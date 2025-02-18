GoldVertex EA MT5
- Asesores Expertos
- Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
GoldVertex EA - Bot para Operar con Oro de Grado Institucional
Visión general
El EA GoldVertex es un bot de trading de alto rendimiento y grado institucional diseñado para operar con oro (XAU/USD) de primera calidad. Construido para operadores de alto patrimonio neto, este EA se centra en la precisión, la ejecución con riesgo controlado y la máxima rentabilidad a través de la gestión inteligente de órdenes y el análisis avanzado del mercado.
Inspirado en la palabra "Vértice", que significa el punto más alto, el EA GoldVertex está diseñado para ayudar a los operadores a alcanzar la máxima rentabilidad con cierres de operaciones optimizados, gestión inteligente del riesgo y ejecución perfecta.
Características principales
Operaciones de nivel institucional: Diseñado para operadores de alto capital que buscan una ejecución premium.
Estrategia de precisión: Garantiza la entrada óptima de operaciones y el cierre estratégico de órdenes.
Optimización para oro y divisas: Funciona perfectamente en XAU/USD.
Gestión avanzada del riesgo: Implementa la preservación inteligente del capital y la adaptación del tamaño de los lotes.
Análisis de mercado basado en IA: Utiliza el impulso, la volatilidad y la detección de tendencias en tiempo real.
Optimizado para marcos temporales M15 y M5: Ideal para estrategias de negociación de alta precisión.
Información técnica
Marco temporal: M5
Tamaño mínimo del lote: 0.01
Plataforma: MetaTrader 4 MetaTrader 4
Depósito mínimo: $25,000
Apalancamiento: 1:10 - 1:500
Tipos de cuenta admitidos: Bruta, Cobertura, Cero, Estándar, Premium, ECN
Pares admitidos: XAU/USD
Aviso Importante
Este es un EA de alto riesgo y requiere una gestión adecuada del riesgo.
Los ajustes para los pares de divisas son diferentes a los del oro - asegúrese de que los ajustes se realizan en consecuencia.
