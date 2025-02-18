GoldVertex EA MT5

GoldVertex EA - Bot para Operar con Oro de Grado Institucional

Visión general
El EA GoldVertex es un bot de trading de alto rendimiento y grado institucional diseñado para operar con oro (XAU/USD) de primera calidad. Construido para operadores de alto patrimonio neto, este EA se centra en la precisión, la ejecución con riesgo controlado y la máxima rentabilidad a través de la gestión inteligente de órdenes y el análisis avanzado del mercado.

Inspirado en la palabra "Vértice", que significa el punto más alto, el EA GoldVertex está diseñado para ayudar a los operadores a alcanzar la máxima rentabilidad con cierres de operaciones optimizados, gestión inteligente del riesgo y ejecución perfecta.

Características principales
Operaciones de nivel institucional: Diseñado para operadores de alto capital que buscan una ejecución premium.
Estrategia de precisión: Garantiza la entrada óptima de operaciones y el cierre estratégico de órdenes.
Optimización para oro y divisas: Funciona perfectamente en XAU/USD.
Gestión avanzada del riesgo: Implementa la preservación inteligente del capital y la adaptación del tamaño de los lotes.
Análisis de mercado basado en IA: Utiliza el impulso, la volatilidad y la detección de tendencias en tiempo real.

Optimizado para marcos temporales M15 y M5: Ideal para estrategias de negociación de alta precisión.


Información técnica
Marco temporal: M5
Tamaño mínimo del lote: 0.01
Plataforma: MetaTrader 4 MetaTrader 4
Depósito mínimo: $25,000
Apalancamiento: 1:10 - 1:500
Tipos de cuenta admitidos: Bruta, Cobertura, Cero, Estándar, Premium, ECN

Pares admitidos: XAU/USD


Aviso Importante
Este es un EA de alto riesgo y requiere una gestión adecuada del riesgo.
Los ajustes para los pares de divisas son diferentes a los del oro - asegúrese de que los ajustes se realizan en consecuencia.


nawroz kamal
45
nawroz kamal 2025.07.27 14:18 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
8519
Respuesta del desarrollador Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan 2025.07.28 07:16
OK bro i will add
Respuesta al comentario