Night Fox Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experten
Der EA verwendet Scalping-Strategie in der Nacht, Handel besteht aus drei Algorithmen und jeder Algorithmus arbeitet in seinem eigenen Zeitintervall. Der EA verwendet viele intelligente Filter, um sich an fast jede wirtschaftliche Situation anzupassen. Schwebende Aufträge sind für die geringste Schlupf beim Handel Scalping verwendet. Der Berater ist sicher und erfordert keine Einstellungen durch den Benutzer, installieren Sie ihn einfach auf dem Chart und Sie sind bereit. Der EA setzt eine schüt
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experten
ICTVALID EA - Smart Money Concepts Automatisierter Handel Der ICTVALID EA ist ein professionelles Handelssystem, das auf Smart Money Concepts (ICT-Methodik) basiert. Es erkennt und handelt automatisch institutionelle Setups und ermöglicht es Ihnen, der Marktstruktur mit Präzision und Beständigkeit zu folgen. Hauptmerkmale Duale Handelsmodi - Wählen Sie zwischen Scalping (kurzfristige präzise Einstiege) oder Swing Trading (längerfristige Trends). Smart Money Logic - Beinhaltet Change of Character
Jupiter Mt4
Marta Gonzalez
Experten
JUPITER ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, selbstständig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen. JUPITER ist ein fortschrittliches Handelssystem. Es handelt sich um einen vollautomatischen Expert Advisor. JUPITER . Es handelt sich um ein 100% automatisches System, Das System ist autark und führt die gesamte Arbeit au
AutoManyToolsCCI14
Aleksander Chernov
Experten
Die Hauptidee besteht darin, das Gleichgewicht zu streuen und mit einer großen Anzahl von Währungsinstrumenten zu handeln. Dies ermöglicht es Ihnen, mehr Preisbewegungen auf dem Markt zu verfolgen und mehr Gewinn daraus zu ziehen. Der CCI-Indikator (14) wird auf den Zeitrahmen H4 und M5 verwendet, Filter: nach Mindestlot, nach Spread. Die Funktion des Einlagenschutzes vor Verlust (ALARM_STOP_Eqyity ) und die Parameter zur Begrenzung des Handels ( Min_Proc_Sv_Sr und ALARM_Proc_Sv_Sr ) sind eingeb
Tradonator nextGen
Wolfgang Kuebel
4 (2)
Experten
Der Tradonator nextGen! handelt nicht primär nach Indikatoren oder Preisen, sondern zu jedem Beginn einer neuen Kerze (Timeframe gesteuert). bestimmt seine jeweilige Handelsrichtung aufgrund des integrierten Indikators, der den Trend und die Volatilität misst. bildet jeweils einen Sell- und Buy Pool und verwaltet diese dann getrennt voneinander. berechnet mit jedem Trade und für jeden Pool ein zuvor definiertes Profitziel neu und schließt den Pool immer mit einem Gesamtprofit, sobald dieses Zie
Fxraid EA for Intraday Trading
FXRaid UK Ltd
Experten
Dies ist ein Trend- und Reverse-basierter EA. Keine Martingale oder Hedging-Strategie wird hier verwendet. Er funktioniert auf MetaTrader 4 mit allen wichtigen Paaren. Hier können Sie mehr Details über unseren EA sehen. Einstiegslogik: Unterstützung Widerstand zu bestimmen, den Bereich der Kauf und Verkauf. Wir treten nicht in den Markt ein, wenn es sich um einen schwankenden Markt handelt. Wir filtern einen schwankenden Markt mit dem Bollinger Band. Außerdem überprüfen wir den Markttrend. Wir v
Price Action Forex Trading Robot
FXRaid UK Ltd
Experten
Dies ist ein Price Action basierter EA. Keine Martingale oder Hedging-Strategie wird hier verwendet. Der EA ist nur für EURUSD geeignet. Einstiegslogik: Unterstützung Widerstand zu bestimmen, den Bereich der Kauf und Verkauf. Wir treten nicht in den Markt ein, wenn es sich um einen schwankenden Markt handelt. Wir filtern einen schwankenden Markt mit Bollinger Band und ADX. Außerdem überprüfen wir den Markttrend. Wir steigen nur ein, wenn es sich um einen Aufwärtstrend handelt und verkaufen, wenn
