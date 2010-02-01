Gold Rain EA

Entfesseln Sie das volle Potenzial des Goldmarktes. Gold Rain EA ist ein professioneller, vollautomatischer Handelsroboter, der speziell für die hohe Volatilität des XAUUSD entwickelt wurde. Durch die Kombination von Multi-Timeframe-Trendanalysen mit dynamischen Volatilitätsanpassungen versucht dieser EA, profitable Bewegungen bei striktem Risikomanagement zu erfassen.

Warum Goldregen? Um auf dem Goldmarkt zu überleben, müssen Sie mit dem Trend handeln, aber zum perfekten Zeitpunkt einsteigen. Gold Rain EA macht genau das, indem er das Rauschen herausfiltert und sich auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit konzentriert.

Die Strategie: Gold Rain verwendet eine ausgeklügelte 3-Schichten-Logik, um Trades auszuführen:

  1. H1 Trend Filter: Der EA identifiziert die Haupttrendrichtung anhand des 50 EMA auf dem Stundenchart. Es wird nie gegen den Haupttrend gehandelt.

  2. Multi-Timeframe-Präzision: Der EA scannt die M15- und M5-Zeitrahmen, um den optimalen Einstiegszeitpunkt zu bestimmen und einen effizienten Einstieg in den Markt zu gewährleisten.

  3. ATR-Volatilitätsschutz: Gold ist volatil. Statische Stop-Losses versagen. Gold Rain nutzt die Average True Range (ATR), um die Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus dynamisch an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen.

Risikomanagement (RRR): Profitabilität entsteht durch ein solides Risiko-Ertrags-Verhältnis.

  • Eingebautes RRR: Der EA ist so vorkonfiguriert, dass er ein Risk-Reward-Ratio von 1:2 oder 1:3 anstrebt.

  • Wachstumsfokus: Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Gewinntrades deutlich größer sind als die Verlusttrades, so dass die Strategie auch bei einer schwankenden Gewinnrate profitabel bleibt.

Hauptmerkmale:

  • 100% sichere Logik: Kein Martingal. Kein Raster. Keine gefährlichen Mittelwertbildungsstrategien.

  • FIFO-konform: Eröffnet jeweils nur einen Handel (Prüfung OrdersTotal=0).

  • Prop Firm Ready: Aufgrund der strikten Verwendung von Stop Loss und Risikomanagement ist dieser EA für Finanzierungsherausforderungen geeignet.

  • Anpassbar: Passen Sie die Einstellungen für Lot-Größe, RRR (Risk-Reward) und Indikator einfach an Ihre Risikobereitschaft an.

Empfohlene Einstellungen:

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: Anhängen an M15 oder H1 Chart (EA scannt intern mehrere TFs).

  • RRR Input: 2.0 (Balanced) oder 3.0 (Aggressive Growth).


