GoldVertex EA MT5

GoldVertex EA - Bot para Operar con Oro de Grado Institucional





Visión general

El EA GoldVertex es un bot de trading de alto rendimiento y grado institucional diseñado para operar con oro (XAU/USD) de primera calidad. Construido para operadores de alto patrimonio neto, este EA se centra en la precisión, la ejecución con riesgo controlado y la máxima rentabilidad a través de la gestión inteligente de órdenes y el análisis avanzado del mercado.





Inspirado en la palabra "Vértice", que significa el punto más alto, el EA GoldVertex está diseñado para ayudar a los operadores a alcanzar la máxima rentabilidad con cierres de operaciones optimizados, gestión inteligente del riesgo y ejecución perfecta.





Características principales

Operaciones de nivel institucional: Diseñado para operadores de alto capital que buscan una ejecución premium.

Estrategia de precisión: Garantiza la entrada óptima de operaciones y el cierre estratégico de órdenes.

Optimización para oro y divisas: Funciona perfectamente en XAU/USD.

Gestión avanzada del riesgo: Implementa la preservación inteligente del capital y la adaptación del tamaño de los lotes.

Análisis de mercado basado en IA: Utiliza el impulso, la volatilidad y la detección de tendencias en tiempo real.

Optimizado para marcos temporales M15 y M5: Ideal para estrategias de negociación de alta precisión.



Información técnica

Marco temporal: M5

Tamaño mínimo del lote: 0.01

Plataforma: MetaTrader 4 MetaTrader 4

Depósito mínimo: $25,000

Apalancamiento: 1:10 - 1:500

Tipos de cuenta admitidos: Bruta, Cobertura, Cero, Estándar, Premium, ECN

Pares admitidos: XAU/USD



Aviso Importante

Este es un EA de alto riesgo y requiere una gestión adecuada del riesgo.

Los ajustes para los pares de divisas son diferentes a los del oro - asegúrese de que los ajustes se realizan en consecuencia.