Booster for MT4
Volodymyr Hrybachov
Experten
BOOSTER FOR MT4 ist ein professioneller Scalper-Berater für die tägliche Arbeit im FOREX-Markt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, verstehen Trader normalerweise, dass das Ausmaß der Ansammlung von Stop-Orders, der Preis und die Zeit eine bedeutende Rolle auf dem Markt spielen. Diese Strategie wird in diesem FOREX Expert Advisor umgesetzt, und ich hoffe, dass Sie nicht nur Freude an diesem Produkt haben, sondern auch an seiner Entwicklung teilhaben - hinterlassen Sie hier Ihr Feedback mit I
Destiny Master
Victor Adhitya
Experten
Ihr Schicksal liegt in Ihrer Hand, Diese EA-Design, um Ihr RISIKO PRO HANDEL zu kontrollieren, so dass auch Sie mit dem Martingal-System können Sie Ihre Drawdown kontrollieren. Jedes Scheitern Ihres Eintrags wird teilweise Absicherung mit diesem ea, so dass die schwimmenden Verlust zu reduzieren und die Drawdown kontrolliert werden kann. Sie brauchen Broker mit dieser Anforderung spesification: - Hedging-Konto (verwenden Sie kein Netting-Konto) - Große Hebelwirkung - KEIN SWAP - KEINE KOMMISSI
Jarvis Meta 4
Marta Gonzalez
Experten
Jarvis ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Jarvis Es ist ein fortschrittliches und professionelles Handelssystem. Dies ist ein VOLL konfigurierbares System. Jarvis ist ein professionelles System, bereit, Ihr Profil zu personalisieren. Sie können die Demo herunterladen und es s
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experten
Euro-Geschenk (EURUSD M15) Ich feiere meinen Geburtstag, also werde ich einige EAs kostenlos veröffentlichen. Dieser EA wurde für EURUSD M15 entwickelt. Die Strategie basiert auf dem ICHIMOKU-Indikator und hat sehr wenige Parameter - daher ist er SEHR ROBUST. Es verwendet Stop pending orders mit ATR Stop Loss . Um 21:00 Uhr schließen wir den Handel jeden Freitag, um wöchentliche Gaps zu vermeiden. Passen Sie diese Zeiten an Ihre Brokerzeit an. Die voreingestellten Werte sind nur für UTC+2!!! Für
FREE
Orion MT4
Marta Gonzalez
Experten
ORION ist eine sichere, automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist , den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen ORION It ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. ORION . Es handelt sich um ein 100% automatisches System, Das System ist autark und führt die gesamte Arbeit aus. Ist eine Revolution
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experten
Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn der RSI-Indikator in überverkaufte oder überkaufte Bereiche eintritt. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Das empfohlene Währungspaar ist EURGBP und der empfohlene Zeitrahmen für den Betrieb und die Durchführung von Ba
FREE
BuckWise
Joel Protusada
Experten
BuckWise ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar EURUSD im H1-Zeitrahmen betrieben werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto ausgeführt werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Experten
CANADIAN TAIGA ist ein professioneller Portfolio-EA, der ein trendfolgendes Handelssystem verwendet, das auf den Prinzipien von Volatilitätsausbrüchen und Ausbrüchen von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus basiert. Es funktioniert auf allen Kanadischen Dollar-Paaren. Das Kernprinzip von Canadian Taiga ist die Nutzung von Handelsmöglichkeiten auf allen CAD-Paaren unter Verwendung eines ausgeklügelten Hedging-Moduls. Laden Sie CANADIAN TAIGA herunter und testen Sie es auf allen Kanadischen Dollar
Mir Station MT4
Marta Gonzalez
Experten
