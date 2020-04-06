Moon Touch EA - Eine anpassbare Bollinger Bands Handelslösung

Moon Touch EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der Händlern helfen soll, Bollinger Bänder für dynamische Markteintritte zu nutzen. Dieser EA wurde mit Blick auf Flexibilität entwickelt, so dass die Benutzer seine Einstellungen entsprechend ihrem individuellen Handelsstil feinabstimmen können. Er ist nicht optimiert - das bedeutet, dass er für Sie erstellt wurde, damit Sie ihn auf der Grundlage Ihrer Strategie und Präferenzen optimieren können.

Wie es funktioniert

Moon Touch EA überwacht die Kursbewegungen im Verhältnis zu den Bollinger Bändern und identifiziert potenzielle Kauf- und Verkaufschancen:

Kaufsignal: Wenn der Kurs das untere Bollinger Band berührt oder durchbricht, erwägt der EA, eine Long-Position zu eröffnen.

Verkaufssignal: Wenn der Kurs das obere Bollinger Band berührt oder überschreitet, erwägt der EA, eine Short-Position zu eröffnen.

Um einen disziplinierten Handel aufrechtzuerhalten, integriert Moon Touch EA Take-Profit- und Stop-Loss-Funktionen, die sicherstellen, dass jeder Handel über ein Risikomanagement verfügt. Das System enthält auch einen Mindestabstandsfilter, um zu verhindern, dass Aufträge zu nahe beieinander platziert werden.

Wichtigste Merkmale

Bollinger-Band-Strategie - Verwendet einen auf der Standardabweichung basierenden Ansatz, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu erkennen.

Anpassbare Parameter - Passen Sie Bollinger-Band-Periode, Abweichung, Losgröße, Gewinnmitnahme, Stop-Loss und Mindesthandelsabstand an.

Money Management Checks - Stellt sicher, dass Ihr Konto über eine ausreichende Marge verfügt, bevor Sie Trades ausführen.

Handelsausführungsfilter - Verhindert schnelle aufeinanderfolgende Trades und stellt sicher, dass die Handelsbedingungen vor dem Einstieg erfüllt sind.

Visuelles Panel - Zeigt den EA-Status und das letzte Handelssignal in Echtzeit direkt auf dem Chart an, um die Überwachung zu erleichtern.

Fehlerbehandlung und Validierung der Marktbedingungen - Der EA überprüft kontinuierlich die Handelsbedingungen des Brokers, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Wer sollte Moon Touch EA verwenden?

Dieser EA ist ideal für Trader, die:

Bollinger-Band-basierte Strategien für den Markteinstieg bevorzugen.

einen halbautomatischen Handelsassistenten mit eingebautem Risikomanagement wünschen.

bereit sind, die Parameter für ihre bevorzugten Marktbedingungen zu testen und zu optimieren.

mit den wichtigsten Währungspaaren handeln, bei denen Bollinger Bands am effektivsten sind.

Preis & Verfügbarkeit

Moon Touch EA ist für $80 erhältlich und ist Teil einer Premium-Sammlung von Handelslösungen. Sehen Sie sich mein Profil für weitere EAs an!

Wichtige Hinweise

Dieser EA ist keine "Plug-and-Play"-Lösung - er muss optimiert werden, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Performance; testen Sie immer in einer Demo-Umgebung, bevor Sie live handeln.

Die Marktbedingungen ändern sich - passen Sie die Parameter entsprechend Ihrer Risikotoleranz an.

Sind Sie bereit, die Kontrolle über Ihre Handelsstrategie zu übernehmen? Holen Sie sich Moon Touch EA noch heute und beginnen Sie, Ihre Trades zu optimieren!



