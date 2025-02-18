GoldVertex EA MT5
- Experten
- Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
GoldVertex EA - Institutioneller Goldhandels-Bot
Überblick
GoldVertex EA ist ein hochleistungsfähiger Handelsroboter für institutionelle Kunden, der für den Premium-Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Dieser EA wurde für vermögende Händler entwickelt und konzentriert sich auf Präzision, risikokontrollierte Ausführung und maximale Rentabilität durch intelligente Auftragsverwaltung und fortschrittliche Marktanalyse.
Inspiriert von dem Wort "Vertex", das den höchsten Punkt bezeichnet, wurde der GoldVertex EA entwickelt, um Händlern dabei zu helfen, mit optimierten Handelsabschlüssen, intelligentem Risikomanagement und nahtloser Ausführung höchste Profitabilität zu erreichen.
Hauptmerkmale
Institutioneller Handel: Entwickelt für Händler mit hohem Kapital, die eine erstklassige Ausführung wünschen.
Präzisionsgesteuerte Strategie: Sorgt für optimale Handelseinträge und strategische Auftragsabschlüsse.
Gold- und Forex-Optimierung: Funktioniert nahtlos mit XAU/USD.
Fortschrittliches Risikomanagement: Implementiert intelligente Kapitalerhaltung und adaptive Losgrößenbestimmung.
KI-gestützte Marktanalyse: Nutzt Echtzeit-Momentum, Volatilität und Trenderkennung.
Optimiert für M15 & M5 Zeitrahmen: Bestens geeignet für hochpräzise Handelsstrategien.
Technische Informationen
Zeitrahmen: M5
Mindest-Lotgröße: 0.01
Plattform: MetaTrader 4
Mindesteinlage: $25,000
Hebelwirkung: 1:10 - 1:500
Unterstützte Kontotypen: Roh, Absicherung, Null, Standard, Premium, ECN
Unterstützte Paare: XAU/USD
Wichtiger Hinweis
Dies ist ein EA mit hohem Risiko und erfordert ein angemessenes Risikomanagement.
Die Einstellungen für Währungspaare unterscheiden sich von denen für Gold - stellen Sie sicher, dass die Einstellungen entsprechend vorgenommen werden.