Mir Station MT4 ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Mir Station MT4 verfügt über neuronale Netze, um den richtigen Algorithmus in der richtigen Marktsituation zu verwenden Mir Station MT4 Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor
ISS Station MT4
Marta Gonzalez
Experten
ISS Station MT4 ist eine sichere automatisierte Software für den Handel mit dem Forex-Markt und Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen ISS Station MT4 verfügt über neuronale Netze, um den richtigen Algorithmus in der richtigen Marktsituation zu verwenden ISS Station MT4 Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. IS
Inside Candle EA
Hong Ling Mu
1 (1)
Experten
Ausgehend von meiner ursprünglichen Handelsstrategie scheint es, dass dieser EA so programmiert ist, dass er mithilfe der technischen Analyse ein Innenkerzenmuster in der aktuellen Kerze erkennt und auf einen Ausbruch in eine der beiden Richtungen wartet. Wenn der Kurs nach oben ausbricht, platziert der EA einen Kaufauftrag, und wenn er nach unten ausbricht, platziert der EA einen Verkaufsauftrag. Die Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus sind jeweils auf 50 Pips festgelegt. Außerdem kann die Ver
FREE
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
Experten
Die auf einem Ausbruch basierende Strategie erzeugt Markteintrittssignale, wenn der Preis die Grenze einer bestimmten Preisspanne überschreitet. Zur Erstellung der Strategie haben wir die historischen Daten der letzten 15 Jahre mit einer Qualität von 99,9% verwendet. Die besten Signale wurden ausgewählt und die falschen Signale wurden herausgefiltert. Der Expert Advisor führt eine technische Analyse durch und berücksichtigt nur die Ausbrüche, die das beste Ergebnis zeigen . Er verwendet ein Sy
Capitalrecover
Mr Nisit Noijeam
Experten
HFT ZONE MOMENTUM RECOVERY EA_Name ค่า: HFT MTRADER ใช้สำหรับระบุชื่อของ EA เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการหรือตรวจสอบในประวัติการเทรด (Verlauf) Lot_fix ค่า: 0.02 ใช้กำหนดขนาดของล็อตคงที่ (Feste Losgröße) ที่ EA จะเปิดในแต่ละคำสั่งเทรด โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆLots_X ค่า: 1.5 ตัวคูณล็อต (Lot Multiplier) ซึ่งมักใช้ในการเพิ่มขนาดล็อตในลักษณะการ Martingale หรือ Hedging โดยเมื่อขาดทุนหรือเปิดคำสั่งถัดไป ระบบจะเพิ่มล็อตตามค่าที่กำหนดไว้ Hoch_Tief_Ende_Kerze ค่า: 10 จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณระด
Pulsar EA
Marta Gonzalez
Experten
Pulsar ist eine sichere, automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Pulsar Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor . KEINE EINGABE FÜR DEN HÄNDLER ZU WÄHLEN ALLE AUTOMATISIERTEN DIESES SYSTEM IST ALWAIS AUF DEM MARKT IN DEN BEIDEN RICHTUNGEN MACHEN GEW
Golden City
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Golden City Advisor ist dank seines umfassenden Ansatzes zur Automatisierung der Entscheidungsfindung auf dem Devisenmarkt wirklich vielversprechend. Es ist jedoch wichtig, eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen, bevor man ihn einsetzt: Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Hauptmerkmale von Golden City Automatisierung : Der Advisor trifft seine Entscheidungen selbstständig, basierend auf komplexen Algorithmen zur Analyse der Marktsituat
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experten
Advisor AW Double Grids MT4  – ist ein aggressiver, vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informationshandelspanel und einfacher Einrichtung. Die Strategie besteht aus gleichzeitiger Arbeit in beide Richtungen, wobei das Volumen einer Richtung multipliziert wird. Es sind integrierte automatische Lot-Berechnungen, verschiedene Variationen zur Erhöhung des Positionsvolumens und andere Funktionen implementiert. Anleitungen -> HIER  /  Problemlösung ->  HIER   / MT5 Version ->  HIER So handelt
