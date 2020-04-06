Envelope Support Bounce EA

Envelope Support EA - Ein anpassbares Trading-Tool für Ihre Strategie

Envelope Support EA ist als flexible Grundlage für Händler konzipiert, die ihre eigenen Handelsstrategien entwickeln und verfeinern möchten. Dieser Expert Advisor ist nicht von Haus aus optimiert - er wurde für Händler entwickelt, die ihre Einstellungen an die Marktbedingungen und ihre Risikopräferenzen anpassen möchten.

Wie er funktioniert

Der EA verwendet Hüllkurven, einen technischen Indikator, der dynamische obere und untere Bänder um einen gleitenden Durchschnitt herum erstellt. Diese Bänder dienen als potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Die Logik hinter der Strategie ist einfach:

  • Kaufsignal: Wenn der Kurs das untere Envelope-Band berührt und darüber schließt, sieht der EA eine potenzielle Kaufgelegenheit.
  • Verkaufssignal: Wenn der Kurs das obere Envelope-Band erreicht und darunter schließt, sucht der EA nach einer Verkaufsmöglichkeit.

Hauptmerkmale & Parameter

  • Anpassbare Handelsbedingungen - Passen Sie den Zeitraum des gleitenden Durchschnitts und die Hüllkurvenabweichung an verschiedene Marktbedingungen an.
  • Handelsausführung mit Validierungen - Der EA prüft Losgrößen, verfügbare Margin und Handelsberechtigungen, bevor er einen Auftrag erteilt.
  • Stop-Loss- und Take-Profit-Management - Passt die SL/TP-Levels dynamisch an, um die Anforderungen des Brokers zu erfüllen.
  • Einzelpositionsmanagement - Sorgt dafür, dass jeweils nur ein aktiver Handel stattfindet, um die Kontrolle über das Risiko zu behalten.
  • Integrierte Marktvalidierung - Prüft automatisch die Gültigkeit des Volumens vor der Ausführung von Trades, um die Einhaltung von Broker-Beschränkungen zu gewährleisten.
  • Benutzerdefinierte Taktverzögerung - Verhindert häufige Signale, indem eine bestimmte Anzahl von Takten vergehen muss, bevor ein neuer Handel in Betracht gezogen werden kann.

Für wen ist dieser EA geeignet?

Dieser EA ist perfekt für Händler, die manuelle Optimierung und strategische Anpassung bevorzugen. Egal, ob Sie ein algorithmischer Händler oder jemand sind, der Variationen der Envelope-Strategie testen möchte, dieses Tool bietet einen guten Ausgangspunkt.

Wichtiger Hinweis:
Dieser EA ist nicht voroptimiert, und seine Leistung hängt von den von Ihnen gewählten Parametern ab. Er ist für Trader gedacht, die die Marktdynamik verstehen und mit verschiedenen Einstellungen experimentieren möchten, um ihre Ergebnisse zu verbessern.

Preis & Verfügbarkeit
Envelope Support EA ist für $80 erhältlich, ein fairer Preis für Trader, die ihre eigenen grid-basierten oder envelope-gesteuerten Handelsstrategien entwickeln möchten.

Sehen Sie sich weitere EAs an!
Besuchen Sie mein Profil, um andere Handelslösungen zu entdecken, die Ihren Bedürfnissen entsprechen könnten. Viel Spaß beim Handeln!


