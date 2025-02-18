GoldVertex EA MT5

GoldVertex EA - Institutioneller Goldhandels-Bot





Überblick

GoldVertex EA ist ein hochleistungsfähiger Handelsroboter für institutionelle Kunden, der für den Premium-Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Dieser EA wurde für vermögende Händler entwickelt und konzentriert sich auf Präzision, risikokontrollierte Ausführung und maximale Rentabilität durch intelligente Auftragsverwaltung und fortschrittliche Marktanalyse.





Inspiriert von dem Wort "Vertex", das den höchsten Punkt bezeichnet, wurde der GoldVertex EA entwickelt, um Händlern dabei zu helfen, mit optimierten Handelsabschlüssen, intelligentem Risikomanagement und nahtloser Ausführung höchste Profitabilität zu erreichen.





Hauptmerkmale

Institutioneller Handel: Entwickelt für Händler mit hohem Kapital, die eine erstklassige Ausführung wünschen.

Präzisionsgesteuerte Strategie: Sorgt für optimale Handelseinträge und strategische Auftragsabschlüsse.

Gold- und Forex-Optimierung: Funktioniert nahtlos mit XAU/USD.

Fortschrittliches Risikomanagement: Implementiert intelligente Kapitalerhaltung und adaptive Losgrößenbestimmung.

KI-gestützte Marktanalyse: Nutzt Echtzeit-Momentum, Volatilität und Trenderkennung.

Optimiert für M15 & M5 Zeitrahmen: Bestens geeignet für hochpräzise Handelsstrategien.



Technische Informationen

Zeitrahmen: M5

Mindest-Lotgröße: 0.01

Plattform: MetaTrader 4

Mindesteinlage: $25,000

Hebelwirkung: 1:10 - 1:500

Unterstützte Kontotypen: Roh, Absicherung, Null, Standard, Premium, ECN

Unterstützte Paare: XAU/USD



Wichtiger Hinweis

Dies ist ein EA mit hohem Risiko und erfordert ein angemessenes Risikomanagement.

Die Einstellungen für Währungspaare unterscheiden sich von denen für Gold - stellen Sie sicher, dass die Einstellungen entsprechend vorgenommen werden.