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Experten
SNeox AI   ist ein automatisierter Multi-Währungs-Handelsroboter für stabiles, langfristiges Trading auf dem Forex-Markt. Der Berater wurde unter Verwendung bewährter Algorithmen zur Analyse von Marktpreisen und Volatilität entwickelt und konzentriert sich auf umsichtiges Trading mit kontrollierten Risiken. ACHTUNG!   Neujahrsaktion: Die ersten 15 Käufe kosten nur 99 $. Die nächsten 15 - 159 $ Endpreis: 229 $ Nutzen Sie dieses Angebot schnell! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
The Destroyer EA MT5
Tibor Hartmut Sturm
Experten
Der Preis wird alle 2 Wochen erhöht. Endpreis 999 USD THE DESTROYER EA - Vernichten Sie den Markt. Bezwinge die Herausforderung. DIE MISSION Der Markt ist ein Schlachtfeld. Nur die Disziplinierten überleben. Der Destroyer EA wurde nicht entwickelt, um am Markt "teilzunehmen", sondern um ihn zu dominieren . Dieser Algorithmus wurde speziell für die zermürbenden Bedingungen der Prop Firm Challenges (FXIFY, FTMO, MFF usw.) entwickelt und kombiniert die tödliche Präzision der "D-Strategie" ( EMA 21/
TiborsTimer
Tibor Hartmut Sturm
Indikatoren
Tibors Timer -  Indikator zur Übersicht und Klarheit im Chart Dieser Indikator wurde von mir geschrieben, da ich oftmals die wichtigsten Informationen während eines Trades bzw. im Chart mühevoll suchen musste. Bitte täglich neu in den Chart ziehen.   Er zeigt folgendes an: - Akuteller Kurs - Aktuelles Handelspaar - Die Zeiteinheit - Die Restzeit zur nächsten Kerzenbildung - Die Nummer des Handelskontos - Die Frei Verfügbare Margin - Margin auf 1 Lot - Der Aktuelle Hebel  - Der Aktuelle Spprea
FREE
Tibors Timer Mt5
Tibor Hartmut Sturm
Utilitys
Indikator mit den Notwendigen Anzeigen im Chart - Als Expert installieren !  Dieser Indikator wurde von mir Entwickelt damit die Anzeige der relevanten Parameter klar und deutlich im Chart ist.  Er dient zur Information und ist ohne Gewähr.  Folgende Parameter werden angezeigt: - Aktueller Kurs - Das Aktuelle Handelspaar - Die Restzeit zur nächsten Kerzenbildung / Zum Abschluss der Aktuellen Kerze - Die Kontonummer des Handelskontos - Die Frei Verfügbare Margin - Die Margin auf 1 Lot - Der Akt
FREE
Goldmarie EA
Tibor Hartmut Sturm
Experten
Goldmarie EA ist ein automatisierter Scalping Expert Advisor für den XAU/USD (Gold)-Handel im M15-Zeitrahmen. Er verwendet eine Kombination aus RSI, Bollinger Bands und dynamischer Losgröße, um Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Der EA verfügt außerdem über ein fortschrittliches Risikomanagementsystem, das Übertrading und Margin-Probleme verhindert. Der Preis für Goldmarie EA wird sich alle 10 Verkäufe erhöhen. Endpreis U$D 999 Dieser Leitfaden erklärt die Funktionen
Prop Master EA
Tibor Hartmut Sturm
Experten
49,98 USD für die nächsten 5 Käufer, dann steigt es wieder auf 999 $ Prop Master EA - Die ultimative Prop Firm Trading Lösung! Bestehen Sie FTMO, The Funded Trader, FXIFY und all die anderen Challenges mit Zuversicht! Kämpfen Sie damit, die Herausforderungen der Eigenhandelsfirmen zu bestehen? Prop Master EA ist eine vollautomatische Handelslösung, die entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, die strengen Regeln von FTMO, The Funded Trader, FXIFY und anderen Prop-Firmen zu erfüllen. Mit intellig
TreeBert EA
Tibor Hartmut Sturm
Experten
TreeBert EA H4 - Intelligente Swing Trading Automatisierung für EURUSD und mehr Nutzen Sie die Möglichkeiten des Multi-Timeframe-Handels mit institutioneller Logik - voll automatisiert. Der MTF Momentum EA H4 ist ein hochpräziser, niederfrequenter Handelsroboter, der für clevere Swing-Trader entwickelt wurde, die Trendfolgeprinzipien mit Momentum-Bestätigung kombinieren wollen - unter Verwendung professioneller Multi-Timeframe-Analyse. Wie er funktioniert Dieser Expert Advisor arbeitet auf dem
Gold Rain EA
Tibor Hartmut Sturm
Experten
Entfesseln Sie das volle Potenzial des Goldmarktes. Gold Rain EA ist ein professioneller, vollautomatischer Handelsroboter, der speziell für die hohe Volatilität des XAUUSD entwickelt wurde. Durch die Kombination von Multi-Timeframe-Trendanalysen mit dynamischen Volatilitätsanpassungen versucht dieser EA, profitable Bewegungen bei striktem Risikomanagement zu erfassen. Warum Goldregen? Um auf dem Goldmarkt zu überleben, müssen Sie mit dem Trend handeln, aber zum perfekten Zeitpunkt einsteigen. G
H1Bert Expert Adviro
Tibor Hartmut Sturm
Experten
Automatisierte Leerverkaufsstrategie auf der Basis von gleitenden Durchschnitten und RSI mit mehreren Zeitfenstern. Beschreibung: Der H1Bert Forex EA ist ein regelbasierter Handelsalgorithmus, der für die MetaTrader 4 Plattform entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Short-Positionen auszuführen, indem er die Marktbedingungen über zwei verschiedene Zeitrahmen (täglich und stündlich) in Kombination mit einem Momentum-Filter analysiert. Handelslogik & Strategie: Der EA arbeitet mit einer "Trend-
Bullet Proof EA
Tibor Hartmut Sturm
Experten
Automatisierter Confluence-Handel mit zweistufiger Verifizierung Hören Sie auf, auf Charts zu starren und auf den perfekten Moment zu warten. Der Bullet Proof Strategy EA nutzt die bewährte Logik des "Buy Sell"-Pfeilsystems und kombiniert sie mit einem robusten "Final Confirmation"-Filter, um eine disziplinierte, vollautomatische Handelsmaschine zu schaffen. Dieser EA rät nicht einfach nur; er wartet auf den Zusammenfluss . Er führt nur dann einen Handel aus, wenn die Preisaktionssignale (Pfeile
QuEAn The Golden Queen EA
Tibor Hartmut Sturm
Experten
Hallo Trader! Ich bin QuEAn (Quantum Expert Advisor Network ), die endgültige automatisierte Handelslösung für Gold (XAUUSD). Entstanden aus der legendären "Quantum"-Volatilitätslogik, wurde ich speziell für MetaTrader 4 überarbeitet, um den modernen Goldmarkt zu dominieren. Während andere die Richtung erraten, berechnet QuEAn sie. Mit fortschrittlichen "Quantum Volatility"-Algorithmen erkenne ich genau den Moment, wenn der Markt aus dem Gleichgewicht gerät. Ich handele nicht einfach nur, ich fa
ForExMachina 2
Tibor Hartmut Sturm
Experten
ForExMachina 2 - Die Quantitative Volatilitätsmaschine Automatisiertes Price Action Trading | Trendfolgende Ausbrüche | Smart Recovery (Präzisionsentwickelt für XAUUSD & volatile Devisenpaare) Handeln mit maschineller Präzision Hören Sie auf, sich auf nachlaufende Indikatoren zu verlassen. ForExMachina 2 ist ein Handelsroboter der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um die einzige Konstante auf den Finanzmärkten auszunutzen: Die Volatilität . Speziell für die MetaTrader 4-Plattform entwi
TrendFriendIndi
Tibor Hartmut Sturm
Indikatoren
TrendFriendIndi Merkmale & Vorteile: Zeitrahmen: Alle - Je höher, desto präziser! Klare Kauf- & Verkaufssignale → Grüne Pfeile für KAUFEN, rote Pfeile für VERKAUFEN Bestätigungskerze zur Reduzierung von Fehlsignalen → Signale erscheinen erst nach einer starken Bestätigung Eingebauter Nachrichtenfilter → Blockiert Signale während hochvolatiler Ereignisse, um Risiken zu minimieren Stop-Loss & Take-Profit-Levels werden auf dem Chart angezeigt → Hilft Ihnen, Ihre Trades einfach zu planen Drei Tak
