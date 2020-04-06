- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategie-Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.

ATR Bands Bounce EA - Eine anpassbare Strategie für Ihre Handelsbedürfnisse

Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um eine flexible Handelsstrategie zu implementieren, die auf dem Average True Range (ATR) und einem Moving Average (MA) als Grundlage basiert. Er bietet einen dynamischen Rahmen für das Eingehen von Geschäften auf der Grundlage der Marktbedingungen und ermöglicht Ihnen gleichzeitig die Anpassung verschiedener Parameter an Ihre Handelsvorlieben.

Noch nicht optimiert - perfekt für Anpassungen Bitte beachten Sie, dass dieser EA mit Blick auf Anpassungen entwickelt wurde. Er ist in seiner jetzigen Form nicht für den Live-Handel optimiert, aber er dient als solide Basis für Sie, um ihn zu optimieren, anzupassen und auf unterschiedliche Marktbedingungen einzustellen. Egal, ob Sie ein erfahrener Trader sind oder gerade erst anfangen, dieser EA gibt Ihnen die Kontrolle, ihn fein abzustimmen und für Sie arbeiten zu lassen.

Wie es funktioniert:

ATR-basierte Strategie: Der EA verwendet die Average True Range (ATR), einen wichtigen Volatilitätsindikator, um obere und untere Bänder um einen einfachen gleitenden Durchschnitt (MA) zu erstellen. Der ATR-Multiplikator wird verwendet, um die Breite dieser Bänder zu bestimmen, die wiederum die Niveaus vorgeben, bei denen potenzielle Trades signalisiert werden.

Einstiegssignale: Der EA sucht nach Einstiegssignalen, die an den ATR-Bändern abprallen. Genauer gesagt:

Ein Kaufsignal wird generiert, wenn sich der Kurs in der Nähe des unteren ATR-Bandes befindet und es zu einer Umkehr der Kursrichtung kommt.

Ein Verkaufssignal wird generiert, wenn sich der Kurs in der Nähe des oberen ATR-Bandes befindet und es zu einer Kursumkehr nach unten kommt.

Handelslogik: Nachdem die Bedingungen für einen Kauf oder Verkauf erfüllt sind, führt der EA einen Handel mit benutzerdefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels aus und bietet so Flexibilität beim Risikomanagement.

Hauptmerkmale:

Anpassbare ATR-Periode und Multiplikator: Sie können die ATR-Periode und den Multiplikator an die verschiedenen Marktvolatilitätsbedingungen anpassen.

Periode des gleitenden Durchschnitts: Der Zeitraum des gleitenden Durchschnitts kann ebenfalls angepasst werden, so dass Sie die Trendfolgekomponente der Strategie steuern können.

Losgröße und Risikomanagement: Legen Sie die gewünschte Losgröße, den Stop-Loss und den Take-Profit in Punkten fest, damit Sie Ihr Risikoprofil und Ihren Handelsstil anpassen können.

Balken-Verzögerung: Der EA bietet eine Verzögerung zwischen den Signalen, um sicherzustellen, dass Sie nicht überhandnehmen. Dies hilft, einen disziplinierten Handelsansatz beizubehalten.

Fehlerbehandlung & Protokolle: Detaillierte Protokolle helfen Ihnen, mögliche Probleme zu erkennen oder Ihre Strategie zu optimieren. Außerdem enthält er eine Fehlerbehandlung für eine bessere Handelsausführung.

Warum sollten Sie diesen EA wählen? Dieser EA ist keine "Plug-and-Play"-Lösung, sondern ein leistungsstarkes Tool für Händler, die ihre Strategien aufbauen und optimieren möchten. Die eingebaute ATR- und MA-Logik bietet Ihnen eine solide Grundlage, und die Flexibilität der anpassbaren Einstellungen stellt sicher, dass er zu Ihrem einzigartigen Handelsstil passt.

Ganz gleich, ob Sie in trendigen oder volatilen Märkten handeln möchten, Sie können diesen EA an verschiedene Zeitrahmen, Vermögenswerte oder Marktbedingungen anpassen. Dieser EA bietet Ihnen eine anpassbare Strategie, mit der Sie experimentieren und das beste Setup für Ihren Handelsansatz finden können.

Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es flexibel ist und Sie es nach Ihren Bedürfnissen anpassen und optimieren können. Bitte beachten Sie, dass der Handel an den Finanzmärkten mit Risiken verbunden ist und dass dieser EA Ihnen zur Verfügung gestellt wird, damit Sie ihn auf der Grundlage Ihrer eigenen Analyse anpassen und optimieren können.